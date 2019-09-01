Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2019)
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Ağustosun ateşli günlerini geride bırakarak, bu hafta kendinizi eylülün dinginliğine bırakın. Detoks, arınma ve bizi yoran yüklerden kurtulmak için harika bir dönem. Başak burcunun yoğun etkisi hepimizin hayatında derinden hissediliyor. Mantık ve pratik zekayla ilişkilerinizi ve planlarınızı yeniden gözden geçirin. Hayatınızda yarım kalan ne varsa hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları... (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Kosturmacası bol günler bizi bekliyor. Bu nedenle ara sıra da olsa derin nefes almayı unutmamalısınız. Doğada mümkün olduğunca vakit geçirip, pastoral hayatın keyfini çıkartmaya çalışın. Zira şehrin stresli ışıkları herkesi ruhsal açıdan zorlayabilir. Seyahatler, geziler, yabancılarla iletişim için oldukça uygun günler.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Yeni haftada uzun seyahatlere, yabancılarla ilişkilere, eğitsel konulara, hayatınızdaki olaylara felsefi açıdan bakmaya epey zaman ayıracaksınız. Yurtdışı projelerinizde hızlı gelişmeler gündeme gelebilir. Hayatınıza yenilikler katmaya cok hevesli ve istekli olacaksınız. Hafta ortasında uzun zamandır üstünde emek harcadığınız bir işle ilgili sözleşme ya da anlaşma imzalayabilirsiniz. Vize, pasaport gibi resmi evrak başvurularınız için uğraştırıcı olsa da uygun bir dönem. Şimdiye kadar hiç tanımadığınız değişik kültürden kişilerle yollarınız kesişebilir. Hafta sonunda otorite figürleriyle aranızda fikir ayrılığı oluşabilir.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Bu hafta yeteneklerinizi konuşturma zamanı. Hobileriniz sevdikleriniz tarafından takdir edilir. İleride bu alandan maddi kazanç elde edebilirsiniz. Çocuğunuzun yeni okul dönemindeki eksiklerini tamamlamak için aışverişe çıkabilir ayrıca onunla ekstra vakit geçirebilirsiniz. Güçlü karakterinden etkilendiğiniz biri hayatınıza aniden girebilir. İlişkiyi derinleştirmeden önce bu insanla yaşayacağınız beraberliğe ne kadar hazır olduğunuzu iyi sorgulamalısınız. Ortaklıklarınızdan maddi kazanç elde edeceğiniz bir dönemdesiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Hafta ortasında spiritüel konular, ruhsal temalar gündeminize oturabilir. Ruhsal dunyanızı zenginleştirmek için aile dizimi, regresyon gibi çalışmalara katılabilirsiniz.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Bu hafta hiç beklemediğiniz bir konu hayatınıza aniden dahil olabilir. Önce zorlansanız da zamanla bu yenilik size farklı pencereler açacaktir. İkili ilişkileriniz sayesinde önünüze yeni şans kapıları açılacak. Yurt dışından iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Evinizde vereceğiniz davetler oldukça hareketli geçer. Partnerinizin kariyerindeki değişimi, sizin gelecekle ilgili kararlarınız üzerinde etkili olackatır. Yeni bir markanın yaratılması ve pazarda tanıtılması için katkıda bulunabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında çeşitli sözleşmeler, tapu vs. işleri için imza atabilirsiniz.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Bu hafta özellikle iş hayatındaki hizmet alanı size patron olma ödülü taşıyacak. Yöneticilerinizin alacağı kararlar sizin yönlendirmelerinizle şekillenir. Hafta ortasında ani bir iş seyahatine çıkabilirsiniz. Kardeşinizle ortak mal varlığınız için bir uzlaşma gündeme gelebilir. Hayatın yoğun temposunu arkadaşlarınızın sizin için hazırladığı sürpriz davetlere katılarak dengeleyin. Sindirim sisteminizi yoracak gıdalardan kaçınmalısınız. Deniz kenarında bol bol yürüyüş yapıp temiz havayı solumak sağlığınıza iyi gelir.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Bu hafta iş hayatınızda meydana gelen başdöndürücü gelişmeler hiç ummadığınız kadar kısa sürede size maddi kazanç olarak geri dönebilir. İş yükünüzün artışı, üzerinizde fazla stress yaratmamalı. Bu nedenle kişisel bakımınıza vakit ayırmalı, gardrobunuzdaki eksiklikleri yeni sezon için tamamlamalısınız. Zira Eylül ayını davetten davete katılarak geçirebilirisiniz. Haftanın ikinci yarısında, hahatında önemli başarılara imza atmış biriyle beraber uzun soluklu bir ilişkiye adım atabilirsiniz.