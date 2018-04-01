Haftalık burç yorumları (2 Nisan - 8 Nisan 2018 astroloji)
ntv.com.tr
Bu hafta yepyeni, güzel bir ilkbahar ayının da başlangıcındayız… Nisan 2018 ayına genel olarak baktığımızda, ayın ilk yarısının, ikinci yarısına göre nispeten daha sakin olacağını söyleyebiliriz. Şu anda Retro dediğimiz durgun dönemini yaşayan Merkür ve Jüpiter’e ek olarak Satürn ve Plüton da Retro hareketlerine başlayacak.
-
1
17 Nisan’da Satürn Retro hareketine başlıyor. Hayattan aldığımız dersler, doğum haritalarında Satürn ile ilgilidir. Satürn’ü okul müdürü gibi düşünebiliriz, bizi biraz tedirgin eden, zorlayan, disiplin ile hayatımızı daha iyi bir seviyeye çıkartmaya çalışan… Doğum haritanızdaki Oğlak vurgusuna göre konu herkese göre değişebilir, fakat sorumluluklarımızı daha ön plana alıp başarılı olmaya bizi iteceği kesin. Retro döneminde enerjisi normal rutinin dışına çıktığı için, biraz daha fazla sıkılabilir, geçmişte kapanmamış konuları tekrar değerlendirmeye başlayabiliriz. İstediğimiz gibi hareket edemediğimizi hissedip, “Hayır” demekte zorlanabiliriz. Bu süreç 7 Eylül’e kadar devam edecek.
22 Nisan’da Plüton Retro hareketine başlayacak. Plüton etkilerini yavaş yavaş gösteren bu ilerleyişinde aslında ruhsal olarak bir değişimi de beraberinde getiri. Retro hareketinde, güç kaybı yaşama endişesi ve öfke kontrolünde zorlanmalara sebep olabilecek bir enerji yaratacak. Eskimiş ve geleceğin önünde engel olan olayları yok ederek, yenilerinin gelişmesine yol açacak.
Merkür Retrosu ile başladığımız Nisan Ayı’nın ilk yarısı ile Merkür Retro hareketi tamamlanacak. Gölge dediğimiz alandan çıkması biraz daha vakit alacak. Mayıs itibari ile Retro alanından tamamen çıkacak.
-
2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, Güneş üzerinizde parlıyor. Gökyüzü sizin bildiğiniz enerji ile dolu, bu durumda sizin daha rahat hareket etmenize olanak sağlıyor. Bir süredir, iş hayatınız ile ilgili kafanız meşgul. Bu hafta da bu konudaki dersleriniz devam edecek gibi duruyor. Çok hızlı aksiyon almak isterken hayat size istediğiniz ritimde eşlik etmiyor olabilir. Hele aceleci olmayı seven bir Koç olarak, beklemek sizi zorluyor olabilir. Senaryo ne olursa olsun, belki de temel ders sabredebilmeyi öğrenmenizdir.
Aşk hayatınızda sizin kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Her durumda aksiyona geçmek için çok isteklisiniz fakat unutmayın ki bu hafta Merkür Retro’da, yani yeni başlangıçlar için çok da uygun bir dönemde değiliz. İyi Haftalar…
-
3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, uzun süredir beraber olduğunuz sevgiliniz, eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili duygularınızın ve şansınızın yoğun olduğu bir haftadasınız. Bu konuda Jüpiter size şans getirmek üzere ilerliyor. Hafta başında duygularınız da bu konuda çok yoğun olacak. Sevginiz, aşkınız artacak gibi duruyor.
Bilinçaltınızdaki korkularınızla ilgili artık harekete geçmek, biraz bencil de olsa, kendi bildiğinizi okumak istiyor olabilirsiniz. Biraz daha bekleyip yeni kararlarınızı Merkür Retro’su bitiminde vermenizi tavsiye ederim. İyi haftalar.
-
4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, geçmişteki defterleri günümüze taşıdıkça aslında daha mutsuz oluyorsunuz. Ailenizden gelen para konularında, sizi huzursuz ve mutsuz kılan her ne ise bu hafta alacağınız aksiyonlar ile biraz rahatlayabilirsiniz. Geçmişten gelen miras davaları olabilir, ödenmesi gereken borçlar olabilir, konu her ne ise artık harekete geçmek ve çözüme kavuşturmak istiyorsunuz. Bu hafta başında özellikle şans da yanınızda olacak.
