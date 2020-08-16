Haftalık burç yorumları (17-23 Ağustos 2020 astroloji)

16.08.2020 - 09:13
Perşembe günü hem Ay’ın hem de Merkür’ün Başak burcuna geçmesiyle sanki bir ziyafet sofrasından kalkıp çalışkan, iş üretmeyi seven, etrafımızdakilere karşı faydalı olma amacı güden, pratik yoldan gündelik işleri halleden bir kimliğe bürüneceğiz. Hızlı eylemlerin çabuk sonuca ulaştığı Başak dönemi, Cumartesi günü Güneş’i de misafir ederek bir ay boyunca daha çok öne çıkacak. Sanki Şubat ve Mart’ta pandemi nedeniyle aksayan konular, rafa kalkan durumlar tekrar çözümlenmek üzere masaya yatacak. Bu dönemi özellikle 10 Eylül’e kadar faydalı kullanmaya çalışın. İşinize yarayan ne varsa tespit ederek onlardan yararlanın. Tabii Mars’ın yarattığı gerginlik sizi, özelikle sorumlu olduğunuz kişilerle iletişiminizde zorlayabilir. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koyduktan sonra gerisi akışta kalmakla nasılsa bir sonuca ulaşır. Bu nedenle hiçbir konu karşısında endişe duymayın. Kendinize güvenin. Pratik zeka ve akılcı kararlar haftanın ikinci yarısında sizin en sadık dostunuz olacaktır. Adeta bir işçi arı gibi zeki ve çalışkan yönünüzü bu dönemde ortaya çıkartın.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelen Yeni Ay enerjisine yönetici gezegeniniz Mars Koç burcundan coşku ve aksiyon katarak önemli bir destek verecek. Bu sayede sosyal ilişkilerinizde yeni heyecanlar yaşayıp, içinizi kıpır kıpır edecek kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Hobi ve yeteneklerinizi ortaya cömertçe koyacaksınız. Egonuzu “ben bilirim” tavrından uzak tutarsanız, zor olsa da hedeflerinize ulaşacak bir dönemde olduğunuzu sakın unutmayın. Şans ve talih oyunları aniden yüzünüzü güldürebilir. Ama harcamalarınıza da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Perşembe gününden itibaren gerek Ay gerekse Merkür Başak burcuna geçerek sizi daha temkinli olmaya davet edecek. Gündelik işlerinizdeki detayları bu sayede hızlı ve pratik bir biçimde çözeceksiniz. Hafta sonu Güneş de Başak burcuna geçince, mükemmeliyetçilik duygusuyla, diyet ve spor yapmak, sağlıklı yaşamak konularına karşı daha ilgili olursunuz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’ın etkisiyle özel hayatınızda yepyeni bir düzene geçiş yapıyorsunuz. Yeni yatırımlar, mirasla ilgili paylaşımlar, farklı bir eve taşınma gibi yaşamınızı temelden etkileyecek olaylar hakkında bu hafta kesin kararlar alabilirsiniz. Perşembe gününden sonra gökyüzüne hakim olacak Başak burcunun etkisiyle, kafanızdaki planları daha kolay somutlaştırma fırsatı elde edersiniz. Aşk hayatınızda gerçekçi bakış açısıyla yapıcı kararlar alırsınız. Çocuk sahibi olmak isteyenler için uygun bir dönem. Ayrıca çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek için bu dönemde aktif bir program yapabilirsiniz. Spekülatif yatırımlar veya komisyonla ilgili yeni iş fırsatları yüzünüzü güldürür. Yaratıcılığınızı ön plana alacağınız eğitimlere katılmak size fayda sağlar. Pazar günü Akrep burcuna geçen Ay’ın etkisiyle partnerinizle duygusal açıdan zorlandığınız konuları karşılıklı konuşarak, çözüme kavuşturmak arzusu duyarsınız.