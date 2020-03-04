Haftalık burç yorumları (2-8 Mart 2020 astroloji burç yorumu)

ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:26
Yükselen Koç ve Koç Burcu
İlişkilerle mücadele içine gireceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. İş hayatınızda hızlı karar almanızı gerektirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Canlı, dinamik projelerin sorumluluğu size teslim edilebilir. Yöneticilerinizle tartışmaya girmekten kaçınmalısınız. Yönetim kadrosunda görev değişiklikleri de gündeme gelebilir. Geri giden Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle, Şubat başındaki meseleleri tekrar ele almak ve çözüm yolları aramak zorunda kalabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla bir arada olmak ve iletişime geçmek için uygun bir zaman. Haftanın ikinci yarısında Boğa burcuna geçen Venüs’ün sayesinde para konularında rahat bir nefes alma şansınız var, bunu iyi değerlendirmelisiniz. Hafta sonunda spiritüel konularla ilgilenmek, refleksoloji yaptırmak, iç sesinizin dinginliğini keşfetmek için zaman ayırmalısınız.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Bu hafta “güven” duyduğunuz kişi ve konuları masaya yatırmak isteyebilirsiniz. İçinize sinmeyen iş tekliflerini geri çevirmek sizin açınızdan akıllıca olacaktır. Zira düşünmeden atılacağınız riskli durumlar ileride üzülmenize ve finansal kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Hafta ortasına kardeş ve yakın akrabalarınızla sıcak bir iletişim kurmak ve birlikte vakit geçirmek isteseniz de, iş hayatınızdaki yoğun tempo nedeniyle saçınızı kaşımaya vakit bulamayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün sizin burcunuza geçişiyle, ilişkilerinizi yönetmek için de avantaj elde edebilirsiniz. Zor durumunuzda bir kadından maddi ve manevi destek görmek, size aradığınız huzuru kazandırır. Hafta sonu Başak burcuna geçen Ay, aşk hayatınızda partnerinize yeşil ışık yakmanıza işaret eder. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız, yeni yeteneklerinizi keşfetmek için, bu hafta ne gerekiyorsa yapmalısınız.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Ay’ı burcunuzda misafir ederek canlı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sosyal hayatta ilişkiler sizi zorlasa da Perşembe gününden itibaren, gözden uzak, gizli bir ilişkinin kahramanı olmak isteyebilirsiniz. İş ortamınızda mesai arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınıza dikkat etmeli herkese sırlarınızı anlatmamalısınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketi nedeniyle uzun seyahatlerde zorunlu iptaller veya aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Uçaklarda rötarlar gündeme gelebilir. Bu nedenle zorunlu olmadıkça seyahat etmemenizi öneririz. Hafta sonunda hiç ummadığınız birinden bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Mart sonu gelmeden bu teklife net cevap vermemelisiniz. Konunun tüm detaylarını gözden geçirdikten sonra yeni kararlara yönelmelisiniz. Hafta sonu zehirlenmelere karşı hassas olabilirsiniz. Annenizle ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Onun size olan ihtiyacını göz ardı etmeyin.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
İkizler Burcu’nda seyahat eden yönetici gezegeniniz Ay, size iletişimi bol, hareketli bir haftanın kapısını açıyor. İş ortamınızda gizli bilgileri açığa çıkartıp, kafanızdaki soru işaretlerine hızlı cevaplar bulabilirsiniz. Herkese güvenip sırrınızı açmaktan vazgeçmek sizin için doğru bir karar olacaktır. İletişim gezegeni Merkür’ün Kova Burcu’na gerilemesiyle geciken bir tahsilat yüzünüzü güldürür. Nafaka, sigorta, kredi konularıyla ilgili uzun zamandan beri beklediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İlişkileri temsil eden Venüs’ün Boğa burcuna geçip, ani değişimlerin habercisi Uranüs ile kavuşacak olması, sosyal hayatta sizi güzel sürprizlerin beklediğini gösteriyor. Arkadaşlarınızla ileriye yönelik yeni planlar yapıp, kemikleşmiş düşünce kalıplarınızı özgürleştirme şansı elde edebilirsiniz. Sürpriz aşklar sizi bir anda şair yapabilir. Bu ruhsal yükselişin keyfini çıkartın.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
İlişkilerde fikir ayrılıklarıyla karşılaşacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Kimin dost kimin düşman olduğunu Merkür’ün Kova burcuna gerilemesiyle çok rahat anlayacaksınız. Bu dönemde gelen yeni iş tekliflerine veya ortaklıklara sıcak bakmak doğru olmaz. Uluslararası konularda global açıdan ortaya çıkan finansal istikrarsızlıklar, işle ilgili kararlarınızda sizi olumsuz yönde etkileyebilir. Dikkatli olmakta ve sakin kalmakta fayda var. Mart’ın ortasına kadar yaşadığınız sorunları tek tek ele alarak çözümlemek, ilerideki yüksek tempo için size kolaylık sağlar. Cuma ve Cumartesi günü burcunuzda seyahat edecek olan Ay sayesinde, kişisel kararlarınızı partnerinize kabul ettirmekte etkili olabileceksiniz. Hafta sonu alacağınız bir haber spekülatif yatırımlarınızda hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle maddi açıdan risk içeren kararlarınızı hafta içi titizlikle gözden geçirmekte fayda var. Üçüncü göz enerjiniz oldukça yüksek. Hislerinizin sesini dinlemeyi unutmayın.
