Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor
Vücudumuzu hareket ettirmenin, bunamayı uzak tutmanın en etkili yollarından biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, beynimizi etkileyen bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için daha fazla egzersiz yapmamız gerektiğini düşünmediğimizi ortaya koyuyor. Brezilyalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma, haftada sadece iki kez ağırlık çalışmasının yaşlıları bunamadan korumada etkili olabileceğini gösteriyor.
Campinas Devlet Üniversitesi'nde (UNICAMP) yapılan araştırma, hafif bilişsel bozukluğu olan gönüllülerin altı ay boyunca uyguladıkları güç antrenmanı sayesinde hafızalarında ve beyin anatomilerinde kayda değer iyileşmeler kaydettiklerini ortaya koydu. Ağırlık çalışmasının daha önce gücü ve kas kütlesini artırdığı, vücut yağını azalttığı ve ruh sağlığına katkı sağladığı bilinmekteydi. Ancak bu araştırma, bunun yanı sıra yaşlı insanların beyinlerini bunamaya karşı koruyabileceğini de gösteriyor.