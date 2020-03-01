Haftalık burç yorumları (2-8 Mart 2020)

Yükselen Yay ve Yay Burcu

Haftaya ikili ilişkilerde duygusal iniş çıkışlarla başlıyorsunuz. İki kişi arasında seçim yapmak sizin için bu dönemde zor olabilir. Belki de iki iş teklifi karşısında kararsız kalabilirsiniz. Bir farklı alternatif ise farklı bir ülkeye taşınmak kararı yüzünden kendi kendinizden kaçma halidir. Net karar almak için 10 Mart sonrasını beklemekte fayda var. Zira değişimin habercisi Uranüs ile Boğa burcuna geçen Venüs’ün kavuşumu nedeniyle hiç aklınızda olmayan gündelik hayatınızdaki sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Sağlıkla ilgili tetkikleri bu dönemde yaptırmak sizi rahatlatır. Evcil hayvanınızın bakımını yaptırmak için vakit ayırmalısınız. Hafta sonunda sisli düşüncelerinizin, hislerinizle desteklenip desteklenmediğini gözden geçirmeli, bunun için bol bol meditasyon yaparak iç sesinizin gücünü keşfetmelisiniz. Aile ya da yakın arkadaşlarınızla evde neşeli, bir Pazar kahvaltısı organize etmenizi öneririz.