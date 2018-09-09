Haftalık burç yorumları (10-16 Eylül 2018 astroloji)
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Nispeten sakin, bizi çok fazla zorlamayacak, Yeni Ay’ın etkisini yoğun olarak hissedeceğimiz bir haftadayız. Bu haftanın en önemli gezegen hareketleri Venüs ve Mars’tan gelecek. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Haftanın ilk gününde Venüs Terazi burcundan çıkıp, Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs Terazi burcunun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla Terazi burcunda iken bize enerjisini tam yansıtabiliyordu ve ilişkilerimizde daha hassas, düşünceli, nazik bir dönem geçirdik. Akrep burcuna geçtiğinde ise enerjisini bize tam olarak yansıtamaz. Venüs Akrep burcunda iken özellikle ikili ilişkilerimizde kıskançlık ve gizli hedefler ön planda olabilir. Tutku ile sevmeye çalışıp, kendi isteklerimiz dışında tolerans göstermek istemeyebiliriz. Bu dönemde ki özellikle 5 Ekim’de Venüs’ün Retro hareketine başlaması ile ilişkilerimizi çok dikkatli yönetmeye özen göstermeliyiz.
Bu haftanın bir önemli gezegen hareketi de Mars’tan gelecek. Mars yine hafta başında Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacak. Mars Oğlak burcunda iken özellikle temel sorumluluklarımız ile ilgili hırslarımız ön planda olur, iş hayatımızda başarılı olmak gibi…Kova burcuna geçişi ile birlikte, hayata bakış tarzımızda biraz daha yaratıcı ve özgür olmayı seçebiliriz. Herkesin yaşadığı tarzda değil, kendi tarzımızda hayatı deneyimlemeyi tercih edebiliriz. Egolarımızdan uzakta, daha arkadaşça yaklaşımlar sergileyebiliriz.
Sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizde biraz daha gizemli bir tavır takınabilirsiniz. Özellikle partnerinize karşı kıskançlık hisleri ile dolabilirsiniz. İlişkinizin gidişatı konusunda kendi amaçlarınız doğrultusunda hareket edebilir, daha tutkulu davranabilirsiniz.
Bu hafta halen Yeni Ay enerjisi altında olacağımızdan, gündelik rutinleriniz ve sorumluluklarınız ile ilgili konularda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yönetici gezegeninizin Kova burcuna geçişi ile daha kendinize özgü ve yaratıcı tavırlar sergileyebilirsiniz.
Sağlık konularına bu hafta da dikkat etmeniz yerinde olacaktır!
Sağlıklı, huzurlu, yaratıcı bir hafta dilerim.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay’ın halen etkileri devam ediyor. Astrolojide Yeni Ay yenilik enerjisi demektir. Bir durumu kapatmak da bir yenilik olacağından, kapanışları da bu durumun içerisinde görebilirsiniz. Başak burcunda yaşanmış olan bu Yeni Ay’da, sorumluluklarınızı çok ciddiye alıp, gereksiz evham yapacağınız durumlar da yaşayabilirsiniz. Ciddi bir ilişkiniz yoksa, sizin için aşk vaktinin yaklaşabileceğini geçen hafta belirtmiştim. Mantığınız ile de kabullendiğiniz, akılcı yaklaşımlar sergileyerek karşınızdakini etkilediğiniz yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz! Eğer çocuklarınız varsa, bu haftalarda gelecekleri için önemli hamlelerde bulunup, düzen değişikliği yaşayabilirsiniz. Keyifli haftalar…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, geçtiğimiz hafta Satürn’ün Retro hareketini tamamlamış olması ile birlikte sizin de ilişkinizde, evliliğinizde veya ortağınız ile yaşadığınız zorlu döneminde biraz daha normalleşeceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte eviniz, yuvanız ile ilgili yapmak istediğiniz yenilik enerjisinin halen etkisi altındasınız. Gökyüzündeki Retro hareketlerinin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte, harekete geçmek istediğiniz konular için çok doğru bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Şans dolu bir hafta dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bir süredir uğraştığınız herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu hafta biraz daha az zorlayacağını söyleyebiliriz. Tabii, gerekli tedbirleri bırakmamanız önemli…
Ekipleriniz veya size destek olmakla sorumlu kişiler ile ilgili de daha yapıcı bir döneme başlayabilirsiniz.
Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da özellikle iletişim konusunda son derece aktif bir zaman geçirebileceğinizi ihtimaller içerisinde belirtmiştim. Bu hafta da bu etki devam edecektir.
Kardeşlerinize veya çok yakın arkadaşlarınıza faydalı olmak halen gündem maddelerinizde ön sıralarda. Olumlu duygularla dolu bir hafta dilerim…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, zorlu 2 yılın ardından, sabrınızın mükafatını alma vakti geldi…ektiğiniz her dostluğun veya projenin sizin zorlamanız olmadan filizlendiğini görmek size keyif verecektir.
