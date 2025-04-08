Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor

Vücudumuzu hareket ettirmenin, bunamayı uzak tutmanın en etkili yollarından biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, beynimizi etkileyen bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için daha fazla egzersiz yapmamız gerektiğini düşünmediğimizi ortaya koyuyor. Brezilyalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma, haftada sadece iki kez ağırlık çalışmasının yaşlıları bunamadan korumada etkili olabileceğini gösteriyor.

Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 1

Campinas Devlet Üniversitesi'nde (UNICAMP) yapılan araştırma, hafif bilişsel bozukluğu olan gönüllülerin altı ay boyunca uyguladıkları güç antrenmanı sayesinde hafızalarında ve beyin anatomilerinde kayda değer iyileşmeler kaydettiklerini ortaya koydu. Ağırlık çalışmasının daha önce gücü ve kas kütlesini artırdığı, vücut yağını azalttığı ve ruh sağlığına katkı sağladığı bilinmekteydi. Ancak bu araştırma, bunun yanı sıra yaşlı insanların beyinlerini bunamaya karşı koruyabileceğini de gösteriyor.


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Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 2

Çalışmaya katılan 44 gönüllü, hafif bilişsel bozukluğu olan ve Alzheimer gibi demans riskine sahip kişilerdi. Alzheimer, bunamanın en yaygın türü olup, beyin hücrelerinin ölümüne yol açan amiloid ve tau proteinlerinin birikmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Geçmişte yapılan çalışmalar, grip gibi viral enfeksiyonların ve ciddi COVID-19 vakalarının bunama riskini artırabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu yeni araştırma, kuvvet antrenmanının sadece hafıza performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda beyin anatomisini de değiştirdiğini gösterdi.

Altı ay boyunca haftada iki kez ağırlık çalışması yapan katılımcılar, Alzheimer hastalığıyla ilişkili olan hipokampüs ve prekuneus gibi beyin bölgelerinde atrofiye karşı koruma sağladı. Ayrıca, nöron sağlığını yansıtan parametrelerde de iyileşmeler gözlendi. Çalışmanın başyazarı Dr. Isadora Ribeiro, "Bu çalışma, ağırlık antrenmanının, bunamaya yakalanma riski yüksek olan kişilerde bile güçlü bir müttefik olduğunu gösterdi" dedi.


Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 3

Araştırma, ağırlık antrenmanının hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde beyaz cevher bütünlüğünü iyileştiren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Profesör Marcio Balthazar, "Ağırlık çalışması, insanlar üzerinde ciddi hastalıklardan korunmayı sağlayabilecek, daha az karmaşık ve daha ucuz bir tedavi seçeneği sunuyor" dedi. Özellikle, ABD’de bunama tedavisinde kullanılan anti-amiloid ilaçlarının yıllık maliyetinin yaklaşık 30.000 ABD doları olduğu düşünüldüğünde, fiziksel egzersiz gibi farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinin daha uygun maliyetli olduğunu vurguladı.


Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 4

Araştırma ekibi, daha uzun süreli bir egzersiz programının daha olumlu sonuçlar verebileceğine inanıyor. Dr. Ribeiro, "Ağırlık antrenmanı yapan grupta hafıza ve beyin anatomisinde iyileşmeler görüldü, ancak bazı katılımcılar bu iyileşmeler nedeniyle klinik tanı almadı" dedi. Uzun süreli egzersizlerin, bunama riskini tersine çevirebileceğini veya bu süreci geciktirebileceğini ifade etti.

Araştırma, ağırlık antrenmanının nöron sağlığını destekleyen bir protein artırarak beyin sağlığını korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak beyin hücrelerinin sağlığını iyileştiriyor.


Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 5

Bu bulgular, ağırlık antrenmanlarının bunama riskini azaltma konusundaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Dr. Ribeiro, "Bu çalışmanın sonuçları, beyindeki değişikliklerin ardında bir dizi anti-inflamatuar ve nöroprotektif faktör olduğuna işaret ediyor" dedi. Araştırma ekibi, bu konuyu daha ileriye taşıyarak, egzersizin beyin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha derinlemesine incelemeyi planlıyor.


Haftada iki kez yapılan egzersiz bunamadan koruyor - 6

Sonuç olarak, fiziksel aktivitenin, özellikle ağırlık antrenmanlarının, yaşlı bireyler için beyin sağlığını destekleyen önemli bir araç olduğunu söylemek mümkün. Bu tür basit ve etkili yöntemler, daha pahalı tedavi seçenekleri yerine, demans ve bunama gibi hastalıkların önlenmesinde kilit bir rol oynayabilir.

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