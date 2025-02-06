Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi

Ses getiren çalışmaya, 70 yaş ve üzeri 8 bin 756 yetişkin katıldı. Katılımcılar, yumurta tüketim sıklıklarına göre üç gruba ayrıldılar. Bu gruplar; hiç yumurta yemeyenler, ayda iki kez ya da daha az tüketenler, haftada bir ila altı kez yumurta tüketenler ve her gün ya da birkaç kez yumurta yiyenler olarak sınıflandırıldı.