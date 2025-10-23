Haftada 2 kez yapmak yetiyor: 40 dakika kuralı kalp krizini önlüyor
Yeni bir araştırmaya göre, haftada sadece iki kez 40 dakikalık yürüyüş yapmak, kadınların kalp krizi ve felç riskini dörtte bir oranında azaltabiliyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; araştırmacılar, ortalama yaşı 71 olan 13 binden fazla kadının haftalık adım sayılarını izledi. Çalışmada, daha sık veya daha uzun süre yürüyüş yapmanın ek fayda sağlamadığı belirlendi.
Araştırmanın başyazarı Dr. Rikuta Hamaya, “Bulgular, yaşlı kadınlar için haftalık toplam adım sayısının, adım sıklığından daha önemli olduğunu gösteriyor. Günlük adım sayısına odaklanmak yerine haftada bir ila üç kez ‘büyük yürüyüşler’ yapmak daha faydalı olabilir” dedi.