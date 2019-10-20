Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2019)
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Hafta ortasında Akrep burcuna yerleşecek olan Güneş, derin sulardaki seyahatine bir ay boyunca devam edecek. İlişkiler, uyum, ahenk ve adaleti temsil eden gökyüzünün sultanı Venüs’ün denizlerin hakimi Poseidon yani Neptün ile güçlü etkileşimi, romantizm, aşk, tutku ve hayaller dünyasını öne çıkartacak. İdealler mi gerçekler mi arasında sıkışıp kalmamak için, akıl ve sağduyuyla hareket etmeliyiz. Zira haftanın son günü yaşam dinamosu, savaş gezegeni Mars ile kanun koyucu zaman yöneticisi, büyük öğretmen Satürn’ün zorlu etkileşimi, bir anda acı gerçeklerle hepimizi yüzleştirebilir. Değer verdiğimiz kişiler hiç ummadığımız tavırlar sergileyebilirler. Öz değerimize sahip çıkmak her kapının kilidini açacaktır. Kendinize güvenin ve ne istediğinizin farkında olun yeter! Gerisi teferruattan öteye gidemez. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Bu hafta Akrep burcunun sahne almasıyla, finans, ödemeler, alacaklar, tahsilatlar ön plana çıkıyor. Uzun zamandan beri uğraş verilen iş projelerinde sorunlar tek tek çözüme kavuşurken, karşımızdakilere ne kadar güveneceğimizi sorgulayabiliriz. Olayların arkasında yatan temel konuları en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarabilecek sezgi ve hislere sahip olabiliriz. Aldanma ve aldatılmalara karşı tedbirli olmakta fayda var. Belki de kendi kendimizi hayal dünyamızın yansımasında kandırıyor olabiliriz. Spiritüel ve mistik konularla ilgilenmek haftanın stresini azaltacaktır. Diğer yandan, hafta sonu ilişkilerimizde hayal kırıklığı yaşamamak adına gerçek dünyayla bağımızı güçlü tutmalıyız.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
İyice Akrep burcunun etkisi altına girdiğimiz bu hafta, krediler, borçlar, vergiler, sigorta ödemeleri, ortak paylaşımlarla ilgili sorunları çözmekle vakit geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Diğer yandan gizli bir ortaklığa imza atmak da isteyebilirsiniz. Belki bazı ilişkilerinizin de biteceği günlerden geçeceksiniz. Yenilere adım atmak için eskiyi silmek size iyi gelir. Ani kararlar almaktan kaçınmalı zamanın ve sabrın güçlü yanını avantaj olarak kullanmalısınız. Duygusal arenada kıskanmak, kıskanılmak, ihtiras gibi temalar baskın hale gelebilir. Hafta sonu otorite figürleri ve partnerinizle aranızda çıkan anlaşmazlıkları sevgi ve saygı çerçevesinde çözümlemelisiniz.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bir ay boyunca Akrep burcuna yerleşecek olan Güneş, ikili ilişkilerinizde parlayacak. Gerek iş gerekse özel hayatınızda partnerlerinizin dediğim dedik tavırları ve aşırı sahiplenme duyguları sizin için uğraştırıcı olabilir. Ayrıca açık düşmanlarınızın size karşı olumsuz tavırlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Dürüstlüğünüz ve kendinize olan güveniniz sayesinde olayların üstesinden gelmeyi başarırsınız. Gerekirse adalet ve hukuka başvurmaktan kaçınmamalısınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla buluşup keyifli bir gün geçirmek için vakit ayırmalısınız. Ayrıca çocuğunuzun ihtiyacı için harcama yapabilirsiniz. Mesai arkadaşlarınızla bu hafta sert diyaloglar içine girmekten kaçının.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Çarşamba günü Akrep burcuna yerleşecek olan Güneş, gündelik hayatta olayları daha derinlemesine ele almanıza neden olacak. Bu hafta sağlığınızla ilgili senelik kontrolünüzü yaptırmanız doğru olacaktır. Çevrenizdekilerin sağlıklarıyla da ekstra ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş ortamınızdan biriyle ilişkiniz aniden aşka dönüşebilir. İhtiraslı ve tutkulu bir döneme adım atıyorsunuz. Diğer yandan evinizde dekorasyon değişikliği yapmak gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru kardeş ya da yakın akrabalarınızla aniden çıkan bir aile meselesine çözüm bulmak için bir arayışa girebilirsiniz.