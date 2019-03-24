Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2019)
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Mart ayının son haftasına başlıyoruz. Merkür, Venüs ve Mars bu haftanın önemli hareketlerini gerçekleştirecek gezegenler olacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları...
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1
26 Mart Salı günü Venüs Balık burcuna geçiş yapacak. Venüs Balık burcunda tüm enerjisini yansıtabilir. İkili ilişkilerimizde, biraz daha kibar, düşünceli, romantik ve sevgi dolu olabiliriz. Sanat ve estetik konularına ilgimiz artar. Güzelleşmek önemli hedeflerimizden biri haline gelir.
Ve beklenen gün geldi; 28 Mart Perşembe günü Merkür Retro hareketini tamamlayacak. Son yıllarda Retro dönemleri korkulan ve endişe edilen dönemlerden biri haline geldi. Oysa Retro dönemleri geçmişimizde tam olarak kapatamadığımız konuları kapatabilmemiz için fırsatlar sunan dönemlerdir. 28 Mart’ta bu yılın ilk Merkür Retro’su bitecek ve yıl içerisinde 2 adet daha Merkür Retro bizi bekliyor olacak.
Haftanın ve ayın son gününde, Mars İkizler burcuna geçecek. Kalabalık arkadaş grupları içinde kendimizi iyi hissedeceğimiz, hevesimizin hızlı değişkenlik gösterebileceği enerjiler altındayız. Bu süreç içerisinde birden fazla işle ilgilenip hepsinden de verim alabiliriz.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bilinçaltınızdaki kaygılarınızı düşünmekten yorgun düştüğünüz bir dönemin sonuna geldik. Bu hafta Merkür’ün Retro hareketini tamamlaması ile birlikte siz de geçmişte yaşadığınız anılarınızın üzerinizde yarattığı etkiden kurtulabilirsiniz. Aslında kaygı ve korkulardan kurtulmak yerine aklınızla bunların üzerine giderek çözmenizden bahsetmek daha doğru olacaktır. Kalbinizi kıran eski ilişkilerinizin etkisinden kurtulmak için doğru bir haftadasınız.
Haftanın sonuna doğru, yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve akrabalarınızla iletişiminizin sıklığı artabilir. Gereksiz yorumlar yapmaktan uzak durmanız lehinize olacaktır.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, Mars’ın sizin burcunuzdaki hareketinde son haftaya geldik. Bu haftanın son gününde Mars İkizler burcuna geçecek. Yapmak istedikleriniz için hayat enerjinizin yerinde olduğu bu haftayı iyi değerlendirmeye bakın. Hayattan aldığınız keyif anlarının sayısını maksimize etmek isteyeceğiniz bir haftadasınız.
Uranüs’ün geçtiğimiz ay başında burcunuza geçmesi ile birlikte finansal konulara hatta finansal hesaplama yöntemlerinize bakış açınızda yavaş ama kararlı değişimler yaşamaya başlayabilirsiniz. Uzun bir süreçte gerçekleşecek bu değişim, sürprizleri de içinde barındıracaktır.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, yönetici gezegeniniz olan Merkür’ün bu ay başında Retro hareketine başlaması ile hayatınızda alışkın olmadığınız bir enerji altında kaldınız. Bu dönemde hayata dair konularınız randımanlı ilerlememiş olabilir. Özellikle iş hayatınızda eski konular tekrar gündeme gelmiş ve çözüm için sıraya girmiş olabilir. İyi haber şu ki bu hafta Merkür Retro hareketi sona eriyor. Bu dönemde bazı işlerinizin yolunda gitmediğini düşünmüş olmanız normal. İmzalanmanız gereken sözleşmeleriniz veya aklınızla karar vermeniz konuları 28 Mart’tan sonraya bırakmanızı tavsiye ederim. Mars bu hafta sonunda sizin burcunuza geçiş yapacak, hayat enerjinizin yükseleceği, yapmak istedikleriniz için fırsat bulacağınız uygun bir dönem başlayacak.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, eğer aktif olarak iş hayatının içindeyseniz iş hayatınız, aktif bir iş hayatınız yoksa toplum içerisindeki yeriniz ile ilgili hızlı kararlar alıp ilerlemek isteyebileceğiniz bir haftadasınız. Fakat daha önce de defalarca belirttiğim gibi, bu yıllar içerisinde alacağınız her kararı birkaç kez sorgulamanız lehinize olacaktır. Kuzey Ay Düğümünün sizin burcunuzdaki hareketi size kadersel bazı değişimleri de beraberinde getirecektir. Duygularınız ile ilerlemeden önce aklınızla da sorgulamanız bu yıllar için doğru bir davranış modeli olacaktır.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızla yüzleşmeniz için ideal bir sene içerisindesiniz. Her ne kadar bu süreç sizi yıpratsa da, bu yılın sonunda hayatınıza kaygılarınızın değil, isteklerinizin yön vermesi sizi çok daha mutlu bir insan yapacaktır.
Geçmiş ve gelecek değil, içinde bulunduğumuz zaman dilimi tek gerçeğimizdir, bu bakış açısı ile hayattan biraz daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz.
