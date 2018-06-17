Haftalık burç yorumları (18-24 Haziran astroloji)
Gökyüzünde yoğun bir hareketliliğin yaşanacağı bir haftaya daha başlıyoruz. Güneş, Neptün, Ay burç değişiklikleri yaşayacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Haftaya Ay Aslan burcunda iken başlayacağız. Ön planda olmak isteyebilir, egomuz duygularımıza yön verebilir. Salı günü Ay Başak burcuna geçecek, zor beğeneceğimiz, sorumluluklarımızı fazlaca ön plana alıp, üzerlerinde düşüneceğimiz enerjiler altında olacağız. Hafta ortasında Ay’ın Terazi burcuna geçişi ile çevremizdekiler arasında ara bulucu olmaya çalışarak, dengeli ve adil davranmaya özen göstereceğiz. Seçim günü ise Ay akrep burcunda olacak, amaçlar, hedefler, odaklanmak bizim için önemli olacak.
19 Haziran Salı günü, Neptün Retro hareketine başlayacak. Astrolojide, Neptün bireylerin daha soyut bir dünya ile bağ kurmalarını sağlayan, ilahi konuları yöneten gezegen olarak bilinir. Retro döneminde iken, hayal kurmaya daha meyilli olup, somut ile soyut arasındaki dengeyi kaybedebiliriz. Sorumluluklarımız bu dönemde bizi zorlayabilir.
Bu hafta bir diğer önemli hareket de temel enerji kaynağımız Güneşten gelecek. 21 Haziran’da, Güneş İkizler Burcundan çıkıp, Yengeç Burcuna geçiş yapacak. Yengeç Burcunda doğanların dönemi başlıyor. Bu dönemde ailemiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız bizim için çok daha önemli olup, korumacı hislerle dolu olabiliriz. Duygularımızın yoğun olduğu ve mantığımızdan daha ön planda olduğu bir döneme başlıyoruz.
Herkese, dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, aşk konularında sizin kontrolünüz dışında bir takım gelişmeler olabilir. Yepyeni bir aşka yelken açabilir, mevcut ilişkinizde farklı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Egonuz bu dönem içerisinde yaşadığınız aşktan daha ön planda olabilir. Olayları çok da kişisel almadan, egonuzun duygularınızın önüne geçmesine izin vermeden hareket etmeyi denemelisiniz.
Güneşin burç değiştirmesi ile beraber, özellikle kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınıza karşı korumacı ve hassas yaklaşabilirsiniz. Bu dönemde onlara daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Duygularınızdan bahsetmek çok size uygun bir davranış olmasa da, bu hafta sevgi sözcüklerini kullanmak için uygun bir hafta olabilir.
İyi haftalar…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, finansal konulara bakış açınızı, maddi gücünüzün sevdikleriniz nazarında size neler kazandıracağını düşündüğünüz bir haftadasınız. Paranızı aileniz ve sevdikleriniz için harcamaya hazırsınız.
Aile içi ilişkilerinizde egonuzun önem kazandığı, sözünüzün dinlenmesine önem verdiğiniz bir dönem başladı. Aile bireyleriniz ile sizin dışınızda oluşacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özelikle kardeşleriniz ve akrabalarınız ile ilgili korumacı ve duygusal olabilirsiniz.
