Haftalık burç yorumları (13-19 Nisan 2020 astroloji)

Bu hafta kararlı adımlarla ilerleyebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Artık evde oturmayı bahane ederek, zamanımızı boşa geçirmeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Oğlak burcunun disiplini seven yönüyle etkileşime girecek olan Koç burcundaki Güneş, bize birçok zorluğun üstesinden gelme cesareti verecek. Temkini elden bırakmadan, kişisel çaba ve irademizle, bundan sonraki planlarımıza rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız. Oğlak burcunun ciddi ve sorumluluk yüklü yapısını yeniden inşa eden Plüton ve Jüpiter, yaşam hedeflerimizi temsil eden Güneş’in önüne bir takım zorluklar çıkarsa da sonrasında cesaretle ileri atılma enerjisi taşıyacak. Yılmadan ve bıkmadan doğru olan inancımızı gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bu doğrultuda aile içinde bir takım yapısal dinamikler de değişime uğrayabilir. Eskiyi korumak için inatçı davranmadan yenilikleri benimsemeye çalışmak en doğru karar olacaktır.

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12.04.2020 - 09:36

Haftanın ikinci yarısı, Koç burcundaki iletişim gezegeni Merkür ile, önce Ikizler’deki Venüs, ardından Kova’daki Mars ile uyumlu etkileşimi, hızlı alınan kararları bir eyleme dönüştürmeye imkan tanıyabilir. Bu görünumün gölge tarafı olan, dedikodu ve yüzeysel bilgiye değer vermemek gerekir. Iletişimın ne denli gerçeği yansıttığına odaklanmalıyız. Diğer yandan evde oturarak da olsa yeni kişiler ve konular hayatımızda heyecan ve adrenalin yaratabilir. Bol bol dans etmeli, özellikle kol ve bacaklarımızı düzenli olarak çalıştırmalıyız. Fikirler ve mantığın ön planda olduğu bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Balık burcuna geçen Ay ve Boğa’daki bir aylık yolculuğunu başlatacak Güneş sayesinde, duygu ve hislerimizin sıcacık bir kavrayışla hayat akışımıza renk katacağına mutlulukla şahitlik edeceğiz. Sevdiklerimizi kucaklayamasak da, onlardan iyi hissetmelerini sağlayacak tatlı sözcükleri esirgememeliyiz. Ayrıca hafta sonu sanat ve yiyecek içecekle uğraşarak vakit geçirmek hepimize iyi gelecektir.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftanın yine en dinamik enerjisine imza atıyorsunuz. Burcunuzda seyahatini sürdüren iletişim ve yaratıcılık gezegeni Merkür ile yaşam enerjimiz Güneş’in diğer gezegenlerle kurduğu etkileşim haftanın adrenalin düzeyini yükseltiyor. Bu da size sahip olduğunuz cesareti gerek iş gerekse özel hayatınızdaki kararlarda , daha atak, cesur risk almaktan korkmayan bir güç kazandıracak. Bu durumu avantajlı bir şekilde değerlendirmek için yeniliklere adım atarken uymanız gereken kuralları enine boyuna incelemeniz gerekiyor. Unutmayın ki özgürlüğünüzün sınırları karşınızdakilerin özgürlüğüyle çiziliyor. Hafta sonu Güneş’i Boğa burcuna uğurlayarak, baş döndürücü hızla akan zamanı, özellikle finans konularında daha kontrollü kullanmayı başaracaksınız. Hafta sonu bedeni rahatlatan meditatif egzersizlerle üzerinizdeki negatif enerjiyi salıverin.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta kafanızda planladığınız ne varsa gerçekleştirme şansınız oldukça yüksek. Zira evde oturarak hallolması zor koşullar başta canınızı sıksa da, yaşam deneyiminiz ve güçlü sosyal ilişkilerinizle sorunları teker teker çözebileceksiniz. Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Güneş’in önce Plüton sonra da Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim, bürokratik işler ve resmi başvurularınız için ani değişimleri tetikleyecek. Bu konularla ilgili muhatap olduğunuz kişilerle ya da geçerli kurallarla ilgili yeni dinamikler karşınıza çıkabilir. Bu sürece hızlı bir şekilde adapte olmalı, yeni kuralların getirdiği düzenin faydalarından yararlanmalısınız. Akademik ve eğitsel alanda, yurt dışı il ilişkilerde dikkatinizi çeken konular karşınıza çıkabilir. Pazar günü burcunuza geçen Güneş’in etkisiyle bir ay boyunca kişisel kararlarınızı somutlaştırma cesareti elde edeceksiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Aklına koyduğunu yapan Koç burcunda gezinen yönetici gezgeniniz Merkür’ün hafta ortasında burcunuzdaki Venüs ile kuracağı olumlu etkileşim sayesinde, gerek sosyal gerek ikili ilişkilerin aranılan yıldızı olabilirsiniz. Yardım kuruluşları ve sosyal örgütlenmelerin online faaliyetlerinin organizasyonu sizin önderliğinizde daha da etkin bir hale gelebilir. Diğer yandan evde kal sloganına rağmen çöpçatanlık işlerinde çok başarılı olduğunuzu herkes kabul eder. Aracılıklar konusunda aksiyonu bol ortamlarda yer alacaksınız. Tanıtım ve tasarım konuları ile ilgili alacağınız eğitimler hoşunuza gidecektir. Koç burcundaki cesaret küpü Güneş ile Oğlak’taki dönüşümün habercisi Plüton ve bolluğun temsilcisi Jüpiter ile kuracağı zorlu bağlantı, maddi konularda ortak paylaşımlarla ilgili kazancınızda düşüklüğe ve sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olur. Vergi, sigorta gibi ödemeleri ötelemek için girişimde bulunup, dilekçe vermelisiniz. Okült bilgiler, mistisizm gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında Oğlak burcundaki Ay, partnerinizle olan ilişkide ayrıntı ve detayları ön plana çıkartır. İş hayatınızdaki yönetici konumundaki kişiler sizden destek bekleyecektir. Bu hafta duygulardan çok mantığın baskın olduğu konularla haşır neşir olabilirsiniz. Kariyer alanınızda seyahat eden Güneş’in cesur ve atak enerjisi size, yeni iş atılımlarına aniden adım atma kararı verdirecektir. Sizden güçlü kimselerin kurallarını göz ardı etmezseniz size verecekleri maddi ve manevi destekten rahatça faydalanabilirsiniz. Sadece üstlendiğiniz sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu fark etmeniz gerektir. Haftanın ikinci yarısında iletişim gezegeni Merkür’ün Koç burcundaki dobra ve aceleci özelliği, İkizlerdeki Venüs, Kova’daki Mars ile etkileşime girerek, pek çok kişinin hakkınızda fikir yürütmesine neden olacaktır. Siz sakinliğinizi korumalı ve herkesin ne dediğinden çok, yaptığınız işin başarısına odaklanmalısınız. Ay’ın Balık’a, Güneş’in de Boğa’ya geçişiyle, daha huzurlu, dingin ve rahat bir ortamda hafta sonunuzu geçirirsiniz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya Koç burcundaki Güneş’in Oğlak’taki manipülatif gücü temsil eden Plüton ve olayları abartan Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim, sizi ileriye yönelik hedeflerinizin gerçekleşmesi için zorlayacaktır. Yurt dışı bağlantılarınızda sorunlar gündeme gelebilir. Devletle olan işlerinizde aksi giden konuları gidermekle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Gündelik hayatınızdaki tamamlanması gereken tüm eksikleri evden yöneterek halledebilirsiniz. Rutin sağlık kontrollerinizi yerine getirmeyi de ihmal etmemelisiniz. Haftanın ikinci yarısında Kova burcuna geçen Ay, savaş gezegeni Mars ile kavuşarak partnerinizin isyankar ve asi tavırlarını tetikleyebilir, iletişim gezegeni Merkür’ün de bunlarla kuracağı etkileşim sayesinde karşınızdaki insanın olaylara yaklaşımı karşısında şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumalı, onun kontrolsüz tavırlarını yatıştırmayı denemelisiniz. Aksi takdirde ayrılık gündeme gelebilir. Diğer yandan İkizler’deki Venüs sosyal ilişkilerinizde ön plana çıkmanıza yardımcı olur. Hafta sonu Boğa burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Güneş sayesinde, hayatınızda esen fırtınalar sükûnet bulacaktır.