Haftalık burç yorumları (24 Şubat - 1 Mart astroloji burç yorumu 2020)

ntv.com.tr 24.02.2020 - 10:19
Her ne kadar bu hafta Balık burcunun dalgalı iniş çıkışları bizleri çırpıntılı bir denizde yüzdürecek olsa da haftanın ikinci yarısı, ateşten gömlek Koç burcundaki iki feminen enerji Ay ve Venüs’ün güçlü birlikteliği ile menfaatimize yaramayan durum, olay ve kişilerden kararlı bir şekilde uzak durmayı başaracağız. Diğer yandan yeraltı hükümdarı Plüton ile Venüs’ün zorlu etkileşimi ilişkilerde inatçı, dik kafalı, dediğim dedik tavırlar sergilenmesine neden olurken, diğer yandan iş dünyasında büyük güçlerin ilişkilerini yeniden gözden geçirmesini tetikleyecektir. Ekonomik göstergeler ve uluslararası ilişkilerde radikal değişimler gözlemlenebilir. Ülkeler arasındaki yapıcı diyalogların geliştirilmesine destek veren, global projeleri yürürlüğe koymak için harekete geçilebilir. Hayatın doğal akışını bir anda değiştiren olaylara tanıklık edebiliriz. Pazar günü Boğa burcuna geçecek olan Ay sayesinde, yaşam tempomuzu yavaşlatmaya ve hayatın zevklerine odaklanmaya özen göstereceğiz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Haftaya enerjik yapınıza hiç uymayan, tarifi zor bir miskinlikle başlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmek yaşama sevincinizi düşürmüş olabilir. Her şeye rağmen hayatın güzelliklerini keşfetmek için elinizden geleni yapmalısınız. Sinir sisteminizi doğal yollardan rahatlatacak bitkisel kökenli ilaçlardan yararlanmalı, ihtiyaç duyuyorsanız bir uzamandan destek alarak rahatlamalısınız. Hafta ortasına kadar sorumluluklardan kaçmak isteği ağır bassa da kendinizi, sağlık yönünden güçlendirecek çalışmalara katılarak rahatlatabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında iletişim gezegeni Merkür ile ani değişimlerin habercisi Uranüs’ün arasındaki olumlu etkileşim, para musluklarının açılmasını sağlayacaktır. Bu kazancı elinizde tutmayı bilmeli, har vurup harman savurmamalısınız. Pazar gününü, sevdiklerinizle beraber yiyip, içip keyifli sohbetler yapacak şekilde organize edin.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Balık burcunun romantik etkisi hafta ortasına kadar sizin sosyal ilişkileriniz üzerinde izini belli eder. Fedakarlığa dayanan, duygu yönü güçlü aşk hikayelerinin baş kahramanı olabilirsiniz. Partnerinizin her dediğine inanmak, ileride sizi hayal kırıklığına uğratabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Sanatsal faaliyetlere zaman ayırmak, hayatın yorucu koşturmasından sizi çekip çıkartmak için etkili bir çözüm olacaktır. Salı günü Oğlak burcundaki Mars ile Balık’taki Güneş’in arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde uzaklar, yabancılar ve yurt dışı ile ilgili işlerinizde olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ikili ilişkilerinizde olumlu sürpriz gelişmeler sizi bekleyecek. Kendinize olan güveniniz sayesinde, yeni tanıştığınız kişiler üzerinde pozitif bir etki yaratmayı başaracaksınız. Mesai arkadaşlarınızla aranızda aniden patlak veren bir görüş ayrılığını, sakin ve yapıcı bir yaklaşımla kısa sürede uzlaşmaya kavuşturabilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Bu hafta iş hayatınızda yeni kararlar alıp, eyleme geçmekten kaçınmalı, hayatı doğal akışına bırakmalısınız. Annenizin size olan ihtiyacını göz ardı etmeden onunla birlikte vakit geçirip, isteklerini yerine getirmeye özen göstermelisiniz. Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Merkür ile Güneş’in kavuşması, otorite figürleriyle ilişkilerinizde eski defterlerin yeniden açılmasına neden olabilir. Belki de eski bir aşk yeniden karşınıza çıkıp, kalbinizin kapısını çalmayı deneyecektir. Aldanma ve aldatılmalara karşı dikkatli olarak, gönlünüzün sesini dinlemelisiniz. Perşembeden sonra hiç ummadığınız bir anda uzun zamandan beri rafta bekleyen bir iş kararı harekete geçebilir. Yardım kuruluşlarında aktif görev almak, etkinlikler düzenlemek ve tanıtımını yapmak sizin hareketli yaşamınıza ayrı bir tat katacaktır.