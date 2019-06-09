Haftalık burç yorumları (10-16 Haziran 2019 haftası)
Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi öncü burçlar, bu hafta ezici kurallar ve kaçınılmaz yaptırımlar karşısında epey ter dökecek. Sindirim sisteminizi zorlayıp stresten hasta olmaya hiç gerek yok. Sabır, tolerans ve hoşgörü sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Aslan, Kova, Boğa ve Akrep gibi sabit burçlar değişimin kaçınılmaz döngüsünü kabullenecekler. Yeniye yer açmak için eskiyle vedalaşma cesaretini göstermeleri gerekecek. Değişimin temsilcileri Balık, Başak, İkizler ve Yaylar ise yeni kuralların işlediği düzene ayak uydurmaya hazır gibiler. Ne de olsa değişken ruhları sayesinde farklı olana hızlı adapte olacaklar. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Tüm burçlar, geleneksel ile yeninin mücadelesini heyecanla seyrettiği bir haftaya yelken açıyor. Güvendiğimiz limanların dalgalarla aşındığını, iskelelerin eskidiğini fark etsek de, esas mesele teknenin ne denli sağlam oluşunda ve kaptanın yeteneğinde saklı.
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2
Koç: Haftaya kariyer hayatınızdaki gelişmeler damgasını vuruyor. Kişisel kararlarınızı yöneticilere ya da ortaklarınıza kabul ettirmek için zorlu bir dönemden geçeceksiniz. İş ortamınızda otorite figürleriyle yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Yeni iş fırsatlarını akıllıca değerlendirmek sizin için önemli olur. Ev ile iş arasındaki dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Herkes sizden ayrı ilgi bekler. Gayrimenkul alım satımı, kentsel dönüşüm projeleri gibi konularda kurumsal yapının getirdiği kurallarla uğraşmak canınızı sıkabilir. Disiplini elden bırakmamalı, sabırlı olmalısınız. Ailenizde yaşlı kişilerin kronik sağlık sorunları haftanın ikinci yarısında gündeminizi meşgul edebilir. Kendi sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Haftanın ikinci yarısı spiritüel konular, okült bilgiler ilginizi çekebilir.
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3
Boğa: Hafta başında Ay’ın Başak burcundaki seyahatiyle pratik yönünüzü öne çıkartacaksınız. Hobiler ve yaratıcılığınızla adınızdan söz ettirirsiniz. Sosyal etkinliklere katılmak için uygun bir dönem. Aynı zamanda yönetici gezegeniniz Venüs’ün İkizler burcundaki seyahati iş hayatınızdaki gelişmelere hareket katacak. Artan kazancınız sizi gereksiz harcamalara itmesin. Paranızın kıymetini bilmelisiniz. Hayallerinizi süsleyen bir eğitime bu dönemde kayıt yaptırabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla kurduğunuz diyaloglar haftanın ikinci yarısı sertleşebilir. Ayrıca hukuki meselelerde olumsuz sonuçlar neşenizi kaçırsa da Eylül sonrası net durum ortaya çıkacaktır. İş hayatınızda karşılaştığınız gerginlikleri akışa bırakmakta fayda var. Haftanın ikinci yarısında partnerinizle aranızda güvene dayalı daha derin bir birliktelik kurmak istersiniz.
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4
İkizler: Haftaya damgasını vuran ilişkiler hayatınızda zaman içinde majör değişimlerin habercisi olabilir. Eğitimler, seyahatler, ticari faaliyetler, tanıtım, pazarlama etkinlikleriyle dolu bir süreç içine girebilirsiniz. Kariyerinizde yeni projeler gündeminizi doldurur. Heyecanlı, macera dolu günler için iş ve yaşam tecrübenizi bir arada kullanmanız size avantaj sağlayacaktır. Fakat gelir gider dengenizde ummadığınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz ödemelerde aksaklıklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ailenin ortak gelirinde daralmalar gündeme gelebilir. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalı, ödemekte zorlanacağınız harcamalardan kaçınmalısınız. Hafta sonu sevdiklerinizle olan diyaloğunuzda iyimserlik ve özgürlük temasını ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
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5Yengeç: Hafta başında Ay’ın Başak burcundaki seyahati size planladığınız işleri pratik yoldan halletmenize yardım eder. Kariyer ve iş hayatınızda bu hafta kazanıcınızda sürpriz gelişmelere açıksınız. Yeteneklerinizin yöneticiler tarafından fark edildiği bir dönem olduğu için önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Fakat otorite figürlerini içindeki bulundukları zorluk sizin de önünüze engel çıkarabilir. Kendi aralarındaki iletişimi dengede tutmak için sizden destek almak zorunda kalabilirler. Kendi çıkarlarınızı göz önünde bulundurmayı asla unutmamalısınız. Haftanın ikinci yarısında yurt dışı, yabancılar, akademik konular ve tanıtımla ilgili faaliyetlerde hareketlenme gündeme gelir. Hafta sonuna doğru partnerinizle tartışmaktan kaçının. Kırıcı sözler, sizi incitebilir. Küskünlüklere izin vermeyin.
