Haftalık burç yorumları (10-16 Aralık 2018 astroloji)
ntv.com.tr
Aralık ayının ikinci haftasında nispeten daha az gezegen hareketinin olduğu bir ay yaşayacağız. Geçen hafta Merkür Retro hareketini tamamladı ve Yeni Ay meydana geldi; bu hafta artık daha tanıdık, bildik enerjilerle yenilikleri hayatımıza katma haftasındayız. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
Bu dönemde odaklanmak biraz daha güç olabilir.
Haftanın son iş gününde ve hafta sonunda, Ay’ın da Balık burcuna geçişi ile, duygularımızda 10 Aralık haftasının tek gezegen geçişi Merkür’den gelecek. Geçen hafta Akrep burcunda Retro hareketini tamamlayan Merkür, 13 Aralık Perşembe günü Yay burcuna geçiş yapacak. Astrolojide Merkür, aklı ve muhakeme yeteneğini yönetir. Yay burcunda iken tüm enerjisini aktaramaz ve yücelemez. Bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak veya araştırma yapmak, odaklanmak yerine, birçok farklı konuda hakkında zihnimizi yorabiliriz, değişkenlikler yaşayabiliriz. Kendimizi hayatın akışına bırakabileceğimiz, olayları biraz sisli, puslu değerlendirebileceğimiz, hayat enerjimizi de duygularımızla yöneteceğimiz birkaç gün geçirebiliriz.
2019’a hızla yaklaşırken, sizi nelerin beklediğini merak ediyorsanız, son yazımı bu linkten okuyabilirsiniz.
Sağlık, huzur, mutluluk, aşk ve umut dolu bir hafta dilerim.
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2Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, aktif olarak bir iş hayatınız varsa, bu aralar yaşadıklarınız sizi çok da motive etmiyor olabilir. Özellikle konuları ciddiye alıp, hepsinde başarılı olmak gibi bir motivasyonunuz varken önünüze çıkan engeller sizi yoruyor olabilir. Bir süre daha böyle gidebilir fakat aldığınız dersler ve edindiğiniz tecrübe önünüzde çok güzel kapılar açacak, biraz sabır.
Bu aralar ikili ilişkilerinizde yaşananlar sizi tam olarak motive edecek tarzda; kolay, basit anlaşılır ve sorunsuz olmayabilir. Zamanın ruhuna teslim olup, kendinizi akışa bırakmayı deneyebilirsiniz.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bir süredir hayatınızın odağında, ikili ilişkileriniz duruyor olabilir; eşiniz, sevgiliniz veya varsa eğer ortağınız...Aklınızı kurcalayacak mutlu gelişmeler için zihninizi yoruyor olabilirsiniz. Geçen hafta gerçekleşen Yeni Ay’da da, yükselen burcunuzun derecesine göre size ilişkinizde veya ailenizden alacağınız destek konusunda yenilik enerjisi getirmiş olabilir. Keyifli vakit geçirmek veya anlaşmazlıkları çözmek için doğru zaman devam ediyor. Merkür’ün de düz hareketine geçmiş olması ile artık kararlarınızı hayata geçirmek konusunda endişeleriniz kalmamış olabilir.
Arkadaş gruplarınız veya platonik olarak ilginizi çeken kişi hakkında olayları çok da mantık süzgecinden geçirip inceleyebildiğiniz bir dönemde değilsiniz. Sanki her olayı biraz kaderin cilvesi gibi yorumlayıp, kontrolünüz dışında gelişiyormuş hissinde olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru dost meclisleriniz hakkındaki duygularınızda salınım göstermeye başlayabilir.
Büyük hayat planınız veya yurtdışı konularında derslerinizin devam ettiği bir yıl içerisindesiniz. Biraz daha sabır…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, sizin mevsiminiz olmasa da, sizin için önemli değişikliklerin ve hareketlenmelerin olacağı bir dönemdeyiz. Güneş tam karşıtınız Yay burcunda ilerliyor, ilişkiniz, evliliğiniz, ikili ilişkileriniz üzerinde…Geçen hafta tam bu konularla ilgili Yeni Ay meydana geldi. İlişkinizi gözden geçirmiş, yeni bir ilişkiye başlamış veya ilişkinizde yeni bir döneme geçme kararı almış olabilirsiniz. Hayatın senaryoları neler olur bilinmez ama bu konularda bir yenilik henüz olmadıysa da, hazır olun.
