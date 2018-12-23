Haftalık burç yorumları (24-31 Aralık 2018 astroloji)

Geçen hafta sonu, 22 Aralık Cumartesi günü yaşanan Dolunay’dan sonra, hayatımızdan çıkarmak üzere kapattığımız konuları, 2019’a götürmek istediklerimizi netleştirme çabasında olacağımız bir süreçteyiz. Bu Dolunay’ın tam da yılın son haftalarına denk gelmesi bizi yaşadıklarımızın üzerinde biraz daha düşünmeye hatta aksiyon almaya itebilir.

Bir yıl boyunca burada sizlere gökyüzünden ipuçları verip, geleceği tahmin etmek değil ama ne tip enerjiler altında olduğumuza dair fikirler vererek, farkındalığınızı arttırmaya çalıştım. 2019 yılında da devam… 2018 yılında ne yaşamış olursak olalım, 2019’a hayallerimiz, umutlarımız, beklentilerimizle başlayacağız. Gökyüzündeki gezegenler, rotaları, hızları değişmeyecek ama hayatlarımızda farklı senaryolar oluşacak, farklı dersler, farklı ödüller, farklı beklentiler ve tecrübeler yer alacak…2019’da da ne yaşanırsa yaşansın, sizin için en hayırlısı, en mutlusu olsun, kalbinizden geçenler gerçeğiniz olsun. 2019 yılında da Gökyüzü rehberiniz olsun…

İYİ SENELER…