Haftalık burç yorumları (13-19 Temmuz 2020)

Çarşamba günü keskin karar ve hedeflerin kahramanı Güneş ile otorite, güç, yıkım ve dönüşümün gezegeni Plüton, diğer kimliğiyle yer altı Tanrısı Hades karşı karşıya gelerek bir düello yapacak. Yengeç ve Oğlak aksı üzerindeki bu gövde gösterisi, gerek global anlamda gerekse bireysel yaşamlarımızda mevcut düzenin yıkılıp, yeni kurallarla yeniden inşa edilmesine neden olabilir. Otorite figürleri ile olan ilişkilerimizde koyulan kurallara karşı çıkmadan itaat etmeli ve bizden beklenen görevleri, sorumluluk duygusuyla yerine getirmeliyiz. İsyankar tavırlar, başkaldırılar, restleşmeler her birimize güçten çok güçsüzlük ve moral çöküntüsü taşır. O nedenle değişimin gücüne yürekten inanmalı, bu tekrar deneyimlenmesi imkansız 2020’yi “Sarsılsak da dimdik ayaktayız” söylemiyle atlatmalıyız.