Haftalık burç yorumları (08-14 Ekim 2018 astroloji)
Venüs’ün Retro enerjisine alışmaya çalıştığımız, Ay’ın yepyeni bir döngüye başladığı, Merkür’ün burç değiştireceği, gökyüzü olarak ne “çok hareketli” ne de “sakin” diyemeyeceğimiz Ekim ayının ikinci haftasına başlıyoruz. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Bu haftanın başrolünde Terazi ve Koç burcundakiler var! 9 Ekim Salı günü Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay, Ay ve Güneş’in aynı takım yıldızında bir araya geldiği dönemlerdir. Bu Yeni Ay’ın bir özelliği de, anın yükseleni de Terazi burcu; yani Terazi ve tam zıttı olan Koç burcu çok yoğun bir etki altında olacak. Yeni Ay, 9 Ekim Salı sabahı, İstanbul saati ile 06:50’de, 15° Terazi burcunda meydana gelecek. Ay döngüleri Astrolojide çok dikkat çeken ve önem verilen gökyüzü olayları arasındadır. Yeni Ayların da Güneş ve Ay’ı bir araya getirme enerjisi ile dolu olmasından dolayı, önemli kararlar, başlangıçlar ve farkındalıklar kazandırdığına inanılır. Sizin doğum haritanızda Terazi burcunun denk geldiği ev ile ilgili bu yenilikleri yaşayabilirsiniz. Her burç için olası etkileri aşağıda bulabilirsiniz. Yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Bu haftanın bir diğer önemli hareketi Merkür’den gelecek, Merkür burç değiştirecek ve Akrep burcuna geçecek. Merkür Akrep burcunda iken, düşüncelerimize biraz daha şüphe, gizem, derinlik, eleştiri ve belki inat girebilir. Hedeflerimize kilitlenmek ve bu uğurda planlar geliştirmek için uygun bir birleşendir. Ekim son haftasında, Güneş’in Akrep burcuna geçişi ile, Akreplerin zamanı yaklaşırken, bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yoğun Akrep enerjisini hissedeceğiz.
Yeni Ay haftasının, tam da hayalini kurduğunuz yeniliklerle, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu geçmesini dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, neredeyse yaz aylarından beri size ilişkiniz, eşiniz ve eğer varsa ortağınız ile ilgili gelişmelerin kapıda olduğunu yazıyorum. Bu Yeni Ay, sizi tam da bu bahsettiğim ilişkiler konusunda çok kuvvetli etkileyebilir. Kontrolünüz dışında gelişen, hayatın akışında yaşamanız gereken olaylara itiraz edemeden, akışta kalarak kabullenmeniz yerinde olacaktır. İlişkisi olanlar, evlenmek konusunda adım atabilir, ortaklık girişimi olanlar bu ortaklığı resmiyete taşıyabilir, bekar olanlar ciddi bir ilişkiye başlayabilir. Senaryo sizin için ne olursa, olsun, yenilik enerjisini hayatınıza katmanız ve direnmeden tadını çıkarmanız dileği ile iyi haftalar.
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3
ükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay, sizin günlük rutinlerinizi kapsayacak yenilikleri beraberinde getirebilir. Örneğin her gün çocuğunuzu okula bırakmanız gerekiyorsa, bu konuda yepyeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Belki de, siz bu görevi üstlenmiyorken artık bu sizin göreviniz haline gelebilir. Sağlık konularınız, bedensel gücünüz de bu Yeni Ay’ın etkisi altında kalan konulardan olabilir. Bedensel zayıflığınızdan tamamen kurtulabilir veya alerji gibi direncinizi zayıflatan durumlar yaşayabilirsiniz.
İlişkinizde, tam da açığa kavuşmamız bazı konuların tekrar gündeminiz olması yüksek bir olasılık. Karşınızdakinin amaçlarını anlamak için uygun bir zaman.
