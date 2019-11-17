Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2019)

Uzun zamandan beri ertelenen toplantılar, cevapsız kalan sorular, içinizi kemiren düşünceler, aksayan organizasyonlar ve sorgulanan dostluklar bu haftadan itibaren sıkışıp kaldıkları tünelden dışarı çıkıp, gün ışığı ile buluşuyorlar. Değişimin köklü ayak sesleri hepimizi biraz şaşırtsa da zamanla bu sürecin de keyfini çıkartmayı öğreneceğiz. Yeter ki yeni limanlara yelken açmak bizi korkutmasın. Unutmamamız gereken ise, “değişmeyen tek şeyin, değişimin kendisi olduğudur.”
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başından itibaren hayatınızdaki olayların akışı birden hızlanmaya başlıyor. Özellikle tahsil edemediğiniz para ya da ortaklarınızla yaşadığınız fikir ayrılıkları artık bir çözüme kavuşur. Zira ay başından beri Akrep’te geri giden iletişim ve ticari faaliyetler temsilcisi Merkür, 21 Kasım’dan itibaren düz hareket etmeye başlıyor. Bu tarihlerde Güneş’te Yay burcuna geçerek özellikle yurt dışı bağlantılarınızda daha özgür kararlar almanızı sağlayacak. Hafta sonuna doğru aniden seyahate çıkabilir, yeni maceralar yaşamak heyecanıyla dolup taşabilirsiniz. Akademik konular ve hukuk alanında olaylar lehinize çözümlenebilir. Yabancılarla ortak yatırımlara adım atmak ya da yurt dışında yaşama planı yapmak için uygun bir dönem.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: 21 Kasım’da ilişkiler alanınızda iletişim gezegeni Merkür’ün düz harekete geçmesiyle sonunda rahat bir nefes alacaksınız. Eşinizin kaprisli tutumlarına sağduyuyla yaklaşarak aranızdaki elektriğin yeniden güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu dönemde yeni ortaklıklara ve projelere imza atmak sizin için gündeme gelebilir. Hafta ortasında mesai arkadaşlarınızın desteğiyle pek çok eksik kalan işinizi tamamlayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye evci hayvan hediye etmek fikri aklınıza düşebilir. Hafta sonunda Güneş’in Yay burcuna geçmesiyle ortak gelirlerinizde artış gündeme gelebilir. Kredi almak yeni bir proje atılımı için gerekli olacaktır.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür 21 Kasım’dan itibaren geri hareketini sonlandırarak, çevrenizle olan ilişkilerinizin daha uyumlu olmasına destek verecek. Gündelik hayatınızda yoğun bir tempoya maruz kalabilirsiniz. Bu dönemde aranıza yeni mesai arkadaşları katılabilir. Hatta bu yeni kişiyle aranızda bir etkileşim de meydana gelecektir. Hafta sonuna doğru kısa süreli de olsa seyahate gitmek size çok iyi gelir. Hatta bu kısa kaçamak süresince sanatsal faaliyetlere de zaman ayırmalısınız. Bu dönemde yeni iş başvurularına açıksınız. Size gelen teklifleri göz ardı etmemelisiniz. Yabancılar, eğitimler, uzakta yaşayanlar sizin için bu dönemin önemli temalarını oluştururlar. Haftanın ikinci yarısında genel sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Üç haftadan beri aşk, sevgili ve çocuk konusunda kafanızı kurcalayan cevapsız kalan sorular, 21 Kasım’da Merkür’ün düz harekete geçmesiyle teker teker çözüme kavuşuyor. Hem sevdiğiniz kişiyle hem de çocuğunuzla ilgili sorunlarla ilgili daha ılımlı bir döneme giriyorsunuz. Sanki herkes karşısındakinin zorlandığı noktaları görüp, daha hoşgörülü bir tavır içine girecek. Bu dönemin iyimser enerjisi hafta sonu hayatınıza daha etkili bir şekilde dahil olacak. Gündelik hayatta dostlarınızla eğlenceli vakit geçirebilir, uzun zamandan beri disiplinle çalıştığınız tempoya biraz ara verme şansı elde edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işlerinizde hızlı ve olumlu gelişmeler yaşanacak.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Burcunuzda seyahat eden Ay ile haftaya hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Salı günü yaşam dinamosu Mars, istikrarlı, ılımlı hareket ettiği ve kendini oldukça güçlü hissettiği Akrep burcuna geçiş yaparak, yaşamınızın temel taşlarını sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Eskiden kalma eşya veya taşınmaz mallarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ailede geçmişten gelen bir sır artık açığa çıkabilir. Başta kendinizi bu duruma karşı hazır hissetmeseniz de zaman içinde gerçeklerle yüzleşmeniz kişiliğiniz üzerinde olumlu gelişme yaratacak. Hafta sonunda hobiler, eğlence ve aşk hayatınızı mercek altına alan alanda özellikle seyahatler ve yurt dışı projeleriyle ilgili yeni gündem maddeleri oluşabilir. Haftanın son günü istediğiniz bir şans oyunundan sürpriz bir para kazanabilirsiniz. Maceraya açık kısa süreli gönül ilişkileri yaşayabilirsiniz
