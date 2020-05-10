Haftalık burç yorumları (11-17 Mayıs 2020)

ntv.com.tr 10.05.2020 - 09:18
Tecrübenin simgesi Satürn’ün sunduğu bu fırsattan Eylül sonuna kadar maksimum düzeyde yararlanmaya çalışmalıyız. Zira Satürn aksaklıkları gidermek için fırsat sunduğu zaman, tembellik yapanı hiç affetmez. Harekete geçmek, aynı anda birden çok işi halletmek için biçilmiş kaftan olan Merkür’ün İkizler burcundaki yolculuğu da pazartesi günü başlıyor. Demek evde oturmanın yavaş yavaş azaldığı bir sürece adım atıyor olacağız. Toplumsal hareketlilik duyumsal, işitsel ve eylemsel olarak hız kazanmaya başlayacak. Ne yazık ki, Merkür’ün yüksek enerjisi, 13 Mayıs’ta aynı burçta geri gidecek Venüs ve Balık burcuna geçen Mars ile zayıflayabilir. Geri gidenler kervanına hafta sonu ise Jüpiter katılıyor. Kısacası gökyüzü bu hafta, “Öyle hızlı ilerlemek yok, ayağını denk al, önce geçmişten gelen konuları tekrar masaya yatır ve sabırla teker teker gözden geçir, sonra ilerlemeyi düşünebilirsin!” diye adeta haykırıyor. Hayatın hemen her alanında sabrımızın test edildiği günlerden geçiyoruz. Bu yüzden yaşadığımız her deneyimi bir tecrübe olarak bir kenara not emeliyiz.
Göksel aşıklar Venüs ve Mars’ın, değişken ve çift karakterli burçlar olan İkizler ve Balık’taki gergin etkileşimli seyahati, yaklaşık Haziran sonuna kadar devam edecek. Demek ki 1.5 ay boyunca ilişkilerde inişli, çıkışlı durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumdan tabii ki diğer iki değişken burç Başak ve Yay da nasibini alacak. Geçmişten gelen eski defterler tekrar önümüze açılabilir. Hayatımıza yeni girenler ise bizi şaşırtan davranışlar sergileyip, suyun buharlaşması gibi bir anda gözden kaybolabilirler. O yüzden güven duyduğumuz, gerek özel, gerekse kariyer hayatımızdaki ilişkilere sahip çıkmalı, hemen sonlandırmak için atak yapmamalıyız. Değişken şartlar, sanatsal, ilhama açık enerjileri açığa çıkartabilir, sosyal medyada ses getiren çalışmalara imza atarken bol bol eleştirilmeyi göze almalıyız. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tedbir elden bırakılmamalı.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta geleceği yönelik planlarınızı, değişen yaşam koşulları karşısında tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz. İletişimin hızlandığı, gün içinde birden çok toplantıya katılabilir, sokaktaki kısıtlanmış özgürlüğe rağmen, sosyal mesafenizi korumak kaydıyla, evden çok dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Hafta ortasında kardeş ve yakın akrabalarınızla olan iletişimde hızlı gelişmeler yaşasanız da birçok aksaklıkla ve fikir ayrılığı ile karşılaşabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın enerjisinin düştüğü Balık burcuna yerleşmesiyle, ayak ve bacaklarınızda aşırı bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren gıda takviyelerinden destek almayı ihmal etmemelisiniz. Çevrenizi saran alıngan insanlarla baş etmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde ne olursa olsun istikrarlı kararlarınızdan asla vazgeçmemelisiniz. Hafta sonu geri hareketini Eylül’e kadar başlatacak olan Jüpiter sayesinde, aile içi meselelere odaklanacak uzun vadeye yayılsa da kalıcı çözümler bulacaksınız.