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Hafta başında seyahatler, yurt dışı bağlantıları, akademik konularla ilgili bir takım gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Gönül hikayenizde kendinizi adeta romantik bir filmin başkahramanı gibi hissedeceksiniz. Her ne kadar Merkür geri hareketini sürdürüyor olsa da ikili ilişkilerinizden destek göreceğiniz yeni iş tekliflerine açık bir dönemden geçeceksiniz. Sanki uzun zamandan beri emek verdiğiniz konular bir anda meyve vermeye başlayacak. İş ortaklıkları ve ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Keyifle sürdüreceğiniz ilhama açık, yeteneklerinizi ortaya çıkaracak girişimleri tereddüt etmeden kabul edebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, kariyer hayatınızda heyecanlı, hızlı ilerleyecek kararlar alabilirsiniz. Kendinizi bir anda seyahatlerin ortasında ve öngördüğünüzden çok farklı gelecek planları yaparken bulabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki monotonluk yerini dinamik gelişmelere bırakıyor.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Hafta başında ortak paylaşımlar alanında kayıplar meydana gelebilir, bu konuda pür dikkat kesilmenizi öneririz. Kredi çekmek, yeni ortaklıklar için girişimde bulunmak için uygun bir dönemde olmadığınızı bilmek de fayda var. Aşk hayatınızda teslimiyetin ağır bastığı, tutkulu birlikteliklere çekilebilirsiniz. Bağımlılık yaratan ilişki kalıplarından uzak durmak menfaatiniz için doğru olacaktır. Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları hayatınızdan çıkartmak için radikal bir karar alabilirsiniz. Bunun için haftanın ikinci yarısında start düğmesine basmalısınız. Babanızın sağlığı ile ilgilenmek sizin için önem taşır. Kariyer hayatınıza yerleşen değişimin habercisi Uranüs ile iletişimin kahramanı Merkür arasındaki olumlu etkileşim, size işte, parlak fikirler, farklı seçimler ve yeni insanlarla tanışma fırsatı verecektir. İş değiştirme, farklı yöneticilerle çalışma ya da özgünlüğü göze çarpan yeni hayat planları geliştirme konularında cesaretle öne atılmak isteyeceksiniz. Pazar günü Boğa burcuna yerleşecek olan Ay sayesinde, dostlarınızla birlikte keyifli bir yemek davetini paylaşmak sizin için eşsiz bir deneyim olacaktır.
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Pazar günü meydana gelen Balık burcundaki romantik Yeni Ay’ın ardından ikili ilişkilerinizde uzun zamandır arayıp da bulamadığınız, karşılıklı sevginin ağır bastığı bir ortamda bulunmak sizi mutlu eder. Hayatın gerçekçi yönünden bir süre için de olsa uzaklaşmak, karşınızdaki kişiye söylemekten çekindiğiniz duyguları ifade etmek, ruhsal açıdan yaşadığınız gerginliği yumuşatmaya yarar. Partnerinizden beklediğiniz anlayışı bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Karşılıklı iyi niyetin kıymetini bilip, yaşantınızı daha ahenkli ve uyumlu bir hale getirebilirsiniz. İş hayatındaki ortaklıklarınızda da yeni ve olumlu gelişmelerle karşılaşmanız mümkün. Haftanın ikinci yarısında bütçenizi yoran ani harcamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazançlarla ödemeler arasındaki fark sizi endişelendirmesin. Zaman içinde çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Çocuğunuzun inatçı tavırları karşısında ne yapacağınıza karar vermek pek kolay olmayacaktır.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Bu hafta rutin işlerinizi bir sisteme oturtmak isteyeceksiniz. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışmadan kapasitenizi aşan bir tempoyla çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Çevrenizdeki insanların size yardım etmesini kabul etmeli, her şeye yetişmeyi bir gurur meselesi haline getirmemelisiniz. Haftanın ikinci yarısında ikili ilişkilerde yaşayacağınız anlaşmazlıkları, denge ve adalet duygunuzla çözümleyebilir, sevgi ve saygı çerçevesinde karşılıklı talepleri masaya yatırabilirsiniz. Yeni iş tekliflerini bu dönemde değerlendirmemenizi öneririz. Aldanma ve aldatılmalara karşı özgüveninize sahip çıkmalı, kişisel kararlarınızın gücüne yürekten inanmalısınız. Hafta sonu spiritüel konularla ilgilenmek, masaj, spa gibi vücudu tazeleyen, nemlendiren, canlandıran uygulamalardan faydalanmak, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınıza çok iyi gelir. Maddi güvene dayalı konuları detaylı bir şekilde gözden geçirmek gelecek haftaya hazırlıklı adım atmanıza yardım eder.