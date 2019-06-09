Haftalık burç yorumları (10-16 Haziran 2019 haftası)

Yay: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, kariyer hayatınızda verimli sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak. Bir kadının vereceği destek sıkıntılarınızı hafifletmeye yardım eder. İkilemler arasında kalmamaya özen göstermelisiniz. Diğer yandan hafta ortasında seyahatte tanıyacağınız kişiyle aranızda karmik bir bağ olduğunu hissedersiniz ya da uzaklarda yaşayan biri aklınızı bu hafta daha fazla kurcalayabilir. Duygularınızı açmaktan korkmayın. Hafta sonu para konusunda aile içinde gerginlik yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinin geleneksel fikirleriyle çatışma içine girseniz de sabırlı olmalı onları ikna etmek için düşüncelerinizi detaylı bir şekilde açıklamalısınız. Ayrıca resmi kurumlarla yürüttüğünüz ilişkilerde bu dönemde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Borsa, tahvil, bono gibi spekülatif alanlarda zorlanma var. Bu haftayı risk almadan geçirmeniz doğru olacaktır. Kredi almak için de uygun bir zaman değil.