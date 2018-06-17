Haftalık burç yorumları (18-24 Haziran astroloji)

Haftaya Ay Aslan burcunda iken başlayacağız. Ön planda olmak isteyebilir, egomuz duygularımıza yön verebilir. Salı günü Ay Başak burcuna geçecek, zor beğeneceğimiz, sorumluluklarımızı fazlaca ön plana alıp, üzerlerinde düşüneceğimiz enerjiler altında olacağız. Hafta ortasında Ay’ın Terazi burcuna geçişi ile çevremizdekiler arasında ara bulucu olmaya çalışarak, dengeli ve adil davranmaya özen göstereceğiz. Seçim günü ise Ay akrep burcunda olacak, amaçlar, hedefler, odaklanmak bizim için önemli olacak.

19 Haziran Salı günü, Neptün Retro hareketine başlayacak. Astrolojide, Neptün bireylerin daha soyut bir dünya ile bağ kurmalarını sağlayan, ilahi konuları yöneten gezegen olarak bilinir. Retro döneminde iken, hayal kurmaya daha meyilli olup, somut ile soyut arasındaki dengeyi kaybedebiliriz. Sorumluluklarımız bu dönemde bizi zorlayabilir.

Bu hafta bir diğer önemli hareket de temel enerji kaynağımız Güneşten gelecek. 21 Haziran’da, Güneş İkizler Burcundan çıkıp, Yengeç Burcuna geçiş yapacak. Yengeç Burcunda doğanların dönemi başlıyor. Bu dönemde ailemiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız bizim için çok daha önemli olup, korumacı hislerle dolu olabiliriz. Duygularımızın yoğun olduğu ve mantığımızdan daha ön planda olduğu bir döneme başlıyoruz.

Herkese, dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu bir hafta dilerim…