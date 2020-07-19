Haftalık burç yorumları (20-26 Temmuz 2020 astroloji)

19.07.2020 - 09:31
Çarşamba günü gökyüzünün iki ışığı Güneş ve Ay’ın Aslan burcundaki seyahatiyle sanki içimize coşkusu bol, neşeli bir yaşam enerjisi dolacak. Geleneksel konulardan ve sorumluluklardan sıyrılıp, sosyal hayatın neşeli, iyimser ve görkemli fırsatlarını değerlendirmeyi tercih edeceğiz. Hatta bununla da yetinmeyip, karizmasından etkilendiğimiz birine aşık olmaya da istekli olabiliriz. Perşembe günü, iletişim gezegeni Merkür ile hayaller ve idealler kahramanı Neptün’ün arasındaki uyumlu etkileşim havadaki romantizm rüzgarını daha da güçlendirir. Bu etkiyle, zihinden çok hisler ön planda olacaktır. Kurduğumuz hayallerin peşinden gitmek ve bunları gerçek kılmak için yaşamın akışına teslim olmak isteriz. Hafta sonunda Terazi burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle ortaklıklar ve ikili ilişkilerde bir canlanma meydana gelse de, İkizler’deki Venüs ile hayaller prensi Neptün’ün zorlu etkileşimi bize her an hayal kırıklığı yaşatmaya hazır olacaktır. Bu nedenle kendi kararlarımıza güvenip, karşımızdakilerin belirsiz tutumlarından olumsuz yönde etkilenmemeliyiz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Pazartesi günü meydana gelecek olan Yeni Ay’ın güçlü etkisi, bir takım başlangıçları yaşamınıza taşırken, aile içindeki katı kurallar ve kararlarla mücadele etmenize neden olacak. Çevrenizdekilerin girişimci ruhunuzu anlamadan hemen eleştirmek istemesi bu dönemde moralinizin bozulmasına neden olur. Siz ise, detaylara takılmadan koyduğunuz hedeflerin ana hatlarını çizmek istersiniz. Hiç merak etmeyin Salı günü Güneş’in bir ay boyunca Aslan burcuna yerleşmesiyle, cesaretle atılım yaptığınız konulardan olumlu geri dönüşler alırsınız. Hafta sonu partnerinizle fikir ayrılığı yaşasanız da aranızdaki çekim daha elle tutulur hale gelecektir.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Yengeç burcunda meydana gelen Yeni Ay’ın koruyucu enerjisiyle haftaya adım atıyorsunuz. Kardeş ve yakın akraba ilişkilerinizde sahip olduğunuz geleneksel aile düzenini koruyarak, ortak ticari bir paylaşımın harekete geçmesine karar verebilirsiniz. Salı günü hem Güneş hem de Ay’ın Aslan burcundaki buluşması evde sevdiklerinizle bir araya gelmenize ve uzun zamandır hasret kaldığınız dost sohbetleriyle neşelenmenize destek olur. Buram buram aşk kokan eski bir beraberliğin tekrar canlanması gündeme gelebilir. Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür ile Neptün arasındaki dengeli etkileşim spiritüel konulara olan ilginizi artıracaktır. Hafta sonu bir anda meydana gelen tartışmalardan uzak durmaya çalışın.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bir ay için iki kere Yeni Ay’a ev sahipliği yapan haritanızdaki ikinci ev konularıyla bu dönemde yakından haşır neşir olursunuz. Öz değer ve yeteneklerinize sahip çıkmaya sizin için önem taşır. Aileyle yeni bir iş kurmak ya da ortak yürütülen işlerden ayrılarak bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Salı gününde sonra Aslan burcuna geçen Güneş’in de desteğiyle gelecek yönelik hedeflerinize doğru cesaretle ilerlemek isteseniz de Güneş2in kısıtlayan gezegen Satürn ile yapacağı sert kontak bazı aksiliklerle karşılaşmanıza ve bir takım sorunları çözmek durumunda kalmanıza neden olur. Hafta sonunda hem Terazi’de yolculuğunu sürdüren Ay, hem de yöneticisi burcunuzdaki Venüs’ün Neptün le yaşadığı gerginlik özel hayatınızda bazı hayal kırıklıklarına neden olacaktır.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Yengeç burcunda meydana gelen Yeni Ay, yaklaşık iki yıldır aile içindeki zor koşullara ve mesai arkadaşlarınızla ilişkilere son noktayı koyarak, sizi yeni koşulların içine yönlendirecek. Bu dönemde vücut sağlığınıza özen göstermeli, ayrıca annenizin ihtiyaçlarını gidermek için kendinize bir plan yapmalısınız. İş veya özel yaşamınızdaki standartlarda meydana gelen değişimlere kaşı esnek bir tavır sergilemek sizin için doğru olur. Salı günü Aslan burcuna geçen yönetici gezegeniniz Güneş’in görkemli enerjisiyle bir ay boyunca ikili ilişkilerde şans yakalama ve öne çıkma fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sosyal hayatınızda olumlu gelişmeler yaşarken yeni iş fırsatlarının kapısı önünüze açılabilir. Hafta sonu Terazi burcunda seyahat eden Ay, arkadaş ve gruplarla kurduğunuz iletişimde yeni ortamlara girmenizi sağlar.