Haftalık burç yorumları (20-26 Nisan 2020)

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya Koç burcunda seyahat eden Ay ile giriş yapıyorsunuz. Bu durum yaşama karşı yüreğinizdeki bir kıvılcımın tutuşmasına neden olur. Yalnız siz hayata heyecan dolu bakarken partnerinizin soğuk ve kısıtlayıcı tavrı hafta boyunca tüm neşenizi kaçırmaya neden olabilir. Bu durumdan etkilenmemek için neşeyi yakaladığınız konulara daha fazla zaman ayırmalısınız. Ayrıca yöneticinizle de bir anda aranızda oluşan yüksek duvarı, bir engel olarak değil, öğretici bir sıçrama tahtası olarak ele almalısınız. Her şeye rağmen pozitif bakış açınızı elden bırakmadan Perşembe gün ki Boğa Yeni Ayı ve hafta sonu aynı burçta kavuşum yaşayacak olan Güneş ve Uranüs etkisini, kariyer yaşamınız için olumlu şekilde değerlendirmelisiniz. Ayrıca İkizler Burcu’nda seyahat eden Ay sayesinde, sosyal medyada gönlünüzce vakit geçirebilir, sıcak sohbetlerle stresinizi üzerinizden atabilirsiniz.