Bu hafta sağlık konularında şanslı olabilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu haftalar…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, sizin döneminizin de sonuna geliyoruz. 21 Haziran Perşembe günü Güneş, İkizler takım yıldızından çıkıp, Yengeç takım yıldızına geçecek. Bu geçtiğimiz dönemde hayatınızda önemli farkındalıklar ve değişimler yaşamış, bir dönemi kapatıp, yeni bir döneme başlamış olabilirsiniz. Tüm bu farkındalıkları ve değişimi duygularınızla da sindireceğiniz yeni başlangıçlar sizi bekliyor.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akraba ilişkileriniz ile ilgili sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylar olabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde egonuz ön planda olabilir. Hep birlikte keyifli, eğlenceli vakit geçirmek için uygun bir haftadasınız. İyi haftalar…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, Güneş bu hafta ortasında sizin üzerinizde parlamaya başlayacak. Güneş’in sizin burcunuza geçmesi ile birlikte, önümüzdeki bir yıl boyunca sizin için önemli olan olayların neler olacağı şekillenmeye başlar. Bir dönemi kapatıp, yepyeni bir döneme başlarsınız. Bu dönemde isteklerinize dikkat edin, gerçek olurlar…Bu hafta Merkür’ün de sizin burcunuzda olması sebebi ile mantıklı kararlarınızın yerini, biraz daha duygusal yaklaşımlarınız almış olabilir.
Para kazanma yöntemlerinizle ilgili sizin dışınızda farklı gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde özellikle finansal konularda daha dikkatli davranmalı, karşınızdakinin egosunu incitecek yaklaşımlardan uzak durmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. İyi haftalar.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, ikili ilişkilerinizde saygıya, sevgi kadar önem verdiğinizi düşündüğünüz bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde kişisel alanlarınıza sahip çıkmaya çalıştığınız, egonuzun ön planda olduğu bir hafta. Kaygı ve korkularınız ile ilgili sizin dışınızda gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Bu kaygılarınıza bu dönemde son verebilecek çareleri de yine siz bulacaksınız. Yaz döneminde üzerinizde yaşanacak tutulmalar ile belki de çözüm tahmininizden hızla gelecek.
Yeni arkadaş grupları ve yeni bir çevreye girmeye hazır olun. Duygularınıza hitap edecek, koruma iç güdünüzle beraber, tanımaktan mutlu olacağınız yeni ortamlara girebilirsiniz.
Sizin döneminiz yaklaşıyor, keyif, mutluluk ve sahnede en sevdiğiniz yerde, ön planda, durabileceğiniz bir hafta dilerim.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, iş hayatınızda ve sorumluluklarınızda yaşadığınız değişim dönemine duygularınızı katabileceğiniz, çok alışık olmasanız da hislerinizle de yön bulamaya çalıştığınız bir haftaya başlıyorsunuz.
Arkadaş çevreniz ile ilgili sizin dışınızda bazı gelişmeler yaşanabilir. Egonuzu devreye almadan, rasyonel olarak olaylara bakarsanız daha eğlenceli ve keyifli ortamlara dahil olabilirsiniz.
Bu hatta başlayacak Neptün Retro hareketi ile özellikle eşiniz, sevgiliniz veya ortağınız ile ilgili gerçekleri net göremediğiniz bir döneme girebilirsiniz. Bu konularda önemli bir karar verip, herhangi bir adım atmak için çok da uygun bir dönemde değiliz. Akışta kalmak ve ilişkilerinizin seyrinde bile kontrol etmeye çalışmamak size göre olmasa da bu dönemin en uygun davranışı bu olacaktır. İyi haftalar.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, iş hayatınızda sizin dışınızda gelişen olaylar, egonuzu devreye almanızı sağlayabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde tavrınızı net olarak koyup, saygınlığınızı ön plana almak isteyebilirsiniz. Herhangi bir tepki vermeden önce sakinleşmeyi beklemeniz isabet olacaktır.
Bir süredir aşk konusunda net bir tavır sergileyememiş olsanız da özellikle bu hafta başlayacak Neptün Retro hareketi ile birlikte olayları biraz daha sisli ve buğulu görmeye başlayabilirsiniz. Çocuklarınız ile ilgili de önemli kararlar alırken çevrenizdekilerin fikrini almanızı tavsiye derim. İç dengenizin yerinde olacağı iyi haftalar…
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu hafta başlayacak Neptün Retro hareketi ile eğer doğum haritanızda Neptün Retro doğumlu değilseniz, özellikle aileniz ve yuvanız ile ilgili konulardaki gelişmeleri net olarak göremeyebilir, sorumluluklarınızdan kaçmak isteyebilirsiniz.
