Haftalık burç yorumları (20-26 Ocak 2020)

2020 nin getireceği kökten değişimlerin etkisini iyimser, barışçıl ve hümanist bir bakış açısıyla ele almak isteyebiliriz. Yoga, meditasyon gibi dünya enerjisine olumlu katkısı olan grup çalışmalarına dahil olup, bireyden sürü psikolojisine uzanan zincirin halkasını oluşturmak, bireysel enerjimizi olumlu yönde besleyebilir. Hepimiz, Kova’nın gölge tarafı olan dünya üzerindeki ayaklanma, isyan ve anarşik bakış açısını baskılayan Birlik bilincine yönelmeli, kutuplaşmalardan uzaklaşarak, insanoğlunun ortak menfaatini besleyen, enerjilerin açığa çıkmasını sağlayan gerek kişisel gerekse grup çabalarını desteklemeliyiz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Hafta başında Güneş’in Kova burcunda başlayacak olan seyahatine cuma günü Yeni ay eşlik edecek. Demek bu hafta sosyal ilişkilerinizde oldukça değişik, sıra dışı konu ve insanlarla karşılaşacaksınız. Orijinal fikirler gelecekle ilgili plan ve umutlarınıza farklı bir bakış açısı taşımanıza destek verebilir. Şimdiye kadar görmediğiniz bir yeri ziyaret etmek veya size ters gelen bir fikrin çıkış noktasını incelemek ilginizi çekecektir. Yaşantınıza yenilikler alarak daha çok özgürleştiğinizi hissederek, hayatın monoton dinamiklerini teker teker kırmak adına sizi temelden önünüze çıkan fırsatları değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Hafta ortasında iş hayatınızda üst yönetimle olan ilişkilerinizde insancıl, karşılıklı fikirlerin desteklendiği olumlu diyaloglar geliştirebilirsiniz. Haftanın iyi niyetli, pozitif açılımlı olaylarını görmezden gelmeyin. Zira tüm bunlar ileride çok işinize yarayacaktır.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Pazartesi günü Kova burcuna geçen Güneş ve cuma günü aynı burçtaki Yeni Ay sayesinde haftaya oldukça tempolu bir giriş yapıyorsunuz. Zira kariyerinizde yeni başlangıçlara adım atarken diğer yandan ev düzeninde köklü değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Belki taşınmak ya da tamamen dekorasyon değişimine gitmek gündeme gelebilir. Bu kararları uygulamak için acele etmemeli, hepsini zaman içinde bir sıralamaya dahil etmelisiniz. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek size konfor alanı yaratacaktır. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün arkadaşlıklar alanınızdan size göz kırpması duygusal sosyal paylaşımlarda bulunabileceğinizi simgeliyor. Spiritüel ya da sanatsal çalışmalara katılabilir, bu alanda emek verenlere destek olarak iç huzurunuzu zenginleştirebilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Hafta başında yaşam enerjimiz Güneş’in Kova burcuna yerleşmesiyle yurt dışı ile ilişkilerinizde aniden hareketlenme meydana gelecektir. Yabancılarla kurduğunuz iş ilişkileri ya da ortaklıklarda heyecanlı bir gündem yakalayabilirsiniz. Önemli organizasyonların baş mimarı olmak gururunuzu okşayabilir. Bu dönemde vize, pasaport başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim, öğretim, sınav konuları ile ilgili yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle cuma günü meydana gelecek Kova burcundaki Yeni Ay ile beraber yurt dışı gezlerinizde ani kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda yöneticilerinizin isteklerine hayır diyememek sizi çok yorucu iş projelerinin ortasında bırakabilir. Enerjinizi kaybetmemek adına ol bol vitamin tüketmeli, bedensel sağlığınıza özen gösterip dengeli beslenmelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Kova burcunun tetiklendiği bu hafta iş hayatınızda maddi anlamda pozitif gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ortak yürüttüğünüz projelerin kazancında artış gündeme gelecektir. Müşteri portföyünüzü genişletmek için sosyal medya hesaplarınızı aktif kullanmanız gerekli. Bir karınca misali işinize dört koldan sarılırsanız, 2020 için sağlam temeller atma fırsatını rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Diğer yandan vergi, sigorta, kredi gibi ödemelerde beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bu duruma karşı tedbirli olmalısınız. Bu hafta yoga, enerji çalışmaları gibi hayatınıza dahi edeceğiniz spiritüel çalışmalar, sizi ruhsal açıdan çok olumlu bir noktaya taşıyacaktır. Zaman içinde hayata daha uyumlu yaklaşmak ve çevrenizdekilerle dengeli ilişkiler kurmak sizi huzurlu kılar. Hafta ortasında uzaklar, yurt dışı konuları bir anda önemli hale gelebilir. Yurt dışında yaşayan biriyle olan ilişkinizde sıcak bir yakınlaşma dikkatinizi çekecektir. Hayat felsefenizi daha derin konulara yönlendirecek yeni kişilerle tanışma fırsatını kaçırmamalısınız.