Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2019)

Bu hafta Ay ışığını büyütürken, kişiliğimizden ödün vermeden iş ve özel hayatımızda değiştirmek istediğimiz şartları ve koşulları, sevdiklerimizle yakaladığımız ahenk ve uyumu yıkmadan gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Kişisel menfaate odaklananlar yürüdükleri yolda tökezleyebilirler. Hayatınızdaki baba, patron, eş vs. gibi sözü geçen lider ruhlu kişilerden destek almak için onlara elinizi uzatmakta hiç tereddüt etmeyin. Yoksa bu gücün kasırgası sene sonunda, sizi hiç bilmediğiniz bir dünyayla yüzleştirebilir. Kasırganın yıktığı bir şehrin ortasında hiç kimse tek başına kalmak istemeyecektir.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Hafta başında bir yıl boyunca Oğlak Burcu’na yerleşecek olan Zodyak’ın bilge kimliği Jüpiter, kariyer hayatınızda size pek çok şans ve fırsat sunabilir. Bu gezegen sayesinde geçen sene riske atılarak aldığınız kararları bir yıl boyunca somutlaştırma fırsatı ele geçireceksiniz. 2008 yılında ev ve iş hayatınızda yaşadıklarınıza benzer değişimlere hazır olun. Farklı iş kollarına adım atmak için artık kimse sizi tutamaz. Güvendiğiniz yöneticilerinizle yollarınız ayrılsa da bu sizin tek başına zoru deneyimleyebileceğinizin en güzel göstergesi olacaktır. Hadi artık eylem zamanı.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Haftanın ilk günü Oğlak burcuna geçecek olan, Zodyak’ın en büyük gezegeni Jüpiter mitolojide Tanrıların Tanrısı Zeus ile özdeşleştiriliyor. Demek bir yıl boyunca yabancılar, bürokratik ilişkiler, akademik konular, yurt dışı bağlantılarınızla ilgili yeni bir düzen kurma konusunda önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu haftadan itibaren hiç beklemediğiniz değişimlere açık olmalısınız. Artık eskiden vazgeçmek yeniliklere yüzünüzü çevirmek için adeta kendinizi ay çiçeği tarlasında yürürken hayal edebilirsiniz. 2 yıldan beri çabalarınızın meyvelerini, zor olsa da toplamaya hazır olacaksınız. Haftanın ilk yarısında tüm bu süreç için ikili ilişkilerinizden destek görebilir, önemli maddeler taşıyan bir sözleşmenin altına imzanızı atabilirsiniz. Yenilerin hep yüzünüzü güldürmesini dileriz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Hafta başında Oğlak burcuna geçecek olan şans, bolluk, fırsat gezegeni Jüpiter sayesinde 2018’den beri mücadele ettiğiniz ortak gelirlerinizdeki hak ettiğiniz payı alabilmek için harekete geçeceksiniz. Yaşamınızdaki otorite figürlerinin desteğini göz ardı etmemelisiniz. Miras konusunda somut gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişmeleri kayıp olarak yaşamamak adına mevcut kurallara uymalı, perde arkasındaki esas senaryoya ayak uydurmalısınız. Aksi takdirde karşınızdakiler kendi menfaatleri uğruna sizi güçsüz duruma düşürmek isteyebilirler. Vergi, sigorta, kredilerle ilgili önemli gelişmelerin gündeme geleceği bu hafta, bürokratik işlemlerinizi hızlı sonuca götürmek için çevrenizden destek istemeyi sakın unutmayın.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Hafta başında ikili ilişkiler alanınıza yerleşecek olan şans ve fırsat gezegeni Jüpiter bu alanda size bir cümbüş ortamı sunabilir. Son 6 ay içinde katı tutumlarına maruz kaldığınız yöneticilerinizin ya da partnerinizin bir anda sizi koruyup, kollamak istemelerine şaşırmaktansa bu gücü avantajınıza kullanmaktan kaçınmayın. Zira herkes yaptığı yanlışın farkına varıp size karşı takındıkları tutum ve davranışın ne kadar hatalı olduğunu gözlemleyebilirler. Sabır ve sağduyunuzla başta olumsuz görünen ciddi değişimleri kendi adınıza pozitife çevirebilirsiniz. 