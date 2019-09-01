Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2019)

Yükselen Yay ve Yay Burcu

Bu hafta seyahatten seyahate koşabilir ya da toplantıdan toplantıya katılabilirsiniz. Otorite figürlerine yönelik sunumlar için çok öenmli günlerden geçeceksinz. Başarılarınız takdir görebilir. Sizin için adeta bir hasat zamanı. Ayrıca nişan, düğün gibi mutlu olaylar için bu hafta önemli kararlar alabilirsiniz. Ailevi bir konu hakkında annenize destek olmanız gerekebilir. Yuvanızı yurt dışına taşımak gibi radikal kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğitsel konular için hareketli bir hafta geçireceksiniz.