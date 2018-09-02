Haftalık burç yorumları (03-09 Eylül astroloji)
Gökyüzü de hayatın akışı gibi zor enerjilerin ardından daha yapıcı ve olumlu enerjiler ile doluyor. Zaten gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o olmuyor mu?... Bu hafta kritik gezegen geçişleri yaşayacağız ama panik yok, neredeyse hepsi olumlu ve pozitif değişiklikler olacak bizler için. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
06 Eylül Perşembe günü iki önemli gezegen hareketi var; biri Satürn diğeri Merkür’den… Satürn geçtiğimiz aralık ayında Oğlak burcuna geçmişti. Kişisel doğum haritalarımızda Oğlak burcunun denk geldiği ev konuları ile ilgili sınavlara girmeye başlamış, belki biraz da sıkıntı çekmiştik. Bu yolculuğun en zorlayıcı dönemi olan Retro dönemi bu Perşembe bitiyor. Satürn düz harekete geçecek. Aslında Retro dönemleri gezegenlerin Dünya ve Güneş ile aynı sırada dizildiği dönemlerdir. Bu dönemlerde enerjilerini çokça yansıtırlar, fakat biz bu enerji çokluğuna alışkın olmadığımız için tedirgin oluruz. Satürn’ün 2019 Aralık ayına kadar Oğlak burcunda seyahat edeceğini ve verdiği sıkıntılardan sonra mutlaka mükafatı ile geleceğini belirteyim…
06 Eylül’de bir değişim de Merkür’den gelecek. En sevdiği burçlardan biri olan Başak burcuna geçiş yapacak. Aklımızın son derece titiz çalışacağı, aklımızla seveceğimiz bir süreç başlıyor. Sorumluluklarımız gündemlerimizde en ön sıralara geçecektir…
Bu haftanın en kritik olaylarından biri de 9 Eylül Pazar günü yaşanacak Yeni Ay… Yeni Ay, Güneş ve Ay’ın aynı burçta, ayı açıda birleşmesi demektir. Astrolojide büyük yenilik enerjileri kattığına, yeni başlangıçlar için uygun enerjiler hazırladığına inanılır. 17°Başak burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay’da, Başak burcu kişisel haritalarınızda hangi eve denk geliyorsa, o ev konuları ile ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Her burç için olası Yeni Ay etkilerini aşağıda yazdım, haydi buyurun….
Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu Yeni Ay sizin için sorumluluklarınız, gündelik rutinleriniz ile ilgili konularda değişiklikler getirebilir. Eğer sizin için çalışan ekipleriniz varsa, bu ekipler konusunda da farklı haberler alabilirsiniz. Yönetici gezegeninizin düz harekete geçmesi ile birlikte, iş hayatınıza bakışınızda değişiklikler olabilir. Kendinizi çok daha motive hissedebilirsiniz. Son derece akılcı kararlar alacağınız bir haftadasınız.
Sağlık konularına dikkat! Sağlığınızı korumak için ne yapıyorsanız buna devam etmelisiniz.
Sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hafta dilerim.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, hafta sonundaki Yeni Ay’ın yükseleni Boğa burcu, bu sebeple kuvvetli etki alacaklardansınız. Olaylar iki faklı konuda gelişebilir, çocuklarınız veya “AŞK”! Eğer çocuğunuz yoksa siz direk aşk konusunda yazdıklarıma devam edebilirsiniz…
Astrolojide Yeni Ay yenilik enerjisi demektir. Bir durumu kapatmak da bir yenilik olacağından, kapanışları da bu durumun içerisinde görebilirsiniz. Başak burcunda yaşanacak bu Yeni Ay’da, sorumluluklarınızı çok ciddiye alıp, gereksiz evham yapacağınız durumlar da yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz hakkında önemli kararlara imza atabilirsiniz. Mantığınız ile kabullendiğiniz bir aşk gelişebilir. Aşkın doğası genelde mantığa karşı çıkmasıdır gibi anlatılsa da, mantığınızla yaşayabildiğiniz ilişkileriniz çok daha uzun soluklu olacaktır.
Keyifli bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, geçtiğimiz yaz dönemi boyunca eviniz, yuvanız ve aileniz ile ilgili gelişmeler oluşmuş olabilir. Bu hafta sonunda yaşanacak Yeni Ay ile aslında sabırlarınızın mükafatını alabileceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Daha sakin ve düzene sokan enerjiler altında olacağız. Aklımız ön planda duracak bu sebeple sonrasında sağlıklı olduğunu düşünebileceğiniz kararlar alabilirsiniz.
Hafta başında duygularınız hızlı değişkenlik gösterebilir.
Huzurlu iyi haftalar dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, iletişim konusunda aktif olacağınız, çevrenizde çok sayıda insanın olacağı bir dönemin başlaması güçlü bir ihtimal. Çok yakın arkadaşlarınız veya kardeşleriniz için faydalı olmak, akılcı hareketlerde bulunmak sizin için önemli olacak.
Bu hafta, akıcı ve akılcı hitabet yeteneğiniz ile ışıkları üzerinizde toplamanız çok olası.
Bu hafta sonunda yaşanacak Yeni Ay ile bir dönemdir, yakın çevreniz ile ilgili sabrettiğiniz konular ile ilgili yeni bir sayfa açıp yolunuza devam edebilirsiniz.
