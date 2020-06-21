Haftalık burç yorumları (22-28 Haziran 2020)

ntv.com.tr 21.06.2020 - 09:15
Pazar günü uzun zamandan beri lodos balığı gibi savrulan yaşam dinamosu ve mücadele gezegeni Mars’ın Koç’a geçmesiyle, haftanın ağır enerjisi, bıkkınlık, isteksizlik, halsizlik vurgusundan kurtularak, yerini daha aktif ve canlı olmamıza neden olacak bir etkiye bırakacak. Hızlı eylemleri hayatımıza çekecek bu görünüm, ilişkilerde canlanmaya ve kişisel kararlarımızı coşkuyla uygulamaya bizi itebilir. Ama unutulmaması gereken en önemli nokta, Koç burcunda savaşmaktan kaçınmayacak Mars’ın 2021 Ocak’ına kadar (6 ay) taş üstünde taş bırakmayıp, yapmaktan çok yıkmaya konsantre olmasıdır. Özellikle sonbahar aylarında bu durum, en fazla öncü burçları (Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi) etkileyecektir. Dolayısıyla, 2020’nin ikinci yarısında hiç beklenmedik birliktelikler başlarken, pek çoğu da sonlanabilir. Herkes, bir olma ruhunu egodan sıyrılarak, ortak menfaat çerçevesinde harekete geçirirse, dünya genelinde savaşmak yerine barışçıl temalar güçlenir.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Yengeç burcunda seyahat eden Ay, aile ve yaşam alanınızda yepyeni başlangıçlara sizi hazırlıyor. Salı günü hayaller ve idealler temsilcisi Neptün’ün bilinçaltınızda geri harekete başlaması, sizi psişik konulara çekebilir. Sıkça gördüğünüz rüyalara, gündelik yaşamınız için farklı anlamlar yüklemek istersiniz. İnançlarınızın yarattığı hayal kırıklığından çabuk kurtulmaya bakıp, yeni dünya düzenine ayak uydurmak için yönetici gezegeniniz Mars’ın Pazar günü burcunuza geçmesiyle, hedeflerinize doğru ilerlemeye başlayın. Zira bu süreç yeni düzeninizi şekillendirmek için önünüze 6 ay gibi mücadelesi bol bir süreç koyacak.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bu hafta yakın akraba ve kardeşinizle beraber aldığınız yeni kararlar sonucunda yaşamınızı yeniden kurgulamak istersiniz. Salı günü Aslan burcuna geçen Ay sayesinde ev hayatınızda uzun zamandan beri yapmak istediğiniz değişimleri gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı ise çalışmayı ve disiplini seven Başak burcundaki Ay’ın ışığı, dostluklar sayesinde sizi, yeni grupların içine sokabilir. Çocuğunuza vakit ayırıp onun için keyifli bir yaz tatili planlayabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızda yeni bir hobiye yer açabilirsiniz. Komisyon tarzı işlerden gelir elde etmeniz gündeme gelebilir. Varlığına daima şükrettiğiniz bir dostunuzla bu dönemde aranızda aniden duygusal bir yakınlaşma olabilir. Pazar günü Ay Terazi burcunda yeni bir ilişki macerasına yelken açarken, savaşçı gezegen Mars da 6 ay boyunca mesken tutacağı Koç burcuna geçiş yapacak. İş ortamınızdaki ilişkilerde oluşacak ani gerginliklere karşı hazır olun.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Salı günü kariyer alanınızda geri hareketine başlayacak olan hayaller ve ideallerimizin temsilcisi Neptün, sanki sizin için yeni bir film senaryosu sahneye koyacak. Bu dönemde hayatınızda değiştirmek istediğiniz ne varsa bunların bir listesini yapıp, her gün göreceğiniz bir yere asmanız iyi olur. Zira önümüzdeki aylarda değiştiremeyeceklerinizi böylelikle daha kolay fark edecek, bunlar yüzünden boşa zaman harcamayacaksınız. Zira Koç burcunda Pazar günü seyahat etmeye başlayacak olan Mars, 6 ay boyunca sizi hiç ummadığınız yeni grup ve toplulukların içine dahil edecek. Yeni bir konu ve ürünün tanıtımı için bu dönemde önünüze pek çok fırsat çıksa da harekete geçmek için Temmuz ortasını beklemenizi öneririz. 20 Temmuz’da meydana gelece olan Yengeç burcundaki Yeni Ay bu dönemde başlattıklarınızın meyvesini vermeye başlayacak.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Bu sene meydana gelen köklü değişimlerden en çok etkilenen burçların başında kuşkusuz siz geliyorsunuz. Gerek ikili ilişkiler gerekse aile hayatınızdaki değişimler ve üstlendiğiniz yeni rollere yaz boyunca adapte olmak için bu hafta düğmeye basmalısınız. Özellikle Salı gününden itibaren yurt dışı ilişkilerinizde uzun zamandan beri netleşmeyen konular teker teker çözülmeye başlar. Gidenler gider kalanlar ise sizinle beraber ilerlemeye karar verirler. Özellikle haftanın ilk yarısında iş hayatınızda yeni teklifler ve kazanç kapıları açılabilir. 