Keyfinizin bol olduğu, huzurlu bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, aşık olmaya hazır mısınız?! Bu haftaki Yeni Ay ile birlikte hiç beklemediğiniz anda, aşık olabilirsiniz…Bu açıdan bakıldığında, tüm diğer okuyucularım bu hafta en çok sizin yerinizde olmak isteyecek. Tabii, biz en iyiyi umut edelim ama gökyüzünün iki yönlü çalıştığını da unutmayalım, aşk hayatınızda önemli bir kapanış da yapabilirsiniz.
Bu mutluluğu zaten yaşayanlardansanız, sizin için Yeni Ay’ın konusu çocuklarınız olabilir. Çocuklarınızın hayatlarında önemli bir hamle başlatıp, bir değişiklik yaratabilirsiniz. Hayattan keyif aldığınız anların tadını çıkaracağınız hatta bu anların sayısını arttırmak için harekete geçeceğiniz bir dönemdesiniz; seyahat planları, dostlara keyifli yemekler gibi…
Şans dolu bir hafta dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu hafta yaşanacak Yeni Ay, sizin evinize, yuvanıza, hanenize yenilik getiriyor. Birazda kadersel bazı değişiklikler ile evinizde yenilikler yaşayacak gibi duruyorsunuz. Bu yenilikleri, mobilyalarınızı değiştirmekten, yeni bir eve taşınmaya, evinizde sizinle beraber yaşayacakların sayısının değişimine kadar geniş bir yelpazede düşünebilirsiniz. Estetiğin hakim olacağı bu değişiklikte, karşılıklı uzlaşmaya da önem vereceksiniz. Çocuklarınızla ikili ilişkilerinizde son derece keyifli ve derin bir hafta yaşayabilirsiniz.
Duygularınızın anlaşılacağı mutlu bir hafta dilerim.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, fıtratınız gereği iletişimde bulunmayı hatta iletişime liderlik yapmayı çok seversiniz. Bu hafta meydana gelecek Yeni Ay size yepyeni bir iletişim kanalı açabilir, daha fazla kişiyle iletişimde olmaya başlayabilirsiniz. Kardeşleriniz veya çok yakın dostlarınız da bu yenilik enerjisi içerisinde gündeminizde bulunabilir. İlişkilerde dengeleri kurmaya çalışarak kardeş gibi gördüklerinizle yeni bir döneme başlayabilirsiniz.
Aile ilişkilerinizde, geçmişte yaşanmış konular, çözüme kavuşturulması için tekrar açılabilir.
Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, tüm burçlar içerisinde çalışmadan duramayan, hayata fayda katarak mutlu olan burçların başında geliyorsunuz. Maddi kaynaklarınız açısından da kendinizi güvende hissetmeniz sizin için önemli. Bu haftaki Yeni Ay tam da bu isteklerinize destek verir nitelikte olacak. Kendi emeklerinizle kazandığınız parada yepyeni bir döneme başlayabilirsiniz. Gelirleriniz artabilir, paranızı yönetim şeklinizi yeniden yapılandırabilir veya ek gelir kaynakları yaratabilirsiniz.
Çok yakın arkadaşlarınız veya kardeşler ile ilgili konularda, daha önceki yaşanmışlıkları tekrar değerlendirmeye başlayıp, çözüm bulmaya odaklanacağınız bir dönem başlıyor. Aşk, huzur ve başarı dolu bir hafta dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, Güneş halen üzerinizde parlarken zaten hayatınızda önemli farkındalıklara ulaşıyorken bir de bu Yeni Ay enerjisi ile yenilenmeye kesin karar verebilirsiniz. Sizi diğer tüm insanlardan ayıran her türlü konuda yenilik yaşayabilirsiniz; dış görünüşünüz, işiniz, ilişkiniz, eviniz, sevdikleriniz, hayata bakış biçiminiz…Senaryolar çok çeşitli olabilir…Değişiklik biraz sizin kontrolünüz dışında olabilir, “kader” dediğimiz cinsten. Başrolünü tek başınıza kimseye kaptırmadığınız bu yenilik enerjini yüksek faydanız için kullanabilmeniz dileği ile…
Sanat, huzur, güzellik ve aşk dolu bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, gökyüzündeki tüm gezegen geçişleri sizin döneminizin yaklaştığını bildirir nitelikte. Bu hafta özellikle 10-11 Ekim’de, Merkür, Venüs, Jüpiter sizin burcunuzda seyrederken bir de Ay onlara eşlik edecek. Gökyüzünün sizin tanıdığınız enerjiler ile dolu oluyor olması size kendi yaşantınıza yön verebilmeniz için destek sağlarken, düşüncelerinizde fazla derinlere de inerek, çıkmazda hissetmenize yol açabilir. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay’da sizin temel konular, arkadaş çevreniz ile yaşadıklarınız, bulunduğunuz ortamdaki gelişmeler olabilir. Çevrenizdekilerin arasında denge kurmaya önem vereceğiniz, kendi davranışlarınızı değiştirmeye çalışacağınız bir hafta başlıyor.
