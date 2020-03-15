Haftalık burç yorumları (16-22 Mart 2020 astroloji burç yorumu)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu

Balık burcunda seyahat edecek olan Merkür sayesinde dünyada olup biten olumsuz ve iç burkan olaylara bilge bir zihinle yaklaşacak, global pozitif etkinin topluluklar üzerinde yayılımı için bütünün hayrına bireysel gücün farkındalığına odaklanacaksınız. Diğer yandan yabancılarla ilişkinizde sıcak ve paylaşımcı bir iletişim geliştirebilirsiniz. Yurt dışı seyahat planlarınızı bu hafta askıya almakta fayda var. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Güneş sayesinde kariyer hayatınızda parlayacak, yönetsel düzeydekilerin bir anda ilgi odağı haline geleceksiniz. Sunum, prezantasyon yapmak için uygun bir haftadasınız. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Çarşamba günü Mars ve Jüpiter’in ilişki alanında kavuşumuyla partnerinizle aranızdaki bağın dönüşümüne ve köklenmesine şahit olabilirsiniz. Ortakla yeni bir şirket kurabilir, yeni bir iş koluna adım atabilirsiniz. Pazar günü zamanın efendisi Satürn’ün bilim ve özgürlük aşığı Kova Burcu’na geçmesiyle, ortak gelirler alanınızda yepyeni bir 3 yıllık döngüye “Merhaba” diyorsunuz.