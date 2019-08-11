Haftalık burç yorumları (12-18 Ağustos 2019)

Haftanın ilk yarısında geleneksel bayram tatilinin tadını çıkarmak için aileyle birlikte olma zamanı. Zira Oğlak burcunda seyahat eden Ay, aile büyüklerini ihmal etmeden ziyaret etmemizi öngörüyor. Geçmişten gelen sorunların geride bırakılacağı, omuzumuzdaki yüklerle vedalaşıp, neşe ve keyfe odaklanacağımız bir dönem. Hafta ortasında meydana gelecek olan Kova Burcu’ndaki dolunay ve ilişkiler gezegeni Venüs ile yaşam enerjisi Güneş’in kavuşumu ise herkesi bir anda neşe dolu bir karnavalın ortasına taşıyacak. Ateş ve hava burçları gibi macera severler için paha biçilmez bu fırsatı iyi değerlendirmek şart.

Bayram haftasında neşe, keyif ve coşkuyu sosyal hayatta aramalı. Sevdiğiniz kişilerle yaz döneminin sıcak atmosferini yüreğinize taşımalısınız. Cömertçe sevginizi çevrenizle paylaşırken, hayatın klasik sorunsallarını boşuna kafanıza takmayın. Zira haftanın ikinci yarısıyla hiç değişmez dediğiniz pek çok şeyin bir anda farklı bir yön çizdiğine şahit olup şaşırabilirsiniz.