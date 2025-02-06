Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi
Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde insanın kalp hastalıklarıyla mücadele ettiği biliniyor. Bu hastalıklar, kan damarlarını daraltarak ya da tıkayarak kalp krizi, anjin veya felce yol açabilirken, yüksek kolesterol ve diyabet gibi sağlık sorunları da yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Ancak Monash Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, düzenli yumurta tüketiminin kalp krizi ve felç riskini azalttığını ortaya koydu.
Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmada, haftada bir ila altı kez yumurta yiyen yaşlı yetişkinlerin, yumurta tüketmeyen veya ayda yalnızca bir ya da iki kez yiyenlere göre, kalp hastalıkları ve felç risklerinin yüzde 29 daha düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca yumurta tüketenlerin, herhangi bir nedenle ölüm riskinin de yüzde 15 daha düşük olduğu gözlemlendi.