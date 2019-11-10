Haftalık burç yorumları (11-17 Kasım 2019 astroloji)

Haftanın ikinci yarısında hayaller, idealler, mistisizm, sanat, spiritüel konuları harekete geçiren denizler Tanrısı Poseidon (Neptün) Güneş’in ardından şimdi de Merkür ve Venüs ile etkileşime girerek, hepimizi Alis Harikalar Diyarı’na götürebilir. Ama bu masal dünyasının ardındaki gerçeklerin peşini hiç bırakmamamız gerekiyor. Aksi takdirde hayal dünyamızdan oluşan uçsuz bucaksız denizin ortasında kendimizi yapayalnız hissedebiliriz. Sağlık alanında ise aşırı karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalı, vücutta ödem oluşturacak gıdalardan uzak durmalıyız. Spekülatif yatırımlar için dikkatli olmakta fayda var.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başında Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunay, Ekim ayından beri özellikle finans konusunda aradığınız güven duygusuna kavuşup kavuşamayacağınızı size yansıtacak. Önemli bir yatırıma karar verebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ortaklarınızla aranızda yol ayrımı meydana gelebilir. Geçmişten gelen konuların son kararlarını vermeden önce bir kere daha düşünmeli çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini teker teker incelemelisiniz. Yurtdışı ilişkilerinizde hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Hafta sonunda Ay Yengeç’te hareket edeceği için bu günleri ailenizle dinlenerek geçirin.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Salı günü burcunuzun 19. Derecesinde meydana gelecek olan Dolunay ikili ilişkilerinizde size “Tamam mı devam mı ?” dedirtecek. Ruhsal yönden iç dünyanızın sesine kulak verirseniz, yeni bir hayat düzenine geçmek için daha cesaretli adımlar atarsınız. Partnerinizin kendi kendinizden şüphe duymanıza neden olacak eleştirileri ya da aşırı suskunluğuna aldırmayın. İş dünyanızda maddi konularda sözünü tutmayan sizi kandırmak isteyen kişilerin teker teker gerçek yüzünü ortaya çıkartabilirsiniz. Gizli düşmanlarla artık net bir şekilde yüzleşme zamanındasınız. Hafta sonu yemek yeme konusunda aşırıya kaçmamanızı öneririz. Hamam, spa gibi arınma metotlarından faydalanın.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: 19 derece Boğa burcunda meydana gelecek dolunay haritasında Koç burcu yükseliyor. Bu nedenle yeni insanlarla arkadaşlık kurabilir hatta birinden duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Bu kişiyi yakından tanımak için bir seyahat fırsatı yaratmalı ve sosyal ortamlardaki uyumunuzu irdelemelisiniz. Haftanın ikinci yarısında yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi, iş dünyasında bazı insanların göründükleri kadar dürüst olmadığını size ispatlayabilir. İş değişikliği yapmak için daha iyi düşünmeli, negatif olaylar karşısında uzun zamandan beri emek verdiğiniz bir projeyi asla yarım bırakmamalısınız. Hafta sonuna doğru aile paylaşımlarınızda olumlu bir gelişme gündeme gelebilir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Sosyal ilişkiler, gelecekle ilgili planlar ve umutlarınızın üzerinde güçlü bir dolunay meydana geliyor. Ayın bulunduğu konumdan en çok etkilenen burç olma ünvanını elinizde tuttuğunuz için bu hafta gelecekle ilgili alacağınız kararların yeni yılda ciddi sonuçlarıyla karşılaşacaksınız. Hislerinizin oldukça duyarlı olması nedeniyle, bazı insanlara kızsanız da iç sesiniz onları affetmeniz gerektiğini kulağınıza fısıldayacak. “İyilik yap denize at” dese de Atalarımız zaman zaman “iyilikten de maraz” doğabileceği gerçeğini göz ardı etmemelisiniz. İyi niyetinizi layık olanlara sunmalı, yeni kararlar alırken kendi öneminizi merkeze oturtmayı asla aklınızdan çıkartmamalısınız. Sindirim sisteminize ve vücutta oluşacak ödeme dikkat.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta, Kariyer hayatınızda Mısır’ın Güneş Tanrısı Ra gibi parlayacağınız bir dolunaya tanıklık edeceksiniz. Üst yönetimde meydana gelecek değişimler size terfinin ya da farklı iş kollarının kapısını açar. Artık uzun zamandan beri emek verdiğiniz çabalarınızın meyvesini toplamaya başlarsınız. Evlenme, boşanma, yeni bir iş kurma konuları gündeminizde olabilir. Annenizin bu dönemde size vereceği destek öz güveninizi destekleyecektir. Aşk hayatınız gideceğiniz bir seyahatle canlanacak. Değişik kültürlerin yeme alışkanlıkları ilginizi çekebilir. Rutin hayatta çok yorulsanız da hobilerinize ve eğlence dünyasına vakit ayırarak, yaşamı daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta başında Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay, uluslararası ilişkiler, bürokratik işler, hukuki konular, akademik konular alanında Nisan ayından beri sürdürdüğünüz