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftaya aşk hayatınıza ve yaratıcılığınıza ışık tutan Oğlak burcundaki Ay ile adım atıyorsunuz. Eskiden hobi olarak gördüğünüz bir uğraşı evde oturduğunuz için ciddi bir iş planına çevirebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilinciyle yaklaştığınız duygusal hayatınızdaki iniş çıkışları kontrol altına alabileceksiniz. Koç burcundaki Güneş bu hafta size mali konularda krizler yaşatabilir. Oğlak’taki Jüpiter ve Plüton’un etkisiyle, maddi konforunuzun yönetiminin başkalarının elinde olduğunu hissederek üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. Ekonomik kayıplara üzülmekten çok, yakın gelecekte bunları nasıl toparlayacağınıza dair bir plan yaparak bu haftayı değerlendirmelisiniz. Finansal daralmalar karşısında, harcamalarınıza da sınır getirmelisiniz. Haftanın ikinci yarısında yönetici gezegeniniz Merkür’ün önce İkizler’deki Venüs ardından Kova’daki Mars ile yapacağı olumu etkileşim, iş hayatınızda sürpriz bir canlanmayı tetikler. Aynı anda iki projeyi canlandırabilirsiniz. Hafta sonu Boğa burcuna geçecek olan Güneş, size yurt dışından olumlu haberler taşıyacaktır.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta Oğlak Burcunda seyahat eden Ay, ev ortamınızdaki yeni düzenin daha işlevsel çalışmasına destek verir. Artık evden yürüttüğünüz işlerinizden daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Koç burcundaki Güneş’in Oğlak’taki Plüton ve Jüpiter ile kuracağı zorlu kontak, ikili ilişkilerinize temelden çeki düzen vermenize imkan tanıyacak. Sizi zorlayan, ruhunuzun naif yapısını anlamayan kişilerle yollarınızı ayırmak için en doğru zamandasınız. Bu süreci değerlendirmek için elinizden geleni yapmanız yeterli olacaktır. İkizler burcunda, gruplarla iletişim ağlarının merkezine oturan yönetici gezegeniniz Venüs’ün, Koç’taki Merkür ile kuracağı kontak, hayatınıza yeni renkler, farklı tatlar, çocuksu heyecanlar taşır. Kova’daki Mars ise aşk hayatınızda internet aracılığıyla özgün, aykırı kişilerle aranızda bir elektriklenme meydana getirir. Hafta sonu Güneş’in Boğa burcundaki bir aylık transiti, hayattan haz alma, hedonist zevklere odaklanma enerjinizi tetikler.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Oğlak burcunda seyahat eden Ay hafta başından itibaren yakın akrabalar ve kardeşinizle olan ilişkinizde alacağınız kararları geri dönülmez şekilde kalıcı kılacaktır. Günlük hayatın dinamikleri, Koç’ta yolculuğunu sürdüren Merkür ve Güneş sayesinde sizi yorucu bir tempoya sokacaktır. Sağlık konusunda yorgunluk nedeniyle kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Evcil hayvanınızın sağlığını gözetirken, sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarına çözüm üretebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında aniden ortaya çıkan maddi harcamalar, finans dengenizi bozabilir. Kredi ödemelerinizi ve ortak paylaşımlarınızı yakından takip etmelisiniz. Ortaklarınızla yeni projeler için fikir paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Kova burcunda ilerleyen yönetici gezegeniniz Mars, ev ortamındaki izolasyondan bunaldığınızı işaret edebilir. Dijital dünyada olup bitenleri, hafta sonu Boğa burcunda geçen Güneş’in etkisiyle partnerinizle paylaşmalı, ortak değerlerde buluşmalısınız.