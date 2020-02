Haftalık burç yorumları (10-16 Şubat 2020 astroloji burç yorumu)

Kişisel değerlerini korumak için gözünü kırpmadan her türlü mücadeleye hazır olan Koç Burcu’ndaki Venüs’ün Pazartesi günü yaralı şifacı Kiron ile kavuşumu, şişen egoları, “ben her zaman haklıyım”, “benden daha iyi mi bileceksin” diyenleri başkalarına karşı daha anlayışlı ve sevecen olmaya çağıracak. Böylece Sevgililer Günü’nü dargınlıkları sonlandırıp, affetmenin şifalı gücüyle daha mutlu ve huzurlu geçirebiliriz. Aşkı, sevgi ve tutkuyla sahiplenme zamanı. Bu mesajı alamayanlar ise ilişkilerinde kopmalar ya da derinden yaralanmalar yaşayabilirler. Bu nedenle karşımızdakileri kırmadan bizi inciten konuları açık bir şekilde ifade etmek en doğrusu olacaktır. Haftanın ikinci yarısında Akrep Burcu’nda seyahat edecek olan Ay, duygusal krizleri, kuşku, şüphe ve kıskançlıkları su yüzüne çıkarabilir. Finansal krizler, üzücü olaylarla baş etmek için kişisel kararlarımızı tek başına savunmak isteyebiliriz. Herkes siyah ya da beyazı seçip, griyi fark etmenin ne denli zor olduğunu düşünse de, hiçbir zorluğun kalıcı olmadığını, deneyimlenen her anın geçici olduğunu unutmamalıyız. Pazar Günü yüceldiği Oğlak burcuna geçecek olan mücadele ve eylem temsilcisi Mars, daha disiplinli ve kuralcı olmamızı sağlayacak. Haydi! Öyleyse yeni kariyer, ilişkilerde yeni bir tat, yeni bir hayat çizgisine doğru yol almak için düğmeye basın.