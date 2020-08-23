Haftalık burç yorumları (24-30 Ağustos 2020)

ntv.com.tr 23.08.2020 - 09:28
Gökyüzünün yazdığı serüven dolu senaryonun oyuncuları olarak, günün getirdiği değişim ve yeniliklerin hakkını vermeliyiz. Özellikle salı-perşembe arası, Toprak (Oğlak, Boğa, Başak) ve Su burçları (Balık, Yengeç, Akrep), Yengeç’te gezinen korumacı, şefkat yüklü, duygulu Venüs ile pratik zekayla sorunları çözen, faydaya önem veren Merkür’ün, kuşak gezegenleriyle kurdukları farklı etkileşimler sonucu, sürpriz bir şekilde başlayan ilişkileri ya da hayatlarına giren konuları, ümitleriyle besleyerek, kalıcı ve yapıcı bir hale dönüştürebilir. Bu günlerde Yay burcunda seyahat edecek olan Ay da Ateş (Koç, Aslan, Yay) ve Hava (Kova, İkizler, Terazi) burçlarına bu yenilikçi sürecin müjdesini taşıyacak. Hafta sonu yaklaşırken kafamızda dans eden konuları ciddi bir tavırla toparlamaya çalışıp, hayatın hızlı ritmine ayak uydurmayı istersek tabii ki başarabiliriz. Pazar günü ise iletişim dehası Merkür’ün Neptün’den yansıyan sisli görüntüyle, kafası bayağı dağılacak. Bu nedenle Pazar’ı, romantik bir manzara karşısında, sevdiklerinizle huzur bulduğunuz bir ortamda, dinlenerek geçirmenizi öneririm.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Yönetici gezegeniniz Mars’ın frene bastığı bir günle haftaya başlıyorsunuz. Merak etmeyin, çok hızlı giderken biraz yavaşlayıp, arkanızda bıraktıklarınızı kontrol edip, gözden geçirmek size iyi gelir. Salı gününden sonra iş hayatınızda başarı le sonuçlanacak ani projeleri devreye alıp, yoğun bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta tanışacağınız yeni kişiler ve gruplar sayesinde gerek özel, gerek iş hayatınızda hızlı bir hareketlenme başlayabilir. Özellikle perşembe günü ruhsal yönünüzü de öne çıkaran iletişim gücünüz, size hiç benzemeyen ama kişiliğinden çok etkileneceğiniz birini hayatınıza sokar. Her gün farklı heyecanlarla yüklü bu haftanın bilançosuna göz gezdirmek için, pazar günü yalnız kalarak, kişisel olarak hayattan beklentilerinizin bir listesini hazırlayabilirsiniz. Bu liste sayesinde, detaylardaki mutluluğu yakalamak sizin için daha kolay olacaktır.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Başak burcundaki Güneş’in etkisiyle uzun zamandan beri ektiğiniz tohumların artık meyvelerini koparmaya hazır olun. Haftanın ilk yarısında güneşli bir havada aniden gökyüzünü kaplayan bulutların doğaya yağmuru taşıması gibi siz de, sanki kafanızda çakan bir şimşek etkisiyle, bugüne kadar hep ötelediğiniz içinizde kalan bir konuyu hayata geçirebilirsiniz. Sanki üzerinizdeki yüklerden sıyrılıp, bambaşka bir diyarda yeni bir düzen kurma arzusu eyleme geçer. Bu değişimden korkmadan artık somut adımlar atmak için hiç vakit kaybetmemelisiniz. Avucunuzda sımsıkı tuttuklarınızı hafta ortasında rüzgarlı bir havada özgürce bırakarak kendinizi de özgürleştirin. Perşembe ve cuma günü Yengeç’teki yönetici gezegeniniz Venüs’ün çevresiyle kurduğu sıcak ilişkiler ruhunuza ve kalbinize dokunur. Sanat ve spiritüel konularla ilgilenmek için şahane bir hafta sonu programı organize edebilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