İyi haftalar…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, hep söylüyorum geçtiğimiz 2 yıl boyunca hayatınızda önemli değişimler yaşamış olmalı, kıymetli dersler almış olmalısınız. Yeni döneme başlama ve ektiğiniz her tohumun faydasını alma zamanı başladıJ Bu hafta sonundaki Yeni Ay ile birlikte özellikle kendi emekleriniz ile kazandığınız gelirleriniz ile ilgili gelişmeler olabilir ve yepyeni bir gelir düzeni ile karşılaşabilirsiniz. Özgüveninizin çok yüksek olacağı yepyeni bir haftaya başlıyorsunuz.
Hayallerinizin gerçek olacağı, iyi haftalar…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, sizin döneminizi yaşıyoruz. Güneş üzerinizde parlarken, yeni güneş döngüsü yılınıza da sizi hazırlıyor. Bu Yeni Ay önemli sizin için. Kendi hayatınız ile ilgili önemli bir karar alabilir, bir değişikliğe imza atabilirsiniz. Yeni Ay’da Merkür’ün de sizin burcunuzda oluyor olması, vereceğiniz her kararda aklınızın başrolde olmasını sağlayacaktır. Fıtratınız gereği, aklınızla verdiğiniz kararlarınız sonrasında pişmanlık yaşamazsınız…Bu yenilik konusu sizi diğer insanlardan farklı kılan her konuda olabilir; bedeniniz, tavırlarınız, motivasyonlarınız, amaçlarınız vs…
Yeniliklerin sizin yüksek faydanıza olması dileği ile, iyi haftalar….
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, sizin için hoş sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek Yeni Ay’da eğer bir platonik ilişkiniz varsa, bununla ilgili hoş bir sürpriz yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir gelişme ye belki de yeni bir dönem başlayabilir…Arkadaş ortamlarınız değişebilir, yeni arkadaşlıklar yapabilirsiniz. Unutmayın sizin döneminiz yaklaşıyor…Bu dönemlerde yaşayacaklarınız size önümüzdeki sene için ipucu verecektir…
Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu hafta sonu yaşanacak Yeni Ay’da kuvvetli etki alacak burçlardan biri sizsiniz. Yeni ay 10. Evinizde gerçekleşecek. 10. Ev astrolojide, onur, terfi, kariyer fırsatları, mesleki başarılar ve toplumdaki statünüzü yöneten evdir. Buradan hareketle, bu Yeni Ay ile birlikte, iş hayatınızda, toplumdaki statünüzde veya fırsatlarınızla ilgili yenilikler yaşayabilirsiniz. Merkür’ün de eşliği ile birlikte bu yenilik ne olursa olsun, akılcı kararlar alarak ilerlemek isteyebilirsiniz.
Jüpiter bu yıl sizinle yani şanslı bir dönemdesiniz, her şeyin yüksek faydanıza olması dileği ile iyi haftalar….
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu hafta sonu yaşanacak Yeni Ay sizin 9. Evinizde gerçekleşecek. Büyük hayat planlarınız, uzaklara gitme istekleriniz, inanışlarınız, hayat felsefeniz hakkındaki görüşlerinizi etkisi altına alacak bir Yeni Ay sizi bekliyor. Eğitim almak istediğiniz konular, hobileriniz, yüksek öğrenim planlarınız da konular içerisinde yer alabilir. Bu yılın sonunda Jüpiter sizin burcunuza geçecek ve size hemen her konuda şans ve bereket getirecek. Şu zamanlarda yaşadıklarınız ve aldığınız kararlar, bu şanslı dönemi faydalı geçirmeniz için büyük önem arz ediyor. Merkür’ün akılcı yaklaşımları ile doğru kararlar sizinle olsun. İyi haftalar…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, geçmiş kararlarınızı sorguladığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Hatalarınızı anladığınız, derslerinizi aldığınız bir dönemden geçerken bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte yenilenen, şifa bulan ve daha kararlı adımlarla yürüyecek yeni bir siz tanımlayabilirsiniz. Dönüşüm enerjisini hissetmeye başlamış bile olabilirsiniz. 8. Evinizde gerçekleşecek Yeni Ay yenilenme enerjisinin yanı sıra size ortak maddi kazanımlar konusunda da yenilik verebilir. Miras, vergi, kredi gibi konularda gelişmeler oluşabilir.
Güzel haber şu ki Jüpiter iş hayatınız ile ilgili konularda size bereket getirmeye ve hatta işlerinizi arttırmaya devam ediyor. Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi haftalar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, Mars’ın sizin burcunuzdaki düz hareketi sayesinde kendinizi daha enerjik ve hayata karşı motive hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Hafta sonunda oluşacak Yeni ay enerjisi ile özellikle ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Merkür’ün de eşliği ile daha akılcı yaklaşımlar sergileyip, sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz. Geçtiğimiz 2 yıl sizin için dönüşüm yılı oldu, hayatınızda farklı kırılmalar yaşamış olabilirsiniz. Artık daha yapıcı enerjiler ile istediğiniz gibi bir hayatı kurgulamanız çok yüksek ihtimaldir.
Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir hafta dilerim ….
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken sizi de yoğun etki altında bırakıyor. Bu hafta sonu yaşanacak Yeni Ay’da siz de başrole sahip burçlardan birisiniz. Sizin için ikili ilişkileriniz varsa ortaklarınız ile ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Geçtiğimiz dönemlerde kendi hayatınız ile ilgili verdiğiniz kararların, ilişkinizin üzerindeki etkisini deneyimleyebilmeniz için uygun enerjiler var. Anlaşmalar üzerinde daha akılcı yaklaşımlar sergileyebileceğiniz bir haftadasınız. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…