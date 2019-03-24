Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2019)

26 Mart Salı günü Venüs Balık burcuna geçiş yapacak. Venüs Balık burcunda tüm enerjisini yansıtabilir. İkili ilişkilerimizde, biraz daha kibar, düşünceli, romantik ve sevgi dolu olabiliriz. Sanat ve estetik konularına ilgimiz artar. Güzelleşmek önemli hedeflerimizden biri haline gelir.

Ve beklenen gün geldi; 28 Mart Perşembe günü Merkür Retro hareketini tamamlayacak. Son yıllarda Retro dönemleri korkulan ve endişe edilen dönemlerden biri haline geldi. Oysa Retro dönemleri geçmişimizde tam olarak kapatamadığımız konuları kapatabilmemiz için fırsatlar sunan dönemlerdir. 28 Mart’ta bu yılın ilk Merkür Retro’su bitecek ve yıl içerisinde 2 adet daha Merkür Retro bizi bekliyor olacak.

Haftanın ve ayın son gününde, Mars İkizler burcuna geçecek. Kalabalık arkadaş grupları içinde kendimizi iyi hissedeceğimiz, hevesimizin hızlı değişkenlik gösterebileceği enerjiler altındayız. Bu süreç içerisinde birden fazla işle ilgilenip hepsinden de verim alabiliriz.

Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…