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6
Aslan: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, size kazanç kapılarını açacaktır. Sosyal ilişkiler alanında sağladığınız başarılar yüzünüzü güldürür. Bu durumu fırsata çevirmek için, her türlü etkinlik ve davete katılmayı ihmal etmeyin. Gündelik hayatınızda ve mesai arkadaşlarınızla olan ilişkilerde gücünüzün kısıtlandığını hissedebilir, şahsınıza yapılan eleştirilerle gergin bir ruh haline bürünebilirsiniz. Sıkıcı ortamlarda bulunmaktan kaçınıp, tartışmaktan ziyade sessiz kalmayı denemelisiniz. Aksi takdirde aşırı gurur ve kibirin kurbanı olabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında sosyal hayatınız renklenir ve arkadaş grubuyla çıkacağınız bir yolculukta son derece keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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7
Başak: Hafta başında burcunuzda seyahat eden Ay, size hızlı kararlar aldırır. Fikirlerinizle sınırladığınız pek çok konuyu somutlaştırma fırsatı elde edersiniz. Siz bu kadar açık niyetliyken karşınızdakilerin belirsiz tutumlarına ne yazık ki bir anlam veremeyeceksiniz. Kafalarının bulanık olması geçmişten gelen konulardan sıyrılamamalarından kaynaklanabilir. Kendinizi ifade ederken, kelimeleri özenle seçmeli ve kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Siz dürüstlük peşinde koşarken, belki çevrenizdekiler biraz da hayalci olmanızı tercih edecektir. Aşk hayatınızda ciddi kararlar almak zorundasınız. Eski bir ilişkiye yeni bir soluk kazandırma zamanı. Ayrıca çocuğunuzun isteklerine ve ihtiyaçlarına kulak vermeli, yaz tatili için ihtiyaçlarını gidermelisiniz.
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8
Terazi: Hafta başında Ay Başak burcunda seyahat ederken, bilinç altına ittiğiniz sorunlar su yüzüne çıkabilir. Salı’dan itibaren 2 gün boyunca ikili ilişkilerinizden özel ilgi beklersiniz. Bu dönemde her türlü estetik ve güzelleşme yöntemlerinden faydalanın. Dış görünüşünüzdeki değişim herkesin ilgisini çeker. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün İkizler burcundaki seyahati size yurt dışından bir aşk ya da iş teklifi taşıyabilir. Bu dönemde online bir eğitime de başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizde uyumlu ilişkileri kurmanızdaki başarı sayesinde grupların aranılan insanı olurken, evdeki görevlerinizi ihmal etmeyin. Zira miras, gayrimenkul, taşınma yeni yatırımlar ve kariyer fırsatları alanında temelden değişim gerektiren ciddi bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Annenizin sağlığına özen göstermelisiniz.
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9Akrep: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, sosyal ilişkilerinizdeki projelerde verim elde etmenizi sağlar. Çalışkan bir ekiple bu hafta pek çok konuyu tamamlayabilirsiniz. Diğer yandan iş hayatınızda yurt dışından teklif alabilirsiniz. Bu sayede hayatınızı kökten değiştirecek adımlar atmaya karar verirsiniz. Fakat ailenize olan bağlılığınız bu köklü değişimi yapmanıza engel olabilir. Geleneksel ilişkiler ve sorumluluk bilincinizle aileye sahip çıkmak nedeniyle hayatınızın akışını değiştirecek tekliflere Eylül sonundan önce red cevabı vermeyin. Zaman her şeyin ilacıdır. Hafta ortasında burcunuzda seyahat edecek olan Ay, sezgilerinizi güçlendirirken sizi duygusal krizlere itebilir. Bol bol deniz kıyısında vakit geçirmelisiniz. Meditasyon, yoga gibi öğretilerden faydalanmak ruhunuzu dinlendirir.