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta gökyüzüne Hava enerjisi hakim oluyor. Bu sizin toprağınızı havalandırabileceğinizin önemli bir göstergesi. Demek ki Mart’ta ektiğiniz fideler, çiçeklenmeye başlıyor. Pratik zekanın temsilcisi Merkür hafta başında aklı ve zihni temsil eden İkizler’deki tahtına oturarak, aynı yerde 13 Mayıs’ta geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Venüs ile buluşuyor. İletişimin artacağı, sürekli yeni fikirlerin ortaya atıldığı bir atmosferin merkezinde kalarak, kafanız oldukça karışabilir. Temkinli olmayı seven doğanızla bu durum pek uyuşmasa da pratik zekanızla yeniliklere açık olmalısınız. Tüm bu gelişmelerin paralelinde kariyer hayatınızda sizi zorlayan bir yöneticiyle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Diğer yandan annenizin sağlığına dikkat, aranızdaki sevgiye mesafe koyacak şartları da ortadan kaldırmak yine size düşecektir. Arkadaşlıklardan doğan aşklara da hemen aldanmayın. Hafta sonu geri hareketine başlayacak olan Jüpiter ile burcunuzdaki Güneş’in kuracağı olumlu etkileşim, bilgi dağarcığınızı genişletip, uzaktakilerle güvene dayalı ilişkilerinizi güçlendirecek. Hukuki meseleler tekrar gündeme gelir.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Sizi haftanın başrol oyuncusu ilan edebiliriz çünkü Pazartesi günü yönetici gezegeniniz Merkür’ü, 3 hafta boyunca misafir ederken, iletişim, ahenk, uyum, finans ve güzelliğin temsilcisi Salı günü geri hareketine başlayacak Venüs ile buluşturuyorsunuz. Çevrenizden insanların eksik olmadığı bugünlerde zihninizdekileri yalın, sade ve net bir biçimde karşınızdakilere aktarmaya özen gösterin. Diğer yandan zamanın yöneticisi sınırları ve eksikleri ortaya koyan Satürn de uluslararası ilişkilerinizde geri hareketine başlamaya hazırlanacak. Resmi makamlarla ilişkilerde gecikmeler, zorlu kurallarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. 13 Mayıs’ta Balık burcuna geçen Mars ile birlikte eski aşk ve iş bağlantılarınız bol bol kapınızı çalabilir. Hafta sonunda aynı burçta seyahat edecek olan Ay, sizi toplum önünde bir anda parlatabilir. Yüzeysel de olsa romantik partnerlar ile yeni ilişkilerin heyecanına kendinizi kaptırabilirsiniz. Ortak paylaşımlar alanında hafta sonu geri gitmeye başlayacak olan Jüpiter, miras gibi aile meselelerinde süreçlerin uzamasına neden olabilir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Kurallar, sınırlar, düzen, kararlar ve kısıtlamayı temsil eden Satürn, hafta başında 4 aylık geri hareketini ortak gelirler ve krizler alanınızda başlatıyor. Bu etkiyle, size ait olmayan harcamalarla ilgili sorumluluklar üstlenmek zorunda kalabilir, geçmişten gelen vergi, sigorta ödemeleriyle karşılaşabilirsiniz. Eşinizin gelir durumunda bir değişim meydana gelebilir. Bu dönemi gelir-gider dengenizi yeniden yapılandırmak için değerlendirmeli, lüzumsuz harcamalara son vermelisiniz. Önceden teklif verdiğiniz işlerden cevap gelse de İkizler burcunda geri gidecek olan Venüs ve Merkür’ün gergin etkisiyle, elinizde olmayan koşullar nedeniyle, hemen harekete geçemeyebilirsiniz. Hafta sonu geri gitmeye başlayacak olan Jüpiter, ikili ilişkilerinizi, size karşı gerçekten dost olup olmadıklarını anlamak için, mercek altına aldıracak. Herkes sizin kadar iyi niyetli olmayabilir. Kendi başarılarınızın altını çizmeyi hatırlamanız da fayda var. Zira kişinin tek dostu yine kendisidir. Bu nedenle bu hafta grupların ortasında kendinizi