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Güneş’in yer altı savaşçısı Plüton ve bolluk bereket temsilcisi Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim, çocuğunuz için ekstra bir masrafla sizi karşı karşıya bırakabilir. Bu dönemde kazanç şeklinizi değiştirmek, farklı iş kollarını derinden araştırabilirsiniz. Sonbahardan sonra yaşayacağınız köklü değişimlerin ayak sesleri bu dönemde duyulacaktır. Bu yüzden geleceğinizi planlarken, değişimlere açık olmalı önünüze her çıkan fırsatı gözden geçirmelisiniz. İlişki alanınızda seyreden İkizler’deki Venüs, size kısa süreli gönül ilişkileri taşıyabilir. Ayrıca merak ve öğrenmek için birden çok konuyu gündeminize alabilirsiniz. Sizden yaşça küçük kişilerden oluşan topluluklara eğitim vermek ve deneyimlerinizi aktarmak gündeme gelebilir. Hafta sonu Boğa burcuna geçen Güneş, gündelik hayatta daha skin bir sürece adım atmanızı sağlar.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Burcunuzda seyahat eden Ay haftaya dinamik ve enerjik başlamanıza destek olur. Koç burcundaki Güneş’in, yer altı sözcüsü Plüton ve bolluk, bereket temsilcisi Jüpiter ile kuracağı zorlu etkileşim nedeniyle ev ortamında ciddi sorumlulukları üstlenmek için sizi zorlayacaktır. Bir otorite figürü gibi gerek iş gerekse özle hayatınızda herkesi yönetmek zorunda kalmak zaman zaman sizi yorsa da, edindiğiniz bu kimlikten ödün vermemeniz gerekir. Stres kaynaklı, kemikleriniz ve başınızda ağrı hissedebilirsiniz. Koç burcundaki Merkür ile, ilişkilerin yöneticisi İkizler’deki Venüs’ün olumlu etkileşimi, gündelik hayatta sevdikleriniz ile neşeli diyaloglar kurmanızı sağlar. Kova burcundaki Mars ise, ani para harcamalarına neden olabilir. Bu duruma karşı tedbirli olmalısınız. Hafta sonu Boğa burcuna geçen Güneş, hayattan alacağınız tadı ve keyfi artıracaktır. Bu dönemin 1 ay boyunca kıymetini bilin.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Güneş’in, Oğlak’taki dönüşümün kralı Plüton ve bolluğun temsilcisi Jüpiter ile kuracağı zorlu kontak, sizi aniden ortaya çıkan kriz ve sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Özellikle yakın akraba ve kardeşle ilgili konulara karşı dikkatli olmalısınız. Salığınızı korumak için evdeki ortamınızı korumalı, sosyal mesafe kuralına yakından uymalısınız. Otorite figürlerinin koyduğu yaptırımlar bu hafta özgürlük ruhunuzu köşeye sıkıştırabilir. Bu dönemin geçici olduğunu aklınızdan çıkarmadan evde kendinize neşeli faaliyet ve aktiviteler yaratmalısınız. Bu kapsamda hobi ve eğlence alanınızda yerleşen Venüs’ün, iletişim uzmanı Merkür ile kuracağı uyumlu kontaktan faydalanmalı, sosyal hayattan gelen yenilikçi konulara kulak kabartmalısınız. Fakat Mayıs ortasına kadar misafir ettiğiniz Mars, her şeye rağmen sizi sinirli bir ruh haline büründürebilir. Aktivist yönünüzü hümanist bakış açınızla dengelemek en doğrusu olacaktır. Pazar günü Boğa burcuna geçecek olan Güneş, evinizdeki keyif ve huzuru size tekrar taşır.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Oğlak burcunda seyahat eden Ay, arkadaş gruplarınızla kurduğunuz iletişimin daha da güçlenmesine neden olur. İleriye yönelik değişen hayat dinamiklerini elele vererek daha sistemli bir yapıya oturtmak için emek harcarsınız. Bu emekler asla boşa gitmez. Bunların faydasını 2020 yılının sonunda daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Koç burcundaki Güneş ile Oğlak’taki Plüton ve Jüpiter arsındaki zorlu etkileşim, uzun zamandan beri dirsek çürüttüğünüz bir konuda, size alın terinizin karşılığı olan maddi desteği getirecektir. Haftanın ikinci yarısında ise İkizler’de seyahat eden Venüs ile iletişim cambazı Merkür’ün arasındaki dostluk enerjisi, evinizin içindeki atmosferi neşeli, canlı bir havayla doldurur. Astrolojinin jokeri Merkür’ün aynı zamanda Kova’daki Mars ile olan bağlantısı ise sizin psişik kabiliyetinizi harekete geçirip, haberci rüyalar görmenize neden olabilir. Yeni dünya düzeninin senaryosunu buradaki satır aralarında yakalamayı denemelisiniz. Pazar günü Boğa burcuna geçecek olan Güneş ise, sanatçı yönünüzü ön plana çıkartacaktır.