Haftalık burç yorumları (16-22 Mart 2020 astroloji)

ntv.com.tr 15.03.2020 - 09:17 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 09:19
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Güneş’in burcunuza geçmesiyle uzun zaman askıda kalan işlerinizi hızlandırıyorsunuz. Yeni astrolojik takvimin kahramanı olmanız güçlü ilişkilere adım atmanıza ve heyecan duyacağınız iş girişimlerine sıcak bakmanıza neden olacak. Kariyerinizde özellikle Çarşamba günü önemli görüşmeler, sunumlar ve toplantılar yapabilirsiniz. Devletle ilişkili işlerinizde sıcak bir gündemi takip edeceksiniz. Balık burcunda ilerleyen zihin ve iletişim uzmanı Merkür sayesinde rüya dünyanız bu dönemde canlanacaktır. Hafta sonu Kova burcuna geçerek, 3 yıllık yeni bir döngüyü başlatacak olan sistem kurucu Satürn sayesinde, gelecekle ilgili kararlarınıza yeni bir yön verecek, yeni gruplar ve topluluklarla tanışma fırsatı bulacaksınız. Sosyal hayatınız değişiyor.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Balık burcuna geçecek olan Merkür, arkadaşlarınızla aranızda duygusal bir atmosfer yaratır. Koşulsuz sevginiz ve fedakarlığınız sayesinde sevdiklerinizin takdirini kazanırsınız. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in kavuşumuyla hayata bakış açınızı değiştirebilir, inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Hukuki konularla ilgili sonlanmalar ve buna bağlı somut kararlar gündeme gelecektir. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş’in etkisiyle çalışma arkadaşlarınızla aranızda adrenalini yüksek bir atmosfer oluşabilir. Sakinliği elden bırakmadan tartışmaları barışçıl yollarla çözmelisiniz. Hafta sonu 3 yıl boyunca Kova burcunda seyahat edecek olan Satürn sayesinde, iş hayatınızda değişiklik gündeme gelebilir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Balık burcunda seyahat edecek olan Merkür sayesinde dünyada olup biten olumsuz ve iç burkan olaylara bilge bir zihinle yaklaşacak, global pozitif etkinin topluluklar üzerinde yayılımı için bütünün hayrına bireysel gücün farkındalığına odaklanacaksınız. Diğer yandan yabancılarla ilişkinizde sıcak ve paylaşımcı bir iletişim geliştirebilirsiniz. Yurt dışı seyahat planlarınızı bu hafta askıya almakta fayda var. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde kariyer hayatınızda parlayacak, yönetsel düzeydekilerin bir anda ilgi odağı haline geleceksiniz. Sunum, prezantasyon yapmak için uygun bir haftadasınız. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in ilişki alanında kavuşumuyla partnerinizle aranızdaki bağın dönüşümüne ve köklenmesine şahit olabilirsiniz. Ortakla yeni bir şirket kurabilir, yeni bir iş koluna adım atabilirsiniz. Pazar günü zamanın efendisi Satürn’ün bilim ve özgürlük aşığı Kova Burcu’na geçmesiyle, ortak gelirler alanınızda yepyeni bir 3 yıllık döngüye “Merhaba” diyorsunuz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta gökyüzü dinamiklerinde kökten değişimlere şahit olacaksınız. Her şeyden önce uzun zamandan beri Balık’ın kaygan zemininde yolunu bulmaya çalışan yönetici gezegeniniz Güneş’in kendini güvende hissettiği Koç burcuna geçmesiyle rahat bir nefes alıyorsunuz. Bir aydır askıda kalan işlerinizi, yurt dışı ile ilgili planlarınızı, devletle ilgili bağlantılarınızı bir sonuca vardırma şansını yakalayacaksınız. Diğer yandan otorite gücünü temsil eden Satürn’ün yeni 3 yıllık yolculuğunu Kova burcunda sürdürecek olması, ikili ilişkilerde ciddi sorumluluklar almanıza neden olacak. Evlilik, ortaklık, boşanma kararı gündeme gelebilir. Çarşamba günü yaşam enerjisi Mars ile, bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter’in Oğlak burcundaki kavuşumu gündelik hayatınızda yeni bir düzenin kurulmasına destek verecek. Mesai arkadaşlarınızla olan ilişkide yenilikler, kopuşlar meydana gelebilir. Diş ve kemiklerinizle ilgili kontrollerinizi yaptırmakta fayda var. Mekan değişikliğine sıcak bakabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Pazartesi günü yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle, partnerinizle aranızda duygusal yönü güçlü, empatiye dayalı bir iletişim kurabilirsiniz. Karşılıklı anlayış göstereceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Bu iletişim şekli, yurt dışı ilişkilerinizde de sizi mutlu edecek sürpriz gelişmelere zemin hazırlar. