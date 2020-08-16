Haftalık burç yorumları (17-23 Ağustos 2020 astroloji)

Perşembe günü hem Ay’ın hem de Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle sanki bir ziyafet sofrasından kalkıp çalışkan, iş üretmeyi seven, etrafımızdakilere karşı faydalı olma amacı güden, pratik yoldan gündelik işleri halleden bir kimliğe bürüneceğiz. Hızlı eylemlerin çabuk sonuca ulaştığı Başak dönemi, Cumartesi günü Güneş’i de misafir ederek bir ay boyunca daha çok öne çıkacak. Sanki Şubat ve Mart’ta pandemi nedeniyle aksayan konular, rafa kalkan durumlar tekrar çözümlenmek üzere masaya yatacak. Bu dönemi özellikle 10 Eylül’e kadar faydalı kullanmaya çalışın. İşinize yarayan ne varsa tespit ederek onlardan yararlanın. Tabii Mars’ın yarattığı gerginlik sizi, özelikle sorumlu olduğunuz kişilerle iletişiminizde zorlayabilir. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koyduktan sonra gerisi akışta kalmakla nasılsa bir sonuca ulaşır. Bu nedenle hiçbir konu karşısında endişe duymayın. Kendinize güvenin. Pratik zeka ve akılcı kararlar haftanın ikinci yarısında sizin en sadık dostunuz olacaktır. Adeta bir işçi arı gibi zeki ve çalışkan yönünüzü bu dönemde ortaya çıkartın.