Geçen hafta, Venüs’ün burcunuza geçmesi ile birlikte, özellikle fiziksel güzelliğiniz konusunda harekete geçme motivasyonu ile dolabilirsiniz. Aman dikkat! İkili ilişkilerinizde, gereğinden fazla kıskanç ve şüpheci olmaya başlayabilirsiniz.
Şans dolu, iyi haftalar.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, eğer aktif bir iş hayatı içerisindeyseniz, bu haftaki Yeni ay ile birlikte yepyeni bir döneme başlamaya hazır olun! İş değiştirebilirsiniz, iş yerinizdeki önemli bir problemi çözebilirsiniz, yepyeni bir bölüme geçebilirsiniz vs. Eğer aktif olarak bir iş hayatınız yoksa, içinde bulunduğunuz cemiyette, apartmanda, arkadaş gruplarında farklı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnsanlar arasındaki dengeleri bulmaya çalışacağınız, başardıkça da sizin yerinizin farklılaşacağı bir haftadasınız.
Mutlu olmayı, hayata olumlu bakmayı en iyi başarabilen burçlardan birisiniz, derin düşünceler, endişeler size göre değil. Zamanın ruhuna değil, kendi fıtratınıza göre yaşamayı seçin. Huzurlu, mutlu, eğlence dolu bir hafta dilerim.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, büyük hayat planlarınızın üzerinden geçip, yenilemeye, yenilenmeye hazır mısınız? Hayatta yapmaktan keyif duyacağınız hobileriniz, yaşadığınız ülke, öğrenmek istediğiniz konular, eğitim hayatınız, yurtdışı seyahatleriniz, yurtdışında yaşamak isteğiniz, gibi konular bu hayat planına dahil olabilir.
Genel olarak, sınavlardan geçtiğiniz ve bazen hayatın sizi zorladığını hissettiğiniz bir yıl yaşarken bu yenilik size destek verecektir.
Başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte şu anda meşgul olduğunuz hukuk konularında yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Ailenizden ekonomik destek gelebilir. Ödenmesi gereken borçlarınız ile ilgili yeni durumlar oluşabilir. İkili ilişkileriniz hakkındaki istekleriniz netlik kazanabilir. İstemediğiniz ilişkilerinizi sonlandırabilir, yeni bir hayata başlayabilirsiniz.
Her kapanış yeni bir başlangıç. Her şeyin gönlünüzce olacağı, nice güzel başlangıçlarla dolu bir hafta dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay’ın sizler için konusu “Beraberliğiniz”. Evliliğiniz, uzun süredir devam eden ilişkiniz varsa ortağınız. Yeni farkındalıklarla, kararlar alabileceğiniz, yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Çok istediğiniz bir ilişki varsa veya ilişkinizde çözmeniz gereken sorunlar varsa, harekete geçmenin tam zamanı! Davranışlarınıza yeni bir boyut katarak, sevdiğiniz kişi ile mutlu günlere ulaşabilirsiniz. Edindiğiniz derslerinizi her daim aklınızda tutarak ilerlemeniz doğru olacaktır. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…