Haftalık burç yorumları (18-24 Mayıs 2020 astroloji)

Herkese tüm sevdikleriyle beraber geçireceği, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram haftası dileyerek yorumlarıma yer vermek isterim… Haftaya başlarken Salı günü İkizler burcuna geçecek Güneş ve ardından 22 Mayıs’ta meydana gelecek Yeni ay ile birlikte, iletişim, sosyal ilişkiler, dünyadaki sıcak gelişmelere ilgi göstermek, hayatımızdaki rutin değerlere heyecan katıp, daha özgürce ve eğlenceli şekilde yaşama arzusu, uzaklarla bağlantılar, yabancılarla iletişim, kısa süreli aşklar için duyulan heyecan ön plana çıkacak. Ama tüm bunlara, aldanma, hayal kurma, sezgilerle ilhama açık olma, mistisizm, sanat ve spirtüel değerleri anlatan Balık burcundaki denizler Tanrısı Poseidon/Neptün’ün, Ikizler burcunda geri giden Venüs ile 1.5 ay boyunca kuracağı zorlu bağlantı, büyük bir gölge düşürebilir. Hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı ile birlikte İkizlerdeki Güneş ile Kova’daki Satürn’ün olumlu etkileşimi, dağınık zihinleri bir süre için de olsa toparlayarak, yüz yüze görüşemesek de dijital ortamda ailemiz ve sevdiklerimizle buluşup, uzaktan hasret gidermemize destek olacak.

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17.05.2020 - 10:05

Venüs ve Neptün arasındaki gergin etkileşim, gerek iş, gerekse aşk ilişkilerinde kandırılmaya, aldanmaya ve görünenin ardındakileri gizlemeye neden olabilir. Karşınızdakilerin size karşı tutumlarında belirsizlikler kafanızı karıştıracaktır. Karakterinize uymayan kişilere çekilmek ya da bohem hayatın sınırlarını zorlayanlara karşı ilgi duymak, sosyal hayattan kopmanıza ve duygu dünyanızda kaybolmanıza neden olabilir. Bu nedenle susmayan zihnin peşinden gidip, yeni ve riskli ilişkilere girmeden önce iç sesinize kulak vermelisiniz. Zira bu dönemde, kendi kendinizin en güçlü dostu olmalısınız. Diğer yandan yeni fikirlere açık olmak, bu fikirleri sezgilerle ve hislerle beslemek, geliştirmek için harika bir dönem.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya Ay’ı burcunuzda misafir ederek başlıyorsunuz. Demek atak fikirlerinizle herkesin dikkatini çekmeyi başaracak, pek çok kişinin ilgi odağı olacaksınız. Fakat yönetici gezegeniniz Mars’ın Balık’ta olması nedeniyle, kendinizi aşırı yorgun, bunalmış, güçsüz ve zaman zaman çaresiz hissedebilirsiniz. Bu durum İkizler burcuna geçen Güneş ve 22 Mayıs’taki Yeni ayın etkisiyle toparlansa da, her zamanki canlı yapınızı korumak çok kolay olmayacaktır. Bu yüzden bu hafta iş kararlarınızda büyük atılımlardan kaçınmalı, kabuğunuza çekilerek, ilişkileri uzaktan gözlemlemelisiniz. Hafta sonu Güneş ile Satürn arasındaki olumlu etkileşim yeni konulara ilgi duyup, bayram vesilesiyle hem eski dost ve tanıdıklarınızla haberleşmenize hem de farklı insanlarla tanışmanıza neden olacak.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Salı günü yaşam enerjimiz Güneş İkizler’e geçerken Ay da ışığını iyice azaltarak sizin burcunuza yerleşiyor. Belirsizlikler ortasında güven arayacağınız bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. İkizler’de geri hareketini sürdüren yönetici gezegeniniz Venüs’ün kafası, gizemin temsilcisi Neptün ile kuracağı etkileşim nedeniyle oldukça karışık olacak. Yöneticinizin içine düştüğü ikilemler özellikle maddi konularda, aldanmaya ve aldatılmaya açık bir durum sergileyecek. Bu durum 22 Mayıs’taki Yeni ay daha belirgin hale gelebilir. Aslında bu sürecin Boğalara vermek istediği mesaj, 5 Haziran’daki Ay tutulmasıyla hayatına girecek konulara bir ön hazırlık niteliğinde olacak. Maddi / manevi kazanç ve kayıplara dikkat! Hafta sonu Güneş ile Satürn arasındaki bağlantı, annenizle ilgili kronik bir konuya farklı bir gelişme taşıyabilir. Bayramlaşmak için sevdiklerinize sosyal medya üzerinden de olsa ulaşmalı, gönüllerini almalısınız.