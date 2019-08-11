Haftalık burç yorumları (12-18 Ağustos 2019)
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Haftanın ilk yarısında geleneksel bayram tatilinin tadını çıkarmak için aileyle birlikte olma zamanı. Zira Oğlak burcunda seyahat eden Ay, aile büyüklerini ihmal etmeden ziyaret etmemizi öngörüyor. Geçmişten gelen sorunların geride bırakılacağı, omuzumuzdaki yüklerle vedalaşıp neşe ve keyfe odaklanacağımız bir dönem. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Haftanın ilk yarısında geleneksel bayram tatilinin tadını çıkarmak için aileyle birlikte olma zamanı. Zira Oğlak burcunda seyahat eden Ay, aile büyüklerini ihmal etmeden ziyaret etmemizi öngörüyor. Geçmişten gelen sorunların geride bırakılacağı, omuzumuzdaki yüklerle vedalaşıp, neşe ve keyfe odaklanacağımız bir dönem. Hafta ortasında meydana gelecek olan Kova Burcu’ndaki dolunay ve ilişkiler gezegeni Venüs ile yaşam enerjisi Güneş’in kavuşumu ise herkesi bir anda neşe dolu bir karnavalın ortasına taşıyacak. Ateş ve hava burçları gibi macera severler için paha biçilmez bu fırsatı iyi değerlendirmek şart.
Bayram haftasında neşe, keyif ve coşkuyu sosyal hayatta aramalı. Sevdiğiniz kişilerle yaz döneminin sıcak atmosferini yüreğinize taşımalısınız. Cömertçe sevginizi çevrenizle paylaşırken, hayatın klasik sorunsallarını boşuna kafanıza takmayın. Zira haftanın ikinci yarısıyla hiç değişmez dediğiniz pek çok şeyin bir anda farklı bir yön çizdiğine şahit olup şaşırabilirsiniz.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Geleneksel değerler taşıyan bayram haftasına içinizdeki coşku, heyecan, sevinç ve yeni ümitlerle adım atıyorsunuz. Hayatınıza dahil etmek istediğiniz farklı dinamikleri bu dönemden itibaren denemeye çok istekli olabilirsiniz. Bu beslenme düzeninizle başlayıp ucu farklı noktalara kadar giden bir yenilenme süreci olabilir. Hafta ortasında Kova burcunda meydana gelecek dolunay sizi, dost ve arkadaşlarınız arasında bir ayrım ve seçim yapmak zorunda bırakabilir. Yeni gruplarla tanışmaya ve orijinal fikirlere açık olmaya hazırlanın. Hafta sonunda aile içinde sürpriz görüşmeler sizi mutlu eder. Hafta sonunda özel hayatınızda kalıcı ilişkilerin arayışı içine girebilirsiniz.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Hafta ortasına kadar bayram nedeniyle uzun bir seyahate çıkabilirsiniz. Ayrıca uzaktaki yakın akraba ve kardeşiniz sizi ziyarete gelebilir. Bayram tatilini teknede veya deniz kenarındaki bir tesiste geçirmek uzun süredir yaptığınız koşturmacanın bir ödülü olacaktır. Yemek içmek ve hayattan keyif almak sizin için önemli olsa da, şekerli ve unlu gıdaları abartmadan tüketmeye dikkat etmelisiniz. Hafta ortasındaki Kova burcunda meydana gelecek olan dolunay, kariyerinizde hızlı gelişmelere neden olabilir. Kendinizi belli bir dönemecin sonuna ulaşmış gibi hissedebilirsiniz. Yeniliklere adım atmak için uygun bir dönem yeter ki geçmişle vedalaşmayı bilin.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Bayram haftasında pek çok telaşı bir arada yaşarsınız. Her iş yarım kalacağına elinizdekileri teker teker tamamlamaya çalışmak sizin için daha rahatlatıcı olur. Pratik zekanızla her şeye çözüm üretseniz de, uygulama sırasında aksiliklerle karşılaşmak gayet doğal, bu nedenle boşuna sinirlerinizi yıpratmayın. Gökyüzündeki şahane ateş enerjisinin ritmine ayak uydurup partnerinizle aranızdaki coşkunun keyfine varın. Gezip, tozup anın güzelliklerine odaklanın. Haftanın son günü beklemediğiniz bir yerden kazancınızı arttıran bir haber alabilirsiniz.