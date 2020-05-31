Haftalık burç yorumları (1-7 Haziran 2020 astroloji)

31.05.2020 - 09:26
Dolunayda meydana gelen Yay burcundaki tutulma öncesi, ilişkilerin ahengine odaklanan Terazi burcunda seyahat eden Ayın yöneticisi Venüs, ebedi aşkı Balık’taki Mars ile gergin bir etkileşime girerken, Perşembe günü Güneş’i de yanına alarak, eteğindeki tüm taşları ortaya dökecek. Ardından özgürlüklerin savunucusu Ay’ın Yay burcundaki vurgusu sanki bir halatın iki ucundan tutulup çekiştirilen konulara parmak basacak. Değişken burçlar üzerindeki bu etki, her türlü ikili ilişkiyi kopma noktasına taşıyabilir. Global ortamda barış ve sağduyunun korunması için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalınabilir. Bu süreci yönetmek için hizmet odaklı, fayda prensibini gözeten Başak burcunun dinamiklerini dikkate almak ve bu etkiden faydalanmak yarar sağlar. Aksi takdirde emek verilerek kurulan ilişki kalıplarında ciddi çatırdamalar meydana gelir. Ardından bunları onarmak o kadar da kolay olmayacaktır. Sosyal hayata geçişteki serbestiler konusunda geri adımlar atılabilir, otorite figürlerinin bu konuda sıkça karar değiştirmelerine şahit olabiliriz. Artık gönlümüzdeki gezgin ruhu eve kapatmak pek mümkün olmayacaktır. Herkes zincirlerini koparıp, doğayla kucaklaşmak için can atar. O yüzden her şeye rağmen tedbirli ve temkinli olmalıyız.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya Terazi burcundaki Ay ile giriş yaparak, ilişkilerinizin merkezine kendinizi oturtuyorsunuz. Çift kısmetli bir dönemde olduğunuzu düşünmekte son derece haklı olsanız da bu dönemdeki fırsatların uzun soluklu hayatınızda kalacağına çok da fazla güvenmeyin. Zira yönetici gezegeniniz Mars ile gönlünü kaptırdığı Afrodit nam-ı diğer Venüs, birbirlerinin açığını yakalamak için sıkı bir mücadele içine girecekler. Bundan sıyrılmak için sağlam karakterli insanları hayatınızda tutmalı, nerde sabah orada akşam diyenlerle aranızdaki mesafeyi korumalısınız. Ellinizde olmayan nedenlerden dolayı maddi harcamalarınızda artış meydana gelebilir. Cuma günü meydana gelecek Ay tutulması, yabancılar, uzaklar, hukuki ve devlete ait prosedürler alanınızdan sizi etkileyecek. Bu dönemde başlayan konular ile 18 ay boyunca uğraşırsınız.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Yay burcundaki Ay tutulmasının etkisinde kalan bu hafta, yönetici gezegeniniz Venüs İkizler’deki geri hareketiyle heyecanlı ilişkiler yaşadığı ve özgür kimliğini ortaya koyduğu Balık burcundaki Mars ile zorlu bir etkileşim içine girecek. Ardından kimlik göstergemiz Güneş’in de Mars’ın mücadeleci tavrına getireceği eleştiriler, özellikle finansal konularda ve beklediğiniz paylaşımlarda aksiliklerle, beklemediğiniz ödemelerle karşılaşmanıza neden olabilir. Sözünde durmayan kişiler kara listenize alınacaktır. Arkadaşlarınızın kişisel sorunlarıyla ilgilenirken sonunda suçlu duruma düşmemeye özen gösterin. Herkesin sorununu dert edinmenin hiç faydası olmadığını anlayacaksınız. Eğitim, spiritüel konular, yabancılarla olan iletişim tutulmanın da etkisiyle size yeni kararlar aldırtabilir. Bildiğiniz doğrulardan vazgeçmeden değişen yaşam düzenine ayak uydurun.