Haftalık burç yorumları (20-26 Temmuz 2020 astroloji)

Çarşamba günü gökyüzünün iki ışığı Güneş ve Ay’ın Aslan burcundaki seyahatiyle sanki içimize coşkusu bol, neşeli bir yaşam enerjisi dolacak. Geleneksel konulardan ve sorumluluklardan sıyrılıp, sosyal hayatın neşeli, iyimser ve görkemli fırsatlarını değerlendirmeyi tercih edeceğiz. Hatta bununla da yetinmeyip, karizmasından etkilendiğimiz birine aşık olmaya da istekli olabiliriz. Perşembe günü, iletişim gezegeni Merkür ile hayaller ve idealler kahramanı Neptün’ün arasındaki uyumlu etkileşim havadaki romantizm rüzgarını daha da güçlendirir. Bu etkiyle, zihinden çok hisler ön planda olacaktır. Kurduğumuz hayallerin peşinden gitmek ve bunları gerçek kılmak için yaşamın akışına teslim olmak isteriz. Hafta sonunda Terazi burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle ortaklıklar ve ikili ilişkilerde bir canlanma meydana gelse de, İkizler’deki Venüs ile hayaller prensi Neptün’ün zorlu etkileşimi bize her an hayal kırıklığı yaşatmaya hazır olacaktır. Bu nedenle kendi kararlarımıza güvenip, karşımızdakilerin belirsiz tutumlarından olumsuz yönde etkilenmemeliyiz.