Hafta sonu Ay’ın da Akrep burcunda olması sebebi ile hayatınıza dair amaçlarınız duygularınızla paralel ilerleyebilir.
Maddi konularda yaşadığınız derslerde duygusal tepkiler verebilirsiniz.
Aşk mevzusunda ani ve fevri tepkiler vererek, karşınızdakini incitebilirsiniz. İyi haftalar…
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, hafta başında başlayacak Neptün Retro hareketi ile birlikte kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili konularda yaşanan olayları objektif değerlendiremeyebilir, duygularınızın da netliğinden emin olamayabilirsiniz. Sisli ve buğulu gördüğünüz olaylar karşısında net kararlar almamanız, bu dönemin bitmesini beklemenizi tavsiye ederim.
Eşiniz, sevgiliniz veya eğer varsa ortağınız varsa, duygusal yaklaşımlar sergileyeceğiniz, ilgi ve sevgiye istek duyabilirsiniz.
Kendinize karşı, fıtratınızın aksine sert ve acımasız olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Neşeli ve olumlu tarafınızı ön planda tutarak, kendinize daha insaflı davranabilirsiniz. İyi haftalar….
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, bilinç altınızdaki kaygı ve korkularınız ile ilgili sınavlarınızın devam ettiği bir dönemdesiniz. Duygularınızın kendinize bile itiraf etmekten çekindiğiniz karanlık tarafı ile yüzleştiğinizi söyleyebiliriz. Bu dönemin sonunda tecrübelerinizle aldığınız kararlarda çok daha verimli bir döneme başlayacaksınız.
Neptün’ün hafta başında başlayacağı Retro hareketi ile özellikle finansal konularda muhakeme etmeden yaptığınız hareketler sonucunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmamak pek size uygun bir davranış olmasa da bu dönemde kendi finansal durumunuzu olduğunuzdan daha farklı görebilirsiniz. Özellikle büyük harcamalarınızdan önce etrafınızdakilerden de destek almanız faydalı olacaktır. İyi haftalar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, hafta başında Neptün’ün başlayacağı Retro hareketi ile başlayan süreçte kendinizle ilgili vereceğiniz kararlar çok sağlıklı olmayabilir. Kendi isteklerinizi ve düşüncelerinizi tam olarak analiz etmeden yeni dönemlere başlama isteği ile dolabilirsiniz. Hızlı kararlardan uzakta, bu dönemde çok ciddi değişiklikler yapmadan hayatı akışında değerlendirmenizi tavsiye ederim. Temmuz ayında yaşanacak tutulma dönemine de daha sakin bir başlangıç yapmanız iyi olacaktır.
Eğer çocuğunuz varsa, önümüzdeki bir ay boyunca, aşırı korumacı ve duygusal tavırlar sergileyebilir, rasyonel kararlardan çok hislerinizle karar alabilirsiniz.
Hayatınızın değişimlere gebe olduğu önemli bir yıldasınız, dahiyane yaklaşımlarınızla, biraz da akışta kalarak çok güzel dönüşümler yakalayabilirsiniz. İyi haftalar….
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, iş hayatınız ile ilgili sizi zorlayabilecek hatta biraz gerginlik yaşatabilecek bir haftaya başlıyorsunuz. Neptün’ün sizin burcunuzda yapacağı Retro hareketi ile birlikte, zihninizi toplamakta, olayları tarafsız analiz etmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gelişen olaylara vereceğiniz tepkilerde daha önceden aldığınız dersler ve tecrübeleri hatırlayarak hareket etmeniz yerinde olacaktır. Eğer emin olamadığınız kararlarınız varsa, çevrenizdekilerden destek rica edebilirisiniz.
Aşk hayatınız veya varsa çocuklarınız ile ilgili konularda, sizin kontrolünüz dışında bazı gelişmeler olabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde pek huyunuz olmasa da, ön planda olmak ve takdir edilmek ile ilgili istekleriniz olabilir… İyi haftalar…