Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2019)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:

Bu hafta Güneş’in bir ay boyunca Akrep burcuna yerleşmesiyle, hem aşk hayatınızda krizlere açık tutkulu bir döneme hem de çocuğunuzla iletişimde zorlanacağınız bir sürece adım atıyorsunuz. Akrebin zehrini panzehire çevirerek şifalanmak, ancak sizin gibi şefkat ve sevgiye açık biri sayesinde mümkün olabilir. Aile dizimi, regresyon gibi karmik bağlardaki tıkanıklıkları çözen çalışmalara katılmanızı öneririz. Bu tarz öğretilerin uzmanlık eğitimlerine de kayıt yaptırabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirmek, dostlarınızla kısa seyahatlere çıkmak sizi mutlu eder. Spekülatif yatırımlardan ve eşle ve yöneticilerle polemiğe girip, boşuna üzülmenize hiç gerek yok.