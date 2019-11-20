Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2019 burç yorumu)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Üç haftadan beri aşk, sevgili ve çocuk konusunda kafanızı kurcalayan cevapsız kalan sorular, 21 Kasım’da Merkür’ün düz harekete geçmesiyle teker teker çözüme kavuşuyor. Hem sevdiğiniz kişiyle hem de çocuğunuzla ilgili sorunlarla ilgili daha ılımlı bir döneme giriyorsunuz. Sanki herkes karşısındakinin zorlandığı noktaları görüp, daha hoşgörülü bir tavır içine girecek. Bu dönemin iyimser enerjisi hafta sonu hayatınıza daha etkili bir şekilde dahil olacak. Gündelik hayatta dostlarınızla eğlenceli vakit geçirebilir, uzun zamandan beri disiplinle çalıştığınız tempoya biraz ara verme şansı elde edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işlerinizde hızlı ve olumlu gelişmeler yaşanacak.