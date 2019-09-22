Haftalık burç yorumları (23-29 Eylül 2019 astroloji)

1 Duygusal ilişkiler, ortaklıklar, grup ve ikili ilişkiler bu hafta mercek altında. Titiz ve mükemmelliyetçi Başak’ın gerçekçi enerjisinden kurtulan ilişkiler kraliçesi, güzellikler peşindeki, diplomat Venüs ile adaletli, dengeli ve uyumlu iletişimin mimarı Merkür, Güneş’i de yanlarına alarak, herkesin hayatına, idealindeki ilişkiyi taşıyacak. Gerek hukuk, gerek kurumsal birimlerle de yürütülen işlerde beklenilen sonuçlar elde edilir. Kurallara karşı gelenler ise adaletin katı kararlarına boyun eğmek durumunda kalacaklardır.

2 Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başından itibaren ilişkiler alanında adeta bitmek bilmeyen bir dans partisine davet ediliyorsunuz. Güneş ile birlikte pek çok gezegenin Terazi burcundaki yolculuğu, sizi sosyal hayatın içine mıknatıs gibi çekerken, hem özel hem kariyer hayatınıza renkli bir hareket taşıyacak. Hoş, zarif, kaliteli ve kültür düzeyi yüksek sosyal gruplarla birlikte keyifli vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz kişinin beklentilerine bu hafta kulak vermeli, uyumlu ve dengeli bir şekilde ilişkinizi sürdürmelisiniz. Hafta ortasında yönetim kadrolarıyla sıkıcı bir toplantı yapmak zorunda kalsanız da hafta sonundaki Yeni ay size yeni iş imkan ve tekliflerinin kapısını aralayacak.

3 Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Zerafet, adalet, hoşgörü ve karşısındakine değer verme gibi temalar gündelik hayatınızda ön plana çıkar. Özellikle mesai arkadaşlarınızla aranızdaki sıcak diyaloğun kıymetini bilmeli ve hiçbir tartışmaya girmemelisiniz. Bazı Boğalar yeni bir aşkı iş ortamında bulabilirler. Herkesin isteklerine kulak vermek için dikkat kesilebilirsiniz. Sağlık alanında kendinize özen göstermeli, kişisel bakımınıza vakit ayırmalısınız. Hafta ortasında hukuki bir meseleyle ya da resmi ilişkilerde olumsuz cevaplarla karşılaşabilirsiniz. Fakat kısa sürede sorunlar halledileceği için boşuna kendinize dert etmeyin. Hafta sonunda Terazi burcunda meydana gelecek Yeni Ay sayesinde yeni bir mekana taşınabilir ya da ev ya da iş yerinizin dekorasyonunu değiştirebilirsiniz.

4 Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Haftaya güzelliğine ve tavırlarına aşık olduğunuz biriyle tanışarak adım atıyorsunuz. Hafta içinde renkli sosyal hayatınız sayesinde pek çok insanla tanışabilir bunların içinden birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Sizin için önemli olan ilişkideki uyum ve ahenk yaşamınıza canlılık katacaktır. Sanatsal faaliyetlere katılmak, yeni şeyler tasarlamak ve yeteneklerinizi ortaya koymak için hareketli günlerin içinden geçeceksiniz. Hafta ortasında maddi konularla ilgili ufak pürüzlerle karşılaşsanız da, yurt dışı ve uluslararası yeni bir projeye imza atabilirsiniz. Ani seyahatler gündeme gelebilir.

5 Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Ev hayatınızda bu hafta dingin, ahenkli ve huzurlu bir hava esecek. Herkes birbirine karşı saygılı davranarak, uzun zamandan beri hasret kalınan sıcak bir iletişim ortamı kavuşulacak. Ayrıca evinizde düzenleyeceğiniz toplantılarda keyifli vakit geçirecek, herkesin birbiriyle kaynaşıp ortak sevgiyi paylaşmalarına vesile olacaksınız. Hafta ortasında iş hayatınızdaki otorite figürleri çalışma ve gayretlerinize destek verip yeni fikirlerinde sizinle daha yoğun çalışmaya karar verebilirler. Özellikle haftanın ikinci yarısında yurt dışı ile ilişkilerinizde ani, beklenmedik, pozitif, hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gündelik hayatınızda oldukça hareketli bir döneme adım atıyorsunuz. Spor yapanalar kaslarını çok fazla zorlamamaya özen göstermeliler.

6 Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta Terazi burcunda toplaşan gezegenler sizin kısa yolculuklarda pek çok yeni insan tanımanıza neden olur. Grupların içinde hemen fark edilecek, özgün fikirlerinizle çevrenizin takdirini toplayacaksınız. Kardeş ve yakın akrabalarınızla kuracağınız sıcak diyaloglar aranızdaki sorunların kolayca çözülmesine neden olur. Belki de yakın akrabalarınızı ya da komşularınız arasında hakemlik görevi üstlenirsiniz. Arabanızı değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. İşleriniz yoğun olsa da bol bol eğlenme fırsatı yakalayabileceksiniz. Şans oyunlarından yana da talih bu hafta yüzünüze gülebilir. Ebeveynlerinizin sağl��k sorunlarıyla yakından ilgilenmeniz gereken durumlar gündeme gelecektir.

