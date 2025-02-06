Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi

Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde insanın kalp hastalıklarıyla mücadele ettiği biliniyor. Bu hastalıklar, kan damarlarını daraltarak ya da tıkayarak kalp krizi, anjin veya felce yol açabilirken, yüksek kolesterol ve diyabet gibi sağlık sorunları da yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Ancak Monash Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, düzenli yumurta tüketiminin kalp krizi ve felç riskini azalttığını ortaya koydu.

Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 1

Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmada, haftada bir ila altı kez yumurta yiyen yaşlı yetişkinlerin, yumurta tüketmeyen veya ayda yalnızca bir ya da iki kez yiyenlere göre, kalp hastalıkları ve felç risklerinin yüzde 29 daha düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca yumurta tüketenlerin, herhangi bir nedenle ölüm riskinin de yüzde 15 daha düşük olduğu gözlemlendi.

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Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 2

Çalışmanın baş yazarı Holly Wilde, yumurtanın protein, vitaminler, folat, doymamış yağ asitleri, kolin ve mineraller açısından da doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 3

Ses getiren çalışmaya, 70 yaş ve üzeri 8 bin 756 yetişkin katıldı. Katılımcılar, yumurta tüketim sıklıklarına göre üç gruba ayrıldılar. Bu gruplar; hiç yumurta yemeyenler, ayda iki kez ya da daha az tüketenler, haftada bir ila altı kez yumurta tüketenler ve her gün ya da birkaç kez yumurta yiyenler olarak sınıflandırıldı.

Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 4

Araştırmacılar, orta ve yüksek kaliteli diyete sahip yaşlı yetişkinlerin kalp krizi ve felç risklerinin sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 44 daha düşük olduğunu analiz etti. Uzmanlar, beslenme düzenine yumurta dahil etmenin genel sağlık üzerinde faydaları olduğunun altını çizdi.

Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 5

Ancak bazı Avrupa ülkelerinde yumurta tüketiminin, haftada 3-4 ile sınırlandırılması öneriliyor. Amerikan Kalp Derneği,  normal kolesterole sahip yaşlı yetişkinler için günde iki yumurtanın yeterli olabileceğini ifade ediyor.

Haftada 6 yumurta yemenin mucizevi faydası: 8 binden fazla katılımcı incelendi - 6

İngiliz Kalp Vakfı ise yumurtadaki kolesterolün, çoğu sağlıklı bireyde toplam kolesterol ve zararlı LDL kolesterol seviyeleri üzerinde çok az etkisi olduğunu savunuyor.

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