Haftalık burç yorumları (1-7 Ekim 2018 astroloji)

Ekim ayının gezegen hareketleri Merkür ve Venüs’ten gelecek. Merkür Terazi burcunda başlayacağı yolculuğuna, Akrep ve Yay burçlarında devam edecek. 11 Ekim’de Akrep burcuna geçecek olan Merkür, bizi biraz daha şüpheci, detaylarda boğulan, eleştirel bir enerji altında bırakabilir. Ay sonunda Yay burcuna geçişi ile bir sürü konuya ilgi duymaya başlayıp, hiç birinde derinleşemediğimizi hissedebiliriz.

Bu ayın en önemli hareketi Venüs’ten gelecek. Venüs, 5 Ekim’de Akrep burcunda Retro hareketine başlayacak. “Retro” kelimesini duyunca hemen korkar olduk, aslında korkmaya hiç gerek yok. Retro dönemlerinde, hayat bize geçmiş tecrübelerimizle yüzleşme hatta kapanacak konuların tamamen kapanıp rafa konma, açılması gereken konuların da açılıp hayatımızda yer edinmesi şansını verir. Böyle bakıldığında, Retro dönemleri ilgili gezegenin yoğun enerjisi altında olmamızı sağlar. Venüs Akrep burcunda yapacağı bu Retro hareketinde özellikle ikili ilişkilerimizde, aşkta, estetik konularında tekrar düşünmemizi ve hayattan alacak kredilerimizi toplayarak, ilerlememizi sağlayacak. Ekim ayının gündemi ilişkilerimiz olacak gibi duruyor. Herkese bol şans!

Her ay olduğu gibi, Ekim ayında da bir adet Yeni Ay, bir adet de Dolunay yaşayacağız. 9 Ekim’de Terazi Yeni Ay’ı, 24 Ekim’de Boğa Dolunayını yaşayacağız… Terazi, Koç, Akrep, Boğa, İkizler ve Yay burcundakiler bu ay yaşanacak Yeni Ay ve Dolunay’da başrolde olacaklar. Ay döngüleri, duygularımızı derinden tetikleyen dönemlerdir, ilgili dönemler geldiğinde etkilerini de paylaşacağım.

İç dünyanızın güneşinin parlamaya devam ettiği, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…