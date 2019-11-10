Haftalık burç yorumları (11-17 Kasım 2019 astroloji)

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay gerek aile gerekse iş ortamında ortak gelirlerinizi gözden geçirmenizi vurguluyor. Kredi almak ya da banka borçlarınızı ödemek için elinize toplu bir para geçebilir. Bu parayı başka şeyler için harcamadan öncelikle temel ihtiyaçlarınızı gidermelisiniz. Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Venüs, hep denge aradığınız ilişkilerde size hayal kırıklığı yaşatabilir. Herkesin kendiniz gibi olduğunu düşünmeyin. Özellikle kardeş ve yakın akrabalarla aranızda sorun çıkabilir. Belki de evren olaylara daha realist bir çerçeveden bakmanız için sizi güçlendirmek adına test ediyordur. Hafta sonunu ailenizle, özellikle annenizle geçirin. Duygusal zekayla aldığınız iş kararları sizi bugünler de yanıltmaz.