En iyi olduğunuz ve sizi en çok mutlu eden insan ilişkileri konusunda bu hafta adeta parlayacaksınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınızla hayatı paylaştıkça yüzünüz daha gülecek. İyi haftalar.
-
5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, tempolu, yoğun bir haftaya başlıyorsunuz. Hızlı ve fevri kararlar vermediğiniz sürece çok da verimli bir hafta olabilir.
Maddi konularda sizin dışınızda gelişen olaylar olabilir. Bolluk, bereket sizinle olsun.
İlişkilerinizde yaşadığınız dersler ve zorluklar bu hafta da devam edecek gibi duruyor. Sonunda bu konuda büyük bir mutluluk sizinle olacak fakat önce dersler…
Aşk ve şansın sizinle olacağı, mutlu bir hafta olsun….
-
6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte özellikle gelirleriniz/giderleriniz ile ilgili beklemediğiniz gelişmelerin bu hafta sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz. Maddi konular ile ilgili tüm atılımlarınıza Merkür Retro hareketi sonrasında başlamanızı tekrar tavsiye ederim.
Aşk hayatınız ile ilgili Satürn sizi eğitmeye devam ediyor. Her ne kadar hızlı hareket etmek istesiniz de geçmişte yaşadığınız tecrübeler yolunuzu kesiyor olabilir. Satürn aşk evinizi yapılandırıp ilerlemeye başlayınca, aldığınız derslerle sizi tam da istediğiniz ilişkiye kavuşturarak ödüllendirecektir. Biraz daha sabırlı olmanız gerekebilir.
Hafta başındaki gergin ve sisli enerji hafta sonuna doğru açılacaktır. İyi haftalar…
-
7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçen hafta sonu yaşanan Dolunay size özellikle maddi konularla ilgili yeni gelişmeler getirmiş/getirecek olabilir. Bu gelişmeler ışığında yeni bir karar vermek veya projeye başlamak niyetindeyseniz Merkür Retro hareketinin sonunu beklemenizi tekrar hatırlatmak isterim.
Bu hafta kardeşleriniz veya çok yakın dostlarınız ile dolu olabilir. Hafta başında duygularınızın da burada yoğunlaşması ile tüm haftayı bu konudaki gelişmeler ile tamamlayacak olabilirsiniz.
Bu yıl size neşe katacak, eğlendirecek, keyif verecek konular ile ilgili önemli dersleriniz ve kazanımlarınız var. Bu hafta da bunlardan biri olacak gibi duruyor. Aşk ve varsa çocuklarınız ile ilgili derslere devam… İyi haftalar.
-
8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, geçtiğimiz hafta sonu, 31 Mart’ta, yaşanan Dolunay’ın başrolünde siz vardınız. Yani en çok etkilenenlerdendiniz. Kendiniz veya eşiniz ile ilgili önemli gelişmeler, farkındalıklar, kararlar almış olabilirsiniz. Yeni bir döneme başlamak için Merkür Retro hareketinin bitmesini beklemenizi tavsiye ederim.
Gelirlerinizle ilgili şans yanınızda olmaya devam ediyor. Şansınızın biraz azaldığını hissetseniz de halen gökyüzünün koruması altındasınız.
Bu hafta da Satürn’ün ders vererek öğretmeye çalıştığı konular aileniz, yuvanız, kardeşleriniz ve iletişim üzerine olacak. Bu konular kafanızı meşgul etse de doğru davranış modelini bulduğunuzda kaygılarınızdan uzaklaşacaksınız.
-
9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, geçen hafta sonu, 31 Mart’ta yaşanan Dolunay sizin için biraz zorlayıcı olmuş olabilir. Bilinçaltınızdaki korkularınız ile yüzleşmiş, bu konuda gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Eğer sizinle çalışan ekipleriniz varsa, onlarla ilgili de farkındalıklar oluşmuş olabilir. Dolunaylar bitiş, kapanış olarak bilinir astrolojide. Her bitiş de yeni bir başlangıcın müjdecisidir aslında. Yeni başlangıçlarınızı Merkür Retro döneminden sonra yaparsanız daha çok verim alırsınız, hatırlatayım.
