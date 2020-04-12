Haftalık burç yorumları (13-19 Nisan 2020 astroloji)

12.04.2020 - 09:36
Haftanın ikinci yarısı, Koç burcundaki iletişim gezegeni Merkür ile, önce Ikizler’deki Venüs, ardından Kova’daki Mars ile uyumlu etkileşimi, hızlı alınan kararları bir eyleme dönüştürmeye imkan tanıyabilir. Bu görünumün gölge tarafı olan, dedikodu ve yüzeysel bilgiye değer vermemek gerekir. Iletişimın ne denli gerçeği yansıttığına odaklanmalıyız. Diğer yandan evde oturarak da olsa yeni kişiler ve konular hayatımızda heyecan ve adrenalin yaratabilir. Bol bol dans etmeli, özellikle kol ve bacaklarımızı düzenli olarak çalıştırmalıyız. Fikirler ve mantığın ön planda olduğu bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Balık burcuna geçen Ay ve Boğa’daki bir aylık yolculuğunu başlatacak Güneş sayesinde, duygu ve hislerimizin sıcacık bir kavrayışla hayat akışımıza renk katacağına mutlulukla şahitlik edeceğiz. Sevdiklerimizi kucaklayamasak da, onlardan iyi hissetmelerini sağlayacak tatlı sözcükleri esirgememeliyiz. Ayrıca hafta sonu sanat ve yiyecek içecekle uğraşarak vakit geçirmek hepimize iyi gelecektir.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftanın yine en dinamik enerjisine imza atıyorsunuz. Burcunuzda seyahatini sürdüren iletişim ve yaratıcılık gezegeni Merkür ile yaşam enerjimiz Güneş’in diğer gezegenlerle kurduğu etkileşim haftanın adrenalin düzeyini yükseltiyor. Bu da size sahip olduğunuz cesareti gerek iş gerekse özel hayatınızdaki kararlarda , daha atak, cesur risk almaktan korkmayan bir güç kazandıracak. Bu durumu avantajlı bir şekilde değerlendirmek için yeniliklere adım atarken uymanız gereken kuralları enine boyuna incelemeniz gerekiyor. Unutmayın ki özgürlüğünüzün sınırları karşınızdakilerin özgürlüğüyle çiziliyor. Hafta sonu Güneş’i Boğa burcuna uğurlayarak, baş döndürücü hızla akan zamanı, özellikle finans konularında daha kontrollü kullanmayı başaracaksınız. Hafta sonu bedeni rahatlatan meditatif egzersizlerle üzerinizdeki negatif enerjiyi salıverin.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta kafanızda planladığınız ne varsa gerçekleştirme şansınız oldukça yüksek. Zira evde oturarak hallolması zor koşullar başta canınızı sıksa da, yaşam deneyiminiz ve güçlü sosyal ilişkilerinizle sorunları teker teker çözebileceksiniz. Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Güneş’in önce Plüton sonra da Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim, bürokratik işler ve resmi başvurularınız için ani değişimleri tetikleyecek. Bu konularla ilgili muhatap olduğunuz kişilerle ya da geçerli kurallarla ilgili yeni dinamikler karşınıza çıkabilir. Bu sürece hızlı bir şekilde adapte olmalı, yeni kuralların getirdiği düzenin faydalarından yararlanmalısınız. Akademik ve eğitsel alanda, yurt dışı il ilişkilerde dikkatinizi çeken konular karşınıza çıkabilir. Pazar günü burcunuza geçen Güneş’in etkisiyle bir ay boyunca kişisel kararlarınızı somutlaştırma cesareti elde edeceksiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında Oğlak burcundaki Ay, partnerinizle olan ilişkide ayrıntı ve detayları ön plana çıkartır. İş hayatınızdaki yönetici konumundaki kişiler sizden destek bekleyecektir. Bu hafta duygulardan çok mantığın baskın olduğu konularla haşır neşir olabilirsiniz. Kariyer alanınızda seyahat eden Güneş’in cesur ve atak enerjisi size, yeni iş atılımlarına aniden adım atma kararı verdirecektir. Sizden güçlü kimselerin kurallarını göz ardı etmezseniz size verecekleri maddi ve manevi destekten rahatça faydalanabilirsiniz. Sadece üstlendiğiniz sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu fark etmeniz gerektir. Haftanın ikinci yarısında iletişim gezegeni Merkür’ün Koç burcundaki dobra ve aceleci özelliği, İkizlerdeki Venüs, Kova’daki Mars ile etkileşime girerek, pek çok kişinin hakkınızda fikir yürütmesine neden olacaktır. Siz sakinliğinizi korumalı ve herkesin ne dediğinden çok, yaptığınız işin başarısına odaklanmalısınız. Ay’ın Balık’a, Güneş’in de Boğa’ya geçişiyle, daha huzurlu, dingin ve rahat bir ortamda hafta sonunuzu geçirirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftaya aşk hayatınıza ve yaratıcılığınıza