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Bu hafta Güneş’in bir ay boyunca Akrep burcuna yerleşmesiyle, hem aşk hayatınızda krizlere açık tutkulu bir döneme hem de çocuğunuzla iletişimde zorlanacağınız bir sürece adım atıyorsunuz. Akrebin zehrini panzehire çevirerek şifalanmak, ancak sizin gibi şefkat ve sevgiye açık biri sayesinde mümkün olabilir. Aile dizimi, regresyon gibi karmik bağlardaki tıkanıklıkları çözen çalışmalara katılmanızı öneririz. Bu tarz öğretilerin uzmanlık eğitimlerine de kayıt yaptırabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirmek, dostlarınızla kısa seyahatlere çıkmak sizi mutlu eder. Spekülatif yatırımlardan ve eşle ve yöneticilerle polemiğe girip, boşuna üzülmenize hiç gerek yok.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Akrep burcuna yerleşen yönetici gezegeniniz, yaşam kaynağı Güneş, size gayri menkulle ilgili ciddi yatırım kararları aldırtabilir. Aile büyüklerinden göreceğiniz destekle yeni bir iş kurmaya da karar verebilirsiniz. İnşaat sektörü ve finans piyasaları gündeminize oturabilir. Kemiklerinize özellikle dizlerinize bu hafta özen göstermelisiniz. Eşinizden özel ilgi ve takdir bekleyeceksiniz. Yaptıklarınızın beğenilmesi sizin ruhunuzu her zaman besler. İyi niyetiniz yüzünden beklediğiniz ödemelerde aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Hakkınızı savunurken ayaklarınızın yere sıkı bastığından daima emin olmalısınız.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Bir ay boyunca iletişim, kısa yolculuklar, yetenekler ve yakın akraba ilişkileri alanınızda seyahat edecek olan Güneş, size yeni kapılar açarken eskilerden kurtulma fırsatı sunacak. Belki de eskilere yeni bir çehre kazandırmak zorunda hissedeceksiniz kendinizi. İkili ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sonbaharın hüznüyle gelen bu kaçınılmaz değişim, önce sizi derinden sarssa da zamanla hayatınıza farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Kendi yalnızlığınızın ve değerinizin kıymetini böylece daha kolay kavrayacaksınız. Bu ay sık seyahat edebilir, yaratıcılığınızı geliştireceğiniz çalışmalar başlatabilirsiniz. Kardeş ile ilgili sorunlara çözüm bulma zamanı. Arabanızın tamir işlerini de ihmal etmemelisiniz.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Hafta ortasında Akrep burcuna geçecek olan yaşam enerjisi Güneş, bir ay boyunca kazanç kapınızda önemli değişimlere neden olacak. Yeni bir işe adım atabilir, üzerinde uzun zamandan beri emek verdiğiniz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak ve yeteneklerinizle etrafınıza kendinizi kabul ettirmek için önemli günler. Beklediğiniz tahsilatları somutlaştırmak için gereken çabayı göstermelisiniz. Yatırımlarınıza yeni bir yön verebilir, konularında uzman kişilerden destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerde kararsız kalacağınız durumlarla karşılaşırsanız olayları akışa bırakmanız doğru olacaktır. Hayallerle gerçekler arasındaki keskin çizgiyi ayırt etmekten sakın kaçınmayın.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Bu hafta çanlar sizin için çalıyor. Zira bir ay boyunca yaşam enerjisi Güneş’i misafir edeceksiniz. İlişkiler gezegeni Venüs ile iletişim uzmanı Merkür’ün de sizin evde yatıya kaldığını göz önünde bulundurduğumuzda kişiliğinizle çevrenizdeki herkesi büyüleyebilecek güce sahipsiniz. İkili ilişkileri yönetirken sadece egonuzun sesini dinlememeli, sezgilerinize de kulak vermelisiniz. Aşırı tutku, ihtirasa kapılmadan partnerinizle aranızdaki mükemmel uyumu yakalamalısınız. Aksi takdirde yaşayacağınız hayal kırıklığı sonucu ayrılık gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında sosyal hayatınızda fayda prensibine odaklanacak, adeta gönüllü kuruluşlar için elçilik yapacaksınız.