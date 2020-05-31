Haftalık burç yorumları (1-7 Haziran 2020 astroloji)

Bayram sonrası son derece hareketli ve çekişmeli bir haftaya adım atıyoruz. 5 Mayıs’ta İkizler ve Yay burçlarına geçen Ay düğümlerinin 18 ay sürecek olan yolculuğundaki ilk tutulma, 5 Haziran Cuma günü meydana geliyor. Hayatımızda bitiş ve başlangıçlara işaret eden ve 19.5-20 yılda bir tekrarlanan bu sürece, güçlü bir dolunay etkisiyle giriş yapıyoruz. Demek 2001 -2003 yılları arasında hayatımızda olan bitenleri şöyle bir hatırlasak hiç fena olmaz. Zira o yıllarda yaşadıklarımızın benzeri ya da o yıllarda başlayan bir konu, karar veya ilişkiyle ilgili gelişmeler, 2022 Ocak ayına kadar bomba düşmüş gibi yaşamımızı etkileyecek. Bu burç çiftindeki tutulmalar, iletişim, akademik değerler, eğitsel konular, yabancılar, uzak ülkelerle kurulan bağlantılar, yolculuklar, şehir yada ülke değiştirme, pazarlama, tanıtım, lojistik ve medya gibi konuları içerir. Geçmiş yıllardan bir ipucu elde etmek isteyenler, tutulmaların zıt burç çiftinde meydana geldiği Mart 2011-Ağustos 2012 yıllarını da masaya yatırabilirler. Kadersel konuları temsil eden Ay düğümleri, bize risk almamız gereken hayat prensiplerini öğretip, artık işe yaramayan konulardan sıyrılmamızı öğütler. İşin zor tarafı ise bize fayda vermeyen ama alışkanlık yaratan temalardan kopmaktır. Haydi o zaman, bu dolunayla cesaretinizin sınırlarını kıpırdatın! yoksa 30 Kasım-14 Aralık arasındaki bir sonraki tutulma döneminde daha çok risk almak zorunda kalırsınız.

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31.05.2020 - 09:26

Dolunayda meydana gelen Yay burcundaki tutulma öncesi, ilişkilerin ahengine odaklanan Terazi burcunda seyahat eden Ayın yöneticisi Venüs, ebedi aşkı Balık’taki Mars ile gergin bir etkileşime girerken, Perşembe günü Güneş’i de yanına alarak, eteğindeki tüm taşları ortaya dökecek. Ardından özgürlüklerin savunucusu Ay’ın Yay burcundaki vurgusu sanki bir halatın iki ucundan tutulup çekiştirilen konulara parmak basacak. Değişken burçlar üzerindeki bu etki, her türlü ikili ilişkiyi kopma noktasına taşıyabilir. Global ortamda barış ve sağduyunun korunması için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalınabilir. Bu süreci yönetmek için hizmet odaklı, fayda prensibini gözeten Başak burcunun dinamiklerini dikkate almak ve bu etkiden faydalanmak yarar sağlar. Aksi takdirde emek verilerek kurulan ilişki kalıplarında ciddi çatırdamalar meydana gelir. Ardından bunları onarmak o kadar da kolay olmayacaktır. Sosyal hayata geçişteki serbestiler konusunda geri adımlar atılabilir, otorite figürlerinin bu konuda sıkça karar değiştirmelerine şahit olabiliriz. Artık gönlümüzdeki gezgin ruhu eve kapatmak pek mümkün olmayacaktır. Herkes zincirlerini koparıp, doğayla kucaklaşmak için can atar. O yüzden her şeye rağmen tedbirli ve temkinli olmalıyız.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya Terazi burcundaki Ay ile giriş yaparak, ilişkilerinizin merkezine kendinizi oturtuyorsunuz. Çift kısmetli bir dönemde olduğunuzu düşünmekte son derece haklı olsanız da bu dönemdeki fırsatların uzun soluklu hayatınızda kalacağına çok da fazla güvenmeyin. Zira yönetici gezegeniniz Mars ile gönlünü kaptırdığı Afrodit nam-ı diğer Venüs, birbirlerinin açığını yakalamak için sıkı bir mücadele içine girecekler. Bundan sıyrılmak için sağlam karakterli insanları hayatınızda tutmalı, nerde sabah orada akşam diyenlerle aranızdaki mesafeyi korumalısınız. Ellinizde olmayan nedenlerden dolayı maddi harcamalarınızda artış meydana gelebilir. Cuma günü meydana gelecek Ay tutulması, yabancılar, uzaklar, hukuki ve devlete ait prosedürler alanınızdan sizi etkileyecek. Bu dönemde başlayan konular ile 18 ay boyunca uğraşırsınız.