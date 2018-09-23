Haftalık burç yorumları (24-30 Eylül 2018 astroloji)
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Güneş’in geçtiğimiz hafta burç değiştirmesinin hemen ertesinde, haftaya, 25 Eylül Salı günü yaşayacağımız Dolunay ile başlayacağız. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Hafta başında, Salı günü Dolunay adını verdiğimiz Ay ve Güneş zıtlığını yaşayacağız. 25 Eylül İstanbul saati ile 05:51’de 01° Koç burcunda meydana gelecek bu Dolunay anının yükseleni Başak burcu…Bir diğer deyişle Koç, Terazi, Başak ve Balık burcundakiler başrolde olacak. Astrolojide Dolunaylar kapanışları, sonları hatta biraz arada kalmışlıkları sembolize eder. Koç- Terazi aksında yaşanacak bu Dolunayda, “Kendimize rağmen” ilişkilerde ne kadar fedakarlık yaptığımız ile analizlerimizi hızlandıracağımız bir dönem olabilir. Dengeleri kurmak, huzuru sağlamak için kendimizden ne kadar ödün verdiğimiz veya vermediğimiz ile ilgili önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Kendi hayatımızı tam da istediğimiz gibi yaşamak veya karşımızdakinin mutluluğu için yaptıklarımız arasında kalmış hissedebiliriz. Fevri tepkilerimizle, düşünmeden hareket ettiğimiz durumlarda daha sonrasında pişmanlık yaşayabilir, tam da iyileşmemiş yaralarımızın tekrar açıldığını hissedebiliriz. Mantığın dengeyi kurmak ve naiflikten yana olduğu bu dönemin ruhuna uygun hareket etmek ve anlık kararlardan sakınmanızı tavsiye ederim. Burcunuza göre etkilerini aşağıda bulabilirsiniz…
Terazi burcu enerjisi gibi; etrafınızdakilerle uyum içinde olacağınız, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, geçen hafta sonunda, Güneş ve Merkür sizin tam zıttınız olan Terazi burcuna geçiş yaptı. Bu bile sizin kaygılarınızı yeşertmeye yeterken bir de aynı yerde Dolunay meydana gelecek. Bilinçaltınızdaki kaygılarınızın alevlendiğini hissedebilirsiniz. Etrafınızdakilerden destek istemek veya kendi başınıza çözüm aramak arasında kalabilirsiniz. Zamanın enerjisine uyarak, ekiplerinizden veya çevrenizdekilerden destek almanız sizi sıkıştıran konulara daha hızlı çözüm bulmanıza yardım edecektir. Sizin için bazen zor olsa da, fevri ve anlık çıkışlarınızdan uzak durmak en doğrusu olacaktır, hemen parlamayın…İlişkiniz ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.
Kapattığınız her dönem, yeni bir dönemin habercisidir. Dengeleri koruyabildiğiniz iyi haftalar…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, geçtiğimiz bahar aylarında yaşadığınız, arkadaşlarınız ve aşk hayatınız arasındaki ikilemin rövanşını yaşayabilirsiniz. Dengeleri kurmak veya sadece istediğiniz gibi hareket edebilmek arasında kalabilirsiniz. Duygularınızın çevrenizdekilerin yorumları ile yara aldığını hissedebilirsiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında kaldığınız bu dönemde, hızlı kararlar almak yerine, ilişkileri yöneterek zaman kazanmanız ve hafta sonuna doğru aklı selim ile karar vermeniz en doğrusu olabilir.
İş hayatınızda yaratıcılığınızın dikkat çektiği bir haftadasınız, zamanında ve yerinde kullanmanız size başarıyı getirecektir.
