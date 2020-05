Haftalık burç yorumları (11-17 Mayıs 2020)

Tecrübenin simgesi Satürn’ün sunduğu bu fırsattan Eylül sonuna kadar maksimum düzeyde yararlanmaya çalışmalıyız. Zira Satürn aksaklıkları gidermek için fırsat sunduğu zaman, tembellik yapanı hiç affetmez. Harekete geçmek, aynı anda birden çok işi halletmek için biçilmiş kaftan olan Merkür’ün İkizler burcundaki yolculuğu da pazartesi günü başlıyor. Demek evde oturmanın yavaş yavaş azaldığı bir sürece adım atıyor olacağız. Toplumsal hareketlilik duyumsal, işitsel ve eylemsel olarak hız kazanmaya başlayacak. Ne yazık ki, Merkür’ün yüksek enerjisi, 13 Mayıs’ta aynı burçta geri gidecek Venüs ve Balık burcuna geçen Mars ile zayıflayabilir. Geri gidenler kervanına hafta sonu ise Jüpiter katılıyor. Kısacası gökyüzü bu hafta, “Öyle hızlı ilerlemek yok, ayağını denk al, önce geçmişten gelen konuları tekrar masaya yatır ve sabırla teker teker gözden geçir, sonra ilerlemeyi düşünebilirsin!” diye adeta haykırıyor. Hayatın hemen her alanında sabrımızın test edildiği günlerden geçiyoruz. Bu yüzden yaşadığımız her deneyimi bir tecrübe olarak bir kenara not emeliyiz.

Göksel aşıklar Venüs ve Mars’ın, değişken ve çift karakterli burçlar olan İkizler ve Balık’taki gergin etkileşimli seyahati, yaklaşık Haziran sonuna kadar devam edecek. Demek ki 1.5 ay boyunca ilişkilerde inişli, çıkışlı durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumdan tabii ki diğer iki değişken burç Başak ve Yay da nasibini alacak. Geçmişten gelen eski defterler tekrar önümüze açılabilir. Hayatımıza yeni girenler ise bizi şaşırtan davranışlar sergileyip, suyun buharlaşması gibi bir anda gözden kaybolabilirler. O yüzden güven duyduğumuz, gerek özel, gerekse kariyer hayatımızdaki ilişkilere sahip çıkmalı, hemen sonlandırmak için atak yapmamalıyız. Değişken şartlar, sanatsal, ilhama açık enerjileri açığa çıkartabilir, sosyal medyada ses getiren çalışmalara imza atarken bol bol eleştirilmeyi göze almalıyız. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tedbir elden bırakılmamalı.