Haftalık burç yorumları (13-19 Temmuz 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

ntv.com.tr 14.07.2020 - 15:49
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Salı günü burcunuzda benliğimizdeki yaralarımızı temsil eden Kiron ile kavuşum yaşayacak olan yönetici gezegeniniz Mars, ikili ilişkilerinizde aniden öfkeye kapılıp, ardından pişmanlık yaşatır. Bu etkiyi olumlu kullanmak adına, benliğinizde üzüntü ve keder diye tüm biriktirdiklerinizi açığa çıkarıp, sevdiklerinizle paylaşmalı, bu şekilde kendinizi şifalandırmalısınız. Çarşamba günü ise aile büyükleriyle ilgili sorunlara çözüm aramak zorunda kalabilirsiniz. Onların isteklerini yerine getirmek için çaba sarf etmeniz gerekecektir. Haftanın ikinci yarısı İkizler burcuna geçen Ay ile birlikte, geri hareketi sona eren Merkür’den destek alarak, pratik zekanızla her zorluğun üstesinden gelirsiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Haftanın ilk yarısında Mars ile kavuşacak yaralı şifacı Kiron, bilinç altınıza attığınız sorunların görünür hale gelmesine neden olabilir. Ruhsal olarak kendinizi kırılgan ve güçsüz hissedebilirsiniz. Buna bağlı olarak migren ağrısı gündeme gelir. Sinirlerinizi rahatlatacak, spiritüel çalışmalara katılabilir, spa ve masaj gibi fiziksel bedeninizdeki gerginliği giderecek yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Hafta ortasında ise Güneş ile Plüton arasındaki gerilimli etkileşim nedeniyle, hukuki konular, yabancılarla kurduğunuz iş bağlantıları, pazarlama, tanıtım faaliyetleri sizi epeyce uğraştırabilir. Taşınma, miras, aile bireyleriyle yeni bir yatırıma adım atmak gibi köklü değişimlere artık kendinizi hazırlamalısınız.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Bu hafta kazanç ve bereket kapınızı çalacak pek çok konu gündeme gelebilir. Hazır yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi sona ermişken risk almaktan kaçınmamalı, zorlu görünen yeni tekliflere sıcak bakmalısınız. Aşk hayatınızda artık ciddiyet gündeme gelecektir. Uzun zamandan beri anlaşmazlık yaşadığınız bir ilişkiyi pat diye bitirip hiç vakit kaybetmeden yeni bir serüvene yelken açarsınız. Eski aşklar da kapınızı çalabilir. Akışta kalmalı, bu dönemde hayatı geldiği gibi yaşamalısınız. Şartları hiçbir alanda zorlamamakta fayda var. Haftanın ikinci yarısında burcunuzda seyahat edecek olan Ay, sizi topluluklar içinde daha görünür ve beğenilir hale getirir. Bu dönemin sonuna kadar avantajlarından yararlanmalısınız.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Zor bir haftaya adım atmaya hazır mısınız? Sanki hem özel hem de iş hayatınızda uzun zamandan beri çözüme kavuşmayan konular, kişisel çabanızla bir sonuca ulaşır, böylece kahraman ilan edilirsiniz. Becerikli ve yetenekli tavrınızla sorunlara sunduğunuz pratik çözümler, yöneticilerinizin gözünden kaçmayacaktır. Kariyer hayatınızda Koç burcunda kavuşan Mars ve Kiron, zamanında kıymetinizi bilmeyen kişilerin size karşı yaptıkları hatalardan pişmanlık duymalarına neden olur. Siz ise büyük bir sağduyuyla onları oldukları gibi kabul edersiniz. Çarşamba günü ise ikili ilişkilerinizde hayatın kökten değişime uğradığını çok net bir şekilde anlarsınız. Yeninin eskiyle yer değiştirmesi uzun vadede size iyi gelecektir. Yeni iş tekliflerine hazır olun. Pazar günü burcunuza geçen Ay ile annenizle aranızdaki konulara hızlı çözüm üretir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Salı günü yaralı şifacı Kiron ile buluşan savaş gezegeni Mars, Koç’un aktif enerjisini şifalanmak için kullanacak. Bu görünümle yaşam felsefenizde değişimler yaratacak bir kişiyle tanışabilir, gelecek hedeflerinizi ani değişim sürecine sokarsınız. Yurt dışında bir yaşam kurma çabalarına girişirken en ufak detayı gözden kaçırmamalı, değişen dünya düzeninin yarattığı sonuçların size olan etkisini tekrar tekrar gözden geçirmelisiniz. Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Güneş ile değişimin hükümdarı Plüton arasındaki gergin görünüm, aile büyüklerinin sağlığında hassas bir durum meydana getirebilir. Hazır iletişim gezegeni Merkür de Yengeç burcunda geri hareketini sonlandırmışken, kendiniz de bir sağlık taramasından geçebilirsiniz. Mesai arkadaşlarınızla yaşanılan gerginliklerin bu hafta gerçek nedenini öğrenirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Haftanın ilk yarısında meydana gelen sert gökyüzü görünümlerini, Boğa burcunda seyahat eden Ay’ın size vereceği destek ile daha kolay yönetebileceksiniz. Özellikle iş hayatınızda uzun süredir yaşadığınız belirsizlikler size gerekli gereksiz, maddi kayıplar yaşatmış olabilir. İş hayatınızdaki yaptığınız hatalar yüzünden kendinizi acımasızca eleştirmeden önce hatasız kul olmadığını lütfen hatırlayın. Kökten değişen düzeniniz Güneş ile Plüton’un Çarşamba günü yaşayacağı karşıtlıkla daha belirgin hale gelecektir. Bu etkiyle, hem özel hem iş hayatınızda güvendiğiniz ne varsa teker teker elinizden kayıp gittiğini düşünerek umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Geçmişteki başarılarınızı hatırlayıp, mevcut zorlu süreçten yine azim ve çalışkanlığınızla başarıyla çıkacağınıza önce kendiniz inanmalısınız. Çevrenizdekilerin eleştirilerine kulağınızı tıkamalı, sadece sözüne güvendiğiniz dürüst kişilerin fikirlerinden destek almalısınız. Aşk hayatınızda da iniş çıkışlar gündemde.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Bu hafta ikili ilişkilerinizi savaş boyalarınızı sürerek yönetmeye hazır olun. Zira savaş gezegeni Mars ile yaralı şifacı Kiron Koç burcunda buluşarak partnerinizle aranızdaki kabuk bağlayan yaraları önce kanatır sonra da pansuman yaparak iyileşmesine neden olur. Dolayısıyla bu haftanın sert etkisiyle değer verdiğiniz kişilerle ani bir öfke nedeniyle yollarınızı ayırmamalı, olayları derinlemesine irdelemelisiniz. Ev hayatınızda da otorite figürlerinin üzerinizde yarattığı yoğun baskı, çantanızı alıp, kimseye söylemeden uzaklara kaçmak istemenize neden olur. Kaçarak hiçbir sorunu çözemeyeceğinizi unutmamalısınız. Önceliklerinizi tespit edip, kişiliğinizden ödün vermeden herkese yardım elinizi uzatabilirsiniz. Kurban psikolojisini yaşadığınız dönemler artık geride kaldı. Bu ruh halinden kurtulmalı ve size ait olan maddi, manevi değerleri sonuna kadar korumalısınız. Gayrimenkul alım satımı gündeme gelebilir.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Salı günü yönetici gezegeniniz savaşı seven Mars, yaraları saran Kiron ile buluşarak, gündelik hayatınızda sizi rahatsız eden ne varsa su yüzüne taşıyacak. Benliğinizdeki yaraları tuz basarak iyileştirmeyi seçmek size sadece acı ve üzüntü verir. Duygusal kırılganlıkları sevdiklerinize açık yüreklilikle söyleyerek önce kendinizi sonra sizi sevenleri şifalandırmalısınız. Uzun zamandan beri kafanızı kurcalayan soru işaretlerinin teker teker cevaplarını bulmak için adeta bir ilhama kapılacaksınız. Sanki tılsımlı bir anahtar sayesinde tüm kilitler teker teker açılacak. Yakın akrabalar ve kardeşle aranızdaki konuların kördüğüm olmuş parçalarını artık çözme zamanı. Ani taşınmaya karar verir ya da bir iş değişikliği