Haftalık burç yorumları (19-25 Ağustos 2019)
Bu hafta Başak burcuna yerleşen ilişkiler, para, sevgi, aşk, uyum ve ahenk gezegeni Venüs ile hedeflerimizi belirleyen, isteklerimizi gerçekleştirmemize destek olan yaşam enerjisi Güneş, pratikliğe önem veren, çalışkan, disiplini seven, hizmet ruhuna odaklı Başak Burcu’na yerleşerek yaklaşık bir ay boyunca zihnimizdekileri somutlaştırma imkanı tanıyor. Demek ki bu kısa dönemde faydaya dayalı ilişkilerimizden yararlanmayı göz ardı etmemeli ve her türlü tembellikten kaçınarak işe ve güce odaklanmalıyız. Tabii diğer yandan hafta ortasında Boğa burcuna geçen Ay sayesinde de 5 duyumuza hitap eden güzellikleri hayatımıza katmayı ihmal etmemeliyiz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1Toprak enerjisinin sahne aldığı bir haftaya adım atıyoruz. Demek Oğlak, Boğa ve Başaklar için sahne zamanı. Toprak zihindekileri elle tutulur hale getiren, yaptırım gücü yüksek bir element olduğuna göre, tüm burçlar planlarını gerçekleştirmek için bu dönemde iyi bir fırsat yakalayabilir. Tabii ki hasadı toplamak için önceden ektiğiniz tohumları düzenli olarak sulamış olup, bir fidan hatta ağaç haline getirmiş olmanız çok önemli. Aksi takdirde biçeceğiniz bir tarla olmadan hasat toplama hayali kurmak bir rüyadan öteye gidemez.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Ağustos’un ikinci yarısına yaz boyunca aldığınız riskli karar ve atılımları somutlaştırmaya başlamak isteğiyle adım atıyorsunuz. Bu hafta içinizdeki coşkuyu ve zihninizde dans eden düşünceleri eyleme dökmeye hazır olmalısınız. Salı günü uluslararası bağlantılarınızla ilgili yüzünüzü güldüren gelişmeler meydana gelebilir. Seyahate çıkmak için ani kararlar alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı Başak burcuna geçen Güneş, mesai arkadaşlarınızla yürüteceğiniz projelere hız kazandırır. Günlük hayatınızdaki halletmeniz gereken işleri pratik zekanızla hemen çözüme kavuşturabilirsiniz. İş sözleşmelerine imza atmak veya ofis dekorasyonu için uygun bir hafta.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bir seneden beri iniş çıkışlarla dolu hayatınızda tamamen dingin bir döneme adım atmasanız da bu hafta kontrolü ele almaya çalışırsınız. Yatırımlarınız için önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Ayrıca estetik yaptırmak ve güzelleşmek için ideal bir dönem. Çocuğunuzun yetenek ve başarılarıyla gurur duyabileceksiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızın desteğini alarak uzun zamandan beri devam eden yorucu hayat temponuza es verebilirsiniz. Elbette herkesin olduğu kadar dinlenmek sizin de en doğal hakkınız. Dostlukla başlayan bir ilişki bu hafta duygusal bir çekime dönüşebilir. Hayat amacınız olan huzuru böylece yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda ise yakın çevrenizle bir araya gelip evinizde şahane bir davet verebilirsiniz.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: İkili ilişkilerdeki fırsat ve şansı iyi değerlendirmeniz gereken bir haftaya adım atıyorsunuz. Gerek iş gerek özel hayatınızda uzun zamandan beri beklediğiniz olumlu gelişmelerle karşı karşıyasınız. Bu dönemin ilelebet sürmeyeceğini unutmadan yeni teklif ve oluşumlara sıcak bakmalısınız. Özellikle yurt dışı bağlantılı konular, hayatınızda olumlu değişikliklere zemin hazırlayabilir. Haftanın ikinci yarısı gayrimenkul alım satımı gündeme gelebilir. Bahçe ve toprakla uğraşmak için zaman ayırabilirsiniz. Bu sizi ruhen dinlendirirken duygu ve düşüncelerinizi dengelemenize yardımcı olur. Hafta sonunda kısa bir yolculuğa çıkarak partnerinizin yanı sıra ilginizi çeken yeni biriyle tanışıp kendisinden etkilenebilirsiniz. Bunun bir macera kadar kısa süreceğini bilip, ona göre hareket etmelisiniz. Eğitim konuları için önemli bir dönem.