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Yay burcundaki Ay tutulmasının etkisinde kalan bu hafta, yönetici gezegeniniz Venüs İkizler’deki geri hareketiyle heyecanlı ilişkiler yaşadığı ve özgür kimliğini ortaya koyduğu Balık burcundaki Mars ile zorlu bir etkileşim içine girecek. Ardından kimlik göstergemiz Güneş’in de Mars’ın mücadeleci tavrına getireceği eleştiriler, özellikle finansal konularda ve beklediğiniz paylaşımlarda aksiliklerle, beklemediğiniz ödemelerle karşılaşmanıza neden olabilir. Sözünde durmayan kişiler kara listenize alınacaktır. Arkadaşlarınızın kişisel sorunlarıyla ilgilenirken sonunda suçlu duruma düşmemeye özen gösterin. Herkesin sorununu dert edinmenin hiç faydası olmadığını anlayacaksınız. Eğitim, spiritüel konular, yabancılarla olan iletişim tutulmanın da etkisiyle size yeni kararlar aldırtabilir. Bildiğiniz doğrulardan vazgeçmeden değişen yaşam düzenine ayak uydurun.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: 18 ay boyunca burcunuza geçen Güneş ve Ay tutulmalarının ilkini 5 Haziran’da deneyimlemeye başlıyorsunuz. Cuma günü Yay burcunda meydana gelecek bu etki 22 Mayıs’ta ikili ilişkiler ve kariyer hayatınızla ilgili başlayan süreci bir tamamlanma aşamasına taşıyacak. Daha sonra bu günlerdeki olayların sonuçlarını 30 Kasım-14 Aralık arasında elde edeceksiniz. Unutmayın ki dolunay fazında meydana gelen Ay tutulmaları aslında bir olgunlaşma ve hasat zamanını anlatır. Demek partnerlerinizle olan bağınızı irdelemek, ilişkinin, aksayan yönlerini gidermek, daha uyumlu bir hale getirmek için çaba harcamaya istekli olacaksınız. Ama burcunuzdaki Venüs ve Güneş’in, duyguların efendisi Balık’taki Mars ile kurduğu zorlu etkileşim, çabalarınızın kolayca karşılığını alamayacağınızı gösteriyor. İki kişi ya da olay arasında kalarak gerilebilir, karşınızdakilerin sözlerine yürekten inanmakta zorlanabilirsiniz. Veda edip gitmek isterken, alışkanlıklarınızdan kopamayacağınızı anlamakla kendinizi boşuna suçlamayın. Bu dönemi Haziran sonuna kadar sabırla yönetmelisiniz. Uzaklarda yaşayan biri ya da özgürlüğüne düşkün bir insan radarınıza girebilir.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Haftaya damgasını vuran Ay tutulması, gündelik hayattaki yoğunluğunuzu artırırken, sürpriz tanışmaları, uzaklarda yaşayanlarla kurulan iletişim trafiğinde hızlanmayı, eğitimle ilgili fırsatları önünüze çıkartacaktır. Ayrıca sportif ve meditatif etkinliklere vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bu haftaki bitiş ya da başlangıçlar, 18 ayın heyecanlı temposuna ışık tutacak. Yeni iş projelerini Kendi sağlığınız kadar evcil hayvanınızın bakımı ile ilgilenmeye vakit ayırmalısınız. Yakın gelecekte geçekleştirmek isteyeceğiniz seyahatlerin zamanlamasını yapmaya başlayın. Ne demişler, “hayal etmek, gerçek kılmanın yarısıdır”. Arkanızdan konuşulanlara kulağınızı tıkayıp, ikili aşkların kafa karıştırıcı ortamında, gönlünüzün seçtiğine şans tanıyın. Geçmişten gelip tekrar kapınızı çalanlar kafanızı boşuna karıştırmasın.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: 5 Haziran’da Yay burcundaki Ay tutulması hayallerinizin üzerine yıldız yağmuru yağdıracak. Ama bu muhteşem görünüm Balık burcundaki Mars’ın suyu yumruklayan görünmez öfkesiyle gölgelenebilir. Ruhsal sağlığınızın iniş çıkışlarını kontrol altında tutmak için, sizi üzen kişilerden uzak durmalı, neşe-keyif-coşkunun öne çıktığı birlikteliklere öncelik tanımalısınız. İş hayatınız açısından ise bu haftadan itibaren 18 aylık yeni bir döneme giriyorsunuz. Girişken ruhunuzu canlandıran projeler ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunların