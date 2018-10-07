Haftalık burç yorumları (08-14 Ekim 2018 astroloji)

Bu haftanın başrolünde Terazi ve Koç burcundakiler var! 9 Ekim Salı günü Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay, Ay ve Güneş’in aynı takım yıldızında bir araya geldiği dönemlerdir. Bu Yeni Ay’ın bir özelliği de, anın yükseleni de Terazi burcu; yani Terazi ve tam zıttı olan Koç burcu çok yoğun bir etki altında olacak. Yeni Ay, 9 Ekim Salı sabahı, İstanbul saati ile 06:50’de, 15° Terazi burcunda meydana gelecek. Ay döngüleri Astrolojide çok dikkat çeken ve önem verilen gökyüzü olayları arasındadır. Yeni Ayların da Güneş ve Ay’ı bir araya getirme enerjisi ile dolu olmasından dolayı, önemli kararlar, başlangıçlar ve farkındalıklar kazandırdığına inanılır. Sizin doğum haritanızda Terazi burcunun denk geldiği ev ile ilgili bu yenilikleri yaşayabilirsiniz. Her burç için olası etkileri aşağıda bulabilirsiniz. Yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.

Bu haftanın bir diğer önemli hareketi Merkür’den gelecek, Merkür burç değiştirecek ve Akrep burcuna geçecek. Merkür Akrep burcunda iken, düşüncelerimize biraz daha şüphe, gizem, derinlik, eleştiri ve belki inat girebilir. Hedeflerimize kilitlenmek ve bu uğurda planlar geliştirmek için uygun bir birleşendir. Ekim son haftasında, Güneş’in Akrep burcuna geçişi ile, Akreplerin zamanı yaklaşırken, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yoğun Akrep enerjisini hissedeceğiz.

Yeni Ay haftasının, tam da hayalini kurduğunuz yeniliklerle, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu geçmesini dilerim…