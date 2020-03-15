Haftalık burç yorumları (16-22 Mart 2020 astroloji)

Haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz. Zira, yaşam enerjimiz Güneş ile zaman yöneticisi Satürn burç değiştiriyor. Güneş en zayıf konumda olduğu Balık burcundaki yolculuğunu sonlandırarak, cuma günü kendini güçlü hissettiği Koç burcuna geçip yeni bir astrolojik takvim yılına imza atacak. Diğer yandan 2021-2023 yılları arasındaki yaşam koşullarını yeniden yapılandıracak olan baş öğretmen Satürn ise 3 yıl süren Oğlak’taki yolculuğunu sonlandırarak yeni ufukları, bilimsel keşifleri, grup ve toplulukları temsil eden Kova burcuna ilerliyor. Bu etkiler altında artık yaşam standartlarımızın değiştiği, farklı koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir döneme adım atmak için kendimizi hazırlamalıyız. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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ntv.com.tr 15.03.2020 - 09:17

Pazartesi günü iletişim gezegeni Merkür Balık’taki yolculuğuna başlayarak, hafta sonu beklenmeyeni yaşamalarımıza taşıyan, parlak ışığın habercisi Uranüs ile olumlu bir kontak kuruyor. Bu etkiyle, yeni yaşam koşullarına ayak uydururken, eskiden gelen geleneksel değerlerin etkisiz hale gelip, ortadan kalkacağına şahit olabiliriz. Yeni ufuklar, ümitler, idealler global dünyadaki insanlığın ortak menfaatinde buluşabilir. Bu köklü değişimin somut hareket ve eylem planını ise 18 Mart Çarşamba günü, bilge öğretmen Jüpiter ile askeri disiplin ve cesaretin sembolü Mars’ın Oğlak burcundaki buluşmasıyla gözlemleyebiliriz. Ülkemiz ve tüm dünya üzerindeki güvenlik konuları bu sayede tekrar gözden geçirilebilir. Perşembe günü ise Balık burcundaki Güneş ile Oğlak’taki Satürn’nün uyumlu birlikteliği sayesinde, otoriteler arasında anlaşmalı kurallar ve bunlara bağlı pozitif ilişkiler kurulabilir. Barışın hüküm sürdüğü, virüs salgınının bir nebze olsun kontrol altına alındığı bir dünyada yaşamaya niyet ederek, bu enerjiyi topluluklar arasında yükseltelim.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Güneş’in burcunuza geçmesiyle uzun zaman askıda kalan işlerinizi hızlandırıyorsunuz. Yeni astrolojik takvimin kahramanı olmanız güçlü ilişkilere adım atmanıza ve heyecan duyacağınız iş girişimlerine sıcak bakmanıza neden olacak. Kariyerinizde özellikle Çarşamba günü önemli görüşmeler, sunumlar ve toplantılar yapabilirsiniz. Devletle ilişkili işlerinizde sıcak bir gündemi takip edeceksiniz. Balık burcunda ilerleyen zihin ve iletişim uzmanı Merkür sayesinde rüya dünyanız bu dönemde canlanacaktır. Hafta sonu Kova burcuna geçerek, 3 yıllık yeni bir döngüyü başlatacak olan sistem kurucu Satürn sayesinde, gelecekle ilgili kararlarınıza yeni bir yön verecek, yeni gruplar ve topluluklarla tanışma fırsatı bulacaksınız. Sosyal hayatınız değişiyor.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Balık burcuna geçecek olan Merkür, arkadaşlarınızla aranızda duygusal bir atmosfer yaratır. Koşulsuz sevginiz ve fedakarlığınız sayesinde sevdiklerinizin takdirini kazanırsınız. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in kavuşumuyla hayata bakış açınızı değiştirebilir, inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Hukuki konularla ilgili sonlanmalar ve buna bağlı somut kararlar gündeme gelecektir. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş’in etkisiyle çalışma arkadaşlarınızla aranızda adrenalini yüksek bir atmosfer oluşabilir. Sakinliği elden bırakmadan tartışmaları barışçıl yollarla çözmelisiniz. Hafta sonu 3 yıl boyunca Kova burcunda seyahat edecek olan Satürn sayesinde, iş hayatınızda değişiklik gündeme gelebilir.