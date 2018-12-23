Haftalık burç yorumları (24-31 Aralık 2018 astroloji)
Yılın son haftasında sakin bir gökyüzü bizi bekliyor…Tüm yıl yaşadıklarımızın muhasebesini yapmak, derslerimizi çıkarmak, hedeflerimizi ve hayallerimizi hatırlamak için harika bir haftadayız. Hayatın bir “varış” değil, bir “yolculuktan” ibaret olduğunu düşünerek, bu yolculuğu bizim için vazgeçilmez kılanları netleştirmek isteyeceğimiz enerjiler altındayız. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Geçen hafta sonu, 22 Aralık Cumartesi günü yaşanan Dolunay’dan sonra, hayatımızdan çıkarmak üzere kapattığımız konuları, 2019’a götürmek istediklerimizi netleştirme çabasında olacağımız bir süreçteyiz. Bu Dolunay’ın tam da yılın son haftalarına denk gelmesi bizi yaşadıklarımızın üzerinde biraz daha düşünmeye hatta aksiyon almaya itebilir.
Bir yıl boyunca burada sizlere gökyüzünden ipuçları verip, geleceği tahmin etmek değil ama ne tip enerjiler altında olduğumuza dair fikirler vererek, farkındalığınızı arttırmaya çalıştım. 2019 yılında da devam… 2018 yılında ne yaşamış olursak olalım, 2019’a hayallerimiz, umutlarımız, beklentilerimizle başlayacağız. Gökyüzündeki gezegenler, rotaları, hızları değişmeyecek ama hayatlarımızda farklı senaryolar oluşacak, farklı dersler, farklı ödüller, farklı beklentiler ve tecrübeler yer alacak…2019’da da ne yaşanırsa yaşansın, sizin için en hayırlısı, en mutlusu olsun, kalbinizden geçenler gerçeğiniz olsun. 2019 yılında da Gökyüzü rehberiniz olsun…
İYİ SENELER…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, geçen hafta sonu yaşanan Dolunay’ın etkileri bu haftanın ortalarına kadar sizi etkisi altında tutacaktır. Sizin için olası konuları hatırlatmak gerekirse yakın akrabalarınız, kardeşleriniz veya dostlarınız ile yaşadığınız konular üzerinde önemli kararlar alabilirsiniz ya da almış olabilirsiniz. Duygularınız ve gerçekler arasında sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. İletişim kaynaklarınızı değiştirmek de bir konu olabilir. Hobileriniz hakkında bir dönemi kapatıp yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Bu Dolunay büyük hayat planlarınız üzerinde de etkili olabilir. Yurtdışına yerleşmek veya gitmek konusunda kafanızdaki kurguları hayata geçirmeye çalışabilirsiniz.
2019 yılında meydana gelecek olan tutulmalar sizin iş hayatınız ve aileniz üzerinde gerçekleşecek. Bu da demektir ki, işiniz, ait olduğunuz cemiyetteki yeriniz, aileniz, yuvanız, eviniz üzerinde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Aileniz ve yuvanız ile ilgili durumlarda duygusal tepkiler verebilirsiniz.
İyi haftalar ve şimdiden iyi seneler…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, geçen hafta meydana gelen Dolunay’ın etkisi bu hafta ortalarına kadar sizi etkilemeye devam edecektir. Para hesabı ile ilgili konularda gündemleriniz oluşmuş olabilir. Bazı kararlar almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Yılın sonlarına doğru yaklaşırken maddi birikiminiz, kendi emeklerinizle kazandıklarınız veya ailenizden aldığınız maddi destek konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınız ve gelecek planlarınız arasında kaldığınız durumlar oluşabilir. Mantığınızı ön plana alırken, geçmiş tecrübelerinizi ön planda tutmanız doğru olacaktır.
2019 yılında hayata bakış açınızda büyük farklılıklar oluşabilir. Temel hayat felsefenizin günler geçtikçe değiştiğini, başkalaştığını fark edebilirsiniz. 2019 yılında çok yoğun bir iletişim gündeminiz olabilir. Özelikle yurtdışı konularında bu iletişim iyice artabilir. Hayatınızın bundan sonrasını yurtdışında yaşamak istiyorsanız ya da yurtdışında eğitim almak istiyorsanız bu yıl bu değişimi yapabileceğiniz bir yıl olabilir.
Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta ve yıl dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, geçen hafta Cumartesi akşamı yaşanan Dolunay sizin için büyük önem arz ediyordu. Bu Dolunay’da hayatınıza dair her türlü konuda farkındalıklarınız artmış ve bazı defterleri kapatmak istemiş olabilirsiniz. Bu hafta hayatınızın diğer kişilerden farklı yönlerinde hem kapanışlar hem de yeni başlangıçlar planlamaya başlayabilirsiniz.
Sevgili İkizler, 2018 yılı boyunca meşgul olduğunuz, hayatınızın zor konuları ile ilgili (maddi konular; miras, mahkeme, nafaka, vergi vs gibi) 2019 yılında önemli gelişmeler sizi bekliyor. Maddi konularla ilgili yatırım senesi gibi düşünebilirsiniz bu seneyi. Tabii ailenizde alacağınız destek de sizi güçlü kılacaktır. 2018 yılında bu konularda sizi en fazla zorlayan ne olduysa, bunun çözüme ulaşması için konunun tekrar masaya konması da gerekebilir.
Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta ve yeni yıl dilerim…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, tam zıt burcunuz olan Oğlak burcunun dönemi başladı…Bu hafta sonundan itibaren sizin için de önemli bir dönem başlıyor. Güneş geçtiğimiz hafta cumartesi günü Oğlak burcuna geçerken, yönetici gezegeniniz Ay’da Yengeç’e geçiş yaptı ve karşı karşıya kalarak Dolunay meydana getirdi. Kemerlerinizi bağlayın, 2019’un ilk haftalarında yaşanacak Tutulmaların provası gibi düşünebileceğiniz bu dolunay ile hayatınızda meydana gelen konulara dikkat edin. Tam da bu konular üzerinde yenilikler yaşayabilirsiniz. Kendi hayatınız ve ikili ilişkileriniz ile ilgili kapatmanız ve hayatınıza devam etmeniz gereken ne varsa bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir. Almanız gereken derslerinizi iyice düşünüp, yaptığınız hataları tekrarlamamak hatta yepyeni davranış modelleri geliştirerek ilerlemeniz faydalı olabilir.
2019 sizin yılınız olacak…Bu seneki Güneş ve Ay tutulmaları sizin burcunuzda gerçekleşecek. Ne demek bu? Hayatınız, ilişkileriniz, ilişkilerinize bakış açınız, kararlarınız değişecek. 1-7 aksında yaşayacağınız bu tutulmalarla birlikte, bekarsanız yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Fakat bu sefer bir farkla, şimdiye kadar gösterdiğiniz duygusal yaklaşımlarınızdan sıyrılıp, Satürn’ün de 2018 yılı boyunca sizi zorladığı, mantığınızı daha ön plana çıkarmanız gerektiği gerçeği ile.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta ve yeni yıl olsun…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçen hafta sonu yaşanan Dolunay ile birlikte sizin için olası konuların aşk hayatınız veya çocuklarınız olabileceğini yazmıştım. Bu hafta ortasına kadar kafanız bu konularda karışık olabilir. Gökyüzündeki enerjiler hemen yok olmaz malum…
Hayattan aldığınız keyfi tekrar yakalamak için ciddi sorgulamalara girdiğiniz ve belki de hayatın sizi belli bir yöne doğru ittiği bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Aşkınıza karşı egonuzla durmak hatta her zaman öne planda olmak konusunda ki yaklaşımınız sizi geçtiğimiz dönemde başladığınız ilişkinizde farklı kararlar almak konusunda zorlayabilir.
2017 ve 2018 yılları sizi biraz zorladı. Tutulmaları üzerinizde yaşarken, hayatınızın temel konularında önemli dönüşümler yaşadınız. İlişkilerinizle ilgili mühim dersler aldınız, hayatınızı adeta baştan şekillendirmeye karar verdiniz. 2019 yılı sizi bu yoğun gündemden biraz uzaklaştıracak, daha içinize döndürecek enerjilerle dolu olacak.