yalnız hissedip, tek başınıza vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Balık burcuna geçen Mars ile birlikte uzaklardaki bir aşk yeniden alevlenebilir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: İkizler’de buluşan Merkür ve Venüs’ün rüzgarıyla tam ateşinizi parlatacakken, Çarşamba günü savaşçı Mars’ın Balık burcunda yarattığı dev dalgalarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Atılımlarınız için cesaretinizi kıracak durumlar ve konular karşınıza çıkabilir. Herkesin eleştirisine kulak asmamalı, doğru bildiklerinizden uzaklaşmadan hedefinize yönelmelisiniz. İçinizdeki küçük çocuğa endişelerinin gereksiz olduğunu tatlılıkla anlatmalısınız. Diğer yandan bazı köklü dostluklarınız son bulabilir. Dernek ve kuruluşlarla iletişiminizde fikir ayrılıklarıyla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinize yeni düzen taşıyan Kova burcundaki Satürn’ün geri hareketiyle beraber, Eylül sonuna kadar bu alandaki aksaklıkları daha rahat tespit edebileceksiniz. Ayrıca, hukuki konularla ilgili gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. Soğukkanlılığı elden bırakmadan adalete güvenmeniz yeterli olacaktır. Jüpiter’in Oğlak’taki geri hareketi bazı iş arkadaşlıklarınızla yollarınızı ayırmayı, ofisi kapatıp evden çalışmayı anlatabilir.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Sizin için değişken enerjilere açık bir hafta başlıyor. Şartların hızlı değiştiği, birden çok konuyla aynı anda uğraşmanıza neden olacak süreçte, özellikle iş hayatınızda kendinizi farklı fikirlerin çarpıştığı bir ortamda bulabilirsiniz. Kariyer alanınızda geri gitmeye başlayacak olan İkizler burcundaki Venüs, yönetici gezegeniniz Merkür’ün de buraya yerleşmesiyle birlikte yöneticilerle aranızda gerginlikleri ortaya çıkartabilir. Yine de değişime hızlı adapte olan kişiliğinizle sorunların üstesinden gelmeyi başarırsınız. Diğer yandan ikili ilişkilerin vazgeçilmezi Mars’ın Balık burcuna geçmesiyle, özel hayatınızda eylemden çok duygusal kararlar ön plana çıkacak. Partnerinize elinizden geldiği kadar ilgi göstermeli, duygu dünyasını anlamaya çalışmalısınız. Spiritüel konular ön plana çıkarken, gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalısınız, Aşk ve romantizm alanında Jüpiter’in geri hareketi eski, değer verdiğiniz birini tekrar hayatınıza sokabilir. Sağlık alanınızda geri gitmeye başlayacak olan Satürn kronik bir rahatsızlığı gündeme taşıyabilir. Yorulmamaya dikkat edin. Altınızda çalışanların sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs İkizler de geri gitmeye başlarken, aynı dönemde iletişimin ustası Merkür de buradaki tahtına kuruluyor. Nisan ayından beri yurt dışından beklediğiniz haberler, aniden kapınızı çalabilir. Bu konuyla ilgili aksaklıkları gidermek için ekstra zaman harcamak zorunda kalabilirsiniz. Yabancılarla ilgili iletişimde eski konular tekrar gündeme gelebilir. Akademik sınavlarla ilgili değişiklik ya da ertelemeler söz konusu olacaktır. Sunum ve tanıtım çalışmalarınız için uygun bir dönem olmadığını belirtmekte fayda var. Zira yöneticinizin geri hareketi 25 Haziran’a kadar sürecek. Kova’daki seyahatinde geri gitmeye karar veren, kısıtlamalar ve sorumluluklar gezegeni Satürn ise aşk hayatınızda ciddi kararlar alırken ince eleyip, sık dokumanıza neden olacak. Çocuğunuzun harcamaları için zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler doktor kontrolünden geçerek bu dönemde kendilerine bir plan yapabilirler. Komisyon işleri yapanlar azla yetinmek zorunda kalacaklardır. Yaklaşık 6 aydır satamaya çalıştığınız evinize bir anda talip çıkabilir. Jüpiter bu alanda geri hareketini başlatacağı için değerinden az bir paraya razı olabilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta, İkizler’deki ilişkiler temsilcisi Venüs ile Kova’daki zamanın yöneticisi başöğretmen Satürn geri hareketlerine başlıyor. Merkür’ün de İkizler burcuna yerleşmesiyle, ev içindeki ilişkilerde Mart ayındaki konular tekrar gündeminize oturacak. Belki evde kalma günleriniz için yeni bir yapılanmaya karar verecek, maddi sıkıntılarınıza çözüm bulmak adına farklı uğraşlardan kazanç elde etmeye yöneleceksiniz. Kredi, faiz ve borçlarla ilgili canınızı sıkan detaylar gündeme gelebilir. Belki de beklemediğiniz bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularla ilgili, çevrenizdekiler aldığınız kararları eleştirseler de, kendi bildiğiniz doğruları tekrar gözden geçirerek yolunuza devam etmelisiniz. Ailenizdeki yaşlıların sağlık konuları ile ilgilenmek size düşebilir. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Balık burcuna geçmesiyle, tutkulu aşklara “Merhaba” demek size bir tık mesafesi kadar yakın olacak. Ayrıca online eğitimlere katılarak, yeni bir alana adım atabilir, hayatınızda farklı bir pencere açabilirsiniz. Oğlak’ta geri gidecek olan Jüpiter eski bir aile sorununu tekrar karşınıza çıkarabilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftaya damgasını vuracak İkizler’de geri gidecek Venüs’ün, diğer gezegenlerle yaptığı etkileşim, ilişkilerinizde yeni bir döneme girmenize neden olacak. Sağduyunuzu geri plana iterseniz, uyumlu birlikteliğinize son vermek durumunda kalıp, Haziran sonunda pişman olursunuz. Eski ilişkileriniz tekrar kapınızı çalınca içine düşeceğiniz ikilem, yanlış kişide karar kılmanıza neden olacaktır. Kalbi boş olanlar ise bu dönemde kısa süreli macera yaşayabilirler. Özel hayatın yanı sıra bu durum, size gelecek iş teklifleri için de geçerli olabilir. Sakin kalmalı, hafta başında İkizler burcuna geçen laf cambazı Merkür’ün oyununa gelip, yanlış kararlar almamalısınız. Zira yönetici gezegeniniz Jüpiter’in de para alanınızda geri hareketine başlaması maddi dar boğazla karşılaşabileceğinizi işaret ederken, diğer yandan geçmişten gelen bir paranın da hesabınıza geçmesine neden olur. Temmuz ortasına ertelemek zorunda kalacağınız seyahatleriniz için şimdiden yeni bir plan yapmak akıllıca olacaktır. Kova burcunda geri hareketini başlatacak olan Satürn ise kardeş ve yakın akrabalarınızla aranızın soğumasına neden olabilir. Mücadele gezegeni Mars’ın da 28 Haziran’a kadar süreceği Balık burcundaki yolculuğu, ev ortamınızda enerjinizin düşmesine neden olacaktır.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta gökyüzünde Merkür ile Mars, burç değiştirirken, Venüs ile yönetici gezegeniniz Satürn ve burcunuzdaki Jüpiter, oldukça uzun sürecek olan geri hareketlerini başlatıyorlar. Gündelik hayatınızdaki rutin işlerinizi artıracak olan Merkür’ün İkizler’e geçmesiyle; aynı alanda ilişkileri temsil eden Venüs’ün yarattığı kargaşa, sizi zihnen olduğu kadar bedensel olarak da zorlar. Özellikle kadınlarla kuracağınız ilişkilere dikkat etmeli aranızda kol mesafesi oluşturmalısınız. Nefes çalışmalarına