Bazen keyfinizi kaçırsa da, sakin tavrınızı ön plana çıkararak mutluluğu yakalayacağınız bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, bir süredir hayatınızı meşgul eden ilişki konuları bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte biraz daha netlik kazanabilir. Geçmişte yaşadığınız ve tam olarak kapatamadığınızı hissettiğiniz ilişkileri kapatma kararı alabilir veya tam tersi uzun zamandır kalbinizde olan hislerinizin artık dizginlenemediğini fark edip, yepyeni açılımlarda bulunabilirsiniz. Kalbiniz ve mantığınız arasında kaldığınız durumlar oluşabilir. Empati yaparak ve ilişkinize karşınızdaki ile açık iletişimde bulunarak karar vermek zamanın enerji ile daha uyumlu olacaktır. Fıtratınız gereği kararlarınız çabuk değişsede, bu hafta yara aldığınız yerden bir daha yara almamak konusunda kesin kararlı olacaksınızdır.
Hayatınızda yeni bir ilişki gündem olabilecek durumda değilse çocuklarınız veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili yeni durumlar oluşabilir.
Şans dolu bir hafta dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, önümüzdeki yılların değişime en fazla zorlayacağı burçlardan biri sizsiniz. Geçtiğimiz yaz aylarında yaşadıklarınızı düşünerek bu değişimin temel konularının neler olabileceğini anlayabilirsiniz. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte de, iş hayatınız ve aileniz ile ilgili gelişmeler oluşabilir. Bir süredir iş hayatınızdaki konular özellikle duygularınızı zorluyor olabilir, Dolunay enerjisi ile birlikte bu durumu değiştirecek hamlelerde bulunabilirsiniz. Aileniz ve yuvanız hakkında daha uzlaşmacı tavırlarınız ile dengeleri korumak isteyebilirsiniz. Yapınız gereği duygularınızı göstermekten çekinmeyen hatta çoğu zaman duygularınızla hareket ederken, bu hafta mantığınızı biraz daha öne plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
Tüm kapanan ve açılan dönemlerin size mutluluk getirmesi dileği ile iyi haftalar.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi hayatınızın önemli bir değişim sürecinden geçtiği, taşların yavaş yavaş yerine oturduğu bir dönemdesiniz. Bu hafta yaşayacağımız Dolunay ile birlikte gündeminiz kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, eğitim hayatınız, yurt dışı konularınız veya büyük hayat planınız hakkındaki kararlarınız olabilir. Fevri ve anlık tepkiler ile kendinizi ön plana alarak vereceğiniz kararlarda daha sonra empati yapmak çok geç olabilir. Etrafınıza faydalı olmak gibi önemli bir motivasyonunuz varken, hem kendi isteklerinizi hem de çok yakınızdakilerinin mutluluğunu etraflıca tartarak hareket etmeniz yerinde olacaktır.
Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, Güneş geçtiğimiz hafta sonu sizin burcunuzdan ayrıldı ve komşunuz Terazi burcuna geçti. Yani hayatlarınızda aslında yepyeni bir döneme başladınız. Bu hafta yaşanacak Dolunay’da özellikle maddi konular hakkında önemli kararlar sizi bekliyor. Şimdiye kadar ki para kazanma yöntemleriniz veya ailenizden aldığınız destek konularında önemli bir dönemeci geride bırakabilirsiniz. Yükselen burcunuzun derecesine göre, bu Dolunayda “ilişki ve ortaklıklar” da önemli bir gündem olabilir. Karşınızdaki ile empati yapmaya özen gösterirken kendi mutluluğunuzdan ödün verdiğinizi hissedebilir, bu davranışınızdan vazgeçebilirsiniz. İlişkilerinizde kapanışlar yaşayabilirsiniz. Tabii her kapanışın yeni bir başlangıç olduğu düşünüldüğünde kapanış yerine yeni ve umut dolu başlangıçlar demeyi tercih ediyorum… Hayatın akışında kalmayı biraz da olsa başarabildiğiniz, aşk, huzur ve başarı dolu bir hafta dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, Güneş’in üzerinizde parladığı, harika sonbahar günlerini yaşamaya başladık. Sizler için yepyeni sevinçler, engeller, hüzünler ve mutluluklar ile geçecek bir Güneş döngüsü yılı başlıyor. Bir dönemi kapatıyorsunuz. Bu Dolunayda da başrollerden biri size ait. Kendiniz, nasıl göründüğünüz, sizi