Hayallerinizin gerçek olacağı, kararlarınızdan emin olacağınız harika bir hafta ve yeni yıl dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçen hafta yaşanan Dolunay, yuvanız ve iş hayatınız hakkındaki gelişmelerle fazlasıyla meşgul olmanızı sağlamış olabilir. Bu hafta ortasına kadar da bu konular gündeminizde kalabilir. Jüpiter’in de yuvanız ve aileniz ile ilgili konular üzerinde olması sebebiyle, geçen hafta yaşadıklarınız sizi biraz zorlamış olsa da, gökyüzü ve şans sizin yanınızda olacak. Yapınız gereği hayatı akışına bırak tam size göre olmasa da, bu dönem için yapabileceğiniz en iyi şey bu olabilir. Hayatın getirdikleri şans ve mutluluk dolu olacak.
2019 yılı sizin için arkadaş çevrenizin değişeceği, yenileneceği, arkadaşlarınızın gündeminizde önemli yer alacağı bir yıl olacak. Aşk hayatınızda son bir yıldır yaşadığınız dersleri her zaman aklınızda tutarak, doğru hamleleri yaparak, kuvvetli bir aşk öyküsü yaşayabileceğiniz keyifli bir yıl sizi bekliyor.
Aşk, duygu, mutluluk, bereket ve huzur dolu mutlu bir hafta ve yeni yıl dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan Dolunay ile birlikte sahip olduğunuz dostlukların ne kadarının sizin büyük hayat planlarınız üzerinde etkili olduğunu düşünmeye başlayıp, sizin için çok çok zor olsa da belki de bazılarını hayatınızdan çıkarmak konusunda adımlar atmış olabilirsiniz. Eğer varsa kardeşleriniz ile ilgili olaylar yaşamış olabilirsiniz. İletişim konusunda kendinizi zorlanmış hissetmiş olabilirsiniz. Bu enerjiler bu hafta da devam edecek, yavaş yavaş yok olacaktır.
2019 yılı sizin için ev, aile, hane, yuva, sorumluluklarınız, kariyeriniz, iş hayatınız ve toplum içerisindeki yeriniz hakkında önemli değişiklikleri yaşatacak bir yıl olacak.
Aşk, sanat, estetik dolu, iyi bir hafta ve yeni yıl olsun…
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte, kendi emeklerinizle kazandığınız maddi konular ile ilgili önemli olaylar, farkındalıklar ve belki de kapanışlar yaşamış olabilirsiniz. Ailenizden aldığınız destek, miras, vergi, kredi gibi konularda bu Dolunay’ın konuları arasında olmuş olabilir.
Venüs sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Astrolojide Venüs, ikili ilişkileri, güzellik kavramlarımızı, sanatı, estetiği sembolize eder. Bu hafta ikili ilişkilerinizde daha kendiniz gibi davranabildiğinizi düşünebilir hatta tutku ve gizem konularını abartabilirsiniz. Estetik konularında girişimde bulunmak isteyebilirsiniz.
2019 yılı sizin için yurtdışı bağlantılarının çok yoğun olabileceği, eğitim ve hobileriniz konusunda yoğun mesai harcamanızın gerekebileceği bir yıl olacak gibi duruyor. Tutulmaların yaşanacağı evlere bakıldığında, büyük hayat planlarınızın tamamen değişebilir, kendinizi belki de şimdiye kadar “yapmam” dediğiniz konuları yaparken bulabilirsiniz.
Sağlık, şans, huzur, mutluluk dolu bir hafta ve yeni yıl dilerim.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçtiğimiz hafta sonunda yaşanan Dolunay ile birlikte, hayatınıza dair önemli kararları uygulamaya geçmeye karar verip, bazı defterleri kapatmak konusunda girişimde bulunmaya başlamış olabilirsiniz. Hem kendi hayatınız hem de ikili ilişkileriniz bu kararların merceğinde olabilir. Genelde şanslı biri olduğunuz için bu gelişmelerin de yüksek faydanıza olacağını umuyorum.