somutlaşma sürecini, işi kabul etmeden iyice irdelemeli sonrasında karar vermelisiniz. Pandeminin getirdiği sosyal yaşamı kısıtlayan kurallar ortadan kalkınca Temmuz ortasından sonra seyahatlerin arttığı bir döneme adım atacağınızı bilip, buna göre yaşamınızdaki yeni düzenin dinamiklerini şimdiden saptayabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Mayıs başından itibaren iş yaşamınızda 18 aylık yeni bir dönemin içine girdiniz. Bu sürecin ilk işareti 22 Mayıs’taki Yeni Ay ile yolunuza çıktı. Cuma günü bu sürecin ilk meyvesini koparmaya hazırlanacağınız bir Ay tutulması meydana gelecek. Yay burcunda ve ev yaşamınızın merkezinde etkilerini güçlü bir biçimde deneyimleyeceğiniz bu süreçte, iş yoğunluğunuzun yanı sıra ailevi sorunlarla uğraşmak, aile bireylerinin fikir ayrılığına uzlaştırıcı çözümler bulmak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca evden taşınmak, yeni bir haneye geçmek isteği baskın olabilir. Eşinizle ilişkiniz bir başkası yüzünden gerilebilir, bu dönemi sinirlerinize ve öfkenize hakim olarak geçirmeli, gelecekteki hedeflerinize odaklanıp, sakinliğiniz korumalısınız. Eski düzeninizi yıkma isteği ağır bassa da sonrada yaptığınız hataların farkına varıp, pişmanlık duyabilirsiniz. Evde kaldığınız sürede yeni bir konu öğrenmek, zihninizdekileri kaleme almak yarar sağlar. Kariyerinizde işbirliği yaptığınız kişilerin tutarsız ve güvensiz tavırları zorlanmanıza neden olacaktır. Covid-19 nedeniyle onların da karar almakta zorlanmalarına hak vermelisiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Cuma günü kardeş, yakın akrabalar, eğitimler, yolculuklar, kısa seyahatler alanınızda meydana gelecek olan Yay burcundaki Ay tutulması, sizi bu konularla ilgili 18 aylık yepyeni bir dönemin içine itiyor. Internet üzerindeki faaliyetlerinizi öne çıkaran yeni bir meslek edinmeye karar verebilir, eski işinizle paralel olarak bu yeni konuyu hayatınıza dahil edebilirsiniz. Hatta bu girişiminizi kardeşinizle birlikte yürütmek ya da kardeşinizden bir ayrılma süreci yaşamak olarak değerlendirebilirsiniz. Uzaklara taşınmak için resmi başvurularınıza alabileceğiniz cevaplar da bu dönemde kapınızı çalabilir. Akademik dünyanın heyecanı hayatınıza bu dönemde eskisi gibi renk katar. Tanıtım, pazarlama konuları önem kazanabilir. Balık burcunda hareket eden Mars’ın tutulmaya yapacağı olumsuz etki, moralinizi bozmamalı özellikle finansal konularla ilgili yaşayacağınız hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmalısınız. Spiritüel ve ruhsal konularla ilgili kapalı grup çalışmalarına katılabilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Cuma günü Yay burcunda meydana gelecek dolunay aynı zamanda Ay tutulmasına neden olacak. Öz saygınlık ve maddi kazanımlar alanınızda etkili olacak tutulmanın getireceği 18 aylık değişimi artık deneyimlemeye başlıyorsunuz. Yurtdışı bağlantılı iş projeleriyle ilgili teklifler alabilir, partnerinizle farklı bir yaşam standardına geçmek için yeni koşulların içine girebilir, yaratıcı kimliğinizin görünen yönlerini bu dönemde ortaya çıkarabilirsiniz. Bu görkemli görünümün etkisini, yanılsamalar ve aldanmalar gezegeni Neptün ile kol kola gezen Balık burcundaki Mars gölgeleyecektir. Sanki tam atılım yapacağınız bir sürece girerken, hayatınızı adadığınız kişinin yaşadığı sorunlar nedeniyle durmak zorunda kalacaksınız. Yanlış zamanda yanlış kararlar almamak adına, sakinliğinizi korumalı, size bağımlılık teması taşıyanlardan uzaklaşmalısınız. Aşırı harcamalardan arınmalı, banka ödemelerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta burcunuzda meydana gelen önemli bir Ay tutulmasıyla, adeta hayatınıza yeni bir format atacaksınız. Zira 18 aylık tutulma döneminde 2022 Ocak ayına