Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2019)

Yükselen Boğa:

Sevgili Boğalar, Nisan ayına girdik, 20 gün sonra Güneş sizin burcunuza geçecek ve hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Dolayısıyla sizin döneminize doğru yaklaşırken, hayatınızda önem kazanan temalar, önümüzdeki bir yıl boyunca gündeminizde durabilir.

Bu hafta 5 Nisan’da Koç burcunda Yeni Ay var. Yani sizin bilinçaltınız, kaygılarınız ve korkularınız ile ilgili evde. Korkularınızla yüzleşmek belki de yeni bir düşünce modeline geçerek hepsinden kurtulmak için iyi bir fırsat verebilir. Finansal gücünüz sizin için önemli, bu konuda yeni bir yaklaşım sergilemeyi planlayabilirsiniz. İletişim, çok yakın dostlarınız veya kardeşleriniz ile ilgili sizin duygusal tepkiler verebileceğiniz, hislerinizi karşılıklı konuşabileceğiniz yeni durumlar oluşabilir.