Haftalık burç yorumları (1-7 Nisan 2019)
ntv.com.tr
Gökyüzünün hareketli olduğu bir Mart ayından sonra yepyeni bir ilkbahar ayına başlıyoruz. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
Nisan ayına Güneş’in Koç burcundaki yolculuğu devam ederken başlıyoruz. Hemen ilk haftanın içerisinde 5 Nisan’da Güneş ve Ay yan yana gelerek Yeni Ay dediğimiz gökyüzü olayını meydana getirecek. Astrolojide Yeni Aylar, yenilik enerjileri, yeni başlangıçlar, yeniden uyanış ile sembolize edilir. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay 15° Koç burcunda gerçekleşecek. Yeni Ay anının yükseleni 14° Yengeç burcu olacak. Kişisel isteklerimizi hayatımızın merkezine koymak üzere yeni adımlar atarken, duygularımızdan yaralandığımızı hissedebiliriz. Karşımızdakileri koruma iç güdüsü ve kendi mutluluğumuz arasında seçim yapmak durumunda hissedebileceğimiz bir haftadayız. Her ne kadar vakit önemli olsa da bazen hayatı akışına bırakmak, düşüncelerimizin derinliklerinde kendimizi kaybetmek yerine doğal süreç içerisinde olayları olduğu gibi kabullenmemiz en doğrusu olabiliyor. Bu Yeni Ay’da her ne kadar hızla kararlar alıp hayatınıza geçirmek isteyecek olsanız da, bırakın hayat aksın, bakalım neler getirecek…
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, Güneş sizin burcunuzda ilerliyor yani bu geçireceğimiz haftanın baş kahramanlarındansınız…5 Nisan’da Güneş’in yanına bir de Ay gelecek. İkisi birden 15° Koç burcunda kavuşacak. Yenilik enerjisi getirecek gökyüzü. Özellikle iş hayatınız veya toplum içerisindeki yeriniz ile ilgili yepyeni başlangıçlara hazır olun. Eğer aktif bir iş hayatınız varsa daha önceleri sizi üzen, düşündüren konuların çözülme zamanı. Herhangi bir çözüm gözükmüyorsa da harekete geçme zamanı. Unutmayın, hayattaki en önemli konulardan biri kişinin kendi mutluluğunu ön plana alarak bazı adımlar atabilmesidir.. Her ne kadar çevrenize destek oldukça şifalanacağınız bir dönem içerisinde olsanız da kendi mutluluğunuzu hesaba katarak ilerlemeyi seçebilirsiniz.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, Nisan ayına girdik, 20 gün sonra Güneş sizin burcunuza geçecek ve hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Dolayısıyla sizin döneminize doğru yaklaşırken, hayatınızda önem kazanan temalar, önümüzdeki bir yıl boyunca gündeminizde durabilir.
Bu hafta 5 Nisan’da Koç burcunda Yeni Ay var. Yani sizin bilinçaltınız, kaygılarınız ve korkularınız ile ilgili evde. Korkularınızla yüzleşmek belki de yeni bir düşünce modeline geçerek hepsinden kurtulmak için iyi bir fırsat verebilir. Finansal gücünüz sizin için önemli, bu konuda yeni bir yaklaşım sergilemeyi planlayabilirsiniz. İletişim, çok yakın dostlarınız veya kardeşleriniz ile ilgili sizin duygusal tepkiler verebileceğiniz, hislerinizi karşılıklı konuşabileceğiniz yeni durumlar oluşabilir.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, Mars geçtiğimiz hafta sizin burcunuza geçiş yaptı. Mars, Astrolojide hayat enerjimiz, yapmak istediklerimiz için harekete geçme gücümüz ile ilişkilendirilir. İkizler burcundaki seyahati ile harekete geçmek için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi çevrenizdekilerden alabileceğiniz bir etki yaratır. Yani etrafınızdaki insanlar sizin için önemli hale gelir. Kendinizi bitkin, mutsuz, halsiz hissettiğinizde arkadaşlarınız en büyük güç kaynağınız olacaktır. Bu da zaten sizin alışık olduğunuz bir enerjidir, insanlar sizin için her zaman önem taşır… Bu hafta sizin için kritik olan konularla ilgilenmeniz için uygun bir hafta olacaktır. 5 Nisan’da gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte de yeni arkadaş çevrelerine, ortamlara dahil olmanız söz konusu olabilir. Mevcut arkadaş grubunuzda yaşanabilecek yeni bir olay da gündeminiz olabilir.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, nerdeyse her hafta belirtiyorum; sizin için kritik olacak 2 yıllık süreç içerisindeyiz. Hayatınızın her alanında bazı değişiklikler yaşamanız, hayata bakış açınızı gözden geçirmeniz için kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bu hafta önemli bir hafta çünkü, Cuma günü Koç burcunda yaşanacak Yeni Ay’ın yükseleni Yengeç burcu olacak. Sizin 10. Evinizi etkileyecek bu Yeni Ay’da kuvvetli etki alacaksınız. 10. Ev Astrolojide, aktif olarak icra ettiğiniz mesleğinizi, iş hayatınızı veya toplum içerisindeki statünüzü simgeler. Bu temalar doğrultusunda yeni bir farkındalık veya başlangıç yaşayabilirsiniz. Doğum haritanızın en tepe noktasında bulunan bu ev, sizin cemiyet içerisinde başarılı olduğunuz alanları da gösterir ki sizin için bu harekete geçme gücünüz, enerjik tavrınız ve belki de aklınızı koyduğunuzu tamamlama iç güdünüzdür.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, bu hafta Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte, geleceğe dair düşünceleriniz, yurtdışı planlarınız, önemli konulardaki hayat görüşlerinizde yeni farkındalıklar yaşayıp, kendinizi yeni kararlarınızı icra ederken bulabilirsiniz. Hızlı ve atik davranarak belki de uzun uzun düşünmeden, iç güdülerinizle yeni kararlar alabilirsiniz.
Uzak akrabalarınız ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Devam ettirmek istediğiniz bir hobiniz veya öğrenim hayatınız ile ilgili almak istediğiniz yeni bir yön varsa bu hafta uygun bir hafta olabilir.
Günlük rutinlerinizde canınızı sıkan durumlar oluşabilir. Kendinizi koruyabileceğiniz en iyi yol geçmişte yaşadığınız tecrübelerinizi hayatınıza dahil etmek olacaktır.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, bu hafta Cuma günü yaşanacak Yeni Ay sizin 8. Evinizde gerçekleşecek. 8. Ev Astrolojide yeniden doğuşu simgeler. Enerjinizin düştüğünüz hissettiğiniz bir dönemde iseniz bu Yeni Ay size enerjinizi geri kazanmanız için doğru adımları atmanız konusunda yön gösterecektir. Hayatınızda kapamanız ve bitirmeniz gereken konular da 8. Ev temaları içerisinde yer alır. Kendi emeklerinizle kazandığınız para dışındaki para mevzuları 8. Ev yönetimindedir; kredi, vergi, borç, miras gibi alacakları veya borçlu olduğunuz finansal konularda bu hafta yeni bir gelişme olabilir.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, büyük hayat planlarınızı icra etmek için etrafınızdakilerden destek alabilirsiniz. Siz insanlarla ilişkilerinizi kurarken son derece düşünceli ve naif davranırken, etrafınızdakiler de vakti geldiğinde size destek vermek için gerekli eforu göstermekten çekinmeyecektir. Son bahar döneminden uzak olsak da Güneş’in Koç burcundaki seyahati sizi ilişkileriniz konusunda etkilemeye bir süre daha devam edecek. Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, yaşadığınız ilişkiniz, evliliğiniz veya eğer varsa ortaklığınız ile ilgili konularda yeni bir bakış açısına geçmenize sebebiyet verebilir. Biraz kendinizi merkeze alarak hareket etme eğiliminde olabilirsiniz.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, her gün yapageldiğiniz rutin işleriniz ile ilgili yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Aktif olarak iş hayatınız varsa, günlük işlerde size destek olan ekipleriniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Cuma günü yaşanacak Yeni Ay sizin sıklıkla yaptığınız rutinlerinizi gözden geçirmenizi ve belki de gerekli değişiklikleri yapmanızı sağlayacaktır.
Sağlığınıza bu hafta her zamankinden biraz daha fazla özen göstermenizi tavsiye ederim. Sağlığınızı etkilemeyeceğini düşündüğünüz hareketleriniz bu hafta sizi tahmininizden daha çok etkileyebilir.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay’da en çok kıskanılacak burçlardan biri siz olabilirsiniz…Yeni Ay sizin aşk yaşantınızı kapsayan konuları içeren evinizde gerçekleşecek. Bu enerji ile yeni bir aşkın başlaması söz konusu olabilir. Mutlu anlarınızın sayısını arttırmak için yaptıklarınıza yeni rutinler ekleyebilirsiniz. Yapınız gereği zaten neşeli olmak sizin iyi başarabildiğiniz özelliklerinizden, bu haftaki uygun enerjilerle kendi enerjinizi yükseltebilmek için yeni bazı kararlar alabilirsiniz.
Çocuk sahibi olmak isteyen Yaylar veya halihazırda çocuğu olanlar için yeni bazı dönemlerin başlangıcı olabilir.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, bu sene kendinizle baş başa kaldığınız dakikalarda fazla düşünmek hatta biraz karamsar olmak gibi bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Olumsuzu düşündükçe, olumsuzu hayatınıza çektiğinizi unutmadan, geçmişteki tecrübelerinizi her zaman aklınızda tutarak ilerlemeyi seçmelisiniz.
Bu hafta yaşanacak Yeni ay ile birlikte evinizde bazı değişiklikler yapmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak, evinizi yeniden dekore ettirmek bu değişikliklerden bazıları olabilir.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta başında özellikle, kendi emeklerinizle kazandığınız para konusunda sizin kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylarla fazlaca meşgul olabilirsiniz. Hem ikili ilişkileriniz vasıtasıyla hem de aklınızı kullanarak finansal konularınızı çözmek en kritik mesailerinizden biri olabilir.
Bu hafta Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınızla etkili bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Hatta bu kişilerle yeni bazı kararlar alıp, yeni dönemler başlatabilirsiniz.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta Venüs, Merkür ve Neptün sizin burcunuzdaki yolculuğuna devam edecek. Bu kadar çok gezegenin enerjisinin sizin üzerinizde olması, sizi de önemli bazı değişimlere zorlayabilir. Hayatınızın size özel olan konularında kritik kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin çok kuvvetli olacağı bir haftadasınız.
Para kazanmak konusunda yeni bazı hamlelerde bulunabilirsiniz. Yeni bir projeye başlamak hatta belki yeni bir açma kararı için uygun enerjiler altındasınız. Atmanız gereken imzalar ile ilgili bir hafta daha bekleyip, Merkür’ün Retro alanından tamamen ayrılması lehinize olacaktır.