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in Oğlak’taki kavuşumuyla adeta aşk hayatınızda sağlam ve kalıcı bir yapının temellerini atacaksınız. Perşembe günü ortaklıklarla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş, spiritüel konular, krize yol açacak finansal gündemleri size taşıyabilir. Acele etmeden sakin düşünerek, sorunlara rahatlıkla çözüm bulabilirsiniz. Hayatınızın geçen yıla göre bile keskin bir virajla yeni bir yola girdiğini kabul etmek ileride, size çok fazla deneyim kazandırır. Yeni yapı kuran otorite figürü Satürn’ün üç yıl seyahat edecek olduğu Kova burcuna geçmesiyle, rutin hayatınızda köklü değişimlere boyun eğmeyi kabul edin. Sağlığınıza özellikle sinir ve dolaşım sisteminize dikkat etmelisiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün Balık burcunun koşulsuz hizmet ruhuyla gündelik hayatınıza yerleşmesi sayesinde, kendinizden önce çevrenizdekileri düşüneceksiniz. Salgın hastalık ve virüslerden uzak kalmak için hijyene ekstra özen göstermelisiniz. Hasta insanlarla temas etmekten şiddetle kaçınmalısınız. Bağışıklığınızı güçlendirecek gıda takviyelerinden ve vitaminlerden faydalanmak akıllıca olacaktır. Diyete başlamak, spor yapmak için en ideal haftada olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamalısınız. Gayrimenkul alım ya da satımıyla ilgili ani gündemler meydana gelebilir. Menfaatinizi gözeterek yatırımlarınıza yön vermek isteyebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş, ilişkilerinizde riski seven, öz güveni yüksek, açık sözlü, dürüst kişilere çekilmenize neden olabilir. Bu dönemde başlayan birliktelikler kalıcı olacaktır. Pazar günü zamanın efendisi Satürn’ün Kova burcuna geçişiyle orijinal, özgürlüğüne düşkün, toplumu uyandırmayı seven, hümanist, gerçekçi bir kişi kafanızı ciddi anlamda kurcalayacak.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Balık burcunda seyahat eden iletişim gezegeni Merkür sayesinde 3 hafta boyunca evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evde gündelik hayatın kaotik enerjisinden uzak kalmak için, dingin, huzurlu ve romantik bir ortam yaratmak size iyi gelir. Bu dönemde su tesisatında kaçaklara karşı tedbirli olmalısınız. Çarşamba günü Oğlak burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter gezegenleri sayesinde elinize toplu bir para ya da ortak olacağınız ciddi bir proje teklifi geçebilir. İhale, alım satı işleriyle haşır neşir olabilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş aşk hayatınızda fırtına gibi esmenize destek verir. Sosyal hayatınızdın canlandığı bir dönemde, kendinizi fazla riske atmamalı, virütik ortamlarda uzun süre bulunmamalısınız. Pazar günü Kova burcuna geçecek olan karmanın lordu Satürn gezegeni kardeş, yakın akrabalar, eğitimler, yaratıcılık, kısa yolculuklar alanınızda yeni gündemleri hayatınıza taşıyacak. Online eğitim ve internet faaliyetler bu hafta canlanır. Pazarlama ve medya ile ilişkiler gündeme gelebilir.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Sizin için haftanın en önemli olayı, Pazar günü zamanın efendisi, yeni düzen kurma kahramanı Satürn’ün 3 yıl boyunca burcunuza adım atmasıdır. Bu dönemde ikili ilişkilerde önemi sorumluluklar üstlenmek durumunda kalacak, eşinizin eksiklerini gidermek için ekstra bir çaba içine gireceksiniz. Kariyerinizdeki görev değişikliği ve artacak koşturmacanız nedeniyle hiç fark etmeden kilo verebilirsiniz. Her ne pahasına olursa olsun, kontrolü kaybetmemeli, beden sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize her zaman özen göstermelisiniz. Bu dönemde fiziksel görünümünüzde değişiklik yapak isteyebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde, kısa yolculuklara çıkabilir, yakın akraba veya kardeşinizle dinamik diyaloglar kurabilirsiniz. Araba değiştirmek, ofis kurmak için kolları sıvamalısınız. Çarşamba günü elinizde olmayan koşullardan dolayı kendinizi ekstra öfkeli, insanlara karşı tahammülsüz bulabilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün burcunuzda seyahat etmesiyle, konuşmanız dikkat çekici hale gelip, etrafınızdakilerin ilgisini üzerinize toplayabilirsiniz. Çarşamba günü yaşam enerjisi Mars ile, bolluk ve bereketin temsilcisi Jüpiter’in kavuşumu sayesinde arkadaşlarınızla spor faaliyetlerine katılabilir, kapalı gruplarla özel aktivitelerde birlikte olabilirsiniz. Burcunuzdaki Güneş’in Satürn ile kuracağı olumlu etkileşim, bir arkadaşınızın finansal sorunlarınıza yardım edebileceğini işaret edebilir. Bunu kendisiyle açık yüreklilikle konuşmak sizi çok rahatlatır. Dostlarınızın desteğiyle spiritüel boyutta korunduğunuzu hissedersiniz. Hafta sonunda burcunuzda seyahat eden Ay, sezgi ve hislerinizi güçlendirip, medyumik enerjinizin açığa çıkmasını sağlar. Auranızı güçlendirici yoga hareket ve mantralarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca dua etmek de bu dönemde size iyi gelir. Zamanın yöneticisi Satün’ün Kova burcuna geçişiyle, önümüzdeki 3 yılda hayatınızdaki temel bir konuyu bırakmaya şimdiden hazır olun.