İletişim kahramanı olarak bu hafta öne çıkacağınız günlerden geçeceksiniz. Yönetici gezegeninizin tahtına oturduğu Başak burcundaki yolculuk sizin pratik zekanıza güç katarak gün için birden fazla iş konuya çözüm oluşturmanıza destek olacak. Önemli sunumlar yapabilir ev hayatınızda yeni bir düzene geçebilir ya da gayrimenkul yatırımlarına odaklanabilirsiniz. Ani gündeme gelen iş sözleşmeleri gelecekte size bereket taşıyacaktır. Hafta ortasında Yay burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle, zekasına değer verdiğiniz birisiyle macera dolu, birkaç gün geçirebilir ya da yurt dışıyla ilgili cesur kararlar alabilirsiniz. Pazar günü Merkür’ün hayaller kahramanı Neptün ile kuracağı zorlu etkileşim, hayata dair aldığınız hızlı kararların doğruluğunu size sorgulatır. Bu yüzden biraz durup yavaşlamayı deneyip, yaşamın doğal akış dengesini gözlemlemelisiniz. Unutmayın ki tomurcuktaki bir çiçek bile zamanı gelmeden açamaz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Bu hafta besleyip büyüttüklerinizden elde ettiğiniz faydalar size teker teker geri döner. Eski dönemlerde ikili ilişkilerden yansıyan zorlukları bilgelikle göğüslemiş olmak, bu dönemde size gerek iş gerekse aşk hayatı için ödüller taşır. Bu ödülleri çoktan hak etmiş olduğunuza tüm kalbinizle inanmalısınız. Hayata karşı yarattığınız endişelerden kurtulup, öz değerinizin ve yeteneklerinizin ön plana çıktığı, takdir edildiği bir süreçtesiniz. Maddi konfor alanınızdaki kafanızı meşgul eden soru işaretleri artık yerini olumlu cevaplara bırakır. Bireysel başarılarınızı öne çıkarıp, çevrenizdekilerle ortak faydalı projelerde yer alabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kariyerinizde önemli ilerlemelere neden olacak, teklif ve kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkilerin ustası burcunuzdaki Venüs, bu dönemde sizi bir ipek böceği gibi kozanızdan dışarı çıkarıp, kelebek gibi uzaklara uçmaya hazırlar. Ömrü kısa olanları kelebekle uzaklara yollayıp, yepyeni oluşumlara gündem yaratabilirsiniz. Hafta sonu sezgilerinizin gücünden yararlanmak için bol meditasyon yapmayı ihmal etmeyin.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Haftanın en zorlayıcı görünümü olan Mars ve düzen yöneticisi Satürn etkileşimi, sizin gibi sonuca odaklı biri için “sabrın sonu selamettir” sözünü düşündürtecek. Aslında acele etmeden emeklerinizin olumlu sonuçlarını elde edeceğiniz bir süreçtesiniz. Egosal tavırlardan kaçınıp, kuralların getirdiği yaptırımlara neden-sonuç ilişkisi gibi yaklaşırsanız, hayatı kendi adınıza daha kolaylaştırabilirsiniz. Salı günü kariyer hayatınızı sürpriz bir şekilde değişime uğratacak ani bir olay ya da teklifle karşılaşabilirsiniz. Evlenme, boşanma kararı almak da söz konusu olabilir. Bundan sonra artık geminiz farklı bir rota izlemeye kendini daha hazır hissedecektir. Hizmet sektörüne yönelik yeni bir atılımın heyecanına da kapılabilirsiniz. Koşulları iyi değerlendirmeli size destek olacakları doğru kişiler arasından seçmelisiniz. Hafta sonu sevdiğinizle romantik bir yemek programı yaparak, adrenalini yüksek haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmayı başarırsınız.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Bu hafta, Güneşin parladığı yer neresi mi? Tabii ki sizin yuvanız. Unutmayın ki bir ay boyunca tarlaya ektiğiniz tohumların en olgun halini kucaklayacaksınız. Bu dönemi strese kapılmadan, sakin, çalışkan, hizmete odaklı bir enerjiyle değerlendirerek, kişisel mutluluğunuzu ve tatminkarlığınızı taçlandırırsınız. Yeter ki detaylarda boğulmadan büyük resmin mükemmel yansımasını seyretmeyi başarın. Aksi takdirde içinize endişe yükleyip, hiçbir şeyi istediğiniz gibi başaramadığınız fikrine kapılarak, büyük bir hataya düşebilirsiniz. Bu dönemin hızlı