Haftalık burç yorumları (10-16 Aralık 2018 astroloji)

Sevgili Koçlar, aktif olarak bir iş hayatınız varsa, bu aralar yaşadıklarınız sizi çok da motive etmiyor olabilir. Özellikle konuları ciddiye alıp, hepsinde başarılı olmak gibi bir motivasyonunuz varken önünüze çıkan engeller sizi yoruyor olabilir. Bir süre daha böyle gidebilir fakat aldığınız dersler ve edindiğiniz tecrübe önünüzde çok güzel kapılar açacak, biraz sabır.

Bu aralar ikili ilişkilerinizde yaşananlar sizi tam olarak motive edecek tarzda; kolay, basit anlaşılır ve sorunsuz olmayabilir. Zamanın ruhuna teslim olup, kendinizi akışa bırakmayı deneyebilirsiniz.