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Bayram kutlamasının gelenekselliğinden çıkıp, bu hafta kendi keyif ve zevklerinize odaklanmalısınız. Plansız, programsız bir anda ortaya çıkan davet ve etkinlikler uzun zamandan beri yaşadığınız yorgun ve stresli dönemi geride bırakmanıza yardım eder. Hafta ortasında meydana gelecek olan Dolunay, kariyer hayatınızda hiç ummadığınız şekilde olumlu gelişmelere zemin hazırlayabilir. Önünüze yeni kapıların açıldığı temposu yüksek iş fırsatları çıkacaktır. Bu nedenle kemerinizi bağlayıp bol bol seyahat etmeye hazır olun. Hafta sonunda kardeş ve yakın çevrenizle birlikte aldığınız kararları artık yürürlüğe koymaya kendinizi hazır hissedersiniz. Günlük temponuzda hızlı bir döneme adım atıyorsunuz.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Uzun zamandan beri etkinlikler, davetler derken sosyal ilişkileriniz size tatlı bir yorgunluk taşımış olabilir. Bayram haftasını fırsat bilerek biraz kişisel hayatınıza zaman ayırmalısınız. Özellikle hafta ortasında meydana gelecek olan Kova burcundaki dolunay sizi, partnerinizle birlikte yeni kararlar almaya itebilir. Cömert, neşeli ve coşkulu ruhunuzla özel hayatınıza farklı bir ışık taşıyabilirsiniz. Kardeş ve aile içi diyaloglarda bayramı öne sürerek işleri tatlıya bağlamalısınız. Yoksa yüreğinizdeki sevgi yerine öfke enerjisini açığa çıkartırsınız. Hafta sonuna doğru spritüel konularla ilgili kendinizi geliştireceğiniz bir seansa katılabilirsiniz.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Bayram tatilinizi sevdiklerinizle beraber geçirmek sizi mutlu eder. Ailenize uzun zamandır vakit ayıramamanın acısını bu hafta çıkartabilirsiniz. Hobi ve keyif alanınızdaki konular zihninizi boşaltmanıza ve yeni enerji depolamanıza yardım eder. Hafta ortasında Kova burcunda meydana gelecek olan Dolunay, tatil sonrası iş temponuzun oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Mesai arkadaşlarınız arasında bu dönemde ayrılanlar olabilir. Dolaşım sisteminizi yormamalı, fazla stresten dolayı yüksek tansiyona maruz kalmamalısınız. Hafta sonunda hayatınıza romantik, duygusal, yumuşak başlı bir insan girebilir. Ya da partnerinizin anlayışlı yaklaşımı hayatı kolaylaştırmanıza yardım eder.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Her ne kadar bayramda kaçamak yapıp tatile gitmeyi başarsanız da aklınız aile meselelerine takılı kalır. Taşınma, dekorasyon değişikliği gibi detayların yanı sıra aile içi ilişkilerdeki iletişim gerginliği uzun zamandan beri sizi oldukça yormuş görünüyor. Hepsini bir süreliğine de olsa geride bırakıp keyif, coşku ve neşeye odaklanın. Hafta ortasında meydana gelecek olan Kova dolunayı sayesinde arkadaşlarınızla kafa dağıtabilir, onların organize ettiği davetlere katılabilirsiniz. Sıra dışı, orijinal fikirlere sahip biri aklınızı çelebilir. Yeniliklere açık olmalı, kalbinizdeki sımsıcak sevgiyi çevrenizle cömertçe paylaşmalısınız.