Haftalık burç yorumları (19-25 Ağustos 2019)

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bir seneden beri iniş çıkışlarla dolu hayatınızda tamamen dingin bir döneme adım atmasanız da bu hafta kontrolü ele almaya çalışırsınız. Yatırımlarınız için önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Ayrıca estetik yaptırmak ve güzelleşmek için ideal bir dönem. Çocuğunuzun yetenek ve başarılarıyla gurur duyabileceksiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızın desteğini alarak uzun zamandan beri devam eden yorucu hayat temponuza es verebilirsiniz. Elbette herkesin olduğu kadar dinlenmek sizin de en doğal hakkınız. Dostlukla başlayan bir ilişki bu hafta duygusal bir çekime dönüşebilir. Hayat amacınız olan huzuru böylece yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda ise yakın çevrenizle bir araya gelip evinizde şahane bir davet verebilirsiniz.