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Haftaya damgasını vuran Ay tutulması, gündelik hayattaki yoğunluğunuzu artırırken, sürpriz tanışmaları, uzaklarda yaşayanlarla kurulan iletişim trafiğinde hızlanmayı, eğitimle ilgili fırsatları önünüze çıkartacaktır. Ayrıca sportif ve meditatif etkinliklere vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bu haftaki bitiş ya da başlangıçlar, 18 ayın heyecanlı temposuna ışık tutacak. Yeni iş projelerini Kendi sağlığınız kadar evcil hayvanınızın bakımı ile ilgilenmeye vakit ayırmalısınız. Yakın gelecekte geçekleştirmek isteyeceğiniz seyahatlerin zamanlamasını yapmaya başlayın. Ne demişler, “hayal etmek, gerçek kılmanın yarısıdır”. Arkanızdan konuşulanlara kulağınızı tıkayıp, ikili aşkların kafa karıştırıcı ortamında, gönlünüzün seçtiğine şans tanıyın. Geçmişten gelip tekrar kapınızı çalanlar kafanızı boşuna karıştırmasın.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: 5 Haziran’da Yay burcundaki Ay tutulması hayallerinizin üzerine yıldız yağmuru yağdıracak. Ama bu muhteşem görünüm Balık burcundaki Mars’ın suyu yumruklayan görünmez öfkesiyle gölgelenebilir. Ruhsal sağlığınızın iniş çıkışlarını kontrol altında tutmak için, sizi üzen kişilerden uzak durmalı, neşe-keyif-coşkunun öne çıktığı birlikteliklere öncelik tanımalısınız. İş hayatınız açısından ise bu haftadan itibaren 18 aylık yeni bir döneme giriyorsunuz. Girişken ruhunuzu canlandıran projeler ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunların somutlaşma sürecini, işi kabul etmeden iyice irdelemeli sonrasında karar vermelisiniz. Pandeminin getirdiği sosyal yaşamı kısıtlayan kurallar ortadan kalkınca Temmuz ortasından sonra seyahatlerin arttığı bir döneme adım atacağınızı bilip, buna göre yaşamınızdaki yeni düzenin dinamiklerini şimdiden saptayabilirsiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Cuma günü kardeş, yakın akrabalar, eğitimler, yolculuklar, kısa seyahatler alanınızda meydana gelecek olan Yay burcundaki Ay tutulması, sizi bu konularla ilgili 18 aylık yepyeni bir dönemin içine itiyor. Internet üzerindeki faaliyetlerinizi öne çıkaran yeni bir meslek edinmeye karar verebilir, eski işinizle paralel olarak bu yeni konuyu hayatınıza dahil edebilirsiniz. Hatta bu girişiminizi kardeşinizle birlikte yürütmek ya da kardeşinizden bir ayrılma süreci yaşamak olarak değerlendirebilirsiniz. Uzaklara taşınmak için resmi başvurularınıza alabileceğiniz cevaplar da bu dönemde kapınızı çalabilir. Akademik dünyanın heyecanı hayatınıza bu dönemde eskisi gibi renk katar. Tanıtım, pazarlama konuları önem kazanabilir. Balık burcunda hareket eden Mars’ın tutulmaya yapacağı olumsuz etki, moralinizi bozmamalı özellikle finansal konularla ilgili yaşayacağınız hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmalısınız. Spiritüel ve ruhsal konularla ilgili kapalı grup çalışmalarına katılabilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Cuma günü Yay burcunda meydana gelecek dolunay aynı zamanda Ay tutulmasına neden olacak. Öz saygınlık ve maddi kazanımlar alanınızda etkili olacak tutulmanın getireceği 18 aylık değişimi artık deneyimlemeye başlıyorsunuz. Yurtdışı bağlantılı iş projeleriyle ilgili teklifler alabilir, partnerinizle farklı bir yaşam standardına geçmek için yeni koşulların içine girebilir, yaratıcı kimliğinizin görünen yönlerini bu dönemde ortaya çıkarabilirsiniz. Bu görkemli görünümün etkisini, yanılsamalar ve aldanmalar gezegeni Neptün ile kol kola gezen Balık