Haftalık burç yorumları (03-09 Eylül astroloji)

06 Eylül Perşembe günü iki önemli gezegen hareketi var; biri Satürn diğeri Merkür’den… Satürn geçtiğimiz aralık ayında Oğlak burcuna geçmişti. Kişisel doğum haritalarımızda Oğlak burcunun denk geldiği ev konuları ile ilgili sınavlara girmeye başlamış, belki biraz da sıkıntı çekmiştik. Bu yolculuğun en zorlayıcı dönemi olan Retro dönemi bu Perşembe bitiyor. Satürn düz harekete geçecek. Aslında Retro dönemleri gezegenlerin Dünya ve Güneş ile aynı sırada dizildiği dönemlerdir. Bu dönemlerde enerjilerini çokça yansıtırlar, fakat biz bu enerji çokluğuna alışkın olmadığımız için tedirgin oluruz. Satürn’ün 2019 Aralık ayına kadar Oğlak burcunda seyahat edeceğini ve verdiği sıkıntılardan sonra mutlaka mükafatı ile geleceğini belirteyim…

06 Eylül’de bir değişim de Merkür’den gelecek. En sevdiği burçlardan biri olan Başak burcuna geçiş yapacak. Aklımızın son derece titiz çalışacağı, aklımızla seveceğimiz bir süreç başlıyor. Sorumluluklarımız gündemlerimizde en ön sıralara geçecektir…

Bu haftanın en kritik olaylarından biri de 9 Eylül Pazar günü yaşanacak Yeni Ay… Yeni Ay, Güneş ve Ay’ın aynı burçta, ayı açıda birleşmesi demektir. Astrolojide büyük yenilik enerjileri kattığına, yeni başlangıçlar için uygun enerjiler hazırladığına inanılır. 17°Başak burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay’da, Başak burcu kişisel haritalarınızda hangi eve denk geliyorsa, o ev konuları ile ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Her burç için olası Yeni Ay etkilerini aşağıda yazdım, haydi buyurun….

Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.