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta hayatınızda aniden meydana gelecek yeniliklere hazırlıklı olmalı, hemen heyecana kapılmadan uzun vadedeki sonuçlarını iyi irdelemelisiniz. Bir ay boyunca burcunuza yerleşen Güneş’in ve ardından gerçekleşecek Yeni ayın etkisiyle, ilişkilerinize yeni bir soluk taşımak için aksiyon alacaksınız. İş kararlarınızda farklı açılımlar ya da tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Tüm bunlara dikkatli bir şekilde yaklaşmalısınız. Zira burcunuzda geri hareketteki Venüs’ün hayalleri ve belirsizlikleri temsil eden Neptün’le kuracağı zorlu etkileşim, sizin karşınızdakilere körü körüne inanmanıza neden olabilir. Bu da uzun vadede mutsuz ve depresif olmanızla sonuçlanabilir. Bu nedenle, bağımlı, sorumluluklardan kaçan, kurduğu hayal dünyasına kendini hapsetmiş, kişilerle beraber olmaktan kaçınmalısınız. Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı hafta sonu, Güneş ve Satürn’ün olumlu etkileşimi, olayların ardındaki gerçekleri görmeniz için size destek olan tecrübeli birinin fikirlerinden yaralanmanızı sağlayacaktır.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Bu hafta gündelik hayatınız ve rutin işlerinizle ilgili yeni bir düzene adım atmaya hazır olun. İş hayatınızı yeniden şekillendiren görüşmeler yapabilir, eğitim ve öğrenme odaklı konulara geniş bir vakit ayırabilirsiniz. Uzaklar ve yabancılarla olan bağlantılarınızda belirsizlik ve kararsızlık devam etse de, bu konuyla ilgili içinize doğan şeylerin teker teker gerçekleştiğini görmek sizi hiç şaşırtmayacaktır. Platonik aşklar su yüzüne çıkabilir. Zira kolektif bilincinizin tetiklendiği alanda 22 Mayıs’ta meydana gelecek Yeni Ay bilinçaltınızı aktifleştirip, soyut kavramlarla sizi bütünleştirecek. Hakkınızda yapılan dedikodular bile size uzun vadede fayda sağlar. Bayrama denk gelen hafta sonunda Kova’daki Satürn ile İkizler’deki Güneş’in arasındaki pozitif etkileşim, maddi konularla ilgili endişelerinizi çözümlemenize imkan tanır.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Salı günü İkizler burcuna geçecek olan Güneş’in ardından 22 Mayıs’ta aynı alanda meydana gelecek Yeni Ay’ın etkisiyle, iletişimi ve bilgi paylaşımı bol olan bir bayram haftası geçireceksiniz. Sosyal medyada takipçilerinizi artırabilir, bilmediğiniz pek çok şeyi bu sayede öğrenebilir ve önümüzdeki 1.5 yıl boyunca kendinize farklı bir uğraş alanı yaratabilirsiniz. Kültürel farklılıkları olan bir çok kişiyle aynı anda iletişimde kalmak, monoton hayatınızı gökkuşağı gibi renklendirir. Uzaklardan gelen yabancı birine kalbinizi kaptırmak, kısa süreli de olsa size heyecan verecektir. Duygusal açıdan kendinizi zayıf hissetmemek için, düzenli meditasyon yapıp, dua etmelisiniz. Kalbinizi kıranları da bayram vesilesiyle hafta sonu affetmek, kendinizi şifalandırmanıza yardım eder. Biten ilişkilere tekrar şans vermektense ruhunuzu anlayan yeni kişilere şans tanımanızı öneririz. Zira ilişkilerde aldanmaya açık bir dönemde olduğumuz için herkesin sözüne kanmamak gerekir.