Geçen hafta yönetici gezegeniniz Merkür’de Retro hareketini sonlandırdı. Daha bildik enerjilerle yeni ve şans dolu kararlara imza atabilirsiniz. Mantığınız sizin için çok önemliyken bazen de en büyük engeliniz haline gelebilir. Bu sebeple Merkür Retro dönemleri sizi biraz daha fazla etkilemiş olabilir. Normale dönen hareketi ile kafanız biraz daha rahatlayacak, kararlarınızı daha sağlıklı alır hale geleceksinizdir.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da başroldeki burçlardan biri de sizdiniz. 2019’un başrolünde de siz olacaksınız... Bunları ısınma turları olarak düşünebilirsiniz. Yaşanan Yeni Ay konunuz, arkadaş çevreniz, dostlarınız eğer varsa platonik olarak sevdiğiniz kişi hakkında olmuş olabilir. Kendinizi şanslı hissederek, hislerinizi açmak isteyebilir veya arkadaş çevrenizden destek alabilirsiniz. Hayatın akışının nasıl bir kurguda gerçekleşeceğini kimse bilemezken, yukarıdakileri birkaç örnek gibi algılayabilirsiniz. Uzun bir süredir aşk hayatınız ve arkadaşlarınız hakkında önemli bağlar hissediyor olabilirsiniz, bu hafta bu konularda yepyeni kararlarla hayatınıza devam etmek isteyebilirsiniz.
Büyük hayat planlarınız ile ilgili kendinizi hayatın akışına bırakıp tüm yaşam enerjinizi kontrol dışında hissedebilirsiniz. Yurtdışı sizin için önem kazanabilir.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, ailenizde, hanenizde yaşadıklarınıza çok odaklandığınız bir dönemdesiniz. Aklınız hane içerisindeki değişikliklerde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Merkür’ün de düz hareketine geçmesi ile birlikte eviniz, yuvanız ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.
Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da en kıskanılacak burçlardan biri olarak sizi göstermiş, “aşk” olabilir demiştim…Hala kıskanılıyorsunuz, bu güzel gelişme hayatınızda doğru zamanda oluştu diyebiliriz. Hayattan aldığınız zevk ve keyif yaptığınız anlarınızı sorguladığınız son 1 yıl içerisinde, aşk hayatınızın yoluna girmesi ile daha mutlu olduğunuzu hissedebilirsiniz….
Gelişmelerin heyecanına kapılırken dikkatli olmanız gereken bir konu; daha önce yaşadığınız dersleri ve tecrübeleri bu heyecanın gölgesinde bırakmamanız önemli. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsanız, tecrübelerinizi de kullanmanız faydalı olacaktır.
Kaygı ve korkularınızın duygularınızda yeri olmadığını düşünerek bastırmaya çalışmanız sizi daha fazla gerebilir. Yapılması gereken ve hayatın da sizi önümüzdeki bir yıl boyunca yönlendireceği yöntem, biraz daha duygularınızı dinleyip hatta üzerinde konuşarak çözümlemek olmalı…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçen hafta Cuma günü yönetici gezegeniniz Merkür, Retro hareketini tamamladı. Bir gezegen Retro hareketini yaparken, Dünya’ya en yakın konuma gelir. Bu konumu, gezegenin enerjisini direk olarak aktarmasına hatta etkisinin artmasına sebep olur. Merkür’de sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Retro konumunda iken normalden daha fazla mantığınızı ön plana çıkartmış, duygularınızı tamamen kısmış olabilirsiniz. Yapınız gereği zaten duygularınızı çok kolay konuşamadığınızı da hesaba kattığımızda sizin için baya mantıklı bir dönemi geride bıraktınız…Şimdi duygu zamanı…
Duygularınızın artıp, akacağı bir konu da aileniz, yuvanız ve haneniz ile ilgili olabilir. Hane nüfusunuz artabilir, yaşadığınız ev büyüyebilir veya tahmininizden daha şanslı gelişmeler oluşabilir. Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da haneniz ile ilgili konuların müjdesini, gelişmelerin nasıl oluşabileceğine dair ipuçlarını almış olabilirsiniz.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, iyi gelişmeler ile başlayalım. Bu hafta para konularında şanslı olacaksınız gibi duruyor. Kendi emeklerinizle elde ettiğiniz kazançlarınızda bolluk, bereket sizinle olacak. Bu hafta Merkür’ün de Jüpiter’e eşlik etmesi ile, mantığınızda karşı çıksanız bile, şansın baskın gelip, sizi doğru ve şanslı yola ilerlettiği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçen hafta yaşadığınız Yeni Ay’da, yükselen burcunuzun derecesine göre değişmekle beraber, gelirleriniz ile ilgili önemli gelişmeler yaşamış olabilirsiniz.
Varsa kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınızla ilgili konular sizi biraz zorlayabilir. Benzer şekilde iletişim kazaları da yaşayıp, yanlış anlaşıldığınızı düşünüp, rahatsızlık hissedebilirsiniz.
