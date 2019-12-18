Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2019)

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bu hafta, ilişki, ahenk, uyum ve beraberlik gezegeni Venüs’ü misafir ederek, ikili ilişkilerde önemli kararlar almaya hazırlanacaksınız. Ayrıca, grup, dernek etkinliklerinde aktif rol alacağınız etkinliklere imza atabilirsiniz. Network çalışmalarına dahil olup, uluslararası yürütülen bir projenin yöneticiliğini üstlenebilirsiniz. Evinizde aniden bir değişiklik yapmaya karar vermek ya da partnerinizle aynı evde yaşamak fikrine sıcak bakmak gibi konular gündeme gelebilir. Bu hafta yeni tanışacağınız kişilerle yeni yılda uzun soluklu birliktelikler yaşayabilirsiniz. Senenin son işlerini tamamlamak için ya da sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almak için Cuma gününü beklemek sizin için daha iyi olacaktır. Hafta sonunda ise herkesten uzaklaşarak tek başınıza dinlenmek, üzerinizdeki yorgunluğu atmak için, masaja gidebilir, ormanda yürüyüş yapabilir ya da şimdiye kadar hiç denemediğiniz bir restaurantta sevdiğiniz kişiyle harika bir akşam yemeğinin keyifli ortamına kendinizi teslim edebilirsiniz.