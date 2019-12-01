Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2019)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:

Hafta başında ikili ilişkiler alanınıza yerleşecek olan şans ve fırsat gezegeni Jüpiter bu alanda size bir cümbüş ortamı sunabilir. Son 6 ay içinde katı tutumlarına maruz kaldığınız yöneticilerinizin ya da partnerinizin bir anda sizi koruyup, kollamak istemelerine şaşırmaktansa bu gücü avantajınıza kullanmaktan kaçınmayın. Zira herkes yaptığı yanlışın farkına varıp size karşı takındıkları tutum ve davranışın ne kadar hatalı olduğunu gözlemleyebilirler. Sabır ve sağduyunuzla başta olumsuz görünen ciddi değişimleri kendi adınıza pozitife çevirebilirsiniz. 2012’den beri emek verdiğiniz bir iş projesi bu sene size görkemli bir hasat yaşatabilir. Bu hafta seçtiğiniz kelimeleri bir silah gibi kullanıp, karşınızdakileri adeta hipnoz edebilirsiniz.