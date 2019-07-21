Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2019 haftası)

1 Haftaya gökyüzünün fenerleri olan Ay’ın Koç, Güneş’in ise Aslan Burcu’na geçişi ile başlıyoruz. Demek akacak kan damarda pek durmayacak. İlişkilerde bireysel vurguların ön plana çıkacağı bir dönem. Bu nedenle bencil, kibirli, aşırı gururlu olmaktan kaçınıp, özgünlüğünüzü doğal bir enerjiyle açığa çıkarmanız gerekiyor. Bu arada duygusal davranıp, etrafınızdaki ateş çemberini görmezden gelmeyin. Sımsıcak dostluklarla sarmalanan aşk, romantizm ve yaratıcılık dorukta herkesi bekliyor! Tüm gizem, hayatın ağır sorumluluklarını bir kenara bırakmayı başarabilmekte!

2 Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bir ay boyunca eğlence, sosyal ilişkiler, aşk, romantizm, çocukla ilgili konular gündeminize otururken, bu hafta evden çok dışarıda vakit geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerde bencil davranmaktan kaçınmalı, çocuksu saflığınızı iyi niyet çerçevesinde partnerinize yansıtmalısınız. Yeni ilişkiler, yatırımlar, sosyal çevreler hayatınıza girebilir. Uluslarararası alanda yapacağınız seyahat ve görüşmeler sizin için olumlu başlangıçlara zemin hazırlayacak. Haftanın ikinci yarısında ise maddi kazançlarla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz tecrübeli kişilerle birlikte hareket etmek size fayda sağlar. Hafta sonu ani kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Ama rötarlar, gecikmeler oluşsa da neşenizden sakı ödün vermeyin.

3 Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Evinizde canlı bir döneme adım atıyorsunuz. Yaz partileri için davet verebilir siz de birden çok davete katılabilirsiniz. Diğer yandan ev yatırımı yapmak için bu hafta önünüze şanslı fırsatlar çıkabilir. Alım satım için ay sonunda bitecek olan Merkür retrosunu beklemeyi sakın unutmayın. Hafta ortasında kardeş ve yakın akrabalarınızla aranıza bir soğukluk girebilir. Bu durumu uzatmadan tatlıya bağlamak gerekli. Ayrıca hukuki meselelerle ilgili uzayan süreçler canınızı sıksa da sabırlı olup Eylül’e kadar beklemelisiniz. Salı günü Aslan Burcu’nda ilerlemeye başlayacak olan Güneş, hayatınıza sanatsal olayları entegre edip size mutluluk taşır. Galeri, müze gibi turistik ziyaretler yapmak, konsere gitmek için uygun bir haftadasınız.

4 Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bir ay boyunca yaratıcılık ve yetenekleriniz ön plana çıkacak. Zira Güneş Aslan Burcu’na geçerek 3. Evinize yerleşiyor. Kendinizi, internet, televizyon, yazılı basın gibi iletişim kanallarının merkezinde bulabilirsiniz. Pazarlama, tanıtım faaliyetleriyle, eğitim konuları bu hafta önünüze çıkabilir. Organizasyonlar, etkinliklerle haşır neşir olacağınız bir dönemdesiniz. Gelecek ile ilgili hedeflerinizde ani ve sürprizli değişimlere açıksınız. Belki de yeni bir duygusal ilişki kapınızı çalacak. Doruktaki heyecanı hafta ortasından sonra kontrol etmeli, içinizdeki kıvılcımı bir anda orman yangınına dönüştürmemelisiniz. Zira ateş yandıktan sonra arkada kalan küller kuvvetli bir rüzgarla savrulabilir.

5 Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Artık geçen hafta ikili ilişkilerde yaşadığınız zorlayıcı koşullardan kendinizi soyutlamalı ve Aslan Burcu’nun sıcak ateşiyle bir ay boyunca öz değerinizin kıymetini bilmelisiniz. Aile içindeki rolünüzle sevdiklerinize kol kanat gererken, bireysel değerinizin de farkına varma zamanı. Çalışma temponuz ve disiplininiz sayesinde maddi kazanç kapıları önünüze açılır. Çocuk ya da partneriniz için gereğinden fazla para harcayabilirsiniz. Bu nedenle, kontrolü elden bırakmamaya çalışın. Perşembe günü bir iş projesi gündeme gelip, yabancılarla iletişim kuracağınız bir ortama zemin hazırlar. Bu hafta arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizde de sizi mutlu eden insanlarla bir arada olursunuz. Yeme, içme, gezme ve keyif yapma zamanı. Bu fırsatı kaçırmamalısınız.

6 Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Evet! Bir ay boyunca “Havai fişekler” sizin için atılacak. Salı günü burcunuza yerleşecek olan gökyüzünün doğal ısı ve ışık kaynağı Güneş, milyonlarca hücrenizi adeta tekrar canlandıracak. Gerek iş gerekse özel hayatta şimşekleri üzerinize çekeceğiniz bir dönemdesiniz. Bencillik ve kibir gibi gölge duyguları arka planda bırakarak neşeli, coşkulu, iyimser, cömert, dürüst ve sadık yönünüzle çevrenizdeki herkesi büyülemeye hazırlanın. Özel davetler ve lüks ortamların içine girseniz de kültür zenginliğinizle ön plana çıkmalısınız. Kariyerinizde altın fırsatları değerlendirmeye bakın. Sunumlar yapmak, paneller düzenlemek için ideal zamanlar. Eğlence hayatına, spora ve kişisel bakıma zaman ayırın. Neşe, keyif ve coşku baş arkadaşlarınız olsun. Bu değerli zamanda kurulan dostluklar, başlayan aşklar size hayatın pozitif yönünü taşır.