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Bir ay boyunca yaşama anlam katan Güneş Akrep burcunda seyahat ederken size bol bol rüya gördürtecek. Bilinçaltınızın harekete geçtiğini fark ederseniz, sezgilerinizi daha derinden takip etmelisiniz. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşanlarla yollarınızı ayırmak için bir an bile düşünmemelisiniz. Bilinçaltınıza ittiğiniz korkulardan kurtulmak için aile dizimi, regresyon gibi çalışmalardan yararlanabilirsiniz. Hayallerinizi abartıp hepsinin gerçekleşebileceği gibi bir ütopyanın peşinden gitmemelisiniz. Platonik gizli aşklar su yüzüne çıkabilir. Hafta sonuna doğru arkadaşınızın sözüne kanıp girdiğiniz ticari bir ortaklıkta aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Moralinizi yüksek tutmalısınız.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Hafta ortasında Akrep burcuna geçen Güneş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi 1 ay boyunca mercek altına almanıza neden olacak. Bazı ilişkilerde kıskançlık ve çekememezlik yüzünden ayrılıklar ve kopuşlar meydana gelebilir. Kolektif bilinç alanınızda hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilir, inançlarınızla hayata daha farklı bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Bu hafta içinize dönmeli ve yalnızlığınızın gücünü keşfetmelisiniz. Enerji çalışmaları ve sanat faaliyetleri için vakit ayırabileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Ev düzeninizde kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yatırımlar için bu hafta harekete geçmekten kaçınmalısınız. Haftanın ikinci yarısında ani bir seyahat gündeme gelebilir.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta ortasında Güneşin Akrep burcuna geçmesiyle beraber bir ay boyunca kariyer hayatında önemli projelere imza atabilirsiniz. Terfi ya da iş değişikliği gündeme gelebilir. Eski bir yöneticinizin ortaklık teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Ani değişimler karşısında soğukkanlı davranmalı kendiniz için en iyi olana odaklanmalısınız. Aile içi ilişkilerde kriz yaratan gündemleri çözüme kavuşturmak için konusunda uzman kişilerden destek alabilirsiniz. Çevrenizdekiler başarılarınızı kıskanarak sizi takdir etmekten kaçınabilirler. Siz doğru bildiğiniz yoldan ayrılmamalı farklı tarzınız ve üslubunuzla topluluklara önderlik etmeyi seçmelisiniz. Hümanist duygularınızla ihtiyacı olanlara destek olmalısınız. Hafta ortasında partnerinizin ilanı aşkıyla karşılaşırsanız sakın şaşırmayın.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bir ay boyunca Akrep burcuna yerleşecek olan Güneş, uluslararası ilişkilerinize hayat katacak. Yabancılarla iletişiminizi güçlendireceksiniz. Yurt dışından iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Yabancı bir ülkede yaşama fikri size bu ay sıcak gelebilir. Yeni kontratlar imzalamak için önemli bir dönme. Akademik konular gündeminize oturabilir. Hafta ortasında gündelik hayatınızda hareketli olaylara şahit olacak iş arkadaşlarınızla önemli etkinliklere katılacaksınız. Yorgunluğunuzu masaj, meditasyon gibi aktivitelerle dengelemeyi ihmal etmemeli sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Hayalini kurduğunuz bir işin peşinden gitmeden önce sonuçta size kazandıracaklarını iyice hesaplamalısınız. Bu haftaki yoğun temponuz için size kolay gelsin demekten başka çaremiz yok.