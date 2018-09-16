Haftalık burç yorumları (17-23 Eylül astroloji)
Güneş bu hafta burç değiştirecek, sonbaharı artık tamamen hissetmeye başlayacağız. İlişkilerde denge, empati kurmak ve estetik konuları gündemimize yerleşecek… AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Bu hafta sonu, Cumartesi günü Merkür Başak burcundaki yolculuğundan, Terazi burcuna geçiş yapacak. Aklın ve mantığın sembolü olarak kabul edilen Merkür’ün burç değişikliği ile birlikte özellikle insan ilişkileri konusunda daha akılcı yaklaşımlar ve yüksek empati gösterebileceğiz. İlişkilerimize mesafe koyduklarımız ile mevcut durumu tekrar değerlendirip, barışmak için çözüm bulma yollarını düşünebiliriz. Karşımızdakilerin isteklerinin bizim isteklerimizden bile daha ön plana geçebileceği enerjiler altında olacağız. Estetik kaygılarımız artabilir, kusursuz güzelliğin peşinde olabiliriz. Sanatsal faaliyetler konusunda daha istekli ve motive davranabiliriz.
Haftanın son gününde, temel enerji kaynağımız Güneş Başak burcundan çıkıp, Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcundakiler için doğum günü dönemleri başlıyor. Güneş, Terazi burcunda iken doğanlar, uzlaşmacı ve arabulucu kişilerdir. Adil olmaya özen gösterirler. Kararlarında netliği bazen kaybedebilirler. Estetik algıları çok gelişmiştir. Zarafet en önemli özelliklerindendir. Sanata düşkündürler.
Terazi burcu enerjisi gibi; etrafınızdakilerle uyum içinde olacağınız, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta Güneş ve Merkür sizin tam zıttınız olan Terazi burcuna geçiş yapacak. Bir süredir ikili ilişkileriniz hayatınızın önemli gündem maddelerinden biri, bu dönemde en iyi yapabildiğiniz özelliklerinizden biri olmasa da, hayat sizi empati yapmaya, karşınızdakini kendinizden daha ön plana almaya zorlayabilir.
Bu hafta dost meclislerinde egolarınızdan arınmış, arkadaş canlısı ve yaratıcı sohbetlerle dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Okula dönüş yolundaki Koçlar, bu yıl biraz zorlanabilir ama önemli kazanımlar ile yola devam edebilirler. İyi haftalar…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, iş hayatınızda son derece yaratıcı olabileceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Kendinize bile itiraf etmekten çekindiğiniz, ekip arkadaşlarınız ile ilgili bazı duygularınızı farklı bakış açısı ile egonuzu katmadan çözebilirsiniz. İş hayatınız yoksa, yaşadığınız çevredekilerle benzer durumları yaşayabilirsiniz.
Beraber çalıştığınız kişilerle fazla empati yapabileceğiniz bir dönem başlıyor. Empati yapmak son derece önemli bir vasıf olsa da, kendi hayatınızı bu duygu ile şekillendirmeniz bir süre sonra size fazla gelebilir.
Bu hafta sağlığınıza dikkat etmeniz isabet olacaktır. Keyifli haftalar…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, aşık olmak istiyorsanız işte tam zamanı! Naif ve kibar yaklaşımlarınızla etrafınızdakilerin dikkatini çekmeye başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızı yeniden şekillendirebilir, sizin için önemli kararlar alabilirsiniz.
Eğer çocuklarınız varsa, akılcı yaklaşımlarınıza, onların duygularını da katabileceğiniz huzurlu bir haftaya başlayabilirsiniz.
Eğitim hayatı başlayacak ikizler mensupları için, egolardan sıyrılmış, arkadaşlarına kavuşurken keyifli ve yaratıcı olabilecekleri bir hafta olması yüksek ihtimallerden…
Şans dolu bir hafta dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, değişim önümüzdeki iki yıl boyunca sizinle beraber olacak. Hayatınızda keskin virajlar alabilir, önemli kararların bazen de sizin kontrol dışında gelişebileceğini deneyimleyebilirsiniz.
Aileniz ve yuvanız ile ilgili ilişkileri yönetmek, dengeleri bulmak hatta aile içerisindeki küsleri barıştırmak gibi misyonlar edinebilirsiniz. Akılcı yaklaşımlar sergileyerek aslında her bir bireyin yüksek faydası için uğraşabilirsiniz.
Hayatınızdan keyif almak isterken son derece tutkulu ve hareketli olacağınız bir hafta olabilir, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini unutmayanız…Duygu yüklü, mutlu haftalar….
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi hayatınızın önemli bir değişim sürecinden geçtiği bir dönemdesiniz. Değişiklikleri yaşamış olsanız da taşların zaman içerisinde yerine oturacağına tanık olacaksınız. Önümüzdeki dönemde çok yakın dostlarınız, kardeşleriniz veya akrabalarınız ile ilgili konular gündeminize yerleşebilir. İnsanlar arasındaki dengeleri bulmak için çabalayabilir sonunda da birlikteliklerin kuvvetini deneyimleyebilirsiniz.
Eviniz ve aileniz ile ilgili bereket halen yanınızda, evlerine yatırım yapmak isteyenler için önümüzdeki 1 ay daha şanlı dönem devam edecek…
Özgüveninizin yine yüksek olacağı, sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyorsunuz. Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, Güneş’in sizin burcunuzdaki yolculuğunda son haftaya geldik. Hayatınız ile ilgili önemli farkındalıklar, değişimler ve kararlar alacağınız kritik bir süreçteyiz.