25-26 Haziran’da Başak burcunda seyahat eden Ay sayesinde kısa yolculuklar gündeme gelir. Arabanızı yenilemek için Yengeç burcunda geri giden Merkür’ün 13 Temmuzda düz harekete geçmesini bekleyin. Ayrıca bu dönemde ilginizi çeken bir konunun eğitimine başlayabilirsiniz. Koç burcuna geçen Mars, yöneticilerinizle ilişkilerinizde canlanma meydana getirir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Salı günü burcunuza geçecek olan Ay, ikili ilişkilerinizde sizi Güneş gibi parlatacak. Özgüveninizi bencilliğe vardırmadan yapıcı kullanmalı, hem kendi hem sevdiklerinizin faydasına bu enerjinizden faydalanmalısınız. Hafta sonu Ay Terazi burcuna geçerken, ilişkilerin adrenalin enerjisi Mars da 6 ay boyunca kalmak üzere Koç burcuna geçecek. Özellikle yurt dışı, hukuksal ve akademik konularla ilgili hızlı bir döneme giriyorsunuz. Başka bir ülkede yaşamak için çabalayabilir, yeni hayat düzeninin koşullarını hayata geçirmek için 2021 Ocak’a kadar iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu dönem liderlik özelliklerinizin açığa çıktığı durumlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Hafta sonu seyahatinde hayatınıza heyecan katacak biriyle aniden tanışabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Salı günü hayaller ve idealler gezegeni Neptün’ün geri harekete başlamasıyla, güven duyduğunuz ikili ilişkilerde kendinizi kandırılmış ve aldatılmış hissedebilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda size daima güven aşılayan ve destek veren kişilerin net olmayan tavırlarından rahatsızlık duyarsınız. Bu durum size bazı ortak girişilen projelerde umduğunuzdan fazla para harcatır. Ani çıkan ödemeler canınızı sıksa da cesaretinizi kırmadan, akıl ve mantığınızla her zorluğun üstesinden geleceğinizi bilmelisiniz. 25-27 Haziran arasında burcunuzda seyahat edecek olan Ay, yeni başlangıçların vurgu yaptığı bu dönemde özgüveninizi artıracaktır. Özellikle daha önce iletişim zorluğu yaşadığınız bir kadından bu dönemde destek alabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmamalı, gerçekçi ve dürüst yaklaşımınızla sorunların üstesinden gelmelisiniz. Hafta sonu Koç burcuna geçecek olan Mars 6 ay boyunca size son derece dinamik bir yaşam sunsa da özellikle sonbahar aylarında yüksek stres yaşamanıza neden olur. Hayatı akışa bırakarak bu durumun üstesinden gelmelisiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Hafta sonu meydana gelen Yeni Ay’ın tetiklediği Güneş tutulmasının hayatınızda yarattığı köklü değişimlerin sonuçlarını, aynı burçta 20 Temmuz’da tekrarlanacak Yeni Ay ile elde edersiniz. Evlilik, boşanma, yeni iş kurma, ebeveynlerle olan ilişkiler, miras, yatırımlar alanında önünüzde yepyeni fırsatlar olacaktır. Sakinliği elden bırakmadan akılcı fikirlerle, geleceğinizi şekillendirmelisiniz. Duygusal davranmak hiç işinize yaramaz. Pazar günü burcunuzdaki Ay ile birlikte, 6 ay boyunca ilişkiler alanınıza yerleşen Koç burcuna geçen Mars, karşınızdakilere karşı haklarınızı sonuna kadar korumanız için sizi harekete geçirecek. Fevri çıkışlardan kaçınmalı, sakinliği elden bırakmadan ikili ilişkilerde yapılan yanlışları karşı tarafa açıklamalısınız. Diplomasi ruhuna sahip olsanız da unutmayın ki daima kadife eldiven giymiş bir çelik yumruğa sahipsiniz. 6 aydaki bu adrenalin enerjisini öfkeye vardırırsanız karşınızdakilerle aranızda hukuksal süreçlerin başlayacağı hoş olmayan gündemler oluşabilir. Bunu engellemek ise tamamen kendi elinizde olacaktır.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hayatınızda yepyeni bir döneme bu hafta “Merhaba” diyorsunuz. 2018 yılında attığınız tohumlar, yurt dışı ve uzaklarla ilgili uğraş verdiğiniz konular, Mayıs sonundan beri yavaş yavaş tomurcuklanmasını ortaya koyacaktır. Gönlünüzden geçen uzaklarda yaşama isteği bu dönemde içinizde yeniden alevlenir. Covid-19’un yarattığı belirsizliklere sonbahara kadar sabır göstermek zorunda kalabilirsiniz. Pazar günü yönetici gezegeniniz Mars, 6 ay kalmak üzere, gündelik hayatınızı temsil eden Koç burcuna ve 6. Evinize geçiş yapıyor. Bu uzun dönemde yakın çevrenizdekilerle tartışmaktan kaçınmalı, özellikle mesai arkadaşlarınızın kalbini kırmamaya özen göstermelisiniz. Sağlık konularında ise strese bağlı migren, baş ağrısı ve üst solunum yolları enfeksiyonuyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemde aniden göz bozuklukları ortaya çıkabilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Ortak paylaşımlar alanınızda meydana gelen Güneş tutulması gerek iş gerekse aile yaşantınızda köklü değişimleri tetikliyor. 