2012’den beri emek verdiğiniz bir iş projesi bu sene size görkemli bir hasat yaşatabilir. Bu hafta seçtiğiniz kelimeleri bir silah gibi kullanıp, karşınızdakileri adeta hipnoz edebilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Pazartesi günü Oğlak burcuna geçecek olan Jüpiter, bir yıl boyunca çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki uyumu desteklerken, eski sistemin kökten değişmesine zemin hazırlayacak. Ekip ruhunun güçlendiği yeni bir işte başarılarınızı daha kolay gösterebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca evde kökten değişimlere açıksınız. Belki dekorasyon değişikliğine karar verebilir, ya da yeni bir yatırımın heyecanını yaşayabilirsiniz. İnşaat ve gayrimenkulle ilgili konular yeni yılda dikkatinizi çekebilir. Sağlık alanında kendinize özen gösterme ihtiyacı duyabilirsiniz. Özellikle kemik, eklem ve diş bakımınız için çeşitli fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Bu durumu göz ardı etmemeli gereken müdahaleleri zamanında yaptırmalısınız.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Son iki yıldır aşk, romantizm, çocuk ve yatırımlar alanında yaşadığınız zorlanmalar bu yıl size Jüpiter sayesinde ödül getirebilir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkisinde daha fazla destek göreceğiniz bir yıla adım atıyorsunuz. Sevdiklerinizle sürtüştüğünüz konuları artık sonlandıracak ve birbirinize karşı daha anlayışlı olmayı deneyeceksiniz. Ayrıca bu haftadan itibaren bir hobinizi kalıcı bir iş faaliyetine dönüştürebilirsiniz. Eski bağnaz düşüncelerden sıyrılıp, yeniye cesaretle adım atmak, sizin için adeta bir misyon haline gelebilir. Aileden kalan yatırımları faaliyete geçirmek için uygun zamanlardan geçiyorsunuz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Haftanın ilk günü Oğlak burcundaki bir yıllık yolculuğuna başlayacak olan şans ve fırsat gezegeni Jüpiter, aile yadigarı varlığınızı daha değerli kılacak. İki yıldır aile içindeki sürtüşmeler, ebeveyn kayıpları sizi bayağı uğraştırdı. Özel hayatınızdaki düzeni korumakta oldukça zorlandığınız köklü değişimlerle yüz yüze geldiniz. Belki de artık dünyanın öbür ucundaki bir yerde yeni yaşamınıza başlamanın son hazırlıkları içindesiniz. Son bir gayret ederek gereken bürokratik işlemleri tamamlayıp bu haftadan itibaren daha rahat bir nefes alabilirsiniz. Kökten değişimlerden korkmadan iler atılma ve meyvelerini toplama zamanındasınız. Haftanın ikinci yarısında partnerinizin riske girerek alacağı radikal kararları desteklemeli, konuya çok ürkek ve sağlamcı bir şekilde yaklaşmamalısınız. Sonucu değiştirmek için hayatta başlamak gerektiğinin kaçınılmaz bir kural olduğunu kendinize hep hatırlatın.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hafta başında kardeş, yakın akrabalar, kısa yolculuklar, yetenek, eğitim ve ticari faaliyetler alanınıza yerleşecek olan şans ve fırsat gezegeni Jüpiter bir yıl boyunca, size bu alanlarda çeşitli fırsatlar sunabilir. Bol bol seyahat edebilir, köklü ve kalıcı bir eğitime başlayabilir, kitap yazabilir ya da kardeş/yakın akrabalarınızla farklı ve yeni bir iş kurabilirsiniz. Eski yaşam alanınızdan uzaklaşmak yeni bir mekana yerleşmek size iyi gelebilir. Ya da uzun zamandan beri uzak kaldığınız çocukluğunuzun semtine geri taşınabilirisiniz. Haftanın ikinci yarısında önemli bir sözleşmenin ana taslak koşullarını masaya yatıracağınız ciddi bir hazırlığa girişebilirsiniz. En ufak detayı atlamadan kafanızdaki her şeyi madde madde kaleme dökmek sonrasında çok işinize yarar.