2019 yılı sizin için maddi kaynaklarınızla fazla meşgul olduğunuz bir yıl olacak gibi duruyor. Hem kendi emeklerinizle kazandığınız maddi kaynaklarınızda hem de ailenizden size kalan hakkınız konusunda yoğun gündeminiz olabilir.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta ve yeni yıl olsun…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan Dolunay’da en kuvvetli etki alan burçlardan biri sizdiniz. Hayatınızın önemli alanlarında, kontrolünüz dışında gelişmeler yaşamış, karar vermek ile ilgili kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu Dolunay sizin için 2019 yılındaki Tutulmaların da provası aslında. Genel olarak hayatınızdaki mutsuzluk sebeplerinizi siz başaramazsanız bile, hayat sizin adınıza bir yola sokacaktır. 2019 ve 2020 sizin yıllarınız olacak. Değişimler bazen biraz sancılı olsa da, kesinlikle geldiğiniz noktada çok daha keyifli olacaksınız. Tüm yıl boyunca, astrolojinin en şanslı, bereketli gezegeni Jüpiter, 12. Evinizde seyahat edecek. Şanssızlıkların yaşanabileceği durumlarda, size adeta kalkan olacak. Belki de oluşabilecek kazaları zararınız en aza inecek şekilde nispeten hafifletecektir. Kaygılarınız ve korkularınız hakkında da sizi rahatlatacak hatta hafifletecektir.
Başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli bir hafta ve yeni yıl dilerim, her şey gönlünüzce olsun.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, geçen hafta sonunda yaşanan Dolunay’da kuvvetli etki alacak burçlardan biri de siz oldunuz. Eğer çocuğunuz varsa, hayatı ile ilgili yeni kararlar alıp, farklı bir döneme başlamasına destek olmuş olabilir, yeni konuları çözmeye çalışmış olabilirsiniz. Hayatınıza değer katmadığını düşündüğünüz bir aşk ilişkiniz varsa, önemli farkındalıklara ulaşıp, yeni bir karara imza atmış olabilirsiniz. Unutmayın ki, kapatmanız gereken defterleri görmemezlikten geldiğiniz sürece hayat sizin adınıza adım atarak, tüm kapanış hamlelerinde dümene geçecektir.
Geçtiğimiz 2 yıl boyunca tutulmalar sizin üzerinizdeyken hayatınızın kırılma noktalarını yaşadınız. Bazı defterleri kapamak zorunda kalıp, yenilerine yer açtınız. Zorlu 2 senenin ardından, 2019 yılı sizin biraz daha hayatı zorlamadan, akışına bırakmak isteyeceğiniz bir yıl olacak gibi duruyor.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta ve yeni yıl olsun…
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, geçen hafta yaşanan Dolunay ile iş hayatınızda bir dönemi tamamen kapatıp, yepyeni bir döneme başlamış olabilirsiniz. Unutmayın ki her kapanış yeni bir başlangıca vesile olacaktır. Yuvanız, eviniz ve aileniz hakkında da yeni kararlar almış olabilirsiniz. Duygularınızla hareket ettiğiniz bu süreçte hayat enerjinizin değişkenlik göstermesi de sizi yormuş olabilir.
2018 sizin için derslerle dolu, kaygı ve korkularınızla yakından yüzleştiğiniz bir seneydi. Sanki neden imtina etseniz o başınıza geldi…2019 da artık bunlar ortadan kalkıyor ve siz de keyif yapmak üzerine odaklı bir yıla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızı baştan şekillendirebileceğiniz bir yıl olacak 2019. Duygusal yaklaşımlar sergileyerek, aşk ile hayattan keyif almak üzerine güdülenebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun artık daha şanslı ve hayatta yapmak istediklerinizi uygulayabileceğiniz bir döneme başlıyorsunuz.
Sağlık, aşk, mutluluk, huzur, bereket dolu bir hafta ve sene dilerim.