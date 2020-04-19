Haftalık burç yorumları (20-26 Nisan 2020)

ntv.com.tr 19.04.2020 - 09:14
23 Nisan sabahı Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, beklenmeyeni bizimle buluşturan, ani değişimlerin habercisi Uranüs ile kavuşumda olacak. Huzuru, konforu, güveni ararken ani değişimler karşısında ne yapacağımıza karar vermekte zorlanabiliriz. Maddi, manevi konular kaygan bir zeminde sürekli bir devinim içinde hem zihnimizi hem ruhumuzu yorabilir. Dünyanın gündeminde olan konular netlik kazansa da son kararlar bir türlü açıklanmadığı için özellikle Boğa, Aslan, Kova ve Akrep burçlarında huzursuz bir itilim yaratacaktır. Yeni Ay ile gelen yenilikleri her şeye rağmen olumlu bir yaklaşımla ele almalı, gelecek günlerde somutlaşacak konuları şimdiden bireysel yaşamımıza dahil etmekten kaçınmamalıyız. Finansal konularla ilgili farklı pencerelerden bakmayı denemeli, mutlu olduğumuz alanlara yönelerek baharın coşkusunu içimizde hissetmeliyiz. Değişmez dediğimiz ne varsa, değişimin anaforunda küçük parçalara ayrılmaya hazır olmalı. Hafta sonu genişleten, büyüten etkiye sahip Jüpiter ile Merkür’ün zorlu açısı yeniliklere heyecan duyarak, risk taşıyarak adım atmamızı şart koşacak. Pazar günü ise değişimin kahramanı Uranüs ile Boğa burcunda buluşan Güneş, yepyeni ve hiç beklenmedik parlak ışığıyla aniden gözlerimizi kamaştırmayı başaracak. İnşallah bu etki, Co-Vid 19 virüsünün tehlikesini etkisiz hale getirecek bilimsel bir buluş olarak bizlere yansır.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya burcunuzda seyahat eden Ay ile adım atıyorsunuz. Demek kişisel kararlarınızda son derece atak bir enerjiye sahip olacaksınız. Adeta bir savaşçı gibi hayatınızda aksi giden ne varsa hepsiyle mücadele etmeye hazır durumdasınız. Misafir ettiğiniz zihin sihirbazı Merkür sayesinde hayatınızla ilgili yeni ve hızlı kararlar alıp, karşınızdakilerle bu kararları masaya yatıracaksınız. Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde, finansal güvenliğinizi yeni atılımlarla güçlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu belirsiz dönemde, geleceğe yönelik kazancınızla ilgili kuşkuya düşseniz de, zorlu koşullardan ani kararlarla sıyrılmayı başarabilecek şans ve cesareti hafta sonunda yakalayabilirsiniz. Ebeveynlerinize karşı isyankar tavırlar takınmayın. Onların yaşam tecrübesine daima kulak vermelisiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu haftanın yıldızı siz olacaksınız. Zira değişimin habercisi Uranüs gezegeni ile bir Yeni AY’a ev sahipliği yapıyorsunuz. Demek ki sizin için, ikili ilişkilerinizde önemli adımlar atacağınız bir dönem başlıyor. Aşk ve iş hayatınızda güvene dayalı konuları masaya yatıracağınız, ayağınızı yere sağlam basan kararlar alacağınız bir süreçtesiniz. Önünüze çıkan konu ve teklifleri akıllıca değerlendirmeli hızlı değişimlere kolaylıkla adapte olmalısınız. Burcunuzdaki Güneş’in kurallarına uymak zorunda olduğu Satürn ile kuracağı zorlu bağlantı, kariyerinizdeki ve sosyal yaşamdaki kısıtlamaları daha görünür hale getirecektir. Toplum yararına yürütülen ortak bir projeye dahil olarak gönüllülük usulü çalışmalara katılabilirsiniz. Hafta sonu sürprizlere açık olun.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta bilgisayar başında arkadaşlarla “evdekal” sloganına uyup sohbet etmekten ziyade, gelecekteki maddi, manevi güven duyduğunuz konuları şekillendirmek için vakit harcayabilirsiniz. Zira Salı günü Boğa burcundaki Güneş ile Kova burcundaki baş öğretmen düzen kurucusu Satürn’ün zorlu etkileşimi elinizde olmadan patlak veren sıkıntılı süreçleri, bilgi birikiminizle başarılı bir şekilde yönetmenize imkan tanıyacak. Bu konu hakkında tecrübesine güvendiğiniz, yaşça büyük birinden destek alabilirsiniz. Eksik evrakları tamamlamak, finansal tahsilatları takip etmek için internet ortamındaki yazışmaları aksatmamalısınız. 23 Nisan’da Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay, geride bıraktığınız önemsemediğiniz konuları bir anda su yüzüne çıkartır. Sakinliğinizi koruyarak, yeni yaşam tarzınıza ayak uydurmayı bir an önce benimsemelisiniz. Fazla abur cubur tüketmemeye özen gösterin.