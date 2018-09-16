Haftalık burç yorumları (17-23 Eylül astroloji)

Bu hafta sonu, Cumartesi günü Merkür Başak burcundaki yolculuğundan, Terazi burcuna geçiş yapacak. Aklın ve mantığın sembolü olarak kabul edilen Merkür’ün burç değişikliği ile birlikte özellikle insan ilişkileri konusunda daha akılcı yaklaşımlar ve yüksek empati gösterebileceğiz. İlişkilerimize mesafe koyduklarımız ile mevcut durumu tekrar değerlendirip, barışmak için çözüm bulma yollarını düşünebiliriz. Karşımızdakilerin isteklerinin bizim isteklerimizden bile daha ön plana geçebileceği enerjiler altında olacağız. Estetik kaygılarımız artabilir, kusursuz güzelliğin peşinde olabiliriz. Sanatsal faaliyetler konusunda daha istekli ve motive davranabiliriz.

Haftanın son gününde, temel enerji kaynağımız Güneş Başak burcundan çıkıp, Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcundakiler için doğum günü dönemleri başlıyor. Güneş, Terazi burcunda iken doğanlar, uzlaşmacı ve arabulucu kişilerdir. Adil olmaya özen gösterirler. Kararlarında netliği bazen kaybedebilirler. Estetik algıları çok gelişmiştir. Zarafet en önemli özelliklerindendir. Sanata düşkündürler.

Terazi burcu enerjisi gibi; etrafınızdakilerle uyum içinde olacağınız, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…