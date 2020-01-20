Haftalık burç yorumları (20-26 Ocak 2020 astroloji burç yorumları)

Yükselen Başak ve Başak Burcu:

Günlük rutininizdeki tempo bir ay boyunca daha da hızlanıyor. Hafta başında mesai arkadaşlarınızla ortak bir proje için iş bölümüne gidebilir, uzun zamandan beri tasarladığınız iş konusunu artık hayata geçirebilirsiniz. Mutfak, gıda vb. hizmet sektörüyle ilgili bir gelişme iş hayatınızda farklı bir pencere açabilir. Bu arada sağlığınıza özen göstermeli, operasyon, tahlil vb. gibi durumları bu haftadan itibaren planınıza almalısınız. Sağlığınızla ilgili yeni bir teknolojiden faydalanarak tedavi olmak yaşam kalitenizi artıracaktır. Hafta ortasında duygusal ilişki içinde olduğunuz bir kişiden ummadığınız ölçüde destek görerek mutlu olabilirsiniz. Fedakarlık kavramının ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavramak, hayata bakış açınızı daha anlamlı hale getirecektir. Menfaate dayanmayan ilişkilerin kıymetini anlamak için gereksiz vakit kaybetmemelisiniz. Hafta ortasında uzun bir seyahate çıkabilirsiniz.