Haftalık burç yorumları (15-21 Nisan 2019)

Yükselen Aslan:

Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz iki yıl boyunca neredeyse her gökyüzü olayının başrol oyuncularından biri sizdiniz. Hayatınıza geri dönüp baktığınızda bu yılların önemini daha iyi anlayacaksınız. Değiştiniz, yenilendiniz, hayatınızın birçok alanını yeniden inşa ettiniz. Bu hafta da yardımcı başroldesiniz. Her ne kadar Dolunay sizin burcunuzda meydana gelmese de sizi de kuvvetli etki alan burçlardan biri yapacak. Temel konu başlıklarından bazıları, kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve iletişim kurduğunuz kanallar olacaktır. Her türlü iletişim kazasına bu dönemde dikkat etmeniz lehinize olacaktır. Hayat motivasyonlarınızın hatta bakış açınızın değiştiği bir dönemdesiniz. Yurt dışı planlarınız, hobileriniz ve eğitim hayatınızdaki atılımlar için istekli ve yüksek motivasyon içinde olabilirsiniz. Kendinize zaman yaratmayı ihmal etmeyin…

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim…