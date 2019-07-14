Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2019 haftası)

1 Haftanın en önemli gökyüzü hareketi 17 Temmuz’a girdiğimiz ilk saatlerde meydana gelecek olan Parçalı Ay Tutulması. Ülkemizden de gözlemlenebilecek tutulma etkisiyle dünya genelinde doğa olaylarında hareketlilik ve finansal göstergelerde zorlu değişimlerle karşılaşılabiliriz. 2018’den beri başlayan bu değişim dalgasının artık somut sonuçları ortaya çıkar. Otoriter davranış kalıplarını, sevgi ve şefkatle dengelemeye ihtiyacımız olacak. Soğuk ve sevgi yoksunu iletişimden uzak durmalı, sabır ve sağduyu ile ilişkilerimizde istikrarlı olmalıyız.

2 Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta ortasına meydana gelecek olan parçalı Ay tutulması adeta yeniden inşa ettiğiniz binaya hangi tarihte taşınmayı arzu ettiğinizi sorguluyor. Tutulmanın güçlü etkisiyle duygusal zeminde iniş, çıkışlar yaşayabilir, kariyerinizde geldiğiniz noktayı sorgulamak ihtiyacı duyabilirsiniz. Haklısınız! Artık ektiklerinizi biçme zamanı kapınızı çalmakta. Kendinize verdiğiniz değer ölçüsünde çevrenizden de takdir toplayacağınızı unutmayın. Yapıcı eleştirilere karşı olumlu bir yaklaşım izleyin. Size tecrübe kazandıran hayat deneyimlerinden faydalanmayı bilmelisiniz. Aile içindeki duygusal bağları koparmadan tamir etmeli, karşınızdakilerin sevgi beklentilerine cevap vermelisiniz. Haftanın ikinci yarısında kendinizi ifade ederken akılda kalıcı kelimeler kullanmaya özen gösterin.

3 Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Çarşamba’ya adım attığımız ilk saatlerde meydana gelecek Oğlak Burcu’ndaki parçalı Ay tutulması, eğitim, yurt dışı bağlantılar, seyahatler, hukuk ve devletle olan ilişkiler alanınızda sizin gündeminize oturacak. Yaklaşık bir buçuk seneden beri uğraştığınız, emek harcadığınız hayati konular artık sonuçlanmaya başlar. Acele etmeden soğukkanlı bir şekilde gelişmeleri izlemeli ardından kişisel kalıcı kararlar almalısınız. Belki yurt dışında eğitime gitmek ya da iş imkanlarını değerlendirmek, oturma izni, pasaport ve benzer evraklarla uğraşmak sizin için önemli olacaktır. Tabii uzun seyahatlerin de planını bu dönemde yapmanız gerekebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün hafta boyunca, Satürn, Neptün, Pluto gibi sosyal ve kuşak gezegenleriyle girdiği etkileşim, ilişkiler ve para konusunda zorlanabileceğinizi vurguluyor. Ayrıca kardeş ve yakın akrabalarla iletişiminiz bu hafta bir testten geçebilir, hoşgörüyü asla elden bırakmamalısınız.

4 Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Oğlak Burcu’nda hafta ortasında meydana gelecek parçalı Ay tutulması, ortak gelir ve diğer paylaşımlarınızla ilgili sorunları gündeme getirebilir. Kişiler arasında doğan iletişim krizlerini çözmek size düşecektir. Aile içi meselelere çözüm ararken hakemlik görevi üstlenebilirsiniz. Aile büyüklerinin geleneksel bakış açıları bu hafta sizi her konuda zorlayabilir. Zihninizin rahatlaması için yanında vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle birlikte olun. Tiyatro, sergi, müze gibi kültürel etkinliklere vakit ayırarak, zamanınızı geçirmeyi deneyin. Araba değiştirmek veya servise götürmek için uygun bir dönem değil. Üzerinde epeydir emek harcadığınız bir iş projesinin bu hafta aksayan ya da yarım kalan noktalarını sabırla tamamlayabilirsiniz.

5 Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: 17 Temmuz’un ilk saatlerinde meydana gelecek parçalı Ay tutulması, sizi derinden etkileyebilir. Dolunay’ın etkisiyle Ocak’tan beri değişim içinde olan hayatınızda başka bir sayfa açmaya hazırlanacaksınız. Eskilerle vedalaşmak için boşuna tereddüt etmeyin. Her biten bir yeniyi seçiminize sunacaktır. Geleneksel değerleri bir kenara bırakıp, alışıla gelmedik, farklı ve orijinal olana yönelmek, uzun vadede size fayda verir. Aksi takdirde olduğunuz yerde saymaktan kısa bir süre sonra pişmanlık duyarsınız. İkili ilişkilerde otorite figürlerindeki değişimi gözlemleyebilir, onların gözünde daha güçlü bir konuma yükselebilirsiniz. Hayat tecrübeniz karşınızdakileri derinden etkiler. Bu zorlu dönemi lehinize çevirmek için, korkularla vedalaşıp, tereddütlerinizden sıyrılmayı başarmalısınız. İdealize ettiğiniz ne varsa gerçek kılmak için artık uyanış vakti. İçinizdeki çocuğun elinden tutun ve sahip olduğunuz sağduyuyla onu hayatın bilinmezliklerini keşfetmesi için yolculuğa çıkartın. Ve ilk durağınız bir sahil kasabası olsun.

6 Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Çarşamba günü meydana gelecek parçalı Ay tutulması, uzun zamandan beri göz ardı ettiğiniz gündelik hayatın sorunlarına parmak basacak. Artık düzeninizi değiştirmek zamanı. Ötelemekten vazgeçmelisiniz. Kendinize verdiğiniz değerin ölçüsü güncel hayatınıza yansıttıklarınızla örtüşmeli. Stres ve yorucu temponun üstesinden gelebilmek için iş arkadaşlarınızla görev paylaşımında bulunmalı ve işe yaramayanlarla artık yolları ayırmalısınız. Sağlık kontrolünden geçmek için uygun bir dönem olabilir. Sindirim sıkıntıları yaşıyorsanız bilin ki sebebi yoğun stres. Kemikleriniz de bu dönemde hassas olabilir. Kendinize vakit ayıracak şekilde yeni bir iş planı yapmalısınız. Ofiste, taşınma, tadilat gibi konular gündeme gelse de tüm bunlar için Ağustos’un ilk haftasını beklemek daha doğru olacaktır. İkili ilişkilerinizde ise bu hafta partnerinizin sizden özel ilgi ve alaka bekler. Özel hayatınızdaki yapmak istediğiniz köklü değişim için artık düğmeye basma zamanı.

7 Yükselen Başak ve Başak Burcu: 17 Temmuz’un ilk saatlerinde meydana gelecek olan Oğlak Burcu’ndaki parçalı Ay tutulması, artık aşk hayatınızdaki değişimin yankılarını hayatınıza taşıyacak. İsteseniz de istemeseniz de özel hayatınızdaki sarsıntıya ayak uydurmak zorunda kalacaksınız. Zira değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu kabullendiğiniz anda sizi zorlayan ve iç sesinizin kararsızlığını taşıyan enerjilerden kurtulacak ve hayatın akışına odaklanabileceksiniz. Başta imkansız gibi görünen ne varsa hepsinin olabilirliğini kabullenmek sizi rahatlatacak. Hayatınızdan işe yaramayanları kökten eleme zamanı. Unutmayın ki her dolunay bir hasat ve farkındalık zamanıdır. Hasadınızı biçip yeniden toprağı ekmek için tohumlarınızı hazırlamalısınız. Diğer yandan çocuğunuzla olan iletişiminizde farklı bir döneme giriyor olabilirsiniz. Bazılarınız ise çocuk yapmaya karar verebilirler. Hayatın pozitif alanlarına yönelip bu dönemde yaşamınıza bir hobiyi dahil etmeyi deneyin.

8 Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Çarşamba günü meydana gelecek olan Oğlak Burcu’ndaki parçalı Ay tutulması, taşınma, yer değiştirme, tadilat gibi özel hayatınızdaki konuları hareketlendirebilir. Aileden kalan mirası bölüşme ve yatırımlarınızı yeniden kontrol alma ihtiyacı bu dönemde önünüze çıkacaktır. Aile içi meselelerde hakkınız olanı korumalı, çocuğunuzun geleceğini güvence altına alacak yatırımlara yönelmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Yengeç Burcu’ndaki zorlu seyahati bu hafta otorite figürleri karşısında zorlanabilir. Geleneksel kalıplaşmış fikirlerin havada uçuştuğu ortamlarda bulunabilir, kişiler arasında arabulucu görevi üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Fikrini beğenmediğiniz kişilere hemen karşı çıkmamalı, onları ikna etmenin yollarını aramalısınız. Unutmayın ki her zaman tatlı dilin yılanı deliğinden çıkartma gücü vardır.

9 Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Oğlak Burcu’nda meydana gelecek Ay tutulması ve zorlu bir dolunay süreci yine kapınızı Çarşamba günü çalmaya hazırlanıyor. Bir kabuk değiştirme zamanı olarak değerlendirebileceğimiz bu günlerde zorlukların üstesinden gelmeyi ustalıkla başararak, sahip olduğunuz becerileri ortaya koyabileceksiniz. Herkes için imkansız olanlar sizin için çözülmesi keyifli bir süreç olabilir. Kardeş ve yakın akrabaların çıkartabileceği zorlukların üstesinden gelmek için bu dönemde bir dedektif gibi arka plan verilerini toplayarak, daha kısa sürede kalıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Anılarınızda kalan ailevi meseleler birden gündeminizi doldurabilir. Diğer yandan, komşularınızla iyi geçinmenizi öneririz. Bu hafta eşyalarınızı çaldırmamaya ve kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Kısa yolculuklarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

10 Yükselen Yay ve Yay Burcu: Oğlak Burcu’nda meydana gelecek parçalı Ay tutulması, para kaynaklarınıza yönelik sizde endişe yaratabilir. İşlerinizin devamlılığı konusunda endişe duyabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, bir kapının kapanması yenisinin açılması için bazen gereklidir. Biten projelerinizin ardından bilmediğiniz yeni alanlara ilgi duyabilir, eğitimlerle eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ortağınızın sizinle uymayan fikirleri aranızda bir yol ayrımına neden olabilir. Kurumsal hayatta çalışanların bu dönemde iş değişikliği yapması uygun değildir. Haftanın ikinci yarsında beklediğiniz paraların ödenmemesi canınızı sıksa da sağlıktan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını asla unutmayın. İkili ilişkilerde can sıkıcı detaylara takılmamalı, partnerinizle aranızdaki sevgi bağını güçlendirecek fırsatlar yaratmalısınız.

11 Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Haftaya damgasını vuracak olan parçalı Ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Sizin için artık değişim zamanı! Kendinizi değiştirmeden hiçbir şeyin değişmeyeceğini artık anlamış olmanız gerekiyor. İkili ilişkilerden beklentilerinizin farklılaştığı bir döneme adım atıyorsunuz. Ayrılıklar, kopmalar gündeme gelse de son kararınızı vermeden önce geçmişle geleceğin bir muhasebesini yapmak sizin için faydalı olacaktır. Karşınızdaki insana da söz hakkı vermeli, fikirlerini dinlemelisiniz. Kemik, eklem ve kaslarınız bu dönemde hassas olabilir. Stresli ortamlardan kaçınmalı, ekonomik zorlanmalarınız için finansal çözümler aramalısınız. Aileden kalan gayrmenkullerle uğraşmak sizi yorsa da bugünün işini yarına bırakmamalısınız. Evlenmek, boşanmak, yeni eve taşınmak farklı bir kariyere adım atmak dönemin vurucu konuları arasında karşınıza çıkabilir.

12 Yükselen Kova ve Kova Burcu: Oğlak Burcu’nda meydana gelecek olan parçalı Ay tutulması, bilinçaltınızın çığlığını temsil ediyor. Bu zamana kadar biriktirmiş olduğunuz korku ve endişelerden arınmak için aile dizimi, regresyon gibi çalışmalara katılmak işinize yarayabilir. Zorlu yaşam koşulları altında ruhunuzu yorgun, bedeninizi bitkin hissedebilirsiniz. Koşulsuz sevgi ve neşenin coşkusunu yakalamak için inançlarınızı cesurca savunmalı yenilikleri eskiyle harmanlamalısınız. Gündelik hayatın kökten değiştiğini yavaş olsa da artık fark edeceksiniz. Belki de kişisel zevklerinizde dönüşümün etkilerini deneyimlemeyi istersiniz. Eskiden zevk veren ne varsa artık sizi yeteri kadar mutlu etmeyebilir. Her şeyden önemlisi içinizdeki sevgi enerjisini açığa çıkartıp, çevrenizle paylaşmayı denemelisiniz. Dernek ve kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinde faydalı çalışmalara imza atabilirsiniz.