değişim süreci, güven duygunuzu sorgulatarak sindirim ve boşaltım sisteminizde bazı gerginlikler meydana getirebilir. Her işi sevgiyi paylaşmayı bile, tek başına üstlenme hatasına düşmeden, düşünce ve hislerinizi etrafınızla cömertçe paylaşın. Siz söylemezseniz kalbinizden ve aklınızdan geçenleri karşınızdakiler nasıl bilebilir? Yalnız açık fikirli olmak karşınızdakini incitecek tarzda eleştirme anlamı da taşımamalıdır. Herkesin hayata bakış açısını farklı yönden değerlendirme gücünüzü, yapıcı bir biçimde kullanırsanız, harikalar yaratacağınıza dair en ufak bir endişeye gerek kalmaz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Bu hafta prosedürler, kurallar, evraklar, bürokratik işlemler kısacası can sıkıcı detaylarla uğraşmak için vakit harcasanız da, yönetici gezegeniniz Yengeç’teki Venüs’ün sevgi dolu, şefkatli, ahenkli, kalıcı ilişkilere yelken açması, içinizdeki tüm negatif yüklü enerjileri silip süpürür, geriye, aşk, sadakat ve pozitif duygular kalır. Uzun zamandır kendinize sakladığınız hisleri, kalbinizi çarptıran bir heyecanla karşınızdaki kişiyle paylaşmak size iyi gelecektir. Karşılık beklemeden sizden akan bu pozitif enerjinin yansımalarını çevrenizdekiler mutlaka hisseder. Ayrıca sanatsal yaratıcılığınızın da tırmanışa geçtiği bir dönemde olduğunuzu aklınızın bir köşesine not edin. Tasarım, estetik, güzellik konularıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu Başak burcundaki iletişim gezegeni Merkür’ün Neptün’den aldığı güçlü etkiyle, hayallerle, gerçekler arasında yolculuk yapması, iki kefeye oturtup, arasında denge kurmak arzusu duyduğunuz koşulları gözden geçirmenize yardım edecektir. Diğer yandan hafta sonu, ev ortamınızda yeni koşullara uyum sağlamak için çaba harcarsınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Toprak ile suyun koşulsuz birlikteliğini deneyimleyeceğiniz bu hafta ağacınızdan dökülen olgun meyveleri toplamanın keyfine odaklanmalısınız. Özellikle Salı günü ikili ilişkilerinizde hiç aklınızda olmayan sürpriz gelişmelere özellikle yeni tekliflere hazır olun. Aniden uluslararası bir proje kapınızı çalabilir. Kardeş ve yakın akrabalarınızla ortak yatırımlarınız için derin görüşmeler yapıp, yeni kararlar alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, size coşkulu duygular yaşatacak, anılarınızı gündeme getirecek ortamlarda bulunabilir, eskide kalan hayalini kurduğunuz bir ilişkinin kollarına yeni heyecanla tekrar atılabilirsiniz. Hafta sonu yaşam felsefenize katacağınız farklı öğretiler ve enerji çalışmalarıyla hem ruhsal hem fiziksel açıdan rahatlarsınız. Araba ya da ofis gibi konularda değişimler gündeme gelebilir. Artık bir ofise çok da ihtiyacınız olmadığı kararına varabilirsiniz. Evden işlerinizi yönetmek sizin için daha pratik ve kolay olacaktır. Dernek gibi toplulukları ilgilendiren faaliyetlerde aktif rol almaya hazır olun.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Her dakikasında yeni bir olay yaşatacak bir haftaya adım atarken Salı ve Perşembe günlerinde burcunuzda seyahat edecek olan Ay’ın yardımıyla, duygusal açıdan gerginlik yaşamaz, tam tersine gerek iş gerekse özel hayatınızda, karşınıza çıkan yenilikleri bir fırsat olarak değerlendirmek istersiniz. Sıkıcı gelen rutin hayat akışından çıkmak özgürlüğünüzü elde etmek için bu hafta oldukça cesaretlisiniz. Maddi konularla ilgili endişelerinizden aileden gelecek bir destek ya da miras ya da ummadığınız sürpriz bir kazanç sayesinde kurtulabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak yepyeni bir düzene geçmek için önünüze güçlü iş fırsatları çıkabilir. Bunları küçümsemeden değerlendirmeli, birkaç projeyi aynı anda üstlenmeyi göze almalısınız. Sunumlar, toplantılar, yararlı hizmet odaklı projeler size artı başarı olarak geri döner. Hafta sonu sezgilerinize, rüyalarınıza kulak kabartıp, iç sesinizi dinlemenizi sağlayacak sakin ortamlarda vakit geçirmeyi organize edin.