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Her ne kadar bir bayram haftasına adım atsak da kariyer hayatınızı uzun vadede etkileyecek değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Zira Salı günü İkizler burcuna geçecek olan Güneş dış dünyada parlamanıza olanak tanır. Ardından aynı alanda gerçekleşecek olan Yeni Ay ile birlikte yöneticilerinizle önemli görüşmeler yapabilir, terfi edebilir, yen sorumluluklar üstlenebilir ya da farklı bir işe geçme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Fakat tüm bu heyecanlı süreç iyi niyetle inandığınız kişilerin sizi kandırmak istemesiyle gölgelenebilir. Zira fikirlerini dürüstçe dile getirmektense, bilgileri gizli saklı tutarak, sizinle paylaşmaktan kaçınabilirler. Diğer yandan karşınızdaki kişiyle olan duygusal ilişkinizde de adını koyamadığınız bir takım belirsizlikler meydana gelecektir. Onun gerçek düşüncesini anlamak için, duygularınızı açık kalplilikle ifade etmelisiniz. Ancak bu şekilde kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta gezegenlerin İkizlerdeki resmi geçidi, uluslararası konularla ilgili beklediğiniz haber ve gelişmeleri hızlandıracaktır. Akademik konular, hukuki meseleler, yurtdışında yaşama planı, bununla ilgili resmi başvurular gündeminizi doldururken, beklediğiniz geri dönüşler de gecikmeler olsa da, Cuma günü meydana gelecek Yeni Ay ile birlikte artık hayatınızın değişeceğinin somut göstergeleriyle karşılaşacaksınız. Uzun süredir takip ettiğiniz bu süreç, sizi yorgun düşürmüş ve ümitsizliğe kapılmanıza neden olmuş olabilir Bu durumun geçici olduğuna inanmalı ideallerinizden asla vazgeçmemelisiniz. Ramazan Bayramıyla beraber, aşkta aradığınız ciddiyet bir ilişkiyi bitirmenize neden olmasın. Zira bu dönemde bitti dedikleriniz Temmuz’da dönüp dolaşıp yine sizi bulacaktır. Komisyon ile ilgili işler gündeme gelebilir. Çocuğunuzla aranızdaki buzları eritmek için bu haftayı iyi değerlendirmelisiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: İkizler Burcu’ndaki gezegen toplaşması ve 22 Mayıs’taki Yeni Ay size duygusal krizler yaşatabilir, kadınlarla olan iletişiminizde sorunlarla karşılaşabilir, aldanmalara açık olabilirsiniz. Özellikle kredi, vergi gibi finansal konular ve harcamalarla ilgili çok dikkatli olmalı, her söylenen söze inanmamalısınız. Kredi kartınızla ilgili gizli bilgilerin sanal ortamda ele geçirilmemesi için gerekli önlemleri almanızı öneririz. Partnerinizin duygusal iniş çıkışları aranızdaki sıcak ilişkiye gölge düşürebilir. Ona karşı anlayışlı davranmalı ve özgünlüğünüzden ödün vermeden empatik olmaya çalışmalısınız. Bayrama denk gelen hafta sonu İkizlerdeki Güneş ile Kova’daki Satürn aile içindeki ciddi konuları teker teker tüm kurallarıyla ele almanıza neden olacaktır. Adeta sorumluluklarınızın altını çizmeniz gereken bir dönemdesiniz. Aile büyüklerinizin yaşam tecrübesi size bu dönemde kılavuzluk eder.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bayram heyecanıyla geçecek olan bu haftada, ikili ilişkilerinizde esen rüzgara karşı tedbirli olmalısınız. Salı günü bu alana bir ay boyunca yerleşecek olan Güneş ve Cuma günü aynı yerde meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde, ilişkilerinizde ikilikler ortasında kalarak, seçim yapmakta zorlanacaksınız. Yeni ay haritasında sizin burcunuz yükseldiği için hayatınızda yepyeni bir evreye adım atıyorsunuz. Geçen yıl Aralık’ın ilk yarısında hayatınıza giren konu ve kişilerle şekillenen yeni bir yaşam düzenine geçtiğinizi fark edeceksiniz. Gerek kariyerle ilgili kararlarınız gerekse genel hedefleriniz için, uzaklar, yabancılar, seyahatler, tanıtım ve hukuksal konular gelecek yaşamınız için önem taşıyacaktır. Akademik konuların ağırlık kazanacağı seminer ve eğitimler bundan sonra artık sık sık kapınızı çalabilir. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme gelmesi sizi heyecanlandırmasın zira Hazirandan sonra tekrar hayatınızdan çıkıp gidebilirler. Hafta sonu sosyal ilişkilerinize önem verin.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Salı günü İkizler burcuna geçecek olan Güneş ve Cuma günü aynı burçtaki Yeni Ay, gündelik hayatınızda sizi daha hareketli bir döneme adım attıracak. Sanki sokağa çıkma serbestisi ile herkes kapınızı çalıp, ziyaretinize gelecek. Bu iletişim trafiği yoğun dönem sizi ruhsal ve fiziksel olarak yorgun düşürebilir, herkese hizmet edip faydalı olmak isterken kendi önceliklerinizi geri plana atmak zorunda kalabilirsiniz. Sinirsel yorgunluk ve panik atak gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için, sakinliğinizi korumak adına nefes terapisi ve meditasyona başvurabilir, bol bol dans edebilirsiniz. Sıradan bir sohbet sırasında öğrenmek isteyeceğiniz, ilginizi çeken bir konu karşınıza çıkabilir. Bu dönemde iş hayatınızdan gelen kişilerle kısa süreli duygusal ilişkiler yaşayabilirsiniz. Zihniniz aynı anda pek çok şeyi düşüneceği için, unutkanlık gündeme gelecektir. Bu yüzden her şeyi bir yere not etmeli ve duygularla düşüncelerinizi dengelemelisiniz.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bayram haftasına damgasını vuracak İkizlerdeki Cuma gün ki Yeni Ay etkisini, Salı Günü Güneş’in bu burçtaki yolculuğunu başlatmasıyla, göstermeye başlayacak. Aşk, romantizm, çocuk, hobi, eğlence, yaratıcılık, yetenekler ve komisyon ile ilgili konular, sizin için Yeni Ay’da ön plana çıkabilir. Zira Yeni Ay’ın yöneticisi Merkür kendini en rahat hissettiği İkizler burcundayken isteyene birden çok aşk, isteyene çocuk, isteyene farklı hobiler getirebilir. Kendinizden yaşça küçük birine ilgi duyabilirsiniz. Bu kıvılcım etkisi hızlı başlayıp hızlı noktalanabilir. Bu nedenle eski ve köklü ilişkinize hemen son vermemeli, yakalanmamaya da özen göstermelisiniz. Aksi takdirde uzun vadede hayatınız olumsuz bir sürecin akışına doğru kayabilir. Aldanma, aldatılma ve hayal kırıklıklarına karşı duyarlı kişiliğinizin güçlü yanlarını kullanmalı, kişisel iradenizle pek çok kargaşanın üstesinden gelmelisiniz. Tasarım, beste yapmak, şiir, senaryo, kitap, öykü yazmak gibi konularda yeteneklerinizi konuşturacağınız bir dönemde olduğunuzu da sakın aklınızdan çıkartmayın.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde evde neşeli, iletişimi bol ama zihninizin de bir o kadar karıştığı bir bayram haftası geçireceksiniz. Ev hayatınızda ikili seçimler gündeme gelebilir. Aile içinde her kafadan bir ses çıkacağı için, Haziran sonuna kadar atacağınız yeni adımlar için son kararı vermemeli, tüm detayları gözden geçirmek için olayların akışını gözlemlemelisiniz. İş hayatınızda yöneticilerin ve organizasyonların değişimiyle, daha farklı projelerin altına imza atmak zorunda kalabilirsiniz. Empatik, duyarlı, sevecen, fedakar, sezgisel yapınızı evrenin bolluk ve bereket enerjisiyle bütünleştirerek, iç dünyanızdaki renk yelpazesini güçlendirin. Aksi takdirde yaşamın monotonluğu karşısında harekete geçmekten çekinmek, riskler karşısında endişeye kapılmak, bağımlılıkların gölgesinde kalmak sizi oldukça aşağıya çekecektir. Sanatsal aktivitelerle boş zamanınızı doldurmayı da sakın ihmal etmeyin.