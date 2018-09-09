Haftalık burç yorumları (10-16 Eylül 2018 astroloji)

Haftanın ilk gününde Venüs Terazi burcundan çıkıp, Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs Terazi burcunun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla Terazi burcunda iken bize enerjisini tam yansıtabiliyordu ve ilişkilerimizde daha hassas, düşünceli, nazik bir dönem geçirdik. Akrep burcuna geçtiğinde ise enerjisini bize tam olarak yansıtamaz. Venüs Akrep burcunda iken özellikle ikili ilişkilerimizde kıskançlık ve gizli hedefler ön planda olabilir. Tutku ile sevmeye çalışıp, kendi isteklerimiz dışında tolerans göstermek istemeyebiliriz. Bu dönemde ki özellikle 5 Ekim’de Venüs’ün Retro hareketine başlaması ile ilişkilerimizi çok dikkatli yönetmeye özen göstermeliyiz.

Bu haftanın bir önemli gezegen hareketi de Mars’tan gelecek. Mars yine hafta başında Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacak. Mars Oğlak burcunda iken özellikle temel sorumluluklarımız ile ilgili hırslarımız ön planda olur, iş hayatımızda başarılı olmak gibi…Kova burcuna geçişi ile birlikte, hayata bakış tarzımızda biraz daha yaratıcı ve özgür olmayı seçebiliriz. Herkesin yaşadığı tarzda değil, kendi tarzımızda hayatı deneyimlemeyi tercih edebiliriz. Egolarımızdan uzakta, daha arkadaşça yaklaşımlar sergileyebiliriz.

Sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…