Geçen hafta sonundaki Yeni Ay ile birlikte özellikle kendi emekleriniz ile kazandığınız gelirleriniz ile ilgili olumlu gelişmelerin olabileceğini müjdelemiştim. Bu hafta da benzer enerjiler devam ediyor. Hayatınızın nasıl bir değişim gösterdiğini anlamak için geçtiğimiz 2 yıla bakmanız yeterli olacaktır. Özgüveninizin yine yüksek olacağı, sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyorsunuz. Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, değişimleri bolca tadacağınız bir haftaya daha başlıyoruz. Enerjinizin ve muhakeme gücünüzün çok yüksek seyretmesi büyük bir olasılık. Güneş, sizin takım yıldızınızdan geçerken, siz de bulunduğunuz ortamda parlayıp, hayatınızdaki olumlu gelişmelerin tadını çıkarıyor olmalısınız. Geçen haftanın son günündeki Yeni Ay size kendi hayatınız ile ilgili etkili bir yenilik enerjisi de getirecektir. Dış görünüşünüz, ilişkilerdeki yaklaşımınız veya hayatınızın gidişatı ile ilgili önemli bir viraj alıp, daha keyifli günlere başlayabilirsiniz. Merkür’ün de Başak burcunda olması sebebi ile son derece akılcı yaklaşımlar sergileyerek, aklınızla etrafınızdaki büyüleyebilirsiniz. Her şeyin hayallerinizdeki gibi olması dileği ile iyi haftalar…
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, geçen haftanın son günü yaşanan Yeni Ay ile sizin için hoş sürprizlerin olabileceğini belirtmiştim. Beklemediğiniz şekilde, arkadaş çevrenizden alacağınız destek ile işlerinizin aktığını hissedebilirsiniz. Platonik olarak hoşlandığınız biri varsa, bu dönemde olaylar biraz şekillenebilir.
Kardeşleriniz, akrabalarınız veya çok yakın arkadaşlarınız ile yaşadığınız gerginliklerin biraz daha normal seyrine dönmesi ihtimal dahilindedir. Aldığınız dersleri unutmadan, yeni bir tavır sergileyerek sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, geçen haftanın son günündeki Yeni Ay enerjisi ile birlikte kariyerinizde, toplum içerisindeki statünüzde farklılıklar oluşabilir. Fırsatlar çıkabilir, herkesin sizden bahsetmesinin keyfini sürebilirsiniz.
Venüs’ün sizin burcunuza geçmesi ile birlikte, tutkularınıza ve amaçlarınıza ulaşmak konusunda ikili ilişkilerinizi çok akıllıca kullanmaya başlayabilirsiniz. Kıskançlık duygusuna yenilmemek konusunda dikkatli olmalısınız. Yaratacağınız gizem etrafınızdakilerin dikkatini çekebilir.
Jüpiter’in size verdiği şansı iyi değerlendirmeniz için 2 ayınız kaldı. İyi haftalar…
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçen Pazar günü yaşanan Yeni Ay enerjisi halen devam ediyor. Sizin büyük hayat planlarınız, uzaklara gitme istekleriniz, inanışlarınız, hayat felsefeniz hakkındaki görüşlerinizi etkisi altına alabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz konular, hobileriniz, yüksek öğrenim planlarınız da konular içerisinde yer alabilir. Mutlu haber şu ki, bu yılın sonunda Jüpiter zaten yönetici gezegeni olduğu Yay burcuna geçecek ve size hemen her konuda şans ve bereket getirecek. Şu zamanlarda yaşadıklarınız ve aldığınız kararlar, bu şanslı dönemi faydalı geçirmeniz için büyük önem arz ediyor. Kahkahalarınızın eksik olmadığı, şanslı, bereketli bir hafta dilerim…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, Satürn geçtiğimiz aralık ayından beri sizin burcunuzda ilerleyip size zaman zaman zor zamanlar verse de, Retro hareketini tamamlamış olması sebebi ile rahat bir nefes aldıracaktır. Geçmiş kararlarınızı sorguladığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Hatalarınızı anladığınız, derslerinizi aldığınız bir dönemden geçerken geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte yenilenen, şifa bulan ve daha kararlı adımlarla yürüyecek yeni bir siz tanımlayabilirsiniz. 8. Evinizde gerçekleşecek Yeni Ay yenilenme enerjisinin yanı sıra size ortak maddi kazanımlar konusunda da yenilik verebilir. Miras, vergi, kredi gibi konularda gelişmeler oluşabilir.
Güzel haber şu ki Jüpiter iş hayatınız ile ilgili konularda size bereket getirmeye ve hatta işlerinizi arttırmaya devam ediyor. Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi haftalar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, siz de geçtiğimiz 2 yıl boyunca, önemli dönemeçler almış, yepyeni bir hayata zorlanmış burçlardan bir tanesisiniz. Güzel haber şu ki, üzerinizdeki tutulmalar bitti ve artık, hayatınızı yüksek faydanız için şekillendirme vakti geldi. Mars da sizin burcunuzdaki düz hareketini yaparken, hayat enerjinizin tam olmasına destek verecek.
Hafta sonunda oluşacak Yeni ay enerjisi ile özellikle ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı, muhakeme gücünüzle birleştireceğiniz kritik kararlara imza atabilirsiniz.
Arkadaş çevreniz veya platonik olarak hoşlandığınız kişi ile ilgili daha sakin bir döneme girmeniz ihtimal dahilindedir.
Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir hafta dilerim ….
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta da sizin için kritik bir hafta. Başak burcunda yaşanmış olan Yeni Ay, size de özellikle partneriniz, eşiniz ile ilgili konuları yeniden değerlendirme fırsatı verecektir.
Geçtiğimiz dönemlerde kendi hayatınız ile ilgili verdiğiniz kararların, ilişkinizin üzerindeki etkisini deneyimleyebilmeniz için uygun enerjiler var. Anlaşmalar üzerinde daha akılcı yaklaşımlar sergileyebileceğiniz bir haftadasınız. Mutlu haber, iş hayatınız veya çevrenizin gözündeki imajınız ile ilgili konularda yaşadığınız zorlu dönemler biraz rahatlayacaktır. Edindiğiniz derslerinizi her daim aklınızda tutarak ilerlemeniz doğru olacaktır. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…