burcundaki Mars gölgeleyecektir. Sanki tam atılım yapacağınız bir sürece girerken, hayatınızı adadığınız kişinin yaşadığı sorunlar nedeniyle durmak zorunda kalacaksınız. Yanlış zamanda yanlış kararlar almamak adına, sakinliğinizi korumalı, size bağımlılık teması taşıyanlardan uzaklaşmalısınız. Aşırı harcamalardan arınmalı, banka ödemelerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta burcunuzda meydana gelen önemli bir Ay tutulmasıyla, adeta hayatınıza yeni bir format atacaksınız. Zira 18 aylık tutulma döneminde 2022 Ocak ayına kadar başta özel hayatınız ardından kariyerinizde taşların temelden oynadığı konularla karşı karşıya kalacaksınız. Evlenmek, boşanmak, farklı bir işe ya da sektöre geçmek, yeni bir ülkeye taşınmak gibi konular zaman içinde hayatınızı kökten değiştirecektir. Fakat ev ortamınızda gezinen Balık burcundaki Mars, ilişkiler alanınızdaki Venüs ve Güneşle zorlu bir etkileşim kurarak, bu radikal konular karşısında, elinizin kolunuzun bağlanmasına ve kararsızlık çekmenize neden olur. Bu atıl enerjinin anaforundan kurtulmalı, cesaretli tarafınızı öne çıkartmalısınız. Pratik zekanız ve çalışkanlığınızla ikilem yaratan bu ortamdan sıyrılarak, yepyeni bir geleceğe yelken açmak için düğmeye basabilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta Yay burcundaki Ay tutulmasının etkisini gündelik hayatınızda bitmek tükenmek bilmeyen ve artış gösteren işler sayesinde hissedeceksiniz. 18 ay boyunca sanki bu baş döndürücü iş ve günlük yaşam temposu sizi görünmez kıskacına alacak. Susmayan telefonlar, ardı arkası kesilmeyen internet üzerindeki toplantılar, farklı gruplarla aynı güne sığdırılan görüşmeler sizin yeni yaşam tarzınızın en temel göstergeleri olacak. Eğitim almak ya da vermek, hizmet sektörüyle ilgili yeni işlere ortak olmak, geçmişten gelen ortaklıkları sonlandırmak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bir kitap çalışması ya da blog üzerinde geniş kitlelerle buluşmak için zihninizdekileri somutlaştırmaya karar vereceksiniz. Zihin yorgunluğunuz, bedeninize ayak ağrısı olarak yansıyabilir. Temiz havada bol bol yürüyüşe çıkarak bu zorlu süreci bir nebze olsun üzerinizden atmalı, karşılıksız ve koşulsuz hizmet anlayışınıza farklı bir bakış açısı taşıyarak, alma vermeyi dengelemelisiniz. Çok çalışmanızın karşılığında maddi kazanımlarınız sizi tatmin edecektir.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Yay burcunun 15 derecesinde 5 Haziran’da meydan gelecek olan dolunay, aynı zamanda Ay tutulmasını tetikleyecek. 18 ay boyunca sorumluluklarınız artarken bir o kadar mutlu olup, heyecan duyacağınız yeni bir konu ya da ilişki tüm yaşam dinamiğinizi değiştirecek. Bu sürecin doyumsuz özgürlüğünü yaşarken, ayağınızı yerden kesmemeli zira sizi yanılsamalara sürükleyecek olan Balık burcundaki Mars’ın oyununa gelmemelisiniz. Özellikle maddi manevi kazanç konusunda size belirsizlikler taşıyabilecek bu gezegenin harekete geçemeyen atıl enerjisini 28 Haziran’a kadar dikkatli bir şekilde yönetmeli, dolayısıyla çevrenizdekilerin fantastik fikirlerine akılcı yorumlar katmalısınız. Yeni yaşam düzeninizde sivil toplum kuruluşlarının da içinde bulunduğu gönüllü çalışmalara ağırlık verebilir, kendinize birden çok hobi hatta sevgili edinebilirsiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyenler bu 18 ayı verimli bir şekilde değerlendirebilirler.