7 Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta ortasına kadar gökyüzüne damgasını vuran büyük Ateş üçgeni, ev, ortak paylaşımlar ve gündelik hayat düzeni üzerinde sizi etkileyecek. İçinizde yanan ateşi alevlendirmek isteseniz de sanki bazı engeller ve sorumluluklar yüzünden beklemek veya geri adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Egosu yüksek kişileri eleştirmek yerine nabızlarına göre şerbet vermeyi denemelisiniz. Aksi takdirde yapıcı eleştirileriniz onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu da sizin gereksiz yere sinirlenip, endişelenmenize yol açar. Yabancılar ve deniz ötesi ülkelerle kurduğunuz bağlantılarda haftanın ikinci yarısında uzlaşma sağlayabilirsiniz. Hiçbir şey için acele etmeyin. Her şey olması gereken zamanda sonuçlanır. Eğitimler, akademik konular için de bir karar arifesinde olabilirisiniz.

8 Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bu hafta size kılavuzluk eder. İkili ilişkilerde saman alevi gibi parlayan diyaloglar aranızdaki tansiyonu yükseltse de Çarşamba’dan sonra sular durulur. Aşırı masraf ve harcamalar belinizi bükebilir, neşeyi arkadaşlarınızla geçireceğiniz keyifli vakitte aramalısınız. Kazanç kapısının biri kapanırsa diğeri açılır. Telaşa gerek yok. Yenilikleri hayatınıza dahil etme dönemindesiniz. Cesareti elden bırakmadan geleceğe ait hedeflerinizde cesaretli kararlar alabilirsiniz. Aniden biten ilişkiler aslında Ağustos ile beraber tekrar hayatınıza girer. Bu hafta kafa dinlemek için yaptığınız planlar suya düşecektir. En iyisi siz sosyal kelebek kimliğinizi ön plana çıkartın. Eğitim, kurs ve yeteneklerinizi geliştireceğiniz etkinlikleri mercek altına almak ileride işinize yarar.

9 Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Geçen hafta meydana gelen ve hayatımıza zorlu değişimleri sokan Ay tutulmasının ardından bu hafta ateşin sıcaklığını benliğinizde hissetme zamanı. Bir ay boyunca kariyer hayatınızda şans yüzünüze güler. Otorite figürlerinin bireysel kararlarına uyum gösterirseniz terfi almak veya iş değiştirmek sizi mutlu edecektir. Sunum yapmak, seminer düzenlemek için uygun bir dönem. Evlenmek, yuva kurmak, aileden destek görmek için önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Ayrıca iş hayatınızda ortaya çıkabilecek ve birden alevlenecek aşkı dolu dizgin yaşamalısınız. Sakın bu ateşi bir tsunamiyle söndürmeyin. Tutku, sevgi ve güvene sahip çıkma zamanı.





10 Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hayatta her şey parayla elde edilemez. Bunu en iyi bilen insanlardan biri olarak bu hafta gökyüzündeki ateş üçgeninin fitilini yakan baş kahramanlardan biri olabilirsiniz. Yaklaşık iki yıldır maddi konularla ciddi bir biçimde uğraşsanız da artık biraz da ruhunuzdaki özgür kelebek enerjisini açığa çıkarmaya gönüllü olun. Dostluklar ve bitmeyen arkadaşlıklar bu dönemde sizin için önem kazanır. Kısa süreli gönül hikayeleri sizi bu dönemde heyecanlandırabilir. Ne zamandır onaylanmasını beklediğiniz yurt dışı projelerinden ya da eğitim içerikli konulardan olumlu cevap alabilirsiniz. Yurt dışına taşınma, hukuki işler, bürokratik konularla ilgili ilerleme kaydedeceğiniz bu süreci iyi değerlendirin.

11 Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Geçen hafta hayatınızda fırtınalar estiren burcunuzdaki Ay tutulmasının ardından artık siz de biraz neşe ve eğlenceyi hak ettiniz. Sorumluluklarınızı bir kenara geçici bir süre için de olsa bırakmaya ne dersiniz? Ne de olsa uzun zamandan beri uğraştığınız ailevi meseleler yüzünden oldukça yoruldunuz. Kazanç kapınızın açıldığı, prestijli ortamlardan önünüze pek çok fırsat çıkabilir. Ortaklık tekliflerine sıcak bakacağınız bir dönem. Banka kredileri ve vergilerle ilgili harcamaları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Spiritüel konular, ruhsal içerikli sohbetler haftanın gündeminde yer tutabilir. Perşembe’den sonra eğlenmek, hayattan haz almak için sevdiklerinizle beraber program yapmak, masaja gitmek, lezzetli yemekler yemek için çok uygun. Haydi artık biraz şımartın kendinizi.

12 Yükselen Kova ve Kova Burcu: İkili ilişkilerde önemli bir dönemden geçeceksiniz. Zira Güneş’in sıcaklığını size taşıyacak olanlar bir ay boyunca kapınızın önünden ayrılmaz. Evlenmek, şirket kurmak, ortaklık yapmak bu dönemin ana maddelerini oluşturabilir. Organizasyonlar, önemli kişilerin katıldığı davetler gündeminizi doldurur. Yaratıcı bir projenin mimarlarından bir olabilirsiniz. Hayatınızda uzun zamandan beri aradığınız, sıcak, duygulu ve barışçıl sohbetlerle eski neşeniz yerine gelir. Hayat her zorluğa rağmen yaşamaya değer. Özel hayatınızdaki beklentilerinizi dile getirme zamanı. Yabancılar ve farklı kültürden olan kişilerin oluşturduğu topluluklar arasına katılmak sizi hem zihnen hem de ruhen besler. Sportif bir dönem fiziksel sağlığınıza da özen göstermeyi ihmal etmeyin.



