Haftada 2 kez yapmak yetiyor: 40 dakika kuralı kalp krizini önlüyor

Haftada bir veya iki kez 4 bin adım atmanın, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığı belirlendi. Haftada üç kez 4 bin adım atmak, herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini yüzde 40’a düşürdü; ancak kalp hastalıklarından ölüm riski yüzde 27’de kaldı.



Daha yüksek adım sayısına sahip haftada üç veya daha fazla gün, ölüm riskini biraz daha azaltırken (%32), kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili ölümler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.