için adım atarsınız. Haftanın ikinci yarısında seyahat planlarınızda değişimler gündeme gelebilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Salı günü adrenalin sembolü, yaşam dinamosu Mars ile yaralı şifacı Kiron’un aşk ve romantizm alanınızdaki kavuşumu, özel hayatınızda hiç ummadığınız bir alandan gol yemenize neden olabilir. Bu nedenle bu hafta kalp kırmamaya özen göstermeli, partnerinizin sorumsuz davranışları karşısında sakinliğinizi korumalısınız. Ayrıca sert spor programlarından kaçınmanızı öneririz. Aksi takdirde bir sakatlanma yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkilerde gergin bir süreçten geçeceksiniz. Onun her dediğini yapmamalı, yanlışlarını sakin bir tavırla açıklamalısınız. Komisyon ve arabuluculuk konularında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında Güneş ile Plüton’un zorlu etkileşimi ortak paylaşımlarınızda bir devrin kapanışına işaret edebilir. Bu nedenle moralinizi bozmamalı, her kapanan kapının ardından bir yenisinin açılacağını unutmamalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Savaş gezegeni Mars ile yaşadığınız ev ortamında buluşan yaralı şifacı Kiron, yaşantınızda temel değişimlerin artık zorunlu olduğuna işaret ediyor. Ev içindeki yeni düzene geçmekte daha fazla vakit kaybetmemeli, hazır Merkür gerilemesi de sona ermişken partnerinizle uzlaşarak başlangıç düğmesine basmalısınız. Zorlu ve yorucu temponuzun üstesinden gelmek için beden sağlığınıza dikkat etmeli, bol bol kısa ama düzenli yürüyüşlere çıkmalısınız. Çarşamba günü Yengeç burcundaki Güneş ile burcunuzdaki Plüton arasındaki zorlu etkileşim, ikili ilişkilerinizde güç savaşlarına karşı hazırlıklı olmanız gerektiğini ortaya koyuyor. Karşınızdakilere manipülatif davranmamalı, gücünüzle onları ürkütmemelisiniz. Haftanın ikinci yarısında iş ile ilgili yeni teklifler gündeme gelebilir.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta başında Koç burcunda kavuşum yaşayacak olan savaş gezegeni Mars ile, yaralı şifacı Kiron’nun önce yaralayan sonra iyileştiren etkisi, annenizle aranızdaki sorunların çözülmesine destek verir. Uzun zamandır devam eden hayatın yoğun temposuna ara vermezseniz ruhsal olarak yıpranır ve susmayan düşüncelerinizle baş etmekte zorlanırsınız. Kardeşinizle bugüne kadar yaşamış olduğunuz sorunları karşılıklı dile getirip, hepsini teker teker çözebilirsiniz. İş hayatınızda sözü kural olarak kabul edilen bir yöneticiyle aranızda soğuk savaş çıkabilir. Asla isyankar tavır takınmamalı onun haklı olduğuna ikna olduğunuzu belirtmelisiniz. Hukuki meselelerde anlaşmazlık gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında İkizler burcuna geçecek olan Ay ile birlikte sosyal hayatınızda uzun zamandan beri beklediğiniz aşk kapınızı çalabilir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bu hafta akvaryumun en kuytu köşesine çekilip çevrenizde olup bitenleri sessizce izlemenizi öneriyoruz. Zira köklü değişimlerin yaşanacağı günlerle karşı karşıyayız. Bulunduğunuz kabın şeklini almak unutmayın sadece size özel. Dolayısıyla yeni değişen yaşam şartlarında, güvendiğiniz kişilerden destek alırken kendi başarılarınızın gücünü fark etmelisiniz. Özellikle maddi harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. İkili ilişkilerinizde eleştiri almak hiç moralinizi bozmasın. Bu şekilde yaralarınızı sarma şansı yakalar, daha sonra da benzer sıkıntı yaşayanları avutarak zorlukların içinden geçmelerine destek olursunuz. Bu özelliğiniz, hayata karşı kendinizi daha güçlü hissetmenize neden olur.