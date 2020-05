Haftalık burç yorumları (1-7 Haziran 2020 astroloji)

Dolunayda meydana gelen Yay burcundaki tutulma öncesi, ilişkilerin ahengine odaklanan Terazi burcunda seyahat eden Ayın yöneticisi Venüs, ebedi aşkı Balık’taki Mars ile gergin bir etkileşime girerken, Perşembe günü Güneş’i de yanına alarak, eteğindeki tüm taşları ortaya dökecek. Ardından özgürlüklerin savunucusu Ay’ın Yay burcundaki vurgusu sanki bir halatın iki ucundan tutulup çekiştirilen konulara parmak basacak. Değişken burçlar üzerindeki bu etki, her türlü ikili ilişkiyi kopma noktasına taşıyabilir. Global ortamda barış ve sağduyunun korunması için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalınabilir. Bu süreci yönetmek için hizmet odaklı, fayda prensibini gözeten Başak burcunun dinamiklerini dikkate almak ve bu etkiden faydalanmak yarar sağlar. Aksi takdirde emek verilerek kurulan ilişki kalıplarında ciddi çatırdamalar meydana gelir. Ardından bunları onarmak o kadar da kolay olmayacaktır. Sosyal hayata geçişteki serbestiler konusunda geri adımlar atılabilir, otorite figürlerinin bu konuda sıkça karar değiştirmelerine şahit olabiliriz. Artık gönlümüzdeki gezgin ruhu eve kapatmak pek mümkün olmayacaktır. Herkes zincirlerini koparıp, doğayla kucaklaşmak için can atar. O yüzden her şeye rağmen tedbirli ve temkinli olmalıyız.