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Uzun zamandan beri işinizle ilgili beklediğiniz haberler artık kapınızı çalar. Özellikle Salı günü, hareketli, bol seyahatli bir iş projesi gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapılarının açılması sizi mutlu etse de bu dönemdeki aşırı harcamalara karşı tedbirli olmalısınız. Hafta ortasında sosyal ilişkilerinize ayıracağınız vakit düşük enerjinizi yükseltir. Sanat konuları ve ahenkli paylaşımlar için önemli bir dönem. Haftanın ikinci yarısı kardeş ve yakın akrabalarınızla miras, gibi paylaşımlarınızı olumlu bir çözüme kavuşturursunuz. Bu dönemde başlayacağınız eğitim ve kurslar sizin için faydalı olur.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Ateş ile dans eden toprak sayesinde bu hafta hem zihninizdekileri hem de kalbinizden geçenleri somutlaştırma şansı elde edersiniz. Salı günü kariyer hayatınızın akışını değiştirecek önemli bir toplantı, sunum ya da görüşme yapabilirsiniz. Gelir gider tablosunda sizi mutlu edecek bir gelişme olabilir. Hafta ortasından itibaren öz değer duygunuzu sorgulayabilir, yeteneklerinizi daha görünür hale getirme şansı yakalayabilirsiniz. Yatırımlar ve yeni iş alanlarıyla ilgili yeni kararlar arifesindesiniz. İkili ilişkilerde takdir göreceğiniz, sevip, sevildiğinizi anlayıp mutlu olacağınız bir hafta sonu tatil kaçamağı yaşamak sizi mutlu eder. Bu dönemde hayata bakış açınızı zenginleştirecek yeni bir konunun eğitimine adım atabilir ya da boş zamanlarınızı keyifle dolduracak yeni bir hobi edinebilirsiniz. Farklı kültürlerden pek çok değişik insanla tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu hafta sizin döneminiz başlıyor. Zira Çarşamba günü Venüs’ü, Cuma günü Güneş’i 1 ay boyunca evinizde misafir edeceksiniz. Sene başından beri uğraşıp emek verdiğiniz ne varsa artık hasadını toplayacaksınız. Emek verdiğiniz ikili ilişkiler ve ortaklıklar için sonuç elde etmeye başlarsınız. Hafta ortasından itibaren uzun yolculuklar gündeme gelir. Akademik konuların ön plana çıkacağı bir dönem. Pazarlama, tanıtım, medyayla ilişkilerde canlı bir süreç sizi bekliyor. Artık sahneye çıkma zamanı. Gündelik hayatın yoğunluğuna takılıp kalmadan kariyer planlarınız için toplantılara katılmalı, etkinliklerde varlığınızı göstermelisiniz. Uzun zamandan beri devam eden hukuki süreçlerde sonuçlar elde etmeye başlarsınız.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: İkili ilişkilerde oldukça canlı bir hafta sizi bekliyor. Partnerinizin taleplerine cevap vermek için elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz. Hafta ortasında dernek ve gönüllü kuruluşların organizasyonlarında aktif rol almak sizi mutlu eder. Ayrıca sevdiğiniz dostlarınızla günü birlik gezilere katılabilirsiniz. Hafta ortasında ortak paylaşımlarınızla ilgili beklemediğiniz bir masraf karşınıza çıkabilir. Vergi, sigorta ve fatura ödemelerinizi gözden geçirmekte fayda var. Kredi çekmek ve bankalarla görüşmek için detaylı görüşmeler yapabilirsiniz. Arka planda bir kadının desteği bu dönemde size iyi gelir. Kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman mutlaka dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Aksi takdirde sağlık sorunu yaşayabilirsiniz.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta gündelik işlerle uğraşmaktan bayağı yorulacaksınız. Özellikle mesai arkadaşlarınızla aranızda bir gerginlik meydana gelebilir. Soğukkanlılığınızı ve olgun bakış açınızı korumalı hiç kimseyle aranızı boşu boşuna bozmamalısınız. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını hatırlayarak sinirlerinize hakim olmayı başarmalısınız. Haftanın ikinci yarısında ise sosyal ilişkileriniz sayesinde topluma fayda veren projelerde aktif rol alırsınız. Gelecek hayatınızla ilgili planlarınızı yürürlüğe koymak için bu hafta atacağınız adımlar yıl sonuna kadar olumlu bir hedefe doğru ilerler. Karınca gibi çalışkan olmak isteyeceğiniz bir enerjiyle hayatınızdaki yenilere yer açmaya hazırsınız.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Canlı eğlence hayatından vakit bulup iş ve kazancınızı arttırmak için kolları sıvamalısınız. Özellikle haftanın ikinci yarısında yeni bir iş başvurusu yapabilir ya da yöneticinizle önemli bir proje hakkında detaylı bir toplantı yapabilirsiniz. Ofisi taşımak yeni mesai arkadaşlarıyla tanışmak için uygun bir dönem. Can sıkıntısı nedeniyle zararlı yiyecekler tüketmekten kaçınmalısınız. Özellikle karbonhidratlı ve şeker oranı yüksek paketli gıdalar sağlığınıza zarar verebilir. Hafta sonu uluslararası konularda hareketli bir süreç sizi bekliyor olacak. Belki de yolculukta tanışacağınız bir kişiyle aranızda aniden yanan ateşli bir ilişki başlayabilir.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat, tamirat yapma gibi kararlar alabilirsiniz. Yeni bir iş kurup ofis kiralamak, yeni sözleşmeler yapmak için hareketli bir dönem sizi bekliyor olacak. Eğitim ve öğretimle ilgili konular haftanın önemli gündemlerinden birini oluşturur. Bu haftadan itibaren1 ay boyunca Başak burcuna yerleşen Venüs ve Güneş, hayata bakış açınızı değiştirecek yeni deneyimler kazanmanıza neden olacak. Hayatın anlamını çalışmak ve yeni bilgiler öğrenmekle eş değer tutsanız da, hafta ortasında dostlarınızla bir araya gelerek, yeni tatları keşfettiğiniz keyifli bir yemek ortamında tüm sorumluluklarınızı bir süre de olsa geride bırakırsınız. Hafta sonunda hiç ummadığınız bir ortaklık teklifiyle karşılaşabilirsiniz.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Geçtiğimiz hafta burcunuzda meydana gelen Dolunayın ardından artık hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri somutlaştırmalısınız. Aksi takdirde tümü, düşünceler dünyasında buharlaşıp yok olmaya mahkum olur. Yürüttüğünüz ortak projelerden olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Maddi kazancınızda artış olan bu dönemde varlığınız ne kadar değerli olduğunu çevrenizdekilere bildirmekte hiç tereddüt etmemelisiniz. Ayrıca spiritüel konular ve metafizikle ilgili yayınlar bu hafta ilginizi çekebilir. Ruhsal açıdan sizi besleyen ortamlarda bulunmaya özen gösterin. Duygu dünyanızla düşüncelerinizi uyumlamalısınız. Hafta sonunda partneriniz gönlünüzü almak için yükte hafif pahada ağır bir hediyeyle kapınızı çalabilir.
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13Yükselen Balık ve Balık Burcu: İkili ilişkilerin 1 ay boyunca canlandığı bir haftaya adeta balıklama dalıyorsunuz. Yaklaşık sene başından beri sürüncemede kalan duygularınızı, partnerinizle açık ve net bir şekilde paylaşmaya hazırısınız. Ayrılıklar gündeme gelse de bilin ki bu hayatınızdaki yeni başlangıçlar için önemli bir adım olacaktır. Artık yenilikleri hayatınıza katmalı ve ayağınıza takılan engellerden kurtulmayı başarmalı ve klasik düzeninize yeni bir soluk taşımalısınız. Hafta ortasında yeteneklerinizi ön plana çıkartan bir etkinliğe ya da atölye çalışmasına katılabilirsiniz. Kardeşinizle gideceğiniz bir sanat etkinliği üzerinizdeki stresten kurtulmanıza destek olur. Ayrıca vücudunuzdaki gerginliği dengelemek için masaj yaptırabilir, aromaterapiye gidebilirsiniz. Meditasyon ve yoga ruhunuzu besler.