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Bu hafta bir yıldır misafir ettiğiniz yönetici gezegeniniz Jüpiter’i Oğlak burcuna gönderiyorsunuz. Bu şekilde bir yıldır cesaretle ektiğiniz tohumların aynı 2008 yılındaki gibi hasadını toplayacağınız yeni bir yıl sizi bekliyor olacak. İş ve özel hayatınızda mücadelesini verdiğiniz her türlü zorlu kararın yeniyle kucaklaştığını gözlemleyecek, hayatınıza yansıyan kalıcı değişimlerini gözlemleyeceksiniz. Belki artık kurumsal hayata veda edip, tek başınıza kanatlanarak uçma vakti geldi. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, ev almak veya satmak konuları gündeme gelebilir. İş hayatınızda kurumsal yapılarla ilgili olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Nakit akışınızı çalışmanızın karşılığını alabileceğiniz bir çizgiye taşıyabilirsiniz. Hafta ortasında risk gibi gördüğünüz yeni başlangıçlara adım atmaya hazırlıklı olmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Hafta başında bir yıl boyunca şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’i ağırlamak için evinizin kapısını sonuna kadar açıyorsunuz. Hayatınızda 2008lerden beri meydana gelen köklü değişimleri artık hasadını toplamayı fazlasıyla hak ettiniz. Belki tası tarağı toplayıp, bunca yıldır kazandığınız edinimleri daha bilge bir bakış açısıyla hayata geçirmek için, sakin bir sahil kasabasına taşınmaya karar vereceksiniz. Kitap yazmak, eğitim vermek, ikili ilişkilerde mevcuttan vazgeçerek kalıcı yeni kararlar almak için başlama düğmesine basmanız gerektiğini artık çok net biliyorsunuz. Adeta yaşam tecrübesi fazla olan birinin kulağınıza fısıldadıkları sizi bir ok gibi ileri fırlatmaya neden olacak. Aralık’taki değişimi içinize sindirip, Ocak ile beraber yeniyi deneyimlemelisiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta başında Oğlak burcuna geçecek olan Jüpiter, size yeni inanç sistemleri, kollektif bilinç sıçramaları, sezgisel gücünüzü artırmak gibi derin konuların kapılarını açacak. İş yerinde hiç ummadığınız kişilerden önce engel sonra destek görebilirisiniz. Rüyalarınızı reel hayatla buluşturmak için önünüzdeki bir yıllık süreyi iyi değerlendirmelisiniz. Eklem, kemik, omurga ve diş sorunlarınızı gidermek için kolları sıvama vakti. Sanki bu yıl, cismen olmasa da ruhen sizi destekleyen güçler sayesinde kişisel güveninizi artıracağınız bir dönemden geçeceksiniz. Bu yüksek enerjiyi pozitif kullanmalı, hayatın anlamını yüzeyde değil daha derinlerde aramalısınız. Topluma faydalı olacak yeni sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak sizin için paha biçilmez fırsat olabilir. Ebeveynlerin rahatsızlıklarına daha kalıcı tedavi süreçleri denemek isteyebilirsiniz. Hafta ortasında hiç ummadığınız bir anda seyahate çıkmak ya da bir eğitime kaydolmak gündeme gelebilir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Hafta başında şans, fırsat, bolluk ve bereketi simgeleyen yönetici gezegeniniz Jüpiter bir yıl boyunca Oğlak burcundaki seyahatini başlatıyor. 2018 den beri kariyerinizde ve toplum önünde daha güçlü bir kimlik kazanmak için sarf ettiğiniz çabaların artık ödülünü size taşıyacak. Gelecek hayatınızla ilgili daha olumlu ve kalıcı kararlar almak üzere bir arkadaşınızın desteğiyle ciddi bir yatırıma adım atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışarak yıllardır değiştirmek istediğiniz düzeninizde farklılıkları yakalamak mümkün olacak. Sanatsal faaliyetlerle eğitim ve öğretim yoluyla haşır neşir olabilirsiniz. Diğer yandan uzun yıllardan beri hayallerinizi süsleyen işe, adım atma cesaretini elde edebilir ya da hayatınızın akışını değiştirecek bir insanla tanışabilirsiniz. Bu kişi yılların deneyimine sahip kimliğiyle size hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli bir destek sağlayacaktır. Bu fırsatları vakit kaybetmeden gözlemlemelisiniz.