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, kariyer hayatınızda “Artık ortaya çık ve kendini göster!” diye haykıracak. Zira sosyal yaşamdaki statünüz Koç burcundaki Mars ve Yay burcundaki Güney Ay düğümünün (geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklar) Yeni Ay ateşine verdiği destek ile büyüyecek. Böylece özellikle iş hayatınızda işe yaramayan kalıplardan sıyrılıp, yeniliklere yöneleceksiniz. Sanki eskiden beri var olan bir ilişki ya da devam ettirdiğiniz çalışmalar farklı bir biçimde güçlü ses getirmeye başlayacak. Kısacası bu hafta, önünüze çıkan fırsatları, karşınızdakileri kırmadan, kişisel çıkarlarınız için dikkatlice değerlendirmeli, burcunuzdaki Venüs’ün de duyarlı desteğini arkanıza almalısınız. Bu hareketli dönemde sosyal çevrenizi kullanarak, kalabalık gruplara yönelik hem eğlenceli, hem dinlendirici hem de dönüştürücü etkinlikler organize edebilirsiniz. Size güvenen dostlarınızın kabuğunuzdan çıkmanızı sağlayacak tekliflerine hazır olun. Haftanın ikinci yarısında kardeş ve yakın akrabalarınızla üretken ve yapıcı bir döneme giriyorsunuz. Yolculuklar gündeme gelebilir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Evet! yaz aylarının en hareketli, canlı, dikkat çekici Yeni Ay’ı, Çarşamba günü burcunuzda gerçekleşiyor. Yeni Ay haritasında yine sizin burcunuz yükseldiği ve yanınıza iletişimi temsil eden civa elementinin sembolü Merkür’ü de aldığınız için, hitabet sanatının tüm inceliklerinden faydalanarak, drama yeteneğinizi ortaya koyacağınız bir döneme imza atabilirsiniz. Her türlü sunum tanıtım, gösteri, organizasyon çalışmalarının hakkını vererek, sahip olduğunuz kişisel imparatorlukla, çevrenizdekileri büyüleyip, kendinize hayran bırakabilirsiniz. Tabii sınır tanımayan aşklara da yelken açacağınız bir dönemde olduğunuzu söylemeye bile gerek yok. Fakat Aslan’ın gölge tarafını temsil eden aşırı, gurur, bencillik ve kibirden uzak durmanız gerekiyor. Aksi takdirde gösteri bitince size hayran kalan izleyicilerden bir kişi bile kalmaz ve o zaman yalnızlık duygusuyla baş etmek zorunda kalırsınız. Mars ve Güney Ay Düğümü (geçmişten gelen alışkanlıklarımızı temsil eden sembolik) destekli bu dönem, size aşırı lüks için sorumsuzca harcama duygusu verebilir. Gösterişinizi de sadelik ve doğal görünerek öne çıkarabileceğinizi haftanın ikinci yarısında, gökyüzünün hakimiyetini ele geçirecek olan Başak burcunun etkisiyle daha kolay kavrarsınız. Para ve kazanç kapınız bu etkiyle hızlı bir ilerleme gösterir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’ın etkisiyle sosyal kelebek gücünüzü taçlandıracağınız yepyeni bir döneme adım atıyorsunuz. Ayrıca gelecek hayatınıza yönelik hedeflerinizde sizi heyecanlandıran koşullar ve fırsatlar önünüze çıkabilir. Koç burcunda seyahat eden Mars’ın da etkisiyle ikili ilişkilerde adrenalini yüksek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara karşı tedbirli olmalısınız. Yangın alevi gibi birden parlayan aşk ilişkilerinin gelip geçici bir heves olarak kalmaması için, haftanın ikinci yarısında Başak burcunun konulara gerçekçi yaklaşan ve somut değerleri besleyen enerjisinden yararlanabilirsiniz. Hafta sonu Ay’ın da burcunuza yerleşmesiyle duygu dünyanızda uzun zamandır deneyimlemediğiniz heves ve heyecanlara kapılabilirsiniz. Uyum, ahenk ve adalet duygunuzu çevrenizle paylaşırken yönetici gezegeniniz Venüs’ün de Yengeç burcunda olması size şefkatli ve affedici olmayı hatırlatacak. Annenize özel vakit ayırmanız gerektiğini de unutmayın.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta Aslan burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, kariyer hayatınıza ve sosyal ilişkilerinizin üzerine sanki meteor yağmuru yağdıracak. Genişleyen çevreniz, yeni tanıştığınız kişilerle bundan sonraki hedeflerinizi daha büyütebilir, kalabalık topluluklara seslenen yaratıcı projelerin altına imza atabilirsiniz. Evlenme teklifi almak ya da yeni bir sektörde boy göstermek gibi statü değişiklikleri gündeme gelebilir. Gündelik hayatınızda olup bitenlerin hızına yetişemediğinizi düşünebilirsiniz. Yoğun temponuzu destekleyenlerle iyi bir takım kurmalı, ani tartışmalara girmekten kaçınmalısınız. Haftanın ikinci yarısında Başak burcuna geçen Ay, Merkür ve Güneş’in etkisiyle dostlarınızla aranızda fayda ve dürüstlük prensibine dayalı bağlarınızı güçlendirmek istersiniz. Bu nedenle bazı kişilerle aranızda kopmalar meydana gelebilir. Bu dönemde ayrıca, eğitimine önem verdiğiniz bir konuyu hayatınıza çekmek için harekete geçmeyi deneyebilirsiniz. Hafta sonu, sır olarak saklamak istediğiniz bir platonik aşk yaşamak içsel enerjinizi besler.