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Bir ay boyunca Kova burcunda seyahat edecek olan Güneş, ikili ilişkilerinizde canlanma meydana getirecek. Partnerinizle bu hafta yeni kararlara adım atar, hatta eski ilişkilerinizi sonlandırıp yenilere yelken açmak isteyebilirsiniz. Kısacası eskiyle vedalaşma zamanınızı verimli kullanmanızı rahatlıkla öğütleyebiliriz. Ama gizli düşmanlıklarla da karşılaşabileceğinizi sakın unutmayın. Dolayısıyla ayrılıklarınızı kimseyle kötü olmadan ve kalp kırmadan gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde sonradan üzülen yine siz olursunuz. Hayata pembe gözlükler takarak bakma becerisine fazlasıyla sahipsiniz. Bu nedenle yaşanılan olumsuzlukları barışçıl bir yaklaşımla çözebilirsiniz. Haftanın son günü meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde, yeni bir iş ya da aşk teklifi kapınızı çalabilir. Bu konuya 2020 yılında bolca zaman ayırmak isteyebilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Günlük rutininizdeki tempo bir ay boyunca daha da hızlanıyor. Hafta başında mesai arkadaşlarınızla ortak bir proje için iş bölümüne gidebilir, uzun zamandan beri tasarladığınız iş konusunu artık hayata geçirebilirsiniz. Mutfak, gıda vb. hizmet sektörüyle ilgili bir gelişme iş hayatınızda farklı bir pencere açabilir. Bu arada sağlığınıza özen göstermeli, operasyon, tahlil vb. gibi durumları bu haftadan itibaren planınıza almalısınız. Sağlığınızla ilgili yeni bir teknolojiden faydalanarak tedavi olmak yaşam kalitenizi artıracaktır. Hafta ortasında duygusal ilişki içinde olduğunuz bir kişiden ummadığınız ölçüde destek görerek mutlu olabilirsiniz. Fedakarlık kavramının ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavramak, hayata bakış açınızı daha anlamlı hale getirecektir. Menfaate dayanmayan ilişkilerin kıymetini anlamak için gereksiz vakit kaybetmemelisiniz. Hafta ortasında uzun bir seyahate çıkabilirsiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Bir ay boyunca aşk hayatınızda adeta yer yerinden oynayacak. Canlanan sosyal hayatınız size, hem yeni arkadaşlıklar hem de yeni aşklar taşıyacak. Yeni gruplarla kendinize farklı bir hayat penceresi açabilmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz için değişik ve farklı bir girişimde bulunmak onun ilerideki vizyonuna olumlu destek verecektir. Kurs ya da bir hobiye başlamak sayesinde herkesten farklı bir yeteneğini geliştirme şansı yakalayabilir. Kimi Teraziler ise hamile olduklarını öğrenebilir ya da tüp bebek, mikro enjeksiyon gibi işlemlere başvurabilirler. Bu dönemde dostlarınızla geçireceğiniz zamanlar size komün hayatın keyifli yönünü yaşatacaktır. Evrensel bakış açısıyla hümanist çalışmalara destek vererek, monoton hayatın yorduğu zihninizi dinlendirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Balık burcundaki romantik enerjisi sayesinde iş arkadaşlarınızla fedakarlığa dayanan ilişkiler kurmanızı destekler.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hafta başında Güneş’in Kova burcuna yerleşmesiyle ev ortamında bir anda hareketlilik meydana gelebilir. Orijinal, teknolojik açıdan gelişmiş özel bir tasarıma sahip bir eşyayı evinize almak isteyebilirsiniz. Ayrıca bu hafta evde davetler verebilir, sevdiğiniz arkadaşlarınızla fütüristik sohbetlerin keyfine varabilirsiniz. Eşiniz ya da babanızın sabit fikirli hayat görüşlerine doğrudan karşı çıkmak yerine, savunduğunuz ilkelerin altında yatan temel nedenlerini onlara aktararak daha kolay ikna olmalarını sağlayabilirsiniz. Zira inat ve dik kafalılıkla hiç kimse arzuladığı hedefe ulaşamaz. Hafta ortasında Venüs’ün bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter ile kuracağı olumlu etkileşim yardımsever ruhunuzun olumlu sonuçlarını size taşıyacak. Aşkta kazançlı çıkacağınız bir dönemdesiniz. Eşinize karşı anlayışlı olmanız aranızdaki buzların bir anda erimesini sağlar.