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Bu hafta uzun zamandır gübre verdiğiniz ekinlerin ürünlerini artık sepetinizde toplamaya hazır olun. Üstünde titizlikle çalıştığınız her türlü konu ya da proje artık yavaş yavaş sonuçlanmaya doğru ilerler. Pessimist ruh halini üzerinizden atıp, hayatın hızlı akışıyla gelen sürprizlerin keyfine odaklanın. Bu beklenmedik karılaşmalar size endişe vermekten ziyade gelecekteki yeniliklere güvenle bakmanızı sağlamalıdır. Yeni aşk ilişkileri ya da sevdiğinizle heyecanı paylaşacağınız planlar ajandanızı doldurmaya yetecektir. Partnerinizin sağduyulu tavırları, size gönlünü koşulsuz sevgiyle açmasının kıymetini bilmelisiniz. Aksi takdirde soğuk yaklaşımlar ve sert tutumunuzla aranızdaki bağın zayıflamasına neden olursunuz. Bu dönem, toprak, arazi, ev alıp satmak için uygundur. Ayrıca eğitim alanında da ilerlemeler elde edersiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Sanki kablo tellerinde iletilen sayısız mesajın depolandığı bir sistemin merkezindesiniz. Bu alanı yönetirken siz bile hızı yakalamakta zorlanırsınız. En iyisi kendi adınıza en güvenilir mesajları dikkate alarak, konfor alanınızı güçlendirmeye bakın. Birlikte düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif aldığınız özgün topluluklarla bir araya gelip, kalıcı ve faydalı fikirleri hayata geçirmek için son rötuşlarla uğraşabilirsiniz. Baskın toprak enerjisiyle ortak gelirlerinizde somut bir artış meydana gelecektir. Ev ortamınızda sürpriz kararlar alıp, taşınma ya da köklü bir tadilat gündeme gelebilir. Hafta ortasında sindirimle ilgili sıkıntılarınızı önlemek için, sindirimi kolay besinler tüketmeli, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız. Bu arada fikirlerine değer verdiğiniz bir kadının fark etmeden de olsa kalbini kırmaktan kaçının. Kalbinizi kıran birileri varsa da onlarla duygularınızı açıkça paylaşıp, hiçbir negatif yükü içinize atmayın. Hafta sonu duygularla zihin arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Bu durumu sakince kontrol altına almak adına nefes meditasyonundan faydalanmak size iyi gelir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bu hafta Toprak elementindeki güçten zengin bir hasat elde etmek için sizin sınırsız suyunuza çok ihtiyaç var. Özellikle partnerinizin, sorumluluklar arasında sıkışmış ruh halini, empatik, duygusal, fedakar tavrınızla yumuşatmalı, ona karşı gösterdiğiniz sabır ve şefkatle arzu ettiğiniz mutluluğu yakalamalısınız. Böylelikle mutluluğun hayal mi gerçek mi olduğunu sorgulamanıza da gerek kalmaz. Suyun fayda sağlaması için bir kaba ihtiyacı vardır. Demek ki ilişkilerinizde karşılıklı uyum ve ahenk geliştirmek için hoşgörü ve sağduyulu tavır takınmak size fayda sağlar. Hafta ortasında çocuk konusuyla yakından ilgilenmek istersiniz. Hobiler, eğlence hayatı, spekülatif getirilerle ilgili şans sizden yana olacaktır. Sanat atölyelerinde yaratıcılığınızı rahatça ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca pazar günü su sporlarıyla uğraşırken, alkollü içecekleri aşırı derecede tüketmekten kaçınabilirsiniz.