7 Yükselen Başak ve Başak Burcu: İş ortaklıklarınızdan yüzünüzün güleceği bu haftayı iyi değerlendirmeli, bol bol verimli toplantılara katılmalısınız. Daha öncesinde kendinizi yanlış ifade ettiğiniz ikili ilişkilerde uyum ve ahengi yakalamak sizi mutlu edecektir. Kalbini kırdığınızı düşündüğünüz kişilerin gönlünü almak için hemen harekete geçin. Sonuç hem sizi hem karşınızdakini mutlu eder. Büyük yatırım kararları alabilir, bu konuda ailenizden destek görebilirsiniz. Eğitim ve akademik konuları uzun seyahatler haftanın ikinci yarısında gündeme gelebilir. Lütfen sevdiğiniz kişileri boş yere eleştirmekten vazgeçin. İçinizdeki iyi niyet ve hoşgörüyü cömertçe sevdiklerinizle paylaşın. Pişman olmazsınız.

8 Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta sahnenin yıldızı sizsiniz. Zira Güneşin de Pazartesi’den itibaren bir ay boyunca burcunuza yerleşmesiyle gerek sosyal gerekse iş hayatınızda tüm dikkatler üzerinize toplarsınız. İş ortaklıkları ve duygusal ilişkilerinizde partnerinizle sıcak bir atmosferi yakalarsınız. Hafta ortasında evle ilgili evrak işleriyle uğraşmak pek sevimli olmasa da geleceğiniz için önemli atılımların temel yapısını oluşturacaktır. Kardeşinizle ani bir seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir şey öğrenmek için oldukça uygun bir dönem. Hafta sonunda meydana gelecek olan burcunuzdaki Yeni ay sayesinde iş değişikliğine ya da evliliğe karar verebilirsiniz.

9 Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta işleriniz hiç ummadığınız şekilde ilerleyecek. Olumsuz bulduğunuz kişilerle uyumu yakalamak sizi mutlu edecektir. Herkesin bireysel farklılıklarına saygı göstermeli, hiç kimseyi bir diğeriyle kıyaslamamalısınız. Çevrenizdekilerin farklı yönlerden bu dönemde hayatınızı kolaylaştırabileceklerini aklınızdan çıkartmayın. Bir iki tatlı söz ve övgüyle yaklaşarak herkesin gönlünü fethedebilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz bir para ya da bir teklif için onay gelebilir. Seyahatlerinizin çoğalacağı bir dönemdesiniz. Gizli ilişkiler bu hafta size iyi gelse de uzun vadede başınızın ağrımasına neden olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var.

10 Yükselen Yay ve Yay Burcu: Uzun zamandan beri neşenizi kaçıran ciddi işlerle uğraşmaktan oldukça yorgun düştünüz. Bu hafta artık biraz neşelenin. Kültürlü insanların bir araya geldiği organizasyonlara katılabilir, sevdiğiniz bir derneğin hareketli gündemini takip ederek vakit geçirebilirsiniz. Gönüllü kuruluşların toplum yararın başlattığı kampanyaların tanıtım sözcülüğünü üstlenmek yaşamınız renk katar. Estetik yönü güçlü sanatsal etkinliklerin organizasyonlarına katkıda bulunmak sahip olduğunuz sosyal çevreyi daha da büyütecektir. Geleceğe ait planlarınızda bu dönemde sevdiğiniz bir dostunuzla ortaklığa karar verebilir, yepyeni bir işi büyütüp, geliştirebilirsiniz.

11 Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: İş hayatınızda yeni ortaklıklara merhaba diyor ya da eskilerle yepyeni kalıcı projelere imza atmaya hazırlanıyorsunuz. Bundan sonraki kariyer yaşamınızda meydana gelen kökten değişim, sizin uzun yıllardır çabalayarak elde ettiğiniz bilgi birikiminin meyvelerini 1 yıl gibi kısa bir sürede olgunlaştıracak. Haftanın ikinci yarısında kapalı bir grupla beraber, spiritüel bir eğitime katılabilir, yaşam felsefenizi zamanla daha da zenginleştirecek insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Takip ettiğiniz resmi işleriniz ise olumlu şekilde sonuçlanabilir.

12 Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında Güneşin Terazi burcuna geçmesiyle beraber eğitsel konular, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, uzak seyahatler, yabancılarla iletişim, hukuki süreçlerde olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışında yaşama fikri bu dönemde daha fazla zihninizi kurcalayacaktır. Sevdiğiniz kişinin farklı bir ülkeye sizinle beraber gitme isteği de gündeme gelebilir. Tüm bunları kendiniz için bir faydaya dönüştürmeli ve değişimden asla korkmamalısınız. Elinizde olmayan koşullardan dolayı resmi birimlerle haftanın ikinci yarısında küçük bir sürtüşme yaşayabilirsiniz. Kanunların size tanıdığı haklar sayesinde bu sorunu kısa sürede halledebileceksiniz. Arkadaşlarınız sayesinde yabancı bir topluluğa mensup kişilerle bir araya gelebilirsiniz.