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Haftaya özgür ve girişimci ruhunuzu destekleyen Güneşin Kova’daki yolculuğu ile adım atıyorsunuz. Kovanın özgür düşünceyi canlandıran isyankar ruhu sizi bir seyahatin tam ortasında yakalamış olabilir. Bu hafta eve hiç dönmek istemeyebilirsiniz. İçinizdeki bu coşkuyu sevdiklerinizle paylaşmalı, gönüllülük usulü aktivitelerde aktif görev alarak ihtiyacı olanlara yardım elinizi uzatmalısınız. Uluslararası platformlarda ses getirecek sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek, bu çalışmaları geniş kitlelere duyurmak, ses getirmek için sizin yüksek enerjinize herkesin ihtiyacı olacaktır. Çarşamba günü yönetici gezegeniniz Jüpiter ile uyum, ahenk, para, şans, aşk, sevgi temsilcisi Venüs’ün olumlu etkileşimi, daha önce yaptığınız iyiliklerin size katlanarak dönmesini sağlayacak, ortamlar yaratacaktır. Bu etkileşimlerden sağduyunuzu kullanarak yararlanmalı ve geleceğe ait yatırımlarınızı böylece zenginleştirmelisiniz. Bu temaların gölge yönü olan, isyankar, her şey ben bilirim tavırlarından şiddetle kaçınmalısınız. Bu tutum içinde olanları uyarmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Hafta başında Kova burcuna geçen Güneş, ışığının en cılız şekilde yansıtsa da siz hangi bulutun arkasında saklı olduğunu yaşam tecrübenizle gayet kolay kavrarsınız. Bu durum size yeni maddi kazanç kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Özellikle internet üzerinden yaptığınız araştırmalar bu hafta kişisel yeteneklerinizi geliştirmenize destek verir. Cuma günü Kova Yeni Ayıyla uzun zamandan beri kafanızda şekillendirdiğiniz yeni iş projelerini sosyal çevrelerle buluşturursunuz. Topluma fayda sağlayacak organizasyonlara atacağınız imzanız herkesin size olan güvenini pekiştirecektir. Spiritüel çalışmaların canlandığı bir dönemdesiniz. Yeni bir web sitesi hazırlayıp yayına almak için hiç vakit kaybetmeyin. Bireysel gücünüzü derinden fark edeceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Bu gücü zamanında harekete geçirmeli atıl bırakmamalısınız.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Evet, bir ay boyunca yıldızınızı parlatmaya hazır olun. Zira hafta başında Güneş sizi ziyaret etmeye geliyor. Bu dönemde gerek özel gerekse iş hayatınızda önemli gelişmelerle karşı karşıya kalırsınız. Hayatınızı derinden etkileyecek biriyle uzun soluklu bir yolculuğa adım atabilirsiniz. Yaşama bakış açınızı değiştirecek bir kişisel gelişim eğitimine katılmak ufkunuzu geliştirmeye destek olacaktır. Kendinizi ruhen besleyeceğiniz hayatınıza yenilikleri alacağınız bir dönemin kapıları önünüze açılıyor. Özellikle cuma günü burcunuzdaki Yeni Ayın ardından serüven dolu farklı bir yaşam yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bu heyecanlı dönemi sevdiklerinizle dolu dizgin paylaşabilmeniz için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza dair en ufak bir şüphemiz olmayacak. Şans yanınızda olsun.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bir ay boyunca Kova burcuna yerleşen Güneş sayesinde sizin için adeta bir inziva dönemi başlıyor. Sanki yalnız kalarak üzerinizde çalıştığınız bir projeye hız verip, finalize edip, toplumsal faydanın kullanımına sunacaksınız. Bu karşılıksız hizmet ruhunu kullanırken güvendiğiniz kişilerden destek almayı ihmal etmemelisiniz. Güzelliklerin ve uyumun peşinde koşan Venüs ile yönetici gezegeniniz Jüpiter’in arasındaki olumlu etkileşim, sizi sosyal grupların içinde yıldız haline getirecek. Bu dönemde çevrenizdekiler, etrafınıza yaydığınız pozitif enerjiden yararlanmak için sizden ayrılmak istemeyecekler. Doğru insanlarla bu enerjinizi paylaşmalı, sizinle uyum sağlamayanlardan uzak durmalısınız. Hafta ortasında sosyal ilişkilerinizde sürpriz bir etkinliğe katılabilir, kalabalık bir grubun önemli bir üyesi haline gelebilirsiniz. Yaşam deneyimlerinizi ihtiyacı olanlarla paylaşmak için son derece uygun bir dönemden geçtiğinizi unutmamalısınız.