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Bu hafta hayatınızda düzene koymak istediğiniz konuları teker teker halledebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uzun zamandır kafanızı kurcalayan ne varsa masaya yatırılıp çözüme kavuşturulabilir. Aşk hayatınızda adım atmakta tereddüt ettiğiniz konuların adeta kendiliğinden çözümlendiğine şahit olmak sizi hiç şaşırtmasın. Zira bir yıldır ektiklerinizi bu dönemde biçiyor olacaksınız. Çocuğunuzun sizden beklediği ilgi ve alakayı işlerinizin yoğunluğu nedeniyle aksatabilirsiniz. Bu durumu denegelemeye çalışın.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Kariyer hayatınızın en çalışkan ve üretken olduğu dönemindesiniz. Çalışmayanlar ise günlük hayatlarında birden çok şeyi aynı anda halletmek durumunda kalabilirler. Sevdiklerinin ve kendilerinin sağlıklarıyla ilgilenmek, evin düzenini sağlamak, evcil hayvanın bakımını takip etmek, yaşam alanlarındaki dekorasyon değişimi ile uğraşmak, bahçe düzenlemesi yapmak gibi konular gündeminizi doldurabilir. Bu dönem, diyet başlamak ve sporu aktif olarak hayatınıza katmak çin uygundur.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Aşk hayatınızdaki kararlar artık meyve vermeye başlar. Kiminiz çocuk sahibi olmak için harekete geçebilirsiniz. Şans oyunlarından pratik zekanızla fırsat yakalayabilirsiniz. Bu dönemde hobinizi işe dönüştürmek için bir karar alabilirsiniz. İş hayatınızda dönüm noktası sayılabilecek bitiş ve başlangıçlar gündeme gelebilir. İşten ayrılıp yeni bir hedefe doğru yola çıkma zamanı. Aileden elde edilen gelirlerle kendinize yeni bir iş kurmak gündeme gelebilir. Uzaklar, loistik konular bu dönemin önemli bir ayrıntısı olacaktır.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Bu hafta seyahatten seyahate koşabilir ya da toplantıdan toplantıya katılabilirsiniz. Otorite figürlerine yönelik sunumlar için çok öenmli günlerden geçeceksinz. Başarılarınız takdir görebilir. Sizin için adeta bir hasat zamanı. Ayrıca nişan, düğün gibi mutlu olaylar için bu hafta önemli kararlar alabilirsiniz. Ailevi bir konu hakkında annenize destek olmanız gerekebilir. Yuvanızı yurt dışına taşımak gibi radikal kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğitsel konular için hareketli bir hafta geçireceksiniz.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Bu hafta eğitim, öğretim konularıyla ilgili önemli gelişmeler meydana gelebilir. Bu alanda yeni kayıt yaprtırmak için kolları sıvayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı seyahatleriniz hakkında ciddi bir planlama gerekebilir. Zira senenin kalan döneminde hem iş hem de gündelik hayatınızda oldukça tempolu bir döneme giriyorsunuz. Çalışmalarınızı, sosyal medya üzerinden duyurmak için faaliyete geçin. Online eğitim almak ve vermek size bereket taşır. Bazı Oğlaklar kitap yazmaya karar verebilirler.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Haftaya yatırırmlarınızı şekillendirerek başlıyorsunuz. Ortaklıklar için uygun bir dönem. Teknolojik konular, tele komünikasyon sektöründe başarılı çalışma ve projeler yürütebilirsiniz. Kafanızda gelecek ile yaptığınız planlamalar artık kağıt üstünde de vücut bulmaya başlar. Hem özel hem de sosyal hayatınızda yenilikler sizin için bu hafta ön plana çıkabilir. Hedefe odaklanmalı, detaylarla çok vakit kaybetmeden hayatınızdaki maddi, manevi önemli konuları net bir sonuca ulaştırmalısınız. Ardından yeni bir sayfa önünüze açılır.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Bu hafta ilişkilerinizle ilgili adeta yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Ya da önceki yolculukta monoton olan ne varsa kenara bırakıp kaldığınız yerden heyecanlı bir döneme adım atabilirsiniz. Özellikle bir Başak burcu bundan sonraki yaşantınızı değiştirmeye neden olabilir. Akışta kalmalı yenilklerden ürkmemelisiniz. Zira tohum ekmeden asla hasat elde edemezsiniz. Hafta ortasında yurt dışında seminer ve workshoplara katılabilir, önceden başlayan eğitimlerinizin sertifikasını alabilirsiniz. Hafta sonunda ani bir kararla eşinizle kısa bir yolculuğa gidebilirsiniz.