Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor

Çalışmaya katılan 44 gönüllü, hafif bilişsel bozukluğu olan ve Alzheimer gibi demans riskine sahip kişilerdi. Alzheimer, bunamanın en yaygın türü olup, beyin hücrelerinin ölümüne yol açan amiloid ve tau proteinlerinin birikmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Geçmişte yapılan çalışmalar, grip gibi viral enfeksiyonların ve ciddi COVID-19 vakalarının bunama riskini artırabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu yeni araştırma, kuvvet antrenmanının sadece hafıza performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda beyin anatomisini de değiştirdiğini gösterdi.



Altı ay boyunca haftada iki kez ağırlık çalışması yapan katılımcılar, Alzheimer hastalığıyla ilişkili olan hipokampüs ve prekuneus gibi beyin bölgelerinde atrofiye karşı koruma sağladı. Ayrıca, nöron sağlığını yansıtan parametrelerde de iyileşmeler gözlendi. Çalışmanın başyazarı Dr. Isadora Ribeiro, "Bu çalışma, ağırlık antrenmanının, bunamaya yakalanma riski yüksek olan kişilerde bile güçlü bir müttefik olduğunu gösterdi" dedi.