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Uzun zamandır ektiklerinizi biçme vakti gelse de, dünya üzerinde yaşanan global zorluklar, elinizi kolunuzu bağlıyor. Bu konuya stres yapmamalı, tüm insanların sizin gibi bu durumla baş etmek zorunda kaldığını unutmadan kendinize moral vermelisiniz. Ödemelerle Salı günü zorlansanız da hafta ortasından sonra Boğa burcuna geçecek olan Venüs sayesinde, uluslararası arenada kurduğunuz ilişkilerden destek göreceksiniz. Değişimin habercisi Uranüs ise, size şimdiye kadar almış olduğunuz iş kararlarında aniden yeni bir rota çizdirebilir. Eskiye asılı kalmadan bu sürece ayak uydurmayı başararak, mantık çerçevesinde hayatınız için yeni kararlar alabilirsiniz. Perşembe günü dostlarınızla vakit geçirip, üzerinizdeki stresten kurtulun. Hafta sonunda karşınızdaki kişinin size verdiği değeri bir kere daha fark ederek, ona daha yakın olmak isteyebilirsiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
İkizler Burcunda seyahat eden Ay, size zorunlu seyahat programı yaptırır. Zamanınızı iyi kullanmalı, boş diyaloglarla vakit kaybetmemelisiniz. Size değer veren yöneticilerinizle işinizdeki başarınız daha da büyüyebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Salı günü zamanın efendisi baş öğretmen Satürn ile kuracağı zorlu kontak, ev içindeki ilişkilerinizde katı kuralların sonucu anlaşmazlıklara neden olup, size mutsuzluk hissi verebilir. Bu durum haftanın ikinci yarısında çözüme kavuşacak, daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Venüs’ün Boğa burcundaki Uranüs ile kavuşması maddi, manevi değerlerinizle ilgili ani karar değişikliklerini tetikler. Ortaklıklarınızdan umduğunuzdan daha fazla gelir elde etseniz de, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalı, ak akçenin kara gün için olduğunu unutmamalısınız. Pazar günü kendinizi şımartmalı, kişisel bakım için bolca vakit ayırmalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
İkizler burcunda seyahat ederek haftaya başlayan Kimlik göstergemiz Güneş’in co-pilotu Ay, maddi paylaşımlarınızda bir takım krizleri ve fikir ayrılıklarını gün yüzüne çıkarabilir. Ortak yatırımlara adım atarken iki kere düşünmeli, mümkünse bu kararlarınızı 10 Mart sonrasına ertelemelisiniz. İletişim gezegeni Merkür’ün Kova burcuna geri gitmesiyle evde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Boğa burcuna geçen Venüs sayesinde ikili ilişkilerinizde bir canlanma meydana gelecektir. Size sıcak davranan, sevip, sayacak olan bir kişiyle tanışabilir ya da önceden tanıdığınız birine karşı duygusal bir yakınlaşma hissedebilirsiniz. Bu şefkatli ve kollayıcı kişinin kıymetini bilmeli, kendisine gereken saygıyı göstermelisiniz. Hafta sonunda Neptün ile kavuşacak olan Güneş sayesinde, sanatsal bir faaliyetin keyfini sürebilir, enerji çalışmalarına katılabilir, sevgilinizle sarmaş dolaş olup, hayatınızdaki tüm dertlerden bir süreliğine de olsa uzaklaşabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Haftaya ikili ilişkilerde duygusal iniş çıkışlarla başlıyorsunuz. İki kişi arasında seçim yapmak sizin için bu dönemde zor olabilir. Belki de iki iş teklifi karşısında kararsız kalabilirsiniz. Bir farklı alternatif ise farklı bir ülkeye taşınmak kararı yüzünden kendi kendinizden kaçma halidir. Net karar almak için 10 Mart sonrasını beklemekte fayda var. Zira değişimin habercisi Uranüs ile Boğa burcuna geçen Venüs’ün kavuşumu nedeniyle hiç aklınızda olmayan gündelik hayatınızdaki sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Sağlıkla ilgili tetkikleri bu dönemde yaptırmak sizi rahatlatır. Evcil hayvanınızın bakımını yaptırmak için vakit ayırmalısınız. Hafta sonunda sisli düşüncelerinizin, hislerinizle desteklenip desteklenmediğini gözden geçirmeli, bunun için bol bol meditasyon yaparak iç sesinizin gücünü keşfetmelisiniz. Aile ya da yakın arkadaşlarınızla evde neşeli, bir Pazar kahvaltısı organize etmenizi öneririz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
