Haftalık burç yorumları (22-28 Haziran 2020)

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:

Salı günü kariyer alanınızda geri hareketine başlayacak olan hayaller ve ideallerimizin temsilcisi Neptün, sanki sizin için yeni bir film senaryosu sahneye koyacak. Bu dönemde hayatınızda değiştirmek istediğiniz ne varsa bunların bir listesini yapıp, her gün göreceğiniz bir yere asmanız iyi olur. Zira önümüzdeki aylarda değiştiremeyeceklerinizi böylelikle daha kolay fark edecek, bunlar yüzünden boşa zaman harcamayacaksınız. Zira Koç burcunda Pazar günü seyahat etmeye başlayacak olan Mars, 6 ay boyunca sizi hiç ummadığınız yeni grup ve toplulukların içine dahil edecek. Yeni bir konu ve ürünün tanıtımı için bu dönemde önünüze pek çok fırsat çıksa da harekete geçmek için Temmuz ortasını beklemenizi öneririz. 20 Temmuz’da meydana gelece olan Yengeç burcundaki Yeni Ay bu dönemde başlattıklarınızın meyvesini vermeye başlayacak.