Önümüzdeki süreçte, emeklerinizle kazanacağınız para konusu önemli gündem maddelerinizden olacak. Ortaklık yapmayı düşünebilirsiniz. Hayatınızı devam ettirmek için kendi emekleriniz ile oluşturduğunuz kazançlarınızda, ilişkileri dengelemek ve yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Ortaklarınız, iş arkadaşlarınız veya bu sorumluluğu paylaştığınız kişilerle oluşabilecek anlaşmazlıkları veya yanlış anlaşmaları önümüzdeki dönemde toparlamak biraz size düşecek gibi duruyor. Her türlü çözümde, akılcı yaklaşımlarınıza ek olarak, empati yeteneği sergileyebileceğiniz kesin.
Aşk konusunda bir süre daha iniş çıkışlı dönemler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, okula dönüş döneminde düzeni sağlayabilmek biraz vaktinizi alabilir. Ters gidebilecek konuların ters gitme olasılığını biraz daha yüksek tutarak önlem almanız yerinde olacaktır. Aşk, huzur ve başarı dolu bir hafta dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, bu hafta sonu sizin döneminiz başlıyor. Güneş terazi burcuna geçecek ve bize artık sonbaharın resmen başladığını müjdeleyecek. Yaklaşan kış günleri öncesinde, sizin fıtratınızda olan, yükselen stresi yönetmek, insanlar arasındaki dengeleri bulmak ve empati yapmak konuları önem kazanacak. Merkür’ün de sizin burcunuza geçmesi ile birlikte, aklınızın da bu yönde size destek olacağını söyleyebiliriz. Hayatlarınızda beklediğiniz o önemli değişiklikleri yaşayabileceğiniz, önemli farkındalıklara ulaşabileceğiniz süreç başlıyor. Yeni Güneş döngüsü ile birlikte sizin için kritik konular da baştan şekillenecek gibi duruyor. Estetik kaygılarınız bu dönemde artabilir, sanata daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir dönem dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bilinçaltınızdaki kaygılarınızla yüzleşme vakti geldi. Hayatınız boyunca yapamayacağınızı düşündüğünüz konular karşınıza çıkabilir ve hayat sizden bu gelişmeler karşısında çözüm üretmenizi bekleyebilir. Hedeflerine ulaşmak ve istediğini almak konusundaki eşsiz plan yapabilme yeteneğiniz ile konuları tek tek çözeceğiniz kesin…Yeter ki tüm bu olup biten ile birlikte çevrenizdekilerle ilişkilerinizi olumlu bir noktada devam ettirmekten vazgeçmeyin, empati yapmaya devam edin…
Jüpiter yaklaşık 2 ay daha sizin burcunuzda kalacak, sonra komşu burcunuza geçiş yapacak; bu demektir ki, 2 ay daha gökyüzünün koruması altında, şanslı ve bereketli dönemdesiniz.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, arkadaş çevreniz ile keyifli vakit geçirebilir, sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasındaki dengeyi oluşturmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kaygılarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermeseniz de, bu dönemde sizi hayata dair kaygılandıran konular üzerinde fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Maddi konularla ilgili dersleriniz devam ediyor, harcamalarınıza dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Mutlu haber şu ki, Kasım ayı itibari ile Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak ve adeta gökyüzünün koruması altında olacaksınız. Huzurlu, mutlu, eğlence dolu bir hafta dilerim.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, büyük hayat planlarınız ile ilgili önemli kararlar almak isteyeceğiniz bir dönem başlıyor. Öğrenmek istediğiniz konular, yurtdışı planlarınız ve iş hayatınız ile ilgili konularda yeni başlangıçlar sizi motive edebilir. Tüm bu yeni gelişmeleri yaşarken, çevrenizdekilerden destek almak durumunda olduğunuzu ve ilişkileri yönetirken çok daha dikkatli, empati yaparak yaklaşmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Jüpiter’in iş hayatınız üzerindeki olumlu etkisi bir süre daha sizinle, işlerinize odaklanmak için doğru zamandasınız. Başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, siz de geçtiğimiz 2 yıl boyunca, önemli dönemeçler almış, yepyeni bir hayata zorlanmış burçlardan bir tanesisiniz. Güzel haber şu ki, üzerinizdeki tutulmalar bitti ve artık, hayatınızı yüksek faydanız için şekillendirme vakti geldi, taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Mars da sizin burcunuzdaki düz hareketini yaparken, hayat enerjinizin tam olmasına destek verecek.
Platonik bir ilişkiniz varsa kafanızı fazlasıyla meşgul edip, sizi aslında mutsuz ediyor olabilir. Kendi mutluluğunuzun hiçbir şeyin üstünde olmadığını düşünerek bir hamlede bulunmak iyi gelebilir, değerlendiriniz lütfen…
Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir hafta dilerim ….
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, eşiniz veya ortağınız ile ilgili konularda çözüm arayışları içerisinde olabilirsiniz. Empati yeteneğiniz sayesinde doğru zamanda doğru hamleleri yapabilmeniz yüksek olasılık.
Müjdeli haber, ilişkisi olmayan balıklar, ciddi bir ilişkiye başlayabilirler. Hatta hayatlarını bu ilişkileri doğrultusunda şekillendirmeyi bile planlayabilirler.
Bir mutlu haber de, iş hayatınız veya çevrenizin gözündeki imajınız ile ilgili konularda yaşadığınız zorlu dönemler biraz rahatlayacaktır. Edindiğiniz derslerinizi her daim aklınızda tutarak ilerlemeniz doğru olacaktır. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…