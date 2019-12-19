Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2019 burç yorumu)

Haftanın ikinci yarısında ilişkiler gezegeni Venüs’ün Kova burcuna geçmesi ve yaşam enerjisi Güneş’in de Oğlak’ta yeni bir seyahat başlatması ile sorumluluklarımızın bilincine varıp, hedeflerimiz için disiplinli bir şekilde çalışmaya daha istekli olacağız. Köşede oturup, tembellik yaparak arzularımızı elde edemeyeceğimizi kavradığımız zamanlardan geçiyoruz. Rasyonel fikirlere odaklanırken, iyi niyet ve merhametten uzaklaşmadan yeni yılın gelişine heyecanla “Merhaba” diyebiliriz. Diğer yandan bu hafta, İlişkilerin her alanda dengelenmesi ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi için önemli görüşmeler ve toplantılara katılabiliriz. Bu değişim döngüsünden her burç etkilenecek olsa da en başta, öncü Oğlaklar, Yengeçler, Koçlar ve Teraziler nasiplerini alacaklar.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Artık yeni yıl için geri sayıma başladınız. Bu hafta özellikle kariyer hayatınızda olup bitenler yüzünden, kendinizi uymanız gereken askeri kurallar zincirinin ortasında bırakılmış gibi hissedebilirsiniz. Üst makamdaki kişi veya kurumların yaptırımlarını sizi başarıya götüren bir durum olarak algılarsanız, özellikle hafta ortası ikili ilişkilerinizde daha uyumlu sonuçlar elde etmeyi başarırsınız. Hiçbir şeyi aceleye getirmemeli, adeta istatistiki bilgilerden yararlanarak, sabırlı bir şekilde ilerlemeye çaba göstermeniz uzun vadede çok işinize yarar. Haftanın ikinci yarısında dost davetlerine katılarak üzerinizdeki stresten kurtulmaya bakın. Önemli sunum ve toplantılarınızı gelecek haftaya bırakmak akıllıca olacaktır.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Sanki şartlar hayata bakış açınızı kökten değiştirmeniz için sizi sınıyor. Bürokratik konularla ilgili aksaklıkları gidermek için harekete geçebilirsiniz. Resmi kurumlarla olan ilişkilerinizi daha kolay yürütmek için uzman kişilerden destek almak sıkıntılarınızın daha kolay çözülmesine imkan sağlar. Yurt dışı konuları ya da yabancılarla olan iletişiminizde önemli kararlar alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Diğer yandan tanıtım, pazarlama ve eğitim konularının ön plana çıktığı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Uzak ülkelere yatırım yapmak, evden bir projenin çalışmasını tamamlamak, ortak paylaşımlarınızdan beklediğiniz ödemenin aksaması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sakinliğinizi korumalı, olayları biraz da akışına bırakmalısınız.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta ilişkiler gezegeni Venüs’ün Kova’ya, Yaşam enerjimiz Güneş’in Oğlak’a geçişiyle eş ya da ortağınızın kararlarına göre hareket etmek zorunda kalacaksınız. Empati kurma yeteneğinizin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyorsunuz. Diğer yandan faizler, krediler, sigorta ödemeleri, nafaka, miras gibi paylaşımlarla ilgili yeniden bir yapılanma içine gireceğiniz kararlar alabilirsiniz. Haftanın ilk yarısı disiplinli bir şekilde yıl sonuna yetiştireceğiniz işlerin peşinden koştuktan sonra, sevdiğinizle beraber hafta sonunda bir yurt dışı kaçamağı yapabilirisiniz. Hukuki süreci olanlar bu hafta ilgili makamlarla önemli görüşmeler yapabilirler. Yabancılardan oluşan bir grubun içine dahil olmak ve bu grupla yeni aktivitelere katılmak için önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Yeni yıla adım atmadan önce ikili ilişkilerdeki rolünüzün köklü değişimi sizi bile şaşkına çevirebilir. Zira evlilik ya da ortaklıklarınızda üzerinizde baskı kurmak isteyenler olsa bile, onların gücünden destek almayı denemeli asla kendi başınıza her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüp içinde bulunduğunuz sistemden kopmamalısınız. Sakin kalıp, menfaatinizi gözeten kararlarınızı ortaya koyarsanız. Büyük resimdeki avantajınızı maksimum düzeyde