diğer insanlardan ayıran özellikleriniz ve duygularınız hakkında önemli kararlar alacağınız enerjiler altındasınız. Merkür’ün de sizin burcunuza geçişi ile birlikte, aklınızı empati yeteneğiniz ve ilişkilerinizi diplomasi çerçevesinde yönetmek konusunda başarılı olacaksınız. Duygularınızın sizi inciten tarafları hakkında önemli hamleler yapabilirsiniz. Size destek olan ekip arkadaşlarınız veya yardımcılarınız varsa, onlar da bu yeniliklerden nasibini alabilir. Sağlığınıza özen göstereceğiniz, sanat, huzur, güzellik ve aşk dolu bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, çevrenizdekilerin seslerinin hayatınızda biraz fazla yer tuttuğu bir dönemdesiniz. Siz aslında ne istediğini bilen, kendi hedefleri doğrultusunda hayatını son derece başarılı bir şekilde planlayabilen biriyken, zamanın enerjisinden etkilenerek, çevrenizdekilerden çokça etkilenmeye başlamış olabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarınız konusunda bu etkiye son verip, kendi mutluluğunuzu ve kararlarınızı tekrar ön plana almanız faydalı olacaktır. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, arkadaşlık ilişkileriniz ve aşk hayatınız ile ilgili somut, net kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde gökyüzünün en şanslı burçlarından biri olarak, her şeyin gönlünüzce olması dileği ile iyi haftalar.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, iş hayatınız hakkındaki olaylara bakış açınızda değişimler oluşabilir. İş arkadaşlarınız ile olan ilişkinizde yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eviniz ve yuvanız hakkındaki duygularınız baştan şekillenebilir. Sizi incittiğini düşündüğünüz konuları kapatıp, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Mutlu haber şu ki, Kasım ayı itibari ile Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak ve adeta gökyüzünün koruması altında olacaksınız. Huzurlu, mutlu, eğlence dolu bir hafta dilerim.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, Satürn bu yıl sizi hayatınızdaki önemli dönemeçler ile ilgili test eder nitelikte. Belki de kendi hayatınızdaki yanlışlarınızı sürekli size hatırlatarak, sizi biraz zorlasa da, aslında daha mutlu ve refah bir hayata ulaşmanızı sağlıyor. Okul müdürü gibidir Satürn, biraz zorlar, önemli sınavlar yapar ama mutlaka mezun olmanızı sağlar. Bu haftaki Dolunay da, büyük hayat planınız hakkında kararlar almaya sizi zorlayabilir. Öğrenmek istediğiniz konular, yurtdışı planlarınız ve çok yakın akrabalarınız ile ilgili konularda yeni başlangıçlara sizi motive edebilir. Tüm bu yeni gelişmeleri yaşarken, çevrenizdekilerden destek almak durumunda olduğunuzu ve ilişkileri yönetirken çok daha dikkatli, empati yaparak yaklaşmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi, son 2 yıldır önemli virajlar aldınız. Hayat sizi biraz zorlar gibi gözükse de aslında tam da yaşamak istediğiniz hayata ulaşabilmeniz için sizi zorladı. Taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacağı günler başladı. Bu Dolunay ile birlikte maddi konular hayatınızda önemli bir yer kaplayabilir. Ailenizden gelen miras konuları, kendi emekleriniz ile kazandığınız kazançlarınız hakkında beklediğiniz kararlar oluşabilir. Her kapanış yeni bir başlangıç. Her şeyin gönlünüzce olacağı, nice güzel başlangıçlarla dolu bir hafta dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta yaşanacak Dolunayda başrol alan burçlardan biri de sizsiniz. Kendi hayatınız veya ilişkiniz ile ilgili kararlar alacağınız, kapanışlar veya yeni başlangıçlar yaşayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Eğer varsa ortağınız, eşiniz veya ilişkiniz hakkında yeni gelişmeler olabilir.
Bir mutlu haber de, iş hayatınız veya çevrenizin gözündeki imajınız ile ilgili konularda yaşadığınız zorlu dönemler biraz rahatlayacaktır. Edindiğiniz derslerinizi her daim aklınızda tutarak ilerlemeniz doğru olacaktır. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…