odaklanmalı, yazı ya da sözle düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Adeta bir öğretmen gibi çevrenizdekilere fayda sağlar, herkesin sorusuna verecek bir cevap bulur, sonra da haftayı yorgun kapatırsınız. Tüm bunlar olurken Balık burcundaki Mars da 3. Evinize yerleşerek, yakın akraba ve kardeşinize yaptığınız fedakarlıkların karşılık bulamayacağını işaret edebilir. Diğer yandan unutkanlık ve zihin yorgunluğuna neden olacaktır. Bu yüzden hafta boyunca işinizden başınızı kaldırıp, kısa molalarla enerjinizi güçlendirmelisiniz. Hafta sonu Güneş ile geri gidenler kervanına katılacak olan Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim kendinize olan güveni artırıp, yaşamanın her şeye rağmen güzelliklerle dolu olduğunu size hatırlatacak.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında yönetici gezegeniniz zamanın efendisi Satürn, 1 Temmuz’a kadar sizin burcunuzda geri hareketine başlıyor. Geri hareketini sonlandıracağı Eylül sonuna kadar ise yolculuğunu Oğlak’ta sürdürecek. Hafta sonu Oğlak’taki Jüpiter’in de geri harekete geçmesi yaz boyunca ailevi konuları yeni bir düzene oturtacağınızı gösteriyor. Demek ki Mart sonunda başlayan konular bu haftadan itibaren yeni bir düzenlemeye ve zamanlamaya ihtiyaç duyacak. İkili ilişkilerinizi gerek özel gerekse iş hayatında tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilir; size yük olan ne varsa bu dönemde hepsinden kurtulmak isteyebilirsiniz. Hafta başında Venüs’ün İkizler burcundaki geri hareketi, aynı burçta seyahat etmeye başlayan Merkür ile güçlü bir etkileşim içine girecek. Bu sayede eski bir arkadaşlıklarınız tekrar canlanabilir. Partnerinizle fikir ayrılığına düşseniz de karşılıklı anlayış ve saygıyla bu zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Çocuğunuzun bu dönemdeki talepleri sizin için anlamsız gelse de, dünyada olup biteni bir kere de onun bakış açısıyla değerlendirmeye çalışın. Dans etmek, kaybolan neşenizin tekrar yerine gelmesine neden olur. Üzerinizdeki stresten kurtulmak için yüksek sesle şarkı söylemek, müzik aleti çalmak, puzzle yapmak çok işinize yarayabilir. Hafta başında Balık burucuna geçen Mars, parasal konularda beklediğinizi elde edememenize neden olacaktır. Bu konuda sabırlı olmalısınız.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Haftaya birden çok gezegenin geri hareketi ve Merkür’ün İkizler’e, Mars’ın ise burcunuza geçmesiyle oldukça ilginç bir haftaya adım atıyorsunuz. Siz de dahi olmak üzere tüm değişken burçlar bu tablodan oldukça etkilenecekler. Sanki filmi çekilen yaşam dediğimiz devinim, başa sarılarak (Mart 2020) tekrar deneyimlenmeye başlayacak. Eksik kalan konuları ve düzeni aksatan sorunları, Kova burcunda geri giden Satürn ile istesek de istemesek titizlikle tespit edeceksiniz. Bu durum elinizde olmayan sorunlarla sizi baş başa bırakabilir. Resmi başvurularınızdaki eksik evrakları tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. Arkadaş grupları arasında fikir ayrılıklarına çözüm bulmak için hafta sonunu beklemelisiniz. Mars’ın pasif enerjisi üzerinizde yoğun bir bahar yorgunluğu yaratacaktır. Alerjiler ya da bağışıklık sisteminizle ilgili sıkıntıları gıda takviyeleri ile önlemeyi başarırsınız. Ev ortamındaki her kafadan çıkan ses sizi ruhsal olarak zorlayabilir. Bol bol meditasyon yapmalı, dua etmeli , duş almalı ve sıvı tüketmelisiniz.