kadar başta özel hayatınız ardından kariyerinizde taşların temelden oynadığı konularla karşı karşıya kalacaksınız. Evlenmek, boşanmak, farklı bir işe ya da sektöre geçmek, yeni bir ülkeye taşınmak gibi konular zaman içinde hayatınızı kökten değiştirecektir. Fakat ev ortamınızda gezinen Balık burcundaki Mars, ilişkiler alanınızdaki Venüs ve Güneşle zorlu bir etkileşim kurarak, bu radikal konular karşısında, elinizin kolunuzun bağlanmasına ve kararsızlık çekmenize neden olur. Bu atıl enerjinin anaforundan kurtulmalı, cesaretli tarafınızı öne çıkartmalısınız. Pratik zekanız ve çalışkanlığınızla ikilem yaratan bu ortamdan sıyrılarak, yepyeni bir geleceğe yelken açmak için düğmeye basabilirsiniz.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta Yay burcundaki Ay tutulmasının etkisini gündelik hayatınızda bitmek tükenmek bilmeyen ve artış gösteren işler sayesinde hissedeceksiniz. 18 ay boyunca sanki bu baş döndürücü iş ve günlük yaşam temposu sizi görünmez kıskacına alacak. Susmayan telefonlar, ardı arkası kesilmeyen internet üzerindeki toplantılar, farklı gruplarla aynı güne sığdırılan görüşmeler sizin yeni yaşam tarzınızın en temel göstergeleri olacak. Eğitim almak ya da vermek, hizmet sektörüyle ilgili yeni işlere ortak olmak, geçmişten gelen ortaklıkları sonlandırmak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bir kitap çalışması ya da blog üzerinde geniş kitlelerle buluşmak için zihninizdekileri somutlaştırmaya karar vereceksiniz. Zihin yorgunluğunuz, bedeninize ayak ağrısı olarak yansıyabilir. Temiz havada bol bol yürüyüşe çıkarak bu zorlu süreci bir nebze olsun üzerinizden atmalı, karşılıksız ve koşulsuz hizmet anlayışınıza farklı bir bakış açısı taşıyarak, alma vermeyi dengelemelisiniz. Çok çalışmanızın karşılığında maddi kazanımlarınız sizi tatmin edecektir.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Yay burcunun 15 derecesinde 5 Haziran’da meydan gelecek olan dolunay, aynı zamanda Ay tutulmasını tetikleyecek. 18 ay boyunca sorumluluklarınız artarken bir o kadar mutlu olup, heyecan duyacağınız yeni bir konu ya da ilişki tüm yaşam dinamiğinizi değiştirecek. Bu sürecin doyumsuz özgürlüğünü yaşarken, ayağınızı yerden kesmemeli zira sizi yanılsamalara sürükleyecek olan Balık burcundaki Mars’ın oyununa gelmemelisiniz. Özellikle maddi manevi kazanç konusunda size belirsizlikler taşıyabilecek bu gezegenin harekete geçemeyen atıl enerjisini 28 Haziran’a kadar dikkatli bir şekilde yönetmeli, dolayısıyla çevrenizdekilerin fantastik fikirlerine akılcı yorumlar katmalısınız. Yeni yaşam düzeninizde sivil toplum kuruluşlarının da içinde bulunduğu gönüllü çalışmalara ağırlık verebilir, kendinize birden çok hobi hatta sevgili edinebilirsiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyenler bu 18 ayı verimli bir şekilde değerlendirebilirler.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Cuma günü Yay burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, kariyer hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz atılımların kalıcı seslerini duyuracak. Uluslararası konuların hızlı gelişim gösterdiği, yöneticilerinizle farklı projeleri tartıştığınız 18 aylık yeni bir döneme giriyorsunuz. Değişken enerjinin hakim olduğu bu süreçte, evle iş arasındaki dengeyi korumak pek kolay olmaz. İkili ilişkilerinizde anlamsız hayaller kurmaktan kaçınmalı, karşınızdaki insandan yapabileceklerinin ötesine geçmesini talep etmemelisiniz. Aksi takdirde uzun vadede karşılıklı hayal kırıklığı yaşayıp, ilişkinizin gücünü zayıflatırsınız. Tutulmanın etkisiyle depresif ruh haliniz sizi yalnızlığa itebilir. Bu melankolik tavırlarınızı bir kenara bırakarak, sosyal yaşamın size sunduğu renkli fırsatların tadını çıkartmaya bakın.