kullanmayı başarabilirsiniz. Bu durum uzun vadede sizi madden ve manen güçlendirecektir. Hafta başında kardeş ve yakın akrabalarla vakit geçirmek, ailevi değerleri yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Hafta ortasında evde sevdiklerinize bir davet verebilir, bireyler arasında ahenkli ve saygı dolu bir ortam yaratabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısından sonra maddi kazancınızda artış gündeme gelecek ve siz rahat bir nefes alabileceksiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta ilişkiler gezegeni Venüs ile yaşam enerjimiz, kimlik göstergemiz ve yöneticiniz Güneş, Oğlak Burcu’na geçiş yaparak, sizi adeta senenin son işlerini bitirmenize kanalize ediyor. Gündelik hayatta yeni bir düzene geçmek isteyerek, partnerinizle bir B planı oluşturmaya başlarsınız. Diğer yandan hiç beklemediğiniz bir anda sizi mutlu edecek, yeni iş teklifleri alabilirisiniz. Aşk hayatınızda da spontane olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Önce arkadaş olduğunuz bir kişi, bu hafta size duygusal anlamda yakınlaşmayı deneyecektir. Yeniliklerin reddetmede önce iyice düşünüp öyle karar almalısınız. Sosyal hayatınız son derece aktif. Kemik ve eklem ağrılarına dikkat etmelisiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta başı burcunuzda seyahat eden Ay, size ikili ilişkileriniz için destek verecek. Partnerinizin ilgi göstermesini bekleyecek ve çevrenize yaydığınız pozitif enerjiyle herkesin takdirini toplayacaksınız. Hafta ortasında aile bireyleriyle finans konusunda yaşadığınız fikir ayrılıklarını tolere etmek için ekstra emek sarf edebilirsiniz. Bazı iş ortaklıklarınızla ilgili hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Kendi bildiğiniz doğrulardan şaşmamalı, yeni yılla ilgili iş hedeflerinizi daha çok uluslararası alana taşımalısınız. Haftanın ikinc yarısı Kova burcuna geçecek olan Venüs, gündelik işleri daha uyumlu şekilde hallederken, yazışma ve görüşme trafiğinizi artıracaktır. Güneş’in de Oğlak burcuna geçmesi sizin sosyal hayatla daha iç içe olmanıza neden olacak.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında, senenin son yarım kalan işlerini pratik bir şekilde tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Hafta ortasında estetik, güzellik konuları sizin için şanslı bir süreci temsil edecek. Haftanın hemen hemen her günü için bir davet alabilir, etkinliklere katılabilirsiniz. Cuma günü Kova burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Venüs sayesinde, internet üzerinden yürüttüğünüz tüm işleriniz daha hızlı ilerleyecek. Ayrıca sevdiğiniz kişiyle orijinal fikirler paylaşabilir, birbirinizin farklı özelliklerini bu dönemde keşfedebilirsiniz. Bazı Teraziler için tüp bebek, yumurta dondurmak gibi jinekolojik işlemlere başvurabilir. Komisyon işleri, aracı kurumlarla yürütülen işlerden artı kazanç elde edebilirsiniz. Ayrıca gelecekte meslek haline getireceğiniz bir hobi hayatınıza girebilir. Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle taşınmazların alım satımı ile ilgili bir süreç gündeme gelebilir.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Sene sonuna doğru yaklaşırken sosyal çevrenizle özel hayatınızdaki insanı buluşturmak isteyebilirsiniz. 2020 yılı sizin için evlilik, ortaklık, farklı bir ülkeye taşınmak gibi radikal konuları hayatınıza katabilir. Uluslararası iş projelerine dahil olmak için bu hafta ortasında atılım yapmak uygun olacaktır. Beklediğiniz finansal getirilerde birkaç gün aksaklıklar gündeme gelse de sabırlı davranırsan konuyla ilgili var olan engelleri ortadan kaldırırsınız. Haftanın ikinci yarısında Kova burcuna geçecek olan Venüs sayesinde evinizde bir dekorasyon değişikliği yapabilir ya da taşınabilirsiniz. Oğlak burcunda seyahat edecek olan Güneş ise bir ay boyunca ailenizle birlikte uzun zamandan beri beklediğiniz bir malvarlığının paylaşımını sonuca götürmenize ışık tutabilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başına