2018 yılından beri hayatınızda meydana gelen köklü değişimlerin en zorlu aşamasından geçeceğiniz, tansiyonu yüksek, hareketi bol bir haftaya adım atıyorsunuz. Zira ev hayatınızda ilişkilerinize damga vuran Koç burcundaki Venüs ile, zamanı baştan yaratan düzen sağlayan burcunuzdaki Satürn arasındaki çekişmeli etkileşim, size yeni düzeninizi “Artık kabul et ve önüne bak” diyor. Yeni yapıya mükemmel sistem kurma yeteneğiniz ile hafta ortasından sonra kendinizi daha rahat ve konforlu hissedeceğiniz bir yaşam alanına geçiyorsunuz. Yeter ki köklü değişimleri kabul edin. Hayatın zevklerine odaklanmalı ve yanlarında huzuru bulduğunuz kişilerle beraber olmalısınız. Çarşamba günü Yengeç burcunda seyahat edecek olan Ay’ın etkisiyle, İkili ilişkilerinizde partnerinize şefkat göstermeli, içinizdeki sevgiyi yansıtmalısınız. Hafta sonunda ise zihninizdeki düşünceleri hislerinizle birleştirip, geleceğe dair birbirinden değişik ideallerin içinde yolculuğa çıkıp, ruh ve beden sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Aksi takdirde ümitler olmadan yaşamanın bir anlamı olmaz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu
İkizler burcunda seyahat eden Ay, sosyal yaşamınızdaki hareketliliği artıracak. Bir yandan çocuğunuzun ihtiyaçları ile ilgilenirken diğer yandan, arkadaşlarınızla bir etkinlikten diğerine giderek yeni ortamlara girmek isteyeceksiniz. Sosyal sorumluluk projelerinin baş kahramanı olabilirsiniz. Kardeş veya yakın akrabalarınızla aranızdaki ilişkide ize, mücadele içinde olduğunuz bir konuya artık çözüm bulmalı adeta yeni bir düzene geçmelisiniz. Haftanın ikinci yarısında aydınlanma prensibi temsilcisi Uranüs ile, Boğa burcunda kavuşum yaşayan Venüs, ev ortamınızda sürprizleri size taşıyacak. Aniden evde bir dekorasyon değişimize gidebilir ya da gayri menkul yatırımına karar verebilirsiniz. Ama dünya üzerinde her gün yeni bir sabaha uyanan finansal temaları yakından takip etmeli, ardından pişman olacağınız kararlar vermemelisiniz. Zira Çarşamba günü geri harekette olan Merkür sizin burcunuza geçerek, yeniye adım atmadan önce geçmişten gelen konuları gözden geçirip, önce yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı öğütlüyor. Hafta sonunda ise Aslan burcunda seyahat eden Ay ile birlikte partnerinizle keyifli bir hafta sonu programının alt detaylarını oluşturabilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Bugünlerde kafanız karışık olsa da, İkizler burcunda seyahat eden Ay’ın desteğiyle hareketli ve canlı bir haftaya adım atıyorsunuz. Uzun zamandan beri para alanınızda konumlanan Venüs’ün, zamanın efendisi, düzeni baştan yaratan Satürn ile yapacağı zorlu etkileşim, hızlı elde ettiğiniz kazancı, kalıcı yatırımlara dönüştürmek için size adeta kısıtlı bir süre tanıyacak. Bu etkiyi olumlu kullanmalı ve gelecekteki yaşamınızı etkileyecek yatırımlara adım atmaya sıcak bakmalısınız. Bu kararlarınızı 10 Mart’tan sonra uygulamaya koymak akıllıca olacaktır. Haftanın ikinci yarısında şimşek ışığını insanoğluna hediye eden değişimin habercisi Uranüs ile Venüs’ün Boğa burcundaki kavuşumu, yeteneklerinizi kamçılayacak sizi harekete geçirecek güzel sürprizler önünüze çıkarabilir. Ani seyahatler ya da katılacağınız eğitimler sayesinde yeni insanlarla tanışmak bir anda ufkunuzu genişletecektir. Hafta sonunda Güneş’in hayalperest Neptün ile kavuşumu, duygusal açılımlarınızın ve hislerinizin harekete geçmesini sağlar.