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta Koç burcunda seyahat eden yönetici gezegeniniz Ay, toplum önünde, iş hayatınızda yaptıklarınızla sizi aniden ön plana çıkartabilir. Evde oturarak da olsa yakın geleceğe ait yeni iş tekliflerine açık olmalısınız. Bu adrenali yüksek durum şu anda, zorlandığınız finansal koşullara kalıcı bir çözüm taşıyarak, size rahat bir nefes aldırır. Eşinizin kazancıyla alakalı hızlı değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Kapanan her kapının ardından yenisinin açılacağını sakın unutmayın. Salı günü arkadaşlarınızla ani gerginlik yaşamaktan kaçının. Bu zorlu günlerde birbirinize destek olmalı, eleştirel tavırlardan uzak durmalısınız. 23 Nisan’da Boğa burcunda, değişimin habercisi Uranüs’e kavuşarak doğacak Yeni Ay sayesinde, geleceğe ait planlarınızda yeni fikir ve konulara doğru yelken açacaksınız. Yeni kişilerle bağlantıya geçebilir ya da eski dostluklarla yepyeni oluşumlar için fikir birliği içine girebilirsiniz. Koç burcundaki iletişim gezegeni Merkür ile İkili ilişkilerinizde size güç veren Plüton’un zorlu etkileşimi, yönetici konumundaki kişilerle ciddi bir iş projesine adım atmanızı sağlar. Hafta sonu sürprizler kapıda.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya Koç burcunda seyahat eden Ay ile giriş yapıyorsunuz. Bu durum yaşama karşı yüreğinizdeki bir kıvılcımın tutuşmasına neden olur. Yalnız siz hayata heyecan dolu bakarken partnerinizin soğuk ve kısıtlayıcı tavrı hafta boyunca tüm neşenizi kaçırmaya neden olabilir. Bu durumdan etkilenmemek için neşeyi yakaladığınız konulara daha fazla zaman ayırmalısınız. Ayrıca yöneticinizle de bir anda aranızda oluşan yüksek duvarı, bir engel olarak değil, öğretici bir sıçrama tahtası olarak ele almalısınız. Her şeye rağmen pozitif bakış açınızı elden bırakmadan Perşembe gün ki Boğa Yeni Ayı ve hafta sonu aynı burçta kavuşum yaşayacak olan Güneş ve Uranüs etkisini, kariyer yaşamınız için olumlu şekilde değerlendirmelisiniz. Ayrıca İkizler Burcu’nda seyahat eden Ay sayesinde, sosyal medyada gönlünüzce vakit geçirebilir, sıcak sohbetlerle stresinizi üzerinizden atabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yurt dışı ve uzaklarla olan bağlantılarınızdan size göz kırpan Güneş’in sıcak ışıkları, gündelik hayatınızı etkisi altına alan buz gibi esen Satürn’ün sert rüzgarıyla etkisini kaybedecek. Bu yüzden tam yeni ufuklara açılmışken, geleceğe ait ideallerinizin suya düştüğü izlemine kapılabilirsiniz. Ama bu kadar kolay pes etmemeli, her yaşanan zorluğun arkasındaki başarıya odaklanmalısınız. Teknolojik gelişmeler, ulaşım konuları ve lojistik çalışmalar hayatınızdaki temel yapı taşlarını kökten değiştirebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Oğlak’taki Plüton ile kuracağı zorlu etkileşim, yeni plan ve projelerinizde yüksek konsantrasyon gerektirecek bir konuyu gündeminize taşıyacaktır. Bu hafta çocuğunuz ve sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizde farklı perspektiflerden bakacağınız bir konu gündeme gelecektir. Hayatın dinamik akışına ayak uydurmalı, telaşa kapılarak mükemmel olmak adına, aceleci kararlarla geleceğinizi belirsizliğe sürüklememelisiniz. Hafta sonu uzaklardan gelen sürpriz bir haber size umut verir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta Koç burcunda seyahat eden Ay, ikili ilişkilerinizde stres yaşamanıza neden olur. Partnerinizin sizden özel ilgi beklemesine karşı sabırlı davranmalı, inişli çıkışlı ruh halini anlayışla karşılamalısınız. Ayrıca Kova burcunda seyahat eden Satürn, sanki sevdiğiniz kişinin duygu dünyasını anlamanıza engel koyabilir. Sevgi dolu ilişkinizde birden bir kısıtlama ve engelleme hissine kapılabilirsiniz. İnatçı davranışlardan kaçınmalı, belki biraz bugünlerdeki izolasyonunuzun keyfini çıkartmalısınız. İletişim gezegeni Merkür ile Oğlak’taki dönüşümün kahramanı Plüton’un zorlu etkileşimi, aile ortamında gergin ilişkilerin ve sohbetlerin ortasında kalmanıza neden olur. Doğru bildiğinizden şaşmadan özellikle Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’ın etkisiyle, finansal konularla ilgili endişelerinize çözüm bulmak istersiniz. Hafta sonu bu konuyla ilgili ani değişim ve sürpriz kararlara hazırlıklı olmalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta Boğa burcundaki Yeni Ay ile ikili ilişkilerinizi mercek altına alıyorsunuz. Kalbi boş olanlar yeni