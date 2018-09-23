Haftalık burç yorumları (24-30 Eylül 2018 astroloji)

Hafta başında, Salı günü Dolunay adını verdiğimiz Ay ve Güneş zıtlığını yaşayacağız. 25 Eylül İstanbul saati ile 05:51’de 01° Koç burcunda meydana gelecek bu Dolunay anının yükseleni Başak burcu…Bir diğer deyişle Koç, Terazi, Başak ve Balık burcundakiler başrolde olacak. Astrolojide Dolunaylar kapanışları, sonları hatta biraz arada kalmışlıkları sembolize eder. Koç- Terazi aksında yaşanacak bu Dolunayda, “Kendimize rağmen” ilişkilerde ne kadar fedakarlık yaptığımız ile analizlerimizi hızlandıracağımız bir dönem olabilir. Dengeleri kurmak, huzuru sağlamak için kendimizden ne kadar ödün verdiğimiz veya vermediğimiz ile ilgili önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Kendi hayatımızı tam da istediğimiz gibi yaşamak veya karşımızdakinin mutluluğu için yaptıklarımız arasında kalmış hissedebiliriz. Fevri tepkilerimizle, düşünmeden hareket ettiğimiz durumlarda daha sonrasında pişmanlık yaşayabilir, tam da iyileşmemiş yaralarımızın tekrar açıldığını hissedebiliriz. Mantığın dengeyi kurmak ve naiflikten yana olduğu bu dönemin ruhuna uygun hareket etmek ve anlık kararlardan sakınmanızı tavsiye ederim. Burcunuza göre etkilerini aşağıda bulabilirsiniz…

Terazi burcu enerjisi gibi; etrafınızdakilerle uyum içinde olacağınız, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…