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Bayram tatilini ailenizle birlikte geçireceğiniz bir seyahatle renklendirmek en başta size iyi gelir. Sevgisinden şüphe duymayacağınız kişilerle çevrelenmek sizi mutlu edecektir. Çocukluğunuzdaki bayram nostaljisini yaşamak ve yaşatmak zamanı bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz. Ayrıca miras ve paylaşımların önem kazandığı bir dönemdesiniz. Deniz kenarındaki bir taşınmaza yatırım yapmak fikri ortaya çıkabilir. Hafta ortasındaki Kova burcundaki dolunay sanki artık yaşadığınız ülkeden sizi uzaklara taşımak isteyen bir fikrin ışığını yakacak. İkili ilişkilerinizde haftanın son iş günü sürpriz ama kalıcı maddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Partnerinizin geleceğe ait sizi şaşırtacak fikirlerine kulak verin.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Bayram tatilini çalışarak ya da yalnızlık kalarak geçirmek isteyebilirsiniz. Maalesef bu istekleriniz için evdeki hesap çarşıya uymaz. Hatta son anda çıkan davetlere katılarak dost ve arkadaşlarınızla beraber olursunuz. Merak etmeyin böylesi sizin için daha doğru olacaktır. Ne de olsa yalnızlık Allaha mahsustur! Düşüncelerinizi güncel sorunlardan uzak tutacak konulara odaklamalısınız. Hafta ortasında meydana gelecek olan Kova burcundaki dolunay sayesinde yaratıcılığınızı hareketlendirecek bir eğitim programına dahil olabilirsiniz. Aniden gündeme gelen kısa yolculukta karşınıza çıkan kişiler ileride size yeni fırsatların kapılarını açabilir. Hayatın dinamik ritmine ayak uydurmak zamanı.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Bayram haftasında geniş aileyi bir araya toplamak görevini zevkle üstlenirsiniz. Eski günleri anmak ve aile büyüklerinizi yad etmek size huzur verir. Aile içindeki sorumluluklarınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Hafta ortasında meydana gelecek olan Kova burcundaki dolunay yeni kazanç kapılarının önünüze açılmasına destek olur. Uluslararası konular, yabancılarla ilişkiler, teknolojik projelerden iş hayatınızda olumlu gelişmelere açıksınız. Hafta sonunda partnerinizle sevgi ve şefkati paylaşacak keyifli bir ortamı paylaşabilirsiniz. Sizi mutlu edecek dostluklar bu dönemde aniden karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda refleksoloji, ayak detoksu gibi sağlık aktivitelerinden fayda görürsünüz. Eğitim konularında her türlü yeniliğe açık bir döneme adım atıyorsunuz.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Aşk ateşi bacayı sarmışken bayram nedeniyle dostlarınızla da birlikte olmak istersiniz. Hatta kalabalık bir arkadaş grubuyla çıkacağınız bayram tatili hayatınıza farklı bir soluk ve renk katar. Yeni kültürleri öğrenmek ve bilginizi genişletmek sizi zihnen ve ruhen besleyecektir. Kalbi boş olanlar ise perşembe günü burcunuzda meydana gelecek olan dolunay sayesinde, farklı kültürden birine gönlünü kaptırabilir. Dernek faaliyetlerinde aktif rol almak zamanı. Hafta sonunda ortak paylaşımlardan yana krizle gündeme gelse de siz akılcı yaklaşımla sorunu kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Hafta sonunda öz değerinizden ödün vermek ve aşırı fedakarlık yapmaktan kaçınmalısınız.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bayram tatilini evde oturarak geçirmek sizin için pek mümkün görünmüyor. Sosyal hayatın sunduğu, şans ve fırsatlara açık bir dönemdesiniz. Aynı gün birden çok davete katılabilir, farklı görüşlere sahip insanlardan pek çok yeni şey öğrenebilirsiniz. Hafta ortasında meydana gelecek dolunay elinizde olmayan nedenlerden dolayı karşılaşacağınız sorunlara çözüm bulmanız için sizi zorlayacak. Kolektif bilince açılmak için sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak hayatın akışına adapte olmayı denemekte yarar var. Pazardan sonra ikili ilişkilerde fikir ayrılıklarından doğan sürtüşmelere dikkat etmelisiniz.