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Hafta sonunda sizi aşk sarhoşu yapan Balık burcundaki Yeni Ay’ın ardından, romantizmin hüküm sürdüğü günlere tanıklık edeceksiniz. Sevdiğinizin isteklerini yerine getirmek sizi çok mutlu eder. Bohem, sanat kokan ortamlarda vakit geçirip, sezgilerinizi kullanarak hayatın derin sularına dalabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Koç burcunda seyahat eden Ay ve Venüs’ün etkisiyle melankolik etkiden kurtulup, gündelik hayatın koşturmacası içinde vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bazı Akrepler iş çevresinden biriyle ani bir elektriklenme yaşayabilirler. Haftanın ikinci yarısında ortaklıklar, yeni birliktelikler sayesinde hayatınızda aniden yepyeni bir ışık yanmaya başlar. Bu heyecanı önce iyice sindirmeli, ardından getirdiği haz ve mutluluğun keyfini çıkartmalısınız. Pazar günü Boğa burcundaki Ay sayesinde, partnerin beklediği özel ilgi ve lakayı kendisine göstermeli, size olan sıcak yaklaşımına aynı şekilde cevap vermelisiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Haftaya duygularla düşünceler arasındaki med-cezirle adım atacaksınız. Zira pazar günü Balık burcunda meydana gelen Yeni Ay, hislerinizi ve sezgilerinizi baskın hale getirmiş olabilir. Hayatın yüksek temposundan elinizi ayağınızı çekerek, bir süre evde kalıp dinlenmeyi arzu edebilirsiniz. Doğrusu bu konuda pek de haksız sayılmazsınız. Zira menfaatlerin, çıkarların çarpıştığı dış dünyadaki olaylar sizin uzak yolculuklara çıkmanızı tetikleyebilir. Hafta ortasından itibaren yeni bir konuya ilgi duymak ve bunu bir an önce öğrenmek bilgi dağarcığınız katmak için büyük bir istek duyabilirsiniz. Eğitimler, akademik konular ilginizi çekebilir. Perşembe günü yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi ortaya koyma çabası içine girebilirsiniz. Komisyon işlerinden gelir elde etmeniz mümkün olabilir. Günlük yaşantınızda yeni tanıştığınız insanlarla yeni ufuklara doğru yol almak istersiniz. Hafta sonu sindirim sisteminizi yoran gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Haftaya kısa bir seyahate çıkarak başlayabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarınıza karşı yardım elinizi uzatmak onların sorunlarına çare bulmak için elinizden geleni yapmak isteyeceksiniz. Bilgi birikiminizi yakın çevrenizle hiçbir menfaat gütmeden paylaşmaya hazırsınız. İlham perileriniz size sanatsal ya da spiritüel alanda kendinizi geliştirmek için sınırsız fırsatlar sunacaktır. Arabanızın bakımıyla ilgilenmek, ofisinizdeki dekorasyon işlerini halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde hafta ortasında sizi neşelendiren sürpriz olaylar meydana gelebilir. Çocuğunuzla ilgilenmek, onunla vakit geçirmek için günlük programınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Unutkanlıktan dolayı, değerli eşyalarınızı kaybetmekten yakınıp, randevularınızı kaçırabilirsiniz. Bu nedenle her şeyi ajandanıza not etmelisiniz. Hafta sonu dostlarınızla gideceğiniz brunchın keyfini çıkartıp, enerjinizi depolamayı sakın ihmal etmeyin.
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Haftaya maddi manevi paylaşımların ne kadar değerli olduğunu dikkate alarak başlıyorsunuz. Ortaklıklar, miras, yeni iş teklifleri gibi konular gündeminizi doldurabilir. Borç alıp vermekle kafa yorabilirsiniz. Beklediğiniz ödemelerde bir takım aksaklıklarla karşılaşmanız mümkün olabilir. Mart’ın ikinci yarısında bu aksayan konuların çözümleneceğini düşünerek rahatlamalısınız. Sanatçı ruhunuzu ortaya çıkaran, sezgilerinizi destekleyen eğitimlere katılabilir, toplumsal fayda sağlayan çalışmaların öncülüğünü yapmak isteyebilirsiniz. Cuma günü gizli bir ilişkinin saklı kalması ya da açığa çıkması için ekstra çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Size baskı uygulamak isteyen kişilerden, tartışmaktan ziyade zekanızla uzak durmaya çalışın. Bir gayrimenkul yatırımı yapmak aniden gündeme gelebilir. Hafta sonu evinizde dostlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz bir akşam yemeği daveti size huzur ve mutluluk verecektir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Bugünlerde kendinizi ilhama açık, sezgilerinizi güçlü ve evrenin tüm pozitif enerjisini kucaklamak isterken bulabilirsiniz. Bu enerjinizi sanata ya da spiritüel konulara yönlendirmeli, içinizdeki yetenekleri keşfederek hayatınıza dahil etmelisiniz. Şiir yazmak, beste yapmak, dans etmek, resim yapmak, seramikle uğraşmak gibi konular bu dönemde monoton hayat akışınıza farklı bir renk katacaktır. Haberci rüyalarınızın peşinden koşmayı da sakın ihmal etmeyin. Çevreniz tarafından sevilip, korunduğunuzu ve evrenin sizi her koşulda desteklediğini derinden hissedeceksiniz. Eski aşk hikayeleri tekrar gündeminize oturur. Burada fedakarlıklarınızı gözden geçirmeli, geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamalısınız. Haftanın ikinci yarısında iş hayatınızda olumlu hareketlenmelere açıksınız. Adeta damdan düşercesine önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeye bakın.