Ailenizden aldığınız maddi destek, kredi, vergi borçları gibi konularda kafanıza takılan veya istediğiniz hızda ilerlemeyen konularınız bu haftanın sonunda daha randımanlı ilerlemeye başlayacaktır. Hafta sonundan itibaren arkadaş sohbetlerine ayıracağınız vakit artacak, kendinizi kalabalık dost meclislerinde daha mutlu hissetmeye başlayacaksınız.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçtiğimiz haftalar hayatınızın ritminin arttığı, yeni başlangıçlar ve kapanışlara imza attığınız bir dönem oldu. Özellikle ikili ilişkiler hayatınızın ön sırada bulunan gündem maddelerinden biriydi. Şimdiki süreçte yaşadıklarınızı sindirme ve belki hayatınızda ciddi alanlar açarak kabul etme dönemindesiniz. Fıtratınız gereği fazlaca irdeleyip, sorguladığınız hatta gereğinden fazla düşündüğünüz her şeyi bir kenara bırakıp, hayatın akışına teslim olmanız sizi daha mutlu edecektir. Zaten, yönetici gezegeniniz Merkür’ün bu hafta da Retro’da olması sebebi ile istediğiniz sağlıklı kararları alamıyor olabilirsiniz. İyi haber bu hafta 28 Mart’ta Merkür Retro hareketi sonlanacak ve sizin için tanıdık enerjiler geri gelecek.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, her ne kadar Güneş’in sizin burcunuzda hareket ettiği sonbahar döneminden uzak olsak da, tam zıt burcunuz olan Koç burcu döneminin başlaması sizin hayatınızda da bazı hareketlenmelere sebep verecektir. Özellikle ilişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız ile ilgili konularda kritik kararlar vermeye çok yakın olabilirsiniz. Merkür’ün Retro hareketini tamamlayacağı bu hafta sonundan sonra kritik kararlara imza atmanızı tavsiye ederim, Retro dönemleri yeni başlangıçlar veya kararlar için çok da uygun enerjiler içermez.
Uzun zamandır öğrenmek istediğiniz bir hobiniz veya tamamlamak istediğiniz bir eğitim planınız varsa, önümüzdeki haftadan itibaren istediğiniz başlangıcı yapmak için enerjiniz yerinde olacaktır.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, ilişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız ile ilgili konularda harekete geçmek için motivasyonunuzun yüksek olduğu bir haftadasınız.
Hakkınızda devam eden bir mahkeme konusu varsa bu haftalarda gündeminize tekrar girebilir. Ailenizden aldığınız destek, kredi, vergi gibi konuları çözüme ulaştırmak için harekete geçebilirsiniz.
Çok hoşunuza gitmese de eski aşklar bu hafta hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilir. Merkür’ün Retro hareketini tamamlayacağı bu hafta, geçmişteki aşk hayatınızı gündeminize getirebilir. İntikam duygunuza yenilmeden, aldığınız dersleri kendinize kar sayarak ilerlemeniz en doğrusu olacaktır.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu haftanın ve ayın son gününde Mars İkizler burcuna geçecek. Sizin ilişki, evlilik ve ortaklık eviniz olan İkizler burcunda ilerleyen Mars buraya hareketlilik getirecektir. Senaryonun nasıl ilerleyeceğini tam olarak bilemesek de belki de uzun zamandır harekete geçmekte çekindiğiniz ve ilişkinizi başlatacak o ilk adımın zamanı gelmiştir…Tabii yeni başlangıçları Merkür Retro’sunun sonuna saklamanız en doğrusu olacaktır. Bu hafta 28 Mart’ta Merkür Retro hareketi tamamlanıyor…
Her hafta vazgeçmeden tekrar ediyorum, bu hafta da tekrar edeceğim; unutmayın Jüpiter bu sene yanınızda; şansınızı ve bereketinizi daim etmek için... İyi değerlendirin…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, evliliğiniz veya ilişkiniz konusunda sizin kontrolünüz dışında bazı gelişmeler olabilir. Her ne kadar duygularınızı ön plana alarak hareket etmeyi sevmeseniz de bu dönem duygularınızı çokça dinlemek hatta duygularınızla hareket etmeniz ilişkiniz açısından daha doğru olabilir. Yani kalbinizin mantığınızın önüne geçmesine izin verebilirsiniz…
Bilinçaltınızdaki korkularınızla yüzleşmek hatta çözüme ulaştırmak için şanslı adımlar atacağınız bir dönemdesiniz. Yapınız gereği sizin için zor olsa da hayatı olumlu tarafından görüp, kaygılarınızı dinlememeye çalışmalısınız.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, kendi emeklerinizle kazandığınız para konusunda, daha önceki zamanda başlattığınız projelerin veya görüşmelerin tekrar gündeminize gelmesi yüksek ihtimaller dahilinde. Bir başka deyişle para konusunda başlattığınız fakat nihai sonuca bağlamadığınız konular tekrar gündeminize gelebilir.
Venüs’ün sizin burcunuzdaki seyahati bu hafta tamamlanacak ve Venüs Balık burcuna geçecek. Hafta ortasına kadar ilişkilerinizde kendinizi tam da istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz.
Haftanın son gününde Mars’ın İkizler burcuna geçişi ile birlikte aileniz ve yuvanız ile ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler konusunda enerjiniz yerinde olacaktır.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu haftanın büyük bir kısmında, Neptün ve Merkür sizin burcunuzda kavuşum halinde olacak. Sezgisel düşünme gücünüzün artacağı, romantik hislerinizin kelimelere çok daha kolay dökülebilmesini sağlayan enerjiler altındasınız. Hayal gücünüz ile düşündüklerinizi, mantığınız ile değerlendirip hayatınızdaki gerçeklerinizden kılmaya çalışabilirsiniz.
Hafta ortasında Venüs’ün Balık burcuna geçmesi ile birlikte ilişkinizde veya evliyseniz evliliğinizde romantik, kibar, düşünceli ve sevgi dolu tavırlar sergileyebilirsiniz. Sevdiğinize sürprizler yapmak için ideal bir haftadasınız.
Haftanın sonuna doğru Merkür’ün Retro’dan çıkması ile birlikte eski ilişkileriniz veya projeleriniz üzerinde düşünmekten de vazgeçeceksinizdir.