Çocuklarınız ve aşk hayatınız ile ilgili konularda olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Kritik kararlar almadan önce etrafınızda, gerçekten güven duyduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu hafta da Venüs sizin burcunuzda seyahat edecek. Astrolojide Venüs, ikili ilişkileri, güzellik kavramlarımızı, sanatı, estetiği sembolize eder. Bu hafta ikili ilişkilerinizde daha kendiniz gibi davranabildiğinizi düşünebilir hatta tutku ve gizem konularını abartabilirsiniz. Estetik konularında girişimde bulunmak isteseniz de biraz daha bekleyip en azından hafta sonuna ulaşmayı deneyebilirsiniz.
Geçtiğimiz haftalarda, şans ve bereket gezegeni olarak bilinen Jüpiter sizin burcunuzdan ayrılıp, komşunuz Yay burcuna geçti. Yani sizin kendi emekleriniz ile kazandığınız maddi kazançlarınız ile ilgili eve…Buradan hareketle diyebiliriz ki bu sene para konularında bereket sizinle olacak… Geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile maddi konularda yeni gelişmeler yaşamış olabilirsiniz.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, sizin döneminizi yaşamaya devam ediyoruz, Güneş hala üzerinizde parlıyor. Astrolojide “Güneş Döngüsü” olarak tanımlanan bu dönemlerde, hayatınızda kritik konularda farkındalıklar yaşamaya başlayabilir, hayatınıza farklı yönler verebilirsiniz. Geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile sizin için önem kazanacak konuların neler olabileceğinin ipuçlarını almış olabilirsiniz. Güzel haber şu ki, bu sene yönetici gezegeniniz Jüpiter de şansı ile size eşlik edecek. Zor durumlarınızda bile bilmelisiniz ki gökyüzü yanınızda olacak.
Kendi emeğinizi vererek elde ettiğiniz maddi kazançlarınızda sizi düşündüren olaylar gelişebilir. Aslında son bir yıldır bu konu gündeminizde ve size yaşanan olaylarla bazı dersler vermiş olmalı. Aldığınız dersleri hayatınıza taşıyarak bu süreci çok daha hafif hale getirebilirsiniz.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da sizin için temel konular, arkadaş çevreniz, arkadaşlarınız hatta platonik ilişkiniz olmuş olabilir. Önemli farkındalıklara varmış ve karar vermeniz konusunda ikna olmuş olabilirsiniz. Sizin için önemli birkaç yıl var önünüzde, hem Satürn’ün düzeltici, toplayıcı enerjisi hem de Güneş ve Ay tutulmaları ile hayatınız önümüzdeki 2 sene boyunca bazı değişikliklere gebe gibi duruyor. Tabii ki, yaşanan her değişim sizin yüksek faydanız ve mutluluğunuz için oluyor, yeter ki içerisindeki dersleri görüp, zor da olsa sizin için doğru olanları yapmaya çalışın.
Ocak ayında yaşanacak tutulma dönemlerinde yine yorumlarımla buradan size gökyüzü ipuçlarını vermeye devam edeceğim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte, iş hayatınızda olumlu ve mutlu yeni bir dönem başlamış olabilir. Rütbe değişiklikleri, görev tanımında değişiklikler veya iş yeri değişiklikleri gibi konular gündeminizde olabilir. Kararınız ne olursa olsun yüksek faydanıza olacağını söyleyebiliriz. Bu arada tüm gelişmeler sonucunda kazanacağınız para ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayıp, kaderin getirdiklerini olduğu gibi karşılama yoluna gidiyor olabilirsiniz. Bu durum duygu durumunuzda değişkenlikler doğursa da, yaratıcı bakış açınızla, olup bitenlere yeni anlamlar vermeye çalışabilirsiniz.
Günlük rutinlerinizde sizin kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Eğer varsa ekipleriniz hakkında duygusal kararlar almadan önce iyi düşünmelisiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir senedesiniz.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu yıl iş hayatınız ve dostlarınız ile ilgili bazen kendinizi çıkmazda hissedip, gereksiz üzüyor olabilirsiniz. Olayları biraz da sis perdesi arkasından gördüğünüz bu dönemde, net kararlar almadan önce çevrenizde güvendiğiniz arkadaşlarınızdan destek almalısınız.
Geçen haftaki Yeni Ay ile birlikte büyük hayat planlarınızda da değişiklik yapmaya karar verip, hayatta başarmak istediklerinize dair yeni aksiyon planları üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.
Duygularınızdan hareketlendiğiniz ama duygularınızın da çok stabil olamadığı bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinizi kurban gibi görmeden, akışta kalmanız faydalı olacaktır.