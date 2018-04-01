Haftalık burç yorumları (2 Nisan - 8 Nisan 2018 astroloji)

17 Nisan’da Satürn Retro hareketine başlıyor. Hayattan aldığımız dersler, doğum haritalarında Satürn ile ilgilidir. Satürn’ü okul müdürü gibi düşünebiliriz, bizi biraz tedirgin eden, zorlayan, disiplin ile hayatımızı daha iyi bir seviyeye çıkartmaya çalışan… Doğum haritanızdaki Oğlak vurgusuna göre konu herkese göre değişebilir, fakat sorumluluklarımızı daha ön plana alıp başarılı olmaya bizi iteceği kesin. Retro döneminde enerjisi normal rutinin dışına çıktığı için, biraz daha fazla sıkılabilir, geçmişte kapanmamış konuları tekrar değerlendirmeye başlayabiliriz. İstediğimiz gibi hareket edemediğimizi hissedip, “Hayır” demekte zorlanabiliriz. Bu süreç 7 Eylül’e kadar devam edecek.

22 Nisan’da Plüton Retro hareketine başlayacak. Plüton etkilerini yavaş yavaş gösteren bu ilerleyişinde aslında ruhsal olarak bir değişimi de beraberinde getiri. Retro hareketinde, güç kaybı yaşama endişesi ve öfke kontrolünde zorlanmalara sebep olabilecek bir enerji yaratacak. Eskimiş ve geleceğin önünde engel olan olayları yok ederek, yenilerinin gelişmesine yol açacak.

Merkür Retrosu ile başladığımız Nisan Ayı’nın ilk yarısı ile Merkür Retro hareketi tamamlanacak. Gölge dediğimiz alandan çıkması biraz daha vakit alacak. Mayıs itibari ile Retro alanından tamamen çıkacak.