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Hafta başında yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna ilerlemesiyle, kariyerinizle ilgili kafanızda oluşan soru işaretlerine teker teker çözüm bulmak isteyeceksiniz. Şubat’tan beri sonuca ulaşmayan görüşmeler ve cevap beklediğiniz sunumlarla ilgili artık geri dönüşler alırsınız. Yöneticilerinizin dağınık zihin yapısını anlamaya çalışmak, dünya üzerindeki olumsuz gelişmeler karşısında kararlar alırken zorlanmak, sizi sinirli bir ruh haline sokabilir. Sakinliğinizi korumak için oksijeni bol ortamlarda yürüyüş yapmalısınız. Hafta ortasında ortak paylaşımlarınızla ilgili ortağınızın ya da ailenizin desteğini arkanızda hissedebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde yeni arkadaşlar edinebilir, adrenalini yüksek ilişkilere adım atmak isteyebilirsiniz. Cumartesi günü Merkür’ün Uranüs ile kuracağı olumlu etkileşim, zihninizin bir anda kolektif bilinçle bütünleşmesini sağlayabilir. Pazar günü 3 yıllık serüvenine başlamak için deneme çalışmaları yapacak olan Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle, hayatınızda yurt dışı ya da eğitimlerle ilgili yeni bir sayfa açmaya hazır olun.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Balık burcunda seyahat edecek olan Merkür sayesinde dünyada olup biten olumsuz ve iç burkan olaylara bilge bir zihinle yaklaşacak, global pozitif etkinin topluluklar üzerinde yayılımı için bütünün hayrına bireysel gücün farkındalığına odaklanacaksınız. Diğer yandan yabancılarla ilişkinizde sıcak ve paylaşımcı bir iletişim geliştirebilirsiniz. Yurt dışı seyahat planlarınızı bu hafta askıya almakta fayda var. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde kariyer hayatınızda parlayacak, yönetsel düzeydekilerin bir anda ilgi odağı haline geleceksiniz. Sunum, prezantasyon yapmak için uygun bir haftadasınız. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in ilişki alanında kavuşumuyla partnerinizle aranızdaki bağın dönüşümüne ve köklenmesine şahit olabilirsiniz. Ortakla yeni bir şirket kurabilir, yeni bir iş koluna adım atabilirsiniz. Pazar günü zamanın efendisi Satürn’ün bilim ve özgürlük aşığı Kova Burcu’na geçmesiyle, ortak gelirler alanınızda yepyeni bir 3 yıllık döngüye “Merhaba” diyorsunuz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta gökyüzü dinamiklerinde kökten değişimlere şahit olacaksınız. Her şeyden önce uzun zamandan beri Balık’ın kaygan zemininde yolunu bulmaya çalışan yönetici gezegeniniz Güneş’in kendini güvende hissettiği Koç burcuna geçmesiyle rahat bir nefes alıyorsunuz. Bir aydır askıda kalan işlerinizi, yurt dışı ile ilgili planlarınızı, devletle ilgili bağlantılarınızı bir sonuca vardırma şansını yakalayacaksınız. Diğer yandan otorite gücünü temsil eden Satürn’ün yeni 3 yıllık yolculuğunu Kova burcunda sürdürecek olması, ikili ilişkilerde ciddi sorumluluklar almanıza neden olacak. Evlilik, ortaklık, boşanma kararı gündeme gelebilir. Çarşamba günü yaşam enerjisi Mars ile, bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter’in Oğlak burcundaki kavuşumu gündelik hayatınızda yeni bir düzenin kurulmasına destek verecek. Mesai arkadaşlarınızla olan ilişkide yenilikler, kopuşlar meydana gelebilir. Diş ve kemiklerinizle ilgili kontrollerinizi yaptırmakta fayda var. Mekan değişikliğine sıcak bakabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Pazartesi günü yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle, partnerinizle aranızda duygusal yönü güçlü, empatiye dayalı bir iletişim kurabilirsiniz. Karşılıklı anlayış göstereceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Bu iletişim şekli, yurt dışı ilişkilerinizde de sizi mutlu edecek sürpriz gelişmelere zemin hazırlar. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in Oğlak’taki kavuşumuyla adeta aşk hayatınızda sağlam ve kalıcı bir yapının temellerini atacaksınız. Perşembe günü ortaklıklarla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş, spiritüel konular, krize yol açacak finansal gündemleri size taşıyabilir. Acele etmeden sakin düşünerek, sorunlara rahatlıkla çözüm bulabilirsiniz. Hayatınızın geçen yıla göre bile keskin bir virajla yeni bir yola girdiğini kabul etmek ileride, size çok fazla deneyim kazandırır. Yeni yapı kuran otorite figürü Satürn’ün üç yıl seyahat edecek olduğu Kova burcuna geçmesiyle, rutin hayatınızda köklü değişimlere boyun eğmeyi kabul edin. Sağlığınıza özellikle sinir ve dolaşım sisteminize dikkat etmelisiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün Balık burcunun koşulsuz hizmet ruhuyla gündelik hayatınıza yerleşmesi sayesinde, kendinizden önce çevrenizdekileri düşüneceksiniz. Salgın hastalık ve virüslerden uzak kalmak için hijyene ekstra özen göstermelisiniz. Hasta insanlarla temas etmekten şiddetle kaçınmalısınız. Bağışıklığınızı güçlendirecek gıda takviyelerinden ve vitaminlerden faydalanmak akıllıca olacaktır. Diyete başlamak, spor yapmak için en ideal haftada olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamalısınız. Gayrimenkul alım ya da satımıyla ilgili ani gündemler meydana gelebilir. Menfaatinizi gözeterek yatırımlarınıza yön vermek isteyebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş, ilişkilerinizde riski seven, öz güveni yüksek, açık sözlü, dürüst kişilere çekilmenize neden olabilir. Bu dönemde başlayan birliktelikler kalıcı olacaktır. Pazar günü zamanın efendisi Satürn’ün Kova burcuna geçişiyle orijinal, özgürlüğüne düşkün, toplumu uyandırmayı seven, hümanist, gerçekçi bir kişi kafanızı ciddi anlamda kurcalayacak.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında Balık burcuna yerleşen Merkür, aşk hayatınızda duygusal sözcükler, romans dolu dakikalar geçirmenize neden olur. Çocuğunuza koşulsuz sadakat duygusuyla bağlanmak sizi çok huzurlu kılar. Ortak alanlara virüs nedeniyle çok gitmemeye 3 hafta boyunca özen göstermelisiniz. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak için bu hafta hemen harekete geçebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere istemediğiniz bir şey nedeniyle “Hayır” demeyi başarmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşırı bonkör bir ruh yapısıyla hafta ortasında kontrolsüz para harcayabilir, şans oyunlarında kayıp yaşayabilirsiniz. Bu konularda dikkatli olmanızı öneririz. Pazar günü isyankar, asi, ileri görüşlü Kova Burcu’na geçen Satürn, ev ortamınızda 3 yıl boyunca tüm havanın değişmesine neden olacak. Taşınabilir, ya da yeni bir yatırıma karar verebilirsiniz. Ebeveynlerinizin bakımını üstlenmek size bu dönemde size düşebilir.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Balık burcunda seyahat eden iletişim gezegeni Merkür sayesinde 3 hafta boyunca evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evde gündelik hayatın kaotik enerjisinden uzak kalmak için, dingin, huzurlu ve romantik bir ortam yaratmak size iyi gelir. Bu dönemde su tesisatında kaçaklara karşı tedbirli olmalısınız. Çarşamba günü Oğlak burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter gezegenleri sayesinde elinize toplu bir para ya da ortak olacağınız ciddi bir proje teklifi geçebilir. İhale, alım satı işleriyle haşır neşir olabilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş aşk hayatınızda fırtına gibi esmenize destek verir. Sosyal hayatınızdın canlandığı bir dönemde, kendinizi fazla riske atmamalı, virütik ortamlarda uzun süre bulunmamalısınız. Pazar günü Kova burcuna geçecek olan karmanın lordu Satürn gezegeni kardeş, yakın akrabalar, eğitimler, yaratıcılık, kısa yolculuklar alanınızda yeni gündemleri hayatınıza taşıyacak. Online eğitim ve internet faaliyetler bu hafta canlanır. Pazarlama ve medya ile ilişkiler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında Balık burcunda seyahat edecek olan Merkür’ün Cumartesi günü yeniliklerin tetikleyicisi Uranüs ile kuracağı olumlu etkileşim, neşe, keyif ve coşkuyu sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlayacak. Bu görünüm, stresli yaşamın üzerinizde bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmanıza yardım eder. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, yaratıcı zekanızı besleyen gruplarla bir arada olmak, ruhunuzdaki tıkanıkların açılmasına neden olur. Kitap yazmak, duygularınızı kaleme aldığınız, yaşam deneyimlerinizi paylaştığınız bir blog açmak için sakın geç kalmayın. Cuma günü Koç burcuna Güneş’in geçmesiyle, evinizde adeta bahar havası eder. Dekorasyon değişikliği yapmak ve gerekli tamiratları bu dönemde gündeme almak size iyi gelir. 3 yıllık yeni serüvenine Kova burcunda başlayacak olan yönetici gezegeniniz Satürn, öz değer ve kazanç alanınıza yerleşecek, size yeni sorumluluklar taşıyacak. Bu süreçte, iş kurmak, evlenmek, kredi alarak ev sahibi olmak gibi önemli meseleleri zihninizde olgunlaştırma fırsatı bulursunuz.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Sizin için haftanın en önemli olayı, Pazar günü zamanın efendisi, yeni düzen kurma kahramanı Satürn’ün 3 yıl boyunca burcunuza adım atmasıdır. Bu dönemde ikili ilişkilerde önemi sorumluluklar üstlenmek durumunda kalacak, eşinizin eksiklerini gidermek için ekstra bir çaba içine gireceksiniz. Kariyerinizdeki görev değişikliği ve artacak koşturmacanız nedeniyle hiç fark etmeden kilo verebilirsiniz. Her ne pahasına olursa olsun, kontrolü kaybetmemeli, beden sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize her zaman özen göstermelisiniz. Bu dönemde fiziksel görünümünüzde değişiklik yapak isteyebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde, kısa yolculuklara çıkabilir, yakın akraba veya kardeşinizle dinamik diyaloglar kurabilirsiniz. Araba değiştirmek, ofis kurmak için kolları sıvamalısınız. Çarşamba günü elinizde olmayan koşullardan dolayı kendinizi ekstra öfkeli, insanlara karşı tahammülsüz bulabilirsiniz.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün burcunuzda seyahat etmesiyle, konuşmanız dikkat çekici hale gelip, etrafınızdakilerin ilgisini üzerinize toplayabilirsiniz. Çarşamba günü yaşam enerjisi Mars ile, bolluk ve bereketin temsilcisi Jüpiter’in kavuşumu sayesinde arkadaşlarınızla spor faaliyetlerine katılabilir, kapalı gruplarla özel aktivitelerde birlikte olabilirsiniz. Burcunuzdaki Güneş’in Satürn ile kuracağı olumlu etkileşim, bir arkadaşınızın finansal sorunlarınıza yardım edebileceğini işaret edebilir. Bunu kendisiyle açık yüreklilikle konuşmak sizi çok rahatlatır. Dostlarınızın desteğiyle spiritüel boyutta korunduğunuzu hissedersiniz. Hafta sonunda burcunuzda seyahat eden Ay, sezgi ve hislerinizi güçlendirip, medyumik enerjinizin açığa çıkmasını sağlar. Auranızı güçlendirici yoga hareket ve mantralarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca dua etmek de bu dönemde size iyi gelir. Zamanın yöneticisi Satün’ün Kova burcuna geçişiyle, önümüzdeki 3 yılda hayatınızdaki temel bir konuyu bırakmaya şimdiden hazır olun.