faaliyetlerin sonuçlanmasını veya yeni bir sürece girmesini sağlayacak. Özellikle maddi konularla ilgili kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız ön plana çıkacak. Yeni iş tekliflerine açık olsanız da ay sonundan önce harekete geçmemelisiniz. Ev ortamınızda ikinci hafta hareketli günler sizi bekleyecek. Hafta sonu için sevdiğiniz dostlarınıza bir brunch partisi verebilirsiniz. Aşk ve duygusal hayatınızda sizi zorlayan koşullar yüzünden duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinebilirsiniz. Nefes, yoga gibi meditatif çalışmalar bu hafta size iyi gelir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay gerek aile gerekse iş ortamında ortak gelirlerinizi gözden geçirmenizi vurguluyor. Kredi almak ya da banka borçlarınızı ödemek için elinize toplu bir para geçebilir. Bu parayı başka şeyler için harcamadan öncelikle temel ihtiyaçlarınızı gidermelisiniz. Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Venüs, hep denge aradığınız ilişkilerde size hayal kırıklığı yaşatabilir. Herkesin kendiniz gibi olduğunu düşünmeyin. Özellikle kardeş ve yakın akrabalarla aranızda sorun çıkabilir. Belki de evren olaylara daha realist bir çerçeveden bakmanız için sizi güçlendirmek adına test ediyordur. Hafta sonunu ailenizle, özellikle annenizle geçirin. Duygusal zekayla aldığınız iş kararları sizi bugünler de yanıltmaz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Salı günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay eşinizle ya güçlendirir ya da tamamen kopartabilir. Bu nedenle öfkenizin kurbanı olmamalı eşinizin isteklerine sabırla karşılık vermelisiniz. Bu dönem yatırım ortaklıklarına girmemeli spekülatif kazançlara yönelmemelisiniz. Aşkta tutku, ihtiras yüksek olsa da bir yandan da özgürlüğünüzün peşinden koşmak isteyeceksiniz. İkisinin bir arada yürümesinin mümkün olmadığını artık kabullenmelisiniz. Aksi takdirde gereksiz güven arayışları sizi belki özgür bırakır ama sonuçta mutlu olmazsınız. Hafta sonu kısa bir tatile çıkıp vaktinizi deniz kenarında geçirmek size çok iyi gelecektir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Salı günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay, hayata karşı sizi ikilemde bırakacak. Kafanızda beliren Gitsem mi kalsam mı? Sorusuna yanıt arayacaksınız. Bu sorunun yanıtını iç sesinize yönelerek vermelisiniz. Zira rutin hayatınızda yaklaşık 2 aydır sıkıcı detaylarla uğraşmaktan artık yorgun düşmüş olabilirsiniz. Hayatın size yüklediği sorumluluklar özgürce isteklerinizi yapmanıza izin vermese de, yanlarında mutlu olduğunuz dostlarınızla vakit geçirmeye her zaman özen göstermelisiniz. Haftanın ikinci yarısı evdeki bir su problemi sizi uğraştırabilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Boğa burcunda meydana gelecek dolunay, size bu hafta sorumluluklarını bir kenara bırak, ye, iç, gez, eğlen, keyfine bak hayatın tadını çıkart diyor. Özellikle çocuğunuza odaklanmak isteyeceksiniz. Dostlarınızla, tiyatro, sinema gibi sanatsal faaliyetlere katılarak maddi konuların yorucu sorumluluğundan kısa bir sürede olsa uzaklaşmayı başarırsınız. Bazı dostluklar kıskançlık yüzünden bitebilir. Adeta küllerinizden yeniden doğarken size özünde iyi gelen arkadaşlarınızla yolunuza devam etmeyi tercih edebilirsiniz. İnziva, yoga, meditasyon kampı bu dönemde size huzur verir.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Boğa burcunda Salı günü meydana gelecek olan dolunay, ev ortamınızda sanki kökten bir temizlik yapmak isteğine yol açacak. Taşınmak, kentsel dönüşüm, ya da köklü bir tadilat gündeme gelebilir. Enine boyuna düşünmeden bu zorlu ekonomik koşullar altında hemen faaliyete geçmemelisiniz. Diğer yandan hafta ortasında özgür düşüncenin temsilcisi Yay da seyahat eden ilişkiler gezegeni Venüs, size kadim dostluklar kazandırabilir. Eğlencesi bol, kültür kokan ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Kimse hakkında peşin hüküm vermeden eğlenmenin tadına varın. Zira bazıları size hayal kırıklığı yaşatsa da sizin etrafınızda her zaman pek çok insan olacaktır.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Salı günü 19 derece Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunay, size yeni iş projeleri sayesinde önemli kazançların müjdesini getirebilir. Finansınızı ve gelirlerinizi artıracağınız bir dönemdesiniz. İş çevrenizdeki nerdeyse herkes tarafından sevilip, sayılıyorsunuz. Size bu konuda hayal kırıklığı yaşatacak olanlar haftanın ikinci yarısı hayatınızdan çıkacaktır. Spiritüel çalışmalar ve sanat faaliyetlerinizi ay sonunda sergilemek için ön hazırlıkları bu hafta başlatabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarınızla oluşturduğunuz sıcak ilişkileri korumak sizin elinizde.