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Sosyal ilişkilerinizde duygu arayışı içine gireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hafta başında meydana gelen Yeni Ay’ın etkisiyle eski dostlarınızla buluşabilir, bazı sosyal ortamlardan kopmak zorunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda monoton giden süreçleri canlandırmak, hayatın keyfini doyasıya çıkartmak isteseniz de Güneş ile kısıtlayıcı gezegen Satürn’ün karşıtlığı, yüreğinize sorumluluklarınızla baş edemeyeceğiniz korkusu salabilir. İç dünyanızda ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmeli ve sevdiklerinizle sorumlukları paylaşarak hayattan daha fazla zevk alamaya odaklanmalısınız. Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay ve yönetici gezegeni İkizler’deki Venüs’ün Kiron ve Neptün ile kuracakları gergin etkileşim, iş hayatınızda sizi zorlu projelerle baş etmek durumunda bırakacaktır. İkilemlerden uzaklaşmalı, kendinize olan güveninizi güçlendirmelisiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte bu hafta hayatınızın akışıyla ilgili önemli kararlar almaya artık hazır olacaksınız. Uzun zamandan beri resmi kurumlardan beklediğiniz cevaplar bu dönemde size ulaşır. Eksik kalan noktaları tamamlamak için haftanın enerjisinden yoğun bir şekilde yararlanmanızı öneririz. Hafta ortasında Güneş ve Ay’ın Aslan burcundaki yolculuğu sayesinde toplum önünde daha görünür bir kimlik üstleneceksiniz. Kariyer hayatınızda heyecanlı başlangıçlara hazır olmalısınız. Diğer yandan iletişim gezegeni Merkür ile hayallerimizin dostu Neptün arasındaki olumlu etkileşim sezgilerinizi güçlendirirken aile içi ilişkilerde daha korumacı tavır içine girmenize neden olur. Hafta sonunda Ay’ın Terazi burcundaki seyahati kısa süreli gizli gönül hikayelerini size taşıyabilir. Spiritüel konularla haşır neşir olabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Maddi manevi konulara odaklanacağınız bir Yeni Ay haftasına adım atıyorsunuz. Ev alımı için kredi başvurularını değerlendirmek ve hayati kararlar almak için sevdiklerinizin fikrini almaya artık hazırsınız. Ortak paylaşımlarınızı değerlendirirken toprağa yatırım yapmayı göz ardı etmemelisiniz. Sal günü Aslan burcunda buluşan Güneş ve Ay sayesinde uzaklarla iletişime geçerek geleceğe dair pozitif planlar elde etme şansı yakalayacaksınız. Akademik konularla haşır neşir olabilir, hukuki meseleleriniz için olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Tanıtım pazarlama konularıyla ilgili sosyal medya hesaplarınızdan daha fazla yararlanmaya çalışın. Hafta sonu Terazi burcunda seyahat eden Ay ikili ilişkilerinizde dualite yaratan durumlar karşınıza çıkartır. Çapkınlık yapmakla sadakat arasında kalabilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Pazartesi günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde partnerinizle geleceğe dair yeni kararlar alabilirsiniz. Bir ayrılık gündeme gelse de sahip olduğunuz sağduyu ve deneyimle bu süreci en mükemmel şekilde yöneteceğinize dair kafanızda asla bir şüphe oluşturmamalısınız. Hafta ortasında Yengeç burcundaki Merkür’ün Balık’taki Neptün ile kuracağı olumlu etkileşim karşınızdakilerle empati kurarak onları affetmek için size itilim taşır. Yalnızlığın Allah’a mahsus olduğunu hatırlayıp, dostlarınızla çevreli bir yaşam planında kalmanız uzun vadede mutlu olmanıza destek olacaktır. Aslan burcuna geçen Güneş’in etkisiyle 1 ay boyunca maddi alanda hem para kazanıp hem de bol bol harcama yapabilirsiniz. Yeni iş teklifleri kapıda sizi bekliyor olabilir. Fırsatlara karşı açık olmalısınız.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Pazartesi günü Yengeç burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte sevdiklerinizi daha çok koruyup kollamak isteyeceksiniz. Aşık olduğunuz kişiye derindeki duygularınızı açmak, kalbinizden geçenleri dile getirmek için büyük istek duysanız da onun rasyonel tavırları incinmenize neden olabilir. Bu yüzden zihin gücünüzden de yararlanıp, ilişkinizdeki dengeyi korumayı başarmalısınız. Çocuğu olan Balıkların tatile çıkıp hoşça vakit geçirecekleri bir dönemde bazı kurallar neşelerinin kaçmasına neden olabilir. Eski arkadaşlıklarınızda yol ayrımlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda Terazi burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle masraf ve harcamalarınızın fazlalığı sizi geleceğe karşı endişeli bir ruha büründürür. Öz değer ve yeteneklerinizle hayata daima sağlam temellerle tutunacağınıza dair kendinizi yürekten inandırın.