ışık tutan Oğlak burcundaki Ay ile adım atıyorsunuz. Eskiden hobi olarak gördüğünüz bir uğraşı evde oturduğunuz için ciddi bir iş planına çevirebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilinciyle yaklaştığınız duygusal hayatınızdaki iniş çıkışları kontrol altına alabileceksiniz. Koç burcundaki Güneş bu hafta size mali konularda krizler yaşatabilir. Oğlak’taki Jüpiter ve Plüton’un etkisiyle, maddi konforunuzun yönetiminin başkalarının elinde olduğunu hissederek üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. Ekonomik kayıplara üzülmekten çok, yakın gelecekte bunları nasıl toparlayacağınıza dair bir plan yaparak bu haftayı değerlendirmelisiniz. Finansal daralmalar karşısında, harcamalarınıza da sınır getirmelisiniz. Haftanın ikinci yarısında yönetici gezegeniniz Merkür’ün önce İkizler’deki Venüs ardından Kova’daki Mars ile yapacağı olumu etkileşim, iş hayatınızda sürpriz bir canlanmayı tetikler. Aynı anda iki projeyi canlandırabilirsiniz. Hafta sonu Boğa burcuna geçecek olan Güneş, size yurt dışından olumlu haberler taşıyacaktır.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Oğlak burcunda seyahat eden Ay hafta başından itibaren yakın akrabalar ve kardeşinizle olan ilişkinizde alacağınız kararları geri dönülmez şekilde kalıcı kılacaktır. Günlük hayatın dinamikleri, Koç’ta yolculuğunu sürdüren Merkür ve Güneş sayesinde sizi yorucu bir tempoya sokacaktır. Sağlık konusunda yorgunluk nedeniyle kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Evcil hayvanınızın sağlığını gözetirken, sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarına çözüm üretebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında aniden ortaya çıkan maddi harcamalar, finans dengenizi bozabilir. Kredi ödemelerinizi ve ortak paylaşımlarınızı yakından takip etmelisiniz. Ortaklarınızla yeni projeler için fikir paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Kova burcunda ilerleyen yönetici gezegeniniz Mars, ev ortamındaki izolasyondan bunaldığınızı işaret edebilir. Dijital dünyada olup bitenleri, hafta sonu Boğa burcunda geçen Güneş’in etkisiyle partnerinizle paylaşmalı, ortak değerlerde buluşmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Burcunuzda seyahat eden Ay haftaya dinamik ve enerjik başlamanıza destek olur. Koç burcundaki Güneş’in, yer altı sözcüsü Plüton ve bolluk, bereket temsilcisi Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim nedeniyle ev ortamında ciddi sorumlulukları üstlenmek için sizi zorlayacaktır. Bir otorite figürü gibi gerek iş gerekse özle hayatınızda herkesi yönetmek zorunda kalmak zaman zaman sizi yorsa da, edindiğiniz bu kimlikten ödün vermemeniz gerekir. Stres kaynaklı, kemikleriniz ve başınızda ağrı hissedebilirsiniz. Koç burcundaki Merkür ile, ilişkilerin yöneticisi İkizler’deki Venüs’ün olumlu etkileşimi, gündelik hayatta sevdikleriniz ile neşeli diyaloglar kurmanızı sağlar. Kova burcundaki Mars ise, ani para harcamalarına neden olabilir. Bu duruma karşı tedbirli olmalısınız. Hafta sonu Boğa burcuna geçen Güneş, hayattan alacağınız tadı ve keyfi artıracaktır. Bu dönemin 1 ay boyunca kıymetini bilin.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Oğlak burcunda seyahat eden Ay, arkadaş gruplarınızla kurduğunuz iletişimin daha da güçlenmesine neden olur. İleriye yönelik değişen hayat dinamiklerini elele vererek daha sistemli bir yapıya oturtmak için emek harcarsınız. Bu emekler asla boşa gitmez. Bunların faydasını 2020 yılının sonunda daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Koç burcundaki Güneş ile Oğlak’taki Plüton ve Jüpiter arsındaki zorlu etkileşim, uzun zamandan beri dirsek çürüttüğünüz bir konuda, size alın terinizin karşılığı olan maddi desteği getirecektir. Haftanın ikinci yarısında ise İkizler’de seyahat eden Venüs ile iletişim cambazı Merkür’ün arasındaki dostluk enerjisi, evinizin içindeki atmosferi neşeli, canlı bir havayla doldurur. Astrolojinin jokeri Merkür’ün aynı zamanda Kova’daki Mars ile olan bağlantısı ise sizin psişik kabiliyetinizi harekete geçirip, haberci rüyalar görmenize neden olabilir. Yeni dünya düzeninin senaryosunu buradaki satır aralarında yakalamayı denemelisiniz. Pazar günü Boğa burcuna geçecek olan Güneş ise, sanatçı yönünüzü ön plana çıkartacaktır.