Haftalık burç yorumları (24-30 Ağustos 2020)

Yükselen Başak ve Başak Burcu:

Bu hafta, Güneşin parladığı yer neresi mi? Tabii ki sizin yuvanız. Unutmayın ki bir ay boyunca tarlaya ektiğiniz tohumların en olgun halini kucaklayacaksınız. Bu dönemi strese kapılmadan, sakin, çalışkan, hizmete odaklı bir enerjiyle değerlendirerek, kişisel mutluluğunuzu ve tatminkarlığınızı taçlandırırsınız. Yeter ki detaylarda boğulmadan büyük resmin mükemmel yansımasını seyretmeyi başarın. Aksi takdirde içinize endişe yükleyip, hiçbir şeyi istediğiniz gibi başaramadığınız fikrine kapılarak, büyük bir hataya düşebilirsiniz. Bu dönemin hızlı değişim süreci, güven duygunuzu sorgulatarak sindirim ve boşaltım sisteminizde bazı gerginlikler meydana getirebilir. Her işi sevgiyi paylaşmayı bile, tek başına üstlenme hatasına düşmeden, düşünce ve hislerinizi etrafınızla cömertçe paylaşın. Siz söylemezseniz kalbinizden ve aklınızdan geçenleri karşınızdakiler nasıl bilebilir? Yalnız açık fikirli olmak karşınızdakini incitecek tarzda eleştirme anlamı da taşımamalıdır. Herkesin hayata bakış açısını farklı yönden değerlendirme gücünüzü, yapıcı bir biçimde kullanırsanız, harikalar yaratacağınıza dair en ufak bir endişeye gerek kalmaz.