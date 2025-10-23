Haftada 2 kez yapmak yetiyor: 40 dakika kuralı kalp krizini önlüyor

Yeni bir araştırmaya göre, haftada sadece iki kez 40 dakikalık yürüyüş yapmak, kadınların kalp krizi ve felç riskini dörtte bir oranında azaltabiliyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; araştırmacılar, ortalama yaşı 71 olan 13 binden fazla kadının haftalık adım sayılarını izledi. Çalışmada, daha sık veya daha uzun süre yürüyüş yapmanın ek fayda sağlamadığı belirlendi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Rikuta Hamaya, “Bulgular, yaşlı kadınlar için haftalık toplam adım sayısının, adım sıklığından daha önemli olduğunu gösteriyor. Günlük adım sayısına odaklanmak yerine haftada bir ila üç kez ‘büyük yürüyüşler’ yapmak daha faydalı olabilir” dedi.

British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan çalışmada, haftada bir veya iki kez en az 4 bin adım atan kadınların, bunu yapmayanlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 26 daha düşük olduğu ortaya kondu.

2011-2015 yılları arasında yedi gün boyunca fitness takip cihazlarıyla toplanan veriler incelendi. Çalışmaya katılan kadınların başlangıçta kanser veya kardiyovasküler hastalıkları yoktu. Yaklaşık 11 yıllık izleme sürecinde 1.765 kadın (%13) hayatını kaybederken, 781 kadında (%5) kardiyovasküler hastalık gelişti.

Haftada bir veya iki kez 4 bin adım atmanın, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığı belirlendi. Haftada üç kez 4 bin adım atmak, herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini yüzde 40’a düşürdü; ancak kalp hastalıklarından ölüm riski yüzde 27’de kaldı.

Daha yüksek adım sayısına sahip haftada üç veya daha fazla gün, ölüm riskini biraz daha azaltırken (%32), kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili ölümler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.

CVD, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve felç gibi kalbi veya damarları etkileyen durumları ifade ediyor. Risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, sigara kullanımı ve düzensiz kalp atışı yer alıyor.

İngiliz Kalp Vakfı verilerine göre, İngiltere’de 7,6 milyondan fazla kişide kardiyovasküler hastalık bulunuyor ve bu durum, 75 yaşın altındaki erken ölümlerin yaklaşık dörtte birine yol açıyor.

Araştırma, doktorların yaşlı kadınlara haftada bir veya iki kez bile olsa günde 4 bin adım atmalarını önermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Buna karşın çalışmanın bazı sınırlamaları da var. Araştırma tamamen gözlemsel nitelikte; bu nedenle neden-sonuç ilişkisi hakkında kesin çıkarım yapmak mümkün değil. Ayrıca 11 yıllık gözlem süresinde fiziksel aktivite yalnızca bir hafta boyunca değerlendirildi; davranış değişiklikleri veya beslenme alışkanlıkları gibi diğer etkiler hesaba katılamadı.

Yürümenin uzun süredir sağlıklı yaşlanma ve genel sağlıkla ilişkili olduğu biliniyor. Önceki araştırmalar, günlük 10 bin adımın ideal hedef olarak gösterildiğini ortaya koymuştu. Geçen ay Sidney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günde sadece 7 bin adım atmanın, 10 bin adım kadar fayda sağlayabileceğini ve erken ölüm, bunama ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini saptamıştı.

