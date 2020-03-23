Haftalık burç yorumları (23-29 Mart 2020 haftalık astroloji burç yorumu)

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu

Salı günü 4 derece Koç burcunda yaraları iyileştiren Kiron kavuşumlu, Yeni Ay, sizin sosyal ilişkilerinizde zorlayıcı koşullar gündeme getirebilir. Bazı arkadaşlarınızla, virüsün taşıdığı gerginlik nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. En iyisi mümkün olduğu kadar yalnız kalarak vakit geçirmek olacaktır. Bol bol film izleyebilir, duygu ve düşüncelerinizi kaleme alıp, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sınırlı sürelerle sokağa çıkmak gibi kısıtlayıcı kurallar, sosyal hayatı seven sizin gibi biri için pek kolay olsama da, bu kökten değişimle kendiniz ve sevdikleriniz için yeni bir yaşam tarzı başlatabilirsiniz. Networkler üzerinden gruplara özel eğitimler verebilirsiniz. Diğer yandan yeni şeylere ilgi duyarak kitle iletişim araçlarıyla dostluğunuzu geliştirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında gizli aşk defterlerinin eski sayfaları yeniden açılabilir. Biraz da hazlara ve duygulara odaklanın. Boğa burcundan birinin hayatınıza katacağı güvene dayalı sevgi sizin için çok anlamlı olabilir. Sıkıntıdan yemek yemeyi abartmamalısınız.