bir gönül hikayesine yelken açabilirler. Ortaklık ve evliliklerde ise değişimin gündeme geldiği bir süreçle karşı karşıyasınız. Güven ve yaşam tecrübesine dayalı projeler için kapınızı çalabilirler. Siz de değişen dünya düzeninde kendinize yeni bir kimlik yaratmalı, bilgi birikiminizi yeni mesleklerle buluşturmak için hemen harekete geçmelisiniz. İletişim gezegeni Koç burcundaki Merkür’ün Oğlak’taki Plüton ile kurduğu zorlu etkileşim, kardeş ve yakın akrabalarınızla hızla çözülmesi gereken sorunları gündeminize taşıyabilir. Hayatın yoğun temposu için çevrenizden destek almalı, her şeye koşturarak gereksiz yere kendinizi yor mamalısınız. Güneş’in gülümseyen yüzü değişimin ustası Uranüs ile buluşarak, gelecek için size umut verici sürprizler taşıyabilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle aşk hayatınızda heyecanı bol bir haftaya adım atıyorsunuz. Hızlı gelişen ilişkilerinizi kısa süreli yaşasanız da hayatın tadını sonuna kadar çıkartmak en doğrusu olacaktır. Çocuğunuzla hafta boyunca kaslarınızı geliştiren egzersiz çalışmalarına katılarak, hayatın dinamik sürecini aktifleştirebilirsiniz. Spekülatif maddi getirilere karşı tedbirli yaklaşmalı, bu dönemde grafiğin inişli, çıkışlı olduğunu unutmamalısınız. 23 Nisan’da meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde gündelik hayatınızda keyfe daha çok vakit ayırmak için istek duyarsınız. Bu dönemde tatlı tüketimine dikkat edip, şekerinizi riske atmayın. Evcil hayvan almak ve bakımını üstlenmek için uygun bir dönem. Gündelik hayatınız hafta sonunda yaşayacağınız sürprizlerle aniden değişime uğrayabilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Koç burcunda seyahat eden Ay, evde bahar temizliği yapmanıza destek olur. Hafta başında Boğa burcundaki Güneş’in asık suratlı öğretmen Satürn ile kuracağı zorlu etkileşim iş ortaklıklarınızda maddi konularla ilgili anlaşmazlık yaşamanıza neden olabilir. Yakın gelecekte ayrılıklar yaşamak istemiyorsanız, sorunları açık yüreklilikle bu dönemde masaya yatırmanızı öneririz. Her ne kadar hayatın tüm zorluklarını tek başınıza göğüsleme gücüne sahip olsanız da, çevrenizdekilerin desteğinden kendinizi mahrum bırakmayın. 23 Nisan’da Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay sayesinde iş ortamından tanıdığınız birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Bu ilişkinin temelinde köklenen güçlü dostluk, yaşamınıza renk katacaktır. Ayrıca bir sanat faaliyetine ilgi duyabilir, bununla ilgili bir eğitime kayıt yaptırabilirsiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında Koç burcunda seyahat eden Ay’ın, başına buyruk, risk almayı seven tavrı, yeteneklerinizde yeni bir enerjiyi açığa çıkartır. Bedensel enerjinizi dengelemek için bol bol dans edip, fitness yapabilir ya da kısa süreli yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Kardeş, komşu ve yakın akrabalarla aranızdaki iletişimin gerginleşmemesi için dikkatli olmanızı öğütleriz. Şehir içinde arabayla yapacağınız yolculuklarda dikkatli olmalısınız. 23 Nisan’da Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde işinizle ilgili bir düzenlemeyi ev ortamınıza taşıyabilirsiniz. Home Office olarak yürüteceğiniz projelerin bu hafta planlamasını yapmalısınız. Hayatın yükünü omuzlarınıza alarak, ikili ilişkilerinizde neşeden ziyade ciddi bir tavır sergilemek istersiniz. Hayatın güzelliklerini de gözden kaçırmadan değişen dünya düzeniyle kendinizi uyumlamalısınız. Tüm bunlar olurken asla sosyal hayattan uzaklaşmamalısınız.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Koç burcunda seyahat eden Ay, bu hafta para akışınızla ilgili endişelenmenize neden olur. Yürüttüğünüz işlerde ani iptaller gündeme gelse de moralinizi bozmamalı, kimseye karşı öfkelenmemelisiniz. Unutmayın ki her zaman kapanan bir kapının ardından yenisi daima açılır. Elinizde olmayan koşullar yüzünden yakın çevrenizdeki insanlarla ayrılık gündeme gelebilir. Akışta kalmalı ve hayatın getirdiklerini olduğu gibi kabul etmelisiniz. 23 Nisan’da meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde, ufukta yep yeni olayların doğduğunu göreceksiniz. Böylece ümitsizliğe kapıldığınız her konuda kendinizin daha güçlendiğini görerek moral bulacaksınız. Uzaklarla ilgili konular hafta sonunda size sürpriz gelişmeler taşır. Keyfini çıkartın.