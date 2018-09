Haftalık burç yorumları (24-30 Eylül 2018 astroloji)

Yükselen Kova:

Sevgili Kovalar, hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi, son 2 yıldır önemli virajlar aldınız. Hayat sizi biraz zorlar gibi gözükse de aslında tam da yaşamak istediğiniz hayata ulaşabilmeniz için sizi zorladı. Taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacağı günler başladı. Bu Dolunay ile birlikte maddi konular hayatınızda önemli bir yer kaplayabilir. Ailenizden gelen miras konuları, kendi emekleriniz ile kazandığınız kazançlarınız hakkında beklediğiniz kararlar oluşabilir. Her kapanış yeni bir başlangıç. Her şeyin gönlünüzce olacağı, nice güzel başlangıçlarla dolu bir hafta dilerim.