Haftalık burç yorumları (24 Şubat - 1 Mart astroloji burç yorumu 2020)

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu

Hafta başında ortak paylaşımlar alanında kayıplar meydana gelebilir, bu konuda pür dikkat kesilmenizi öneririz. Kredi çekmek, yeni ortaklıklar için girişimde bulunmak için uygun bir dönemde olmadığınızı bilmek de fayda var. Aşk hayatınızda teslimiyetin ağır bastığı, tutkulu birlikteliklere çekilebilirsiniz. Bağımlılık yaratan ilişki kalıplarından uzak durmak menfaatiniz için doğru olacaktır. Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları hayatınızdan çıkartmak için radikal bir karar alabilirsiniz. Bunun için haftanın ikinci yarısında start düğmesine basmalısınız. Babanızın sağlığı ile ilgilenmek sizin için önem taşır. Kariyer hayatınıza yerleşen değişimin habercisi Uranüs ile iletişimin kahramanı Merkür arasındaki olumlu etkileşim, size işte, parlak fikirler, farklı seçimler ve yeni insanlarla tanışma fırsatı verecektir. İş değiştirme, farklı yöneticilerle çalışma ya da özgünlüğü göze çarpan yeni hayat planları geliştirme konularında cesaretle öne atılmak isteyeceksiniz. Pazar günü Boğa burcuna yerleşecek olan Ay sayesinde, dostlarınızla birlikte keyifli bir yemek davetini paylaşmak sizin için eşsiz bir deneyim olacaktır.