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu hafta özellikle iş hayatınızda sonuca ulaşmamış pek çok konuyu çözüme kavuşturabilirsiniz. Zira hem yönetici gezegeniniz Mekür’ün geri hareketi 21 Kasım’da sona eriyor, hem de hafta ortasında burcunuzda seyahat edecek olan Ay özellikle ikili ilişkilerinizde etkili ve çözüm odaklı olmanıza destek veriyor. Uzun süredir finansal konularda belirsiz durumlara neden olan Mars da Akrep burcuna geçerek size daha stratejik ve sağduyulu kararlar aldıracak. Fakat kardeş ve yakın çevrenizle ilgili zorlu koşullara bu dönemde göğüs germeniz gerekebilir. Her yaşadığınız olayı olumsuz yönden ele almamalı, biraz da hayatın güzelliklerine odaklanmalısınız. Özellikle hafta sonu ailenizle birlikte keyifli vakit geçirmek için güzel bir program yapabilirsiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Salı günü Akrep burcuna geçecek olan Mars gezegeni, sizi koşturmacalı da olsa önemli bir iş projesinin içine itebilir. Stratejik kararlar alarak bu dönemde maddi ve kalıcı kazançlar elde edebilirisiniz. Yurt dışında yaşayan bir tanıdığınızla iletişiminizi güçlendirerek gelecek planlarınıza uluslararası konuları kolaylıkla dahil edebilirsiniz. Hafta ortasında yoğun temponuz nedeniyle sindirim sisteminiz hassas olabilir. Bu dönemde beslenmenize dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda şans, bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter’le buluşacak olan yönetici gezegeninize, eşlik edecek olan Yay burcundaki Güneş sayesinde kültürel ortamlara girip yaşam tarzınızla uyum sağlayan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu dönemde taşınma, iş kurma ya da ofis açma, araba satın alma gibi konular aniden gündeme gelebilir. Seyahatlere açıksınız, keyfini çıkartın.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Salı günü burcunuza geçecek olan yönetici gezegeniniz Mars, yeni yıla kadar ikili ilişkilerde kılıçları kuşanıp güçlü stratejiler oluşturmanıza destek verecek. Dolayısıyla partner ilişkilerinizde hassas bir denge kurmalı karşınızdakinin canını acıtacak davranış ve eylemlerde bulunmamalısınız. Haklarınızı savunmak zorunda olduğunuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında lojistik, tanıtım, pazarlama gibi yurt dışı projelerinden para kazanabilirsiniz. Bu dönemde gönlünüzü kaptıracağınız kısa süreli ilişkilere açıksınız. Boşaltım sisteminiz oldukça hassas olabilir. Hayatınızdaki stres faktörünü azaltacak yöntemlerden faydalanmaya gayret edin.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: 21 Kasım’da geri hareketini sonlandıracak olan iletişim gezegeni Merkür’ün ardından Güneş de bir ay süreyle sizin burcunuza yerleşecek. Ayrıca gökyüzünün iki şans, fırsat ve bolluk taşıyan temsilcileri Venüs ile Jüpiter’in de burcunuzdaki buluşması ile kendinizi geçici bir süre için de olsa bir masal dünyasının ortasında hissedebilirsiniz. Bu dönemi iyi değerlendirmeli, gereksiz harcamalardan kaçınarak, sizi geliştiren yeni projelere adım atmalısınız. Yeni insanlar, ülkeler ve kültürler bu dönemde hayatınıza birden bire girebilir. Artık şansınızın döndüğünü ve evrenin size bonkör davrandığını dikkate alıp, bu dönemin artı getirilerinden faydalanmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Salı günü Akrep burcuna geçecek olan Mars, yılbaşına kadar gelecek umutlarınıza farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayacak. Arkadaşlarınızla yeni limanlara yelken açmak isteyebilirsiniz. Belki de yeni bir kişiyle farklı yaşam kararları alabilirsiniz. Önceden devam eden iş projeleri, 21 Kasım’da düz hereketine geçecek olan Merkür ile birlikte hız kazanarak tamamlanır. Ayrıca hafta sonunda spiritüel bir çalışmaya katılabilir, ruhunuzun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Tek başınıza doğada vakit geçirmek size iyi gelir.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Salı günü Akrep burcuna geçecek olan Mars gezegeni ilk başta sizi çatışmalı bir iş ortamına soksa da, soğukkanlılığınızı elden bırakmadan yılbaşına kadar önemli bir başarıya imza atabilirsiniz. Hafta ortasında ortak kazanımlarınızla ilgili endişeli bir durum gündeme gelebilir. Vergi, sigorta, kredi ödemelerinizi dikkatli bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Hafta sonunda Yay burcuna yerleşen Güneş, Venüs ve Jüpiter’in ortak enerjisi dostlarınızla keyifli, sohbeti bol, bereketi çok bir döneme adım atacağınızı müjdeliyor.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Salı günü, yılbaşına kadar Akrep burcuna yerleşecek olan savaş gezegeni Mars sayesinde, yurt dışı konuları, eğitsel temalarla ilgili strateji kararlar alabilirsiniz. Hukuki süreçlerinizde alınan kararlar itiraz etme hakkını kullanmak akıllıca olacaktır. Yabancı ya da yurt dışında yaşayan biriyle aranızda tutkulu bir yakınlaşma meydana gelebilir. Hafta sonunda Yay burcundaki gezegen toplaşması sizi iş dünyasında yıldızlaştırabilir. Bu dönemde yapacağınız sunumlarla yöneticilerinizi olumlu yönde etkileyebilir hatta bu sayede ucu yurt dışına dayanan yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Hafta sonu için kısa bir tatile çıkmak tüm yorgunluğunuzu üzerinizden atmanızı kolaylaştıracaktır.