Aşk hayatınızda da bir hareketlilik var. Hızlı ve çok da düşünmeden hareket etmek isteseniz de, sizin dışınızdaki gelişmeler pek izin vermiyor gibi. Akışta kalarak huzur bulacağınız iyi haftalar…
-
10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçen hafta sonu yaşanan Dolunay ile birlikte kendinize biraz daha iyi bakmanızı gerektirecek sağlık sorunları belirmiş olabilir. Kendi hayatınızla ilgili önemli kararlar ve dönemeçler yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Kaygılarınız ve korkularınızı bir kenara bırakarak akışta kalmayı denemeye ne dersiniz? Aslında yapabilirsiniz, yeter ki kaygılarınızdan bir süre uzak durmayı başarın.
Bu hafta kardeşleriniz/çok yakın dostlarınız ile ilgili, sizin kontrolünüz dışında oluşacak gelişmeler yaşanabilir. Akışta kalmanızı tavsiye ederim. Özellikle aileniz ve yuvanız ile ilgili, kıpır kıpır, hareketli, yerinizde duramadığınız bir dönem içerisindesiniz. Unutmamanız gerekir ki Merkür Retro iken yeni başlangıçlar yapılması pek tavsiye edilmez. Bol seyahatli, kahkaha dolu bir hafta dilerim.
-
11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, değişiyorsunuz, gelişiyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bazen canınız yansa da, bu yıl sizin için eğitim yılı olacak diyebiliriz. Çok fazla kaygı ve korkuya sahipsiniz. Sanki sürekli hayatı zor ve kötümser tarafından okuyorsunuz. Kaygı ve korkularınızda mücadele etseniz de, 31 Mart’ta yaşanan Dolunay ile gündeminizi biraz değiştirme ve size keyif verecek, iş hayatınızda farklı bir pencere açmış, iş dışında bazı uğraşlar geliştirmek istemiş olabilirsiniz. Merak saldığınız, faydalı olduğunuzu hissettiğiniz bir hobiniz mutlaka olmalı, bu Dolunay döneminde de bunu ortaya çıkarmış olabilirsiniz.
İş hayatınız ile ilgili şans beraberinizde. Kardeşleriniz ve çok yakın arkadaş çevreniz ile ilgili gelişmeler alabilir. Sağlıklı, keyifli bir hafta olsun.
-
12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, 31 Mart’ta yaşanan Dolunay’da en çok etki alanında olanlardan biri de sizin burcunuz. Bu etkinin özellikle maddi konularda olması muhtemel. Ailenizden gelecek miras meseleleri, alacağınız prim ödemeleri, maaş konuları veya hiç gündeminizde yokken bir anda oluşan vergi ödemeleri gibi konular ortaya çıkmış olabilir. Senaryo ne olursa olsun, yaratıcı çözümlerle çözüme yaklaşacak gibisiniz.
Eğer platonik olduğunu düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa bu dönem hissedecekleriniz size bu konuda dersler verecek nitelikte olabilir. Hayat bazen o kadar bilinmez gelir ki, bir filmi ileri sarıp, sonunu görmek istercesine, ilerletmek isteriz. Bu hafta yoğunlaşacağınız duygularınız ile siz de yaşadığınız bu platonik ilişkide hayatı ileri sarma hayali kuruyor olabilirsiniz. Aksiyona geçme planları bile kurarken, aslında hayatın sizi yavaş yavaş bu konuda nasıl eğiteceğine de şahit oluyorsunuz. Bu duyguların çok benzerlerini arkadaş çevrenizle de hissedebilirsiniz.
Sahip olduğunuz dehanız ile akışta kalmayı deneyin, derim. İyi haftalar.
-
13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, geçtiğimiz hafta yaşanan Dolunay’ın etkilerini, sizin için iki farklı temada değerlendirmiştim. Yükselen burcunuzun derecesine göre değişmekle beraber, ilk derecelerdeki Balıklar için maddi konularla ilgili gelişmeler getirebilirken, doğum haritasında son derecelerde olan Balıklar için ise bu Dolunay’daki ana tema, kendileri ve ilişkileri olabilir. Ailenizden gelecek destek ile iş hayatınızı baştan şekillendirebilir veya önemli bir gelire sahip olabilirsiniz. Gelir modeliniz değişebilir. Eşiniz veya ortağınızla yeni bir farkındalık boyutuna geçebilir, ilişkinizde bir dönemi geride bırakabilirsiniz.
İş hayatınızla ilgili dersleriniz bu hafta da devam ediyor. Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu haftada çok önemli projelere imza atmamanızı, atacaksanız da detaylıca incelemenizi ve acele etmemenizi tavsiye ederim. İyi haftalar.