çalışkan bir atom karınca gibi adım atıyorsunuz. Zira yönetsel kadrolarla yeni yılın hedeflerini tartışacağınız toplantılara katılarak, yıl içindeki iş sorumluluklarınızı net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında evde bir hayal kırıklığı gündeme gelebilir, diğer yandan bir su borusunun patlaması nedeniyle tesisat işleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Kova burcuna yerleşen Venüs sayesinde kardeş ve yakın akrabalarınızla daha olumlu bir iletişim kurabilirsiniz. Yeni yıla girmeden arabanızı yenileyebilir, bir online kursa kayıt yaptırabilirsiniz Kısa yolculuklarda tanışacağınız biriyle aranızda renkli bir diyalog başlayabilir. Hafta sonu Oğlak burcuna geçen kimlik göstergemiz Güneş sayesinde, yeni bir şirket kurabilir ya da bir ortaklığa dahil olabilirsiniz. Kurumsal hayattaki görevinizde değişim meydana gelebilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Oldukça üretken bir haftaya adım atıyorsunuz. Zira hafta başında Başak burcunda ilerleyen Ay, eğitim, yabancılarla iletişim, vize, pasaport evraklarını tamamlamak konularında sizi harekete geçirecek. Yurt dışında yaşamak isteyenler artık bu hafta somut kararlar alabilir. Hafta ortasında inançlarınızla baş başa kalacağınız spiritüel bir deneyim çalışmasına katılabilirsiniz. Geçmişte sizi yaralamış konuları bilinçaltınızdan su yüzüne çıkartarak kendi kendinizi mükemmel bir şekilde iyileştirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Kova burcuna geçen ilişkiler gezegeni Venüs’ün taşıyacağı sürpriz kazançlar bir anda hiç beklenmedik bir konuya harcayabilirsiniz. Bu nedenle ani karar almaktan kaçınmalısınız. Pazar günü Güneş’in burcunuza geçmesiyle, 2020’nin getireceği yeniliklere daha hızlı adım atma cesareti göstereceksiniz. İkili ilişkilerde bir devrin sonuna gelip yeni bir sürece geçiyorsunuz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bu hafta, ilişki, ahenk, uyum ve beraberlik gezegeni Venüs’ü misafir ederek, ikili ilişkilerde önemli kararlar almaya hazırlanacaksınız. Ayrıca, grup, dernek etkinliklerinde aktif rol alacağınız etkinliklere imza atabilirsiniz. Network çalışmalarına dahil olup, uluslararası yürütülen bir projenin yöneticiliğini üstlenebilirsiniz. Evinizde aniden bir değişiklik yapmaya karar vermek ya da partnerinizle aynı evde yaşamak fikrine sıcak bakmak gibi konular gündeme gelebilir. Bu hafta yeni tanışacağınız kişilerle yeni yılda uzun soluklu birliktelikler yaşayabilirsiniz. Senenin son işlerini tamamlamak için ya da sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almak için Cuma gününü beklemek sizin için daha iyi olacaktır. Hafta sonunda ise herkesten uzaklaşarak tek başınıza dinlenmek, üzerinizdeki yorgunluğu atmak için, masaja gidebilir, ormanda yürüyüş yapabilir ya da şimdiye kadar hiç denemediğiniz bir restaurantta sevdiğiniz kişiyle harika bir akşam yemeğinin keyifli ortamına kendinizi teslim edebilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Haftanın ilk yarısında partneriniz sizden özel ilgi ve alaka bekleyecektir. Siz de onunla ilgilenerek, dertlerine derman olarak kendinizi daha güçlü hissedersiniz. İş ortaklıklarınızdaki olumlu ve yapıcı gelişmeler bu hafta yüzünüzü güldürür. Birden çok anlaşmaya imza atabilir, yeni iş sahalarına ilgi duyabilirsiniz. Hafta ortasında yöneticilerle aranızda çıkan fikir ayrılıklarını empati yeteneğinizle ortadan kaldırabilirsiniz. Hafta sonu internetten tanıştığınız biriyle gizli bir aşk ilişkisi yaşamaya başlayabilirsiniz. Kaçamak ilişkiler sizin için pe uygun olmaz. Bu nedenle, dikkatli olmanız da fayda var. Aksi takdirde sevdiklerinizin canını yakabilirsiniz. Hafta sonunda Oğlak burcuna bir ay süresince yerleşecek olan Güneş, sizi sosyal hayatın canlı enerjisine çağıracak. Arkadaşlarınızla eski günleri andığınız nostaljik bir erken yılbaşı partisi düzenleyebilirsiniz. 2020’nin getireceği köklü değişimin hazırlığını bu haftadan yapmaya başlamanızı öneririz.