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10
Yay: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, kariyer hayatınızda verimli sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak. Bir kadının vereceği destek sıkıntılarınızı hafifletmeye yardım eder. İkilemler arasında kalmamaya özen göstermelisiniz. Diğer yandan hafta ortasında seyahatte tanıyacağınız kişiyle aranızda karmik bir bağ olduğunu hissedersiniz ya da uzaklarda yaşayan biri aklınızı bu hafta daha fazla kurcalayabilir. Duygularınızı açmaktan korkmayın. Hafta sonu para konusunda aile içinde gerginlik yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinin geleneksel fikirleriyle çatışma içine girseniz de sabırlı olmalı onları ikna etmek için düşüncelerinizi detaylı bir şekilde açıklamalısınız. Ayrıca resmi kurumlarla yürüttüğünüz ilişkilerde bu dönemde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Borsa, tahvil, bono gibi spekülatif alanlarda zorlanma var. Bu haftayı risk almadan geçirmeniz doğru olacaktır. Kredi almak için de uygun bir zaman değil.
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11
Oğlak: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, eğitimler, hukuki konular, devletle olan ilişkiler, medya ve tanıtım faaliyetlerini canlandıracak. Kariyerinizde bir kapı kapanıp yeni bir kapıyı açacaksınız. Bu süreç gelecek hayatınızı kökten değiştirecek. Gerek iş gerekse özel hayatınızdaki ikili ilişkilerde yeniden doğuş için düğmeye basmaya hazır olmalısınız. Seyahatler, eğitimler, yeni insanlarla tanışma, eski düzeni yavaş yavaş geride bırakma zamanı. Resmi kişi ve kurumlarla olan işlerinizde bu hafta aksiliklerle karşılaşsanız da merak etmeyin, her türlü sorun Eylül sonundan itibaren sonuçlanma aşamasına gelir. Yaptığınız işle ilgili herkesi kendinize hayran bırakacak kabiliyete sahipsiniz. Aşk ve cinsel yaşamınızda güzel bir dönem ve keyifli heyecanlar sizi bekliyor.
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12Kova: Hafta başında Başak burcundaki Ay, alma verme dengenizi gözden geçirmenize yardım edecek. Ortaklılarla uzun vadede para kayıplarına dikkat etmelisiniz. Karşınızdakiler kazanç konusunda fazlaca iyimser davranıp hayal aleminde yaşıyor olabilirler. Bu hayallere siz de kapılmamalı özellikle haftanın ikinci yarısında sezgilerinize kulak vererek somut gerçeklerin peşinden gitmelisiniz. Değiştirmem dediğiniz şeylerin önce sonlanma sonra yenilenme aşamasında olduğunu aklınızdan çıkartmayın. İş hayatınız buna bağlı özel hayatınızda devinimli bir dönemdesiniz. Yeniye yer açmak için eski alışkanlıklarla vedalaşmak gerekir. Sabırlı ve dağ duyulu olmak size her zaman olumu olarak geri dönecektir.
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13
Balık: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, ikili ilişkilerde beklenti içine girmenize neden olur. Dolayısıyla olayları akışa bırakmakta fayda var. Hafta ortasında Venüs’ün İkizler burcundaki seyahati iki ev arasında mekik dokumanıza neden olabilir. Bu dönemde arkadaşlarınıza, sohbeti bol yemek davetleri verebilirsiniz. İş nedeniyle tanıştığınız bir kişiye aniden bağlanabilirsiniz. Çocuğunuzun sağlığını mercek altına alıp, yıllık kontrollerini yaptırma zaman. Sevdiklerinize ekstra şefkat ve sevgi gösterip bakımlarını üstlenmek arzusunda olabilirsiniz. Herkesin annesi olmaya gerek yok. Oksijeni önce siz takmalı, kendinize değer vermeyi artık öğrenmelisiniz.