2018 den beri para kazanma çaba ve uğraşlarınızın artık bir sonuca ulaştığına yavaş yavaş şahit olacaksınız. Bu dönemde birden çok gezegen geri gittiği için değiştirmek istediğiniz konular ağır aksak ilerlese de bunun geçici olduğunu unutmamalı, Temmuz sonundan sonra olayların daha hızlı ilerleyeceğini bilmelisiniz. 25-27 Haziran’da Başak burcunda seyahat eden Ay, kariyerinizde önemli değişimlerin habercisi olabilir. Bekar olanlar evlilik kararı alabilirler. Annenizle bu dönemde daha yakından ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Pazar günü 6 ay kalmak üzere Koç burcuna geçecek olan Mars, size mücadelesi bol, tutkulu, kıskançlık düzeyi yüksek, ateş enerjili bir aşk taşıyacaktır. Yaz aylarında spora yönelmelisiniz. Bazı Yaylar aniden çocuk yapmaya karar verebilirler.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Yengeç burcunda hafta sonu meydana gelen Güneş tutulması 20 Temmuz’a kadar partnerinizle ilişkilerinizde yepyeni bir sayfa açmanıza neden olacak. Sanki süre giden ikili ilişkileriniz süresini doldurmuş ve artık sonlandırmanızı bekliyor. Yeni ortaklılar bu dönemde her an kapınızı çalabilir. Salı günü geri harekete başlayacak olan Neptün size, sezgilerinizle düşünceleriniz arasında spiritüel değeri oldukça yüksek açılımlar taşıyacak. Kardeşinizle ilişkilerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmak da fayda var. Unutkanlık şikayetçi olduğunuz bir konu olabilir. Bu dönemde yeni araba ve gayrimenkul almak için uygun değildir. Pazar günü hem Teraziye geçen Ay hem de Koç burcuna yerleşen ateşli ilişkilerin ve mücadelenin habercisi Mars, iş ve özel hayatınızda denge oluşturmanızı zorlaştıracak. Ev içinde tartışmalara ve fikir ayrılıklarına maruz kalabilirsiniz. Tadilat işleri ve taşınma için Temmuz ortasını beklemek durumunda kalabilirsiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Bu haftadan itibaren yaz boyunca hareketli bir döneme adım atıyorsunuz. Zira hafta sonu 6 ay boyunca Koç burcuna yerleşecek olan Mars, size seyahati bol, hareketli bir süreç taşıyacak. Yılın ikinci yarısında kardeş ve yakın akrabalarınızla tartışma ve kavgadan kaçınmalısınız. Kara yolculuklarında da dikkatli olmanızı öneririz. Haftanın ilk yarısında Aslan burcunda seyahat eden Ay, partnerinizin sizden destek beklediğini simgeleyecek. Onu yaptıkları için takdir etmeli ve sosyal ortamlarda daima destekleyerek mutlu olmasını sağlamalısınız. Böylece 5 den fazla gezegenin geri gittiği bu süreçte, aksayan konuların başarıyla üstesinden gelebilir, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Salı günü uzun bir süre geri hareketini başlatacak olan hayal kırıklıklarının temsilcisi Neptün’ün etkisiyle, maddi kazancınızda azalma meydana gelir. Sanatsal konulardan gelir elde etmek için bu dönem şansınız fazla olacaktır.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bu hafta uzun zamandan beri üzerinizdeki uyuşukluktan kurtulurken üst oktav yöneticiniz denizler prensi Neptün’ün Salı günü geri hareketini başlatmasıyla, sezgisel yönden güçlendiğinizi hissedersiniz. Sinematografik güzelliğinizle bu dönemde pek çok kişiyi etkileme şansınız yüksek olacaktır. Oyunculuk yeteneğinizi performans sanatlarında sergileyebilirsiniz. İlişkilerden hayal kırıklığı yaşamamak adına karşınızdakileri gerçek yüzleriyle algılamaya çalışın. 25-27 Haziran’da Başak burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerinizde beklentilerin altını çizecek. Hafta sonu ise Mars’ın 6 ay boyunca Koç burcundaki seyahatine başlamasıyla maddi kazanç ve kayıplara odaklanacaksınız. Ani harcama ve gelir elde etmek bu dönemde sizin normal rutininiz haline gelebilir. O nedenle boşuna endişeye kapılıp, maddi kaygılardan dolayı depresif bir ruh haline bürünmeyin. Bol meditasyon ve sanat konularıyla ilgilenmek ruhunuzu olumlu yönde besleyecektir. Sıvı tüketimini asla ihmal etmemelisiniz.