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Çarşamba günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’ın etkisiyle maddi paylaşımlarınızda önemli değişimler gündeme gelebilir. Artan maddi kazancınızla yeni yatırımlara yönelebilir, ortaklıklarınızla yeni projelerin alt yapısını kurgularsınız. Yenilikleri anlatan bu dönem, evlenme, boşanma gibi konuların hayatınıza ne şekilde yansıyacağının habercisi olur. Ayrıca kariyerinizde beceri ve yeteneklerinizi takdir eden kişilerle kalıcı projelerin altına imza atabilirsiniz. Borsa, kredi, faiz gibi konularda atılımlarınızın olumlu geri dönüşlerini alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında gezegenlerin Başak burcunda toplanmasıyla yaşama dair inanç ve görüşlerinizi farklı bakış açılarıyla zenginleştirebilir, yakın gelecekte kullanabileceğiniz yararlı eğitimlere el atabilirsiniz. Ayrıca medya, pazarlama, tanıtım konularıyla da haşır neşir olmak bu dönemde size yarar sağlar. Eğlenmek, hayatın keyfini çıkartmak, yeni kişilerin bilgi dağarcığından yararlanmak için evrenin size sunduğu fırsatları sonuna kadar kullanmanızı öneririz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: İkili ilişkilerinizde havada Aşk kokusu var. Partnerinizin ilan-ı aşk etmesiyle hayatınıza yeni bir format atmak ihtiyacı duyacaksınız. Evli olanlar Aslan burcundaki Yeni Ay vurgusuyla ikinci balayını yaşayabilirler. Bu görünümün gölge tarafı ayrılıklara, kopmalara neden olabilir. İlişkilerde egonun sözcülüğünü yapan konuşmalar eşlerin birbirlerinden soğumasına neden olacaktır. İş ortaklıkları ve projeler de maalesef bu negatif etkinin altında kalabilir. Dolayısıyla bu gölge etkiden sıyrılmak adına karşınızdakilere karşı hoşgörülü olmalı, istek ve arzuları ortak bir potada eritmeyi başarmalısınız. Haftanın ikinci yarısında hem Ay hem Güneş hem de Merkür’ün Başak burcuna geçişiyle ortak kazancınızda olumlu gelişmeler meydana gelip, uzun süreli iş sözleşmelerinin altına imza atabilirsiniz. Yatırımlarınız için bu dönem kredi çekmek, vergi, sigorta borçlarını ödemek için oldukça uygun. Hafta sonu Terazi burcundaki Ay sizi kısa soluklu da olsa keyifli bir tatile yönlendirecektir. Sosyal ilişkilerinizin keyfini sürüp, sizi ruhen besleyen mekanlarda vakit geçirmeye özen gösterin.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Aslan burcunda Çarşamba günü meydana gelecek olan Yeni Ay’ı gündelik yaşam alanınızda misafir ediyorsunuz. Sizin güçlü duygusal yapınıza bu ateşli yeni dönem ters bir etki yaratabilir. Hızlı değişen ilişkilerle, menfaatine önem veren insanların kalbinizi kırmasına asla izin vermeyin. Ayrıca kalp ve dolaşım sisteminize özen göstermeniz gerekebilir. Olumlu yönden ise iş nedeniyle tanıştığınız biriyle aranızdaki kıvılcım birden aleve dönüşebilir. Bu ilişkinin kalıcı olması için gökyüzünün Başak’a açılan kapısına yüzünüzü dönmelisiniz. Demek ki Merkür, Ay ve Güneş’in haftanın ikinci yarısında Başak’a geçmesiyle adeta ikili ilişkilerinizde sizi tatmin eden bir döneme adım atacaksınız. Gerek iş gerekse özel hayatınızda partnerinizin eleştirilerinden, olumsuz yönde etkilenmeyin. Hafta sonu Terazi burcuna geçen Ay ile birlikte aradığınız, huzur, ahenk ve uyumu deneyimlersiniz. Mars’ın Koç burcunda